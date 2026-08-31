«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi

·31·Sport
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi

O‘zbekiston kubogining 1/8 finalida Qarshining «Nasaf» klubi Namanganda «Navbahor»ga 0:1 hisobida yutqazib, musobaqadagi yurishini to‘xtatdi. Avvallari kubokni yutishga o‘rganib qolgan qarshiliklar qatorasiga uchinchi yil turnirni juda erta tark etmoqda.

Alamli mag‘lubiyatdan so‘ng «Nasaf» bosh murabbiyi Ro‘ziqul Berdiyev matbuot anjumanida ishtirok etib, muxlislar va jurnalistlarni qiziqtirgan eng og‘riqli savollarga ochiq-oydin javob qaytardi.

«20 ming muxlis qarshisida o‘ynadik»: Mag‘lubiyat va hakamlikka e’tiroz

Ro‘ziqul Berdiyev Namangandagi bahs keskin va teng kurashlar ostida o‘tganini ta’kidladi:

  • Imkoniyatlardan foydalana olmaslik: «Biz 20 ming kuchli muxlisi bor jamoaning maydonida qarshilik ko‘rsatishga harakat qildik. Bitta gol o‘yin taqdirini hal qilishi mumkin edi. Vaziyatlarni golga aylantirganimizda, balki g‘alaba biz tomonda bo‘lardi. Yaxshi himoyalandik, faqat hujumda gol ura olmadik», — dedi ustoz;

  • Hakam bilan tortishuv sababi: O‘yindan so‘ng hakamlar bilan yuzaga kelgan muhokamaga oydinlik kiritar ekan, murabbiy bu Norchayevning ehtimoliy qo‘l bilan o‘yini emas, balki 1:0 hisobi paytida berilgan jarima zarbasiga bildirilgan e’tiroz ekanini bildirdi.

Golsizlik muammosi: «Saviyali forvardlar yo‘q, omad yuz o‘girmoqda»

«Nasaf»ning «Navbahor»ga ketma-ket ikki o‘yinda ham 0:1 hisobida imkoniyatni boy bergani bo‘yicha Berdiyev jamoaning asosiy kamchiligini ochiqladi:

  • Hujum chizig‘idagi bo‘shliq: «Bizga saviyali hujumchilar yetishmayapti. Oxirgi uchrashuvlarda omad ham yuz o‘giryapti. Hujumda sovuqqonlik yo‘q. Futbolda gol urmasang, g‘alaba qozona olmaysan. Hozir shunday davr keldiki, sabr qilib, ishlashda davom etishimiz kerak»;

  • Boshqa klubga ketish ehtimoli bormi?: «Hayotda hamma narsa bo‘lishi mumkin. Birinchi vazifam jonajon jamoamga qo‘limdan kelganicha yordam berish. Hammasini vaqt ko‘rsatadi. Lekin oldindan jamoani tashlab, boshqa klubga ketish niyatim hech qachon bo‘lmagan», — deya ta’kidladi murabbiy.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ispaniyada kutilmagan natija: «Valensiya» safarda tor-mor etildiIspaniyada kutilmagan natija: «Valensiya» safarda tor-mor etildiBugun, 05:44«Monako» «Marsel»ni mag‘lub etib, Fransiyada peshqadamga aylandi!«Monako» «Marsel»ni mag‘lub etib, Fransiyada peshqadamga aylandi!Bugun, 05:42«Inter»dan yuz foizlik natija: «Kalyari» — «Inter» uchrashuvi tafsilotlari«Inter»dan yuz foizlik natija: «Kalyari» — «Inter» uchrashuvi tafsilotlariBugun, 05:40Kapadze «Nasaf» ustidan qozonilgan g‘alaba, bosh maqsad va sovrinlar haqida gapirdiKapadze «Nasaf» ustidan qozonilgan g‘alaba, bosh maqsad va sovrinlar haqida gapirdiBugun, 05:38Qozonda O‘rozov to‘liq o‘ynadi: «Rubin» «Dinamo»ni mag‘lub etdiQozonda O‘rozov to‘liq o‘ynadi: «Rubin» «Dinamo»ni mag‘lub etdiBugun, 05:35Shomurodovdan super gol: «Bashakshehir» va «Qosimposho» durang qayd etdi (video)Shomurodovdan super gol: «Bashakshehir» va «Qosimposho» durang qayd etdi (video)Bugun, 05:28
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)