18 mlrd dollar foyda: Tramp JCH-2026 yakunlari bo‘yicha shov-shuvli raqamlarni ochiqladi
2026 yilgi futbol bo‘yicha jahon chempionati yakunlari sarhisob qilinar ekan, AQSH Prezidenti Donald Tramp mundial mamlakat iqtisodiyotiga misli ko‘rilmagan moliyaviy samara olib kelganini rasman e’lon qildi. Uning ta’kidlashicha, 11 iyundan 19 iyulga qadar AQSH, Kanada va Meksika maydonlarida, xususan, Qo‘shma Shtatlarning 11 ta yirik megapolisida o‘tkazilgan ushbu yirik musobaqa Amerika xazinasiga 18 milliard dollardan ortiq ulkan daromad keltirdi hamda yuz minglab fuqarolarni muqim daromad manbai bilan ta’minladi.
Rekord darajadagi sayyohlar oqimi va 160 mingta yangi ish o‘rni
Donald Tramp mundial o‘tgan yoz oylari Amerika sayyohlik sanoati uchun tarixiy davrga aylanganini raqamlar bilan asoslab berdi:
18 milliard dollarlik moliyaviy tushum: Futbol bo‘yicha jahon chempionati AQSH milliy iqtisodiyotiga to‘g‘ridan to‘g‘ri 18 milliard dollardan ziyod sof foyda keltirdi;
160 mingdan ortiq ish o‘rni: Musobaqaga xizmat ko‘rsatish, xavfsizlik, mehmonxona va transport infratuzilmasi doirasida 160 000 dan ortiq yangi ish o‘rinlari yaratildi;
300 milliard mil yo‘l va 78 million sayyoh: Prezidentning so‘zlariga ko‘ra, yoz davomida sayohatchilar AQSH bo‘ylab jami 300 milliard milga yaqin masofani bosib o‘tishdi, mamlakatning milliy bog‘lari esa rekord darajadagi 78 million sayyohni qabul qildi;
11 ta shaharning gullab-yashnashi: AQSHning 11 ta mezbon shahrida infratuzilma va savdo tarmoqlari global musobaqa tufayli mustahkam moliyaviy o‘sishga erishdi.
Biznes uchun yengilliklar va aviaqatnov tizimining yangilanishi
Oq uy yetakchisi sayyohlik va futbol orqali kelgan investitsiyalar oddiy xalq manfaatlariga yo‘naltirilganini ta’kidladi:
Amerikalik tadbirkorlarga to‘g‘ridan to‘g‘ri naf: «Sayohat va turizm yangi ish o‘rinlari, investitsiyalar va milliardlab dollarlik tushumni kafolatlaydi. Bu mablag‘lar to‘g‘ridan to‘g‘ri amerikalik tadbirkorlar va mahalliy jamoalarga yetib bormoqda», — deya qayd etdi Tramp;
Byurokratiyadan xoli muhit: Hukumat ortiqcha byurokratik to‘siqlarni keskin qisqartirayotganini, havo qatnovi tizimini zamonaviylashtirib, AQSHga kelish-ketish hamda biznes yuritish jarayoni maksimal darajada yengillashtirilganini ma’lum qildi;
«Eng yaxshisi hali oldinda»: Prezident «Amerika biznes uchun to‘liq ochiq — eng yaxshi natijalar hali oldinda!» deya mamlakatning global iqtisodiy yetakchiligi davom etishini ta’kidladi.
Moliyaviy g‘alaba fonidagi norozilik: Infantino siyosati nima uchun tanqid qilinmoqda?
AQSHdagi ulkan moliyaviy yutuqlarga qaramay, xalqaro maydonda FIFA rahbariyatining qarorlari jiddiy bahslarga sabab bo‘lmoqda:
Moliyaviy rekordlar va norozilik to‘lqini: Garchi FIFA prezidenti Janni Infantino tashkilotning moliyaviy ko‘rsatkichlarini keskin oshirib, tarixdagi eng daromadli turnirni tashkil etgan bo‘lsa-da, uning faoliyati jahon futbol jamoatchiligida katta norozilik uyg‘otdi;
Tijoratlashuv va ortiqcha yuk: Tanqidchilar musobaqa ishtirokchilari soni 48 tagacha kengaytirilgani, turnir taqvimi o‘ta tig‘izlashib, futbolchilar salomatligi va o‘yinlarning asl jozibasi moliyaviy manfaatlar qurboniga aylanayotganini ta’kidlamoqda.
Sizningcha, futbol bo‘yicha jahon chempionatining 18 milliard dollarlik iqtisodiy foyda keltirishi Infantinoning mundial formatini kengaytirish siyosatini to‘liq oqlaydimi yoki futbolning haddan tashqari tijoratlashib ketishi uning millionlar sevgan asl ruhiga putur yetkazmoqdami? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!
…