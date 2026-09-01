NASA soʻnggi 60 yilda ilk bor Marsni himoya qilish qoidalarini oʻzgartirmoqda

·31·Texno
NASA soʻnggi 60 yilda ilk bor Marsni himoya qilish qoidalarini oʻzgartirmoqda

AQShning Milliy kosmik agentligi (NASA) oʻn yilliklar davomida amal qilib kelingan sayyoralararo himoya protokollarini tubdan qayta koʻrib chiqishga kirishdi. Ushbu qadam kelgusidagi kosmik tadqiqotlar xavfsizligini taʼminlash hamda Yer mikroorganizmlarining Qizil sayyoraga tushish xavfini ilmiy jihatdan yanada aniqroq baholashga qaratilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, agentlik huzurida maxsus M-FORCE deb nomlangan ishchi guruh tuzildi. Ushbu guruh tarkibiga yetakchi akademik doiralar, sanoat korxonalari va ilmiy laboratoriyalarning yetakchi mutaxassislari jalb etilib, ular uch oylik muddat davomida boʻlajak orbital hamda qoʻnish missiyalari bilan bogʻliq ehtimoliy xavflarni tahlil qiladilar.

Eskirgan standartlardan yangi yondashuvga

Hozirgi kunda amal qilayotgan hisob-kitoblar va qoidalar asosan oʻtgan asrning 70-yillarida amalga oshirilgan Viking missiyalari maʼlumotlariga tayanadi. Biroq, oʻtgan davr mobaynida insoniyat Mars atmosferasi va sirtqi qatlami boʻyicha oltmish yillik kuzatuv maʼlumotlarini toʻpladi.

Mutaxassislarning fikricha, mavjud uslubiyotlar zamonaviy ilm-fan talablariga toʻliq javob bermay qoʻygan. Shu bois NASA qatʼiy cheklovlardan ehtimollik yondashuviga bosqichma-bosqich oʻtishni rejalashtirmoqda, bu esa kosmik apparatlarni tayyorlash jarayonini optimallashtirish imkonini beradi.

Kelajakdagi missiyalar uchun yangi standartlar

Yangi tuzilgan ekspertlar guruhi uchirishdan oldin kosmik qurilmalarni tozalash amaliyotining real samaradorligini baholaydi. Shuningdek, Yer bakteriyalarining Marsga tushish ehtimolligining ruxsat etilgan chegaraviy qiymatlari qayta koʻrib chiqiladi.

Ishchi guruh faoliyatining yakuniy natijasi sifatida NASA rahbariyati uchun yangilangan parametrlar va tavsiyalar kiritilgan batafsil hisobot tayyorlanishi koʻzda tutilgan. Ushbu muhim hujjat kelgusidagi barcha kosmik parvozlar uchun asosiy standart vazifasini bajaradi.

Agentlik mazkur hisobotni ochiq eʼlon qilishni rejalashtirgan boʻlib, bu xalqaro ilmiy hamjamiyatga ham kelgusidagi tadqiqotlarda yagona qoidalarga amal qilish imkonini beradi. Mutaxassislarning ishtiroki esa jarayonning shaffofligi va ilmiy asoslanganligini taʼminlaydi.

NASAMarsKosmosIlm-fanAstronomiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

NASA Neil Gehrels Swift teleskopini qayta ishga tushirdiNASA Neil Gehrels Swift teleskopini qayta ishga tushirdiBugun, 16:27Vivo X500 Pro smartfoni 4K formatida yuqori tezlikdagi videoyozuvni taqdim etadiVivo X500 Pro smartfoni 4K formatida yuqori tezlikdagi videoyozuvni taqdim etadiBugun, 15:51Vivo X500 Pro Max flagmani ilgʻor kamera imkoniyatlari bilan taqdim etiladiVivo X500 Pro Max flagmani ilgʻor kamera imkoniyatlari bilan taqdim etiladiBugun, 15:20Xiaomi kompaniyasi ikkita barabanga ega ixcham kir yuvish mashinasini taqdim etdiXiaomi kompaniyasi ikkita barabanga ega ixcham kir yuvish mashinasini taqdim etdiBugun, 14:29SpaceX oʻz tarixida ilk bor Starship kosmik kema yordamida Starlink V3 sunʼiy yoʻldoshlarini orbitaga chiqarmoqchiSpaceX oʻz tarixida ilk bor Starship kosmik kema yordamida Starlink V3 sunʼiy yoʻldoshlarini orbitaga chiqarmoqchiBugun, 13:54Xiaomi 18 Pro Max flagmanida yangi yuqori aniqlikdagi kamera paydo boʻladiXiaomi 18 Pro Max flagmanida yangi yuqori aniqlikdagi kamera paydo boʻladiBugun, 12:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi