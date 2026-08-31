«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
O‘zbekiston kubogining 1/8 finalida Qarshining «Nasaf» klubi Namanganda «Navbahor»ga 0:1 hisobida yutqazib, musobaqadagi yurishini to‘xtatdi. Avvallari kubokni yutishga o‘rganib qolgan qarshiliklar qatorasiga uchinchi yil turnirni juda erta tark etmoqda.
Alamli mag‘lubiyatdan so‘ng «Nasaf» bosh murabbiyi Ro‘ziqul Berdiyev matbuot anjumanida ishtirok etib, muxlislar va jurnalistlarni qiziqtirgan eng og‘riqli savollarga ochiq-oydin javob qaytardi.
«20 ming muxlis qarshisida o‘ynadik»: Mag‘lubiyat va hakamlikka e’tiroz
Ro‘ziqul Berdiyev Namangandagi bahs keskin va teng kurashlar ostida o‘tganini ta’kidladi:
Imkoniyatlardan foydalana olmaslik: «Biz 20 ming kuchli muxlisi bor jamoaning maydonida qarshilik ko‘rsatishga harakat qildik. Bitta gol o‘yin taqdirini hal qilishi mumkin edi. Vaziyatlarni golga aylantirganimizda, balki g‘alaba biz tomonda bo‘lardi. Yaxshi himoyalandik, faqat hujumda gol ura olmadik», — dedi ustoz;
Hakam bilan tortishuv sababi: O‘yindan so‘ng hakamlar bilan yuzaga kelgan muhokamaga oydinlik kiritar ekan, murabbiy bu Norchayevning ehtimoliy qo‘l bilan o‘yini emas, balki 1:0 hisobi paytida berilgan jarima zarbasiga bildirilgan e’tiroz ekanini bildirdi.
Golsizlik muammosi: «Saviyali forvardlar yo‘q, omad yuz o‘girmoqda»
«Nasaf»ning «Navbahor»ga ketma-ket ikki o‘yinda ham 0:1 hisobida imkoniyatni boy bergani bo‘yicha Berdiyev jamoaning asosiy kamchiligini ochiqladi:
Hujum chizig‘idagi bo‘shliq: «Bizga saviyali hujumchilar yetishmayapti. Oxirgi uchrashuvlarda omad ham yuz o‘giryapti. Hujumda sovuqqonlik yo‘q. Futbolda gol urmasang, g‘alaba qozona olmaysan. Hozir shunday davr keldiki, sabr qilib, ishlashda davom etishimiz kerak»;
Boshqa klubga ketish ehtimoli bormi?: «Hayotda hamma narsa bo‘lishi mumkin. Birinchi vazifam jonajon jamoamga qo‘limdan kelganicha yordam berish. Hammasini vaqt ko‘rsatadi. Lekin oldindan jamoani tashlab, boshqa klubga ketish niyatim hech qachon bo‘lmagan», — deya ta’kidladi murabbiy.
…