18 mlrd dollar foyda: Tramp JCH-2026 yakunlari bo‘yicha shov-shuvli raqamlarni ochiqladi

·2·Sport
18 mlrd dollar foyda: Tramp JCH-2026 yakunlari bo‘yicha shov-shuvli raqamlarni ochiqladi

2026 yilgi futbol bo‘yicha jahon chempionati yakunlari sarhisob qilinar ekan, AQSH Prezidenti Donald Tramp mundial mamlakat iqtisodiyotiga misli ko‘rilmagan moliyaviy samara olib kelganini rasman e’lon qildi. Uning ta’kidlashicha, 11 iyundan 19 iyulga qadar AQSH, Kanada va Meksika maydonlarida, xususan, Qo‘shma Shtatlarning 11 ta yirik megapolisida o‘tkazilgan ushbu yirik musobaqa Amerika xazinasiga 18 milliard dollardan ortiq ulkan daromad keltirdi hamda yuz minglab fuqarolarni muqim daromad manbai bilan ta’minladi.

Rekord darajadagi sayyohlar oqimi va 160 mingta yangi ish o‘rni

Donald Tramp mundial o‘tgan yoz oylari Amerika sayyohlik sanoati uchun tarixiy davrga aylanganini raqamlar bilan asoslab berdi:

  • 18 milliard dollarlik moliyaviy tushum: Futbol bo‘yicha jahon chempionati AQSH milliy iqtisodiyotiga to‘g‘ridan to‘g‘ri 18 milliard dollardan ziyod sof foyda keltirdi;

  • 160 mingdan ortiq ish o‘rni: Musobaqaga xizmat ko‘rsatish, xavfsizlik, mehmonxona va transport infratuzilmasi doirasida 160 000 dan ortiq yangi ish o‘rinlari yaratildi;

  • 300 milliard mil yo‘l va 78 million sayyoh: Prezidentning so‘zlariga ko‘ra, yoz davomida sayohatchilar AQSH bo‘ylab jami 300 milliard milga yaqin masofani bosib o‘tishdi, mamlakatning milliy bog‘lari esa rekord darajadagi 78 million sayyohni qabul qildi;

  • 11 ta shaharning gullab-yashnashi: AQSHning 11 ta mezbon shahrida infratuzilma va savdo tarmoqlari global musobaqa tufayli mustahkam moliyaviy o‘sishga erishdi.

Biznes uchun yengilliklar va aviaqatnov tizimining yangilanishi

Oq uy yetakchisi sayyohlik va futbol orqali kelgan investitsiyalar oddiy xalq manfaatlariga yo‘naltirilganini ta’kidladi:

  • Amerikalik tadbirkorlarga to‘g‘ridan to‘g‘ri naf: «Sayohat va turizm yangi ish o‘rinlari, investitsiyalar va milliardlab dollarlik tushumni kafolatlaydi. Bu mablag‘lar to‘g‘ridan to‘g‘ri amerikalik tadbirkorlar va mahalliy jamoalarga yetib bormoqda», — deya qayd etdi Tramp;

  • Byurokratiyadan xoli muhit: Hukumat ortiqcha byurokratik to‘siqlarni keskin qisqartirayotganini, havo qatnovi tizimini zamonaviylashtirib, AQSHga kelish-ketish hamda biznes yuritish jarayoni maksimal darajada yengillashtirilganini ma’lum qildi;

  • «Eng yaxshisi hali oldinda»: Prezident «Amerika biznes uchun to‘liq ochiq — eng yaxshi natijalar hali oldinda!» deya mamlakatning global iqtisodiy yetakchiligi davom etishini ta’kidladi.

Moliyaviy g‘alaba fonidagi norozilik: Infantino siyosati nima uchun tanqid qilinmoqda?

AQSHdagi ulkan moliyaviy yutuqlarga qaramay, xalqaro maydonda FIFA rahbariyatining qarorlari jiddiy bahslarga sabab bo‘lmoqda:

  • Moliyaviy rekordlar va norozilik to‘lqini: Garchi FIFA prezidenti Janni Infantino tashkilotning moliyaviy ko‘rsatkichlarini keskin oshirib, tarixdagi eng daromadli turnirni tashkil etgan bo‘lsa-da, uning faoliyati jahon futbol jamoatchiligida katta norozilik uyg‘otdi;

  • Tijoratlashuv va ortiqcha yuk: Tanqidchilar musobaqa ishtirokchilari soni 48 tagacha kengaytirilgani, turnir taqvimi o‘ta tig‘izlashib, futbolchilar salomatligi va o‘yinlarning asl jozibasi moliyaviy manfaatlar qurboniga aylanayotganini ta’kidlamoqda.

Sizningcha, futbol bo‘yicha jahon chempionatining 18 milliard dollarlik iqtisodiy foyda keltirishi Infantinoning mundial formatini kengaytirish siyosatini to‘liq oqlaydimi yoki futbolning haddan tashqari tijoratlashib ketishi uning millionlar sevgan asl ruhiga putur yetkazmoqdami? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Galatasaroy” Eldor Shomurodovni o‘z safiga qo‘shib olishga chaqirilmoqda...“Galatasaroy” Eldor Shomurodovni o‘z safiga qo‘shib olishga chaqirilmoqda...Bugun, 20:48Qo‘qonda jangovar murosa: “Qo‘qon-1912” va “Dinamo” 1:1 hisobida durang o‘ynadiQo‘qonda jangovar murosa: “Qo‘qon-1912” va “Dinamo” 1:1 hisobida durang o‘ynadiBugun, 20:40“So‘g‘diyona” o‘z maydonida “Mash’al”ni 5:2 hisobida tor-mor etdi“So‘g‘diyona” o‘z maydonida “Mash’al”ni 5:2 hisobida tor-mor etdiBugun, 20:38“Atletik Bilbao” va “Atletiko Madrid” La Liga 4-turida to‘qnash kelmoqda“Atletik Bilbao” va “Atletiko Madrid” La Liga 4-turida to‘qnash kelmoqdaBugun, 18:54Mourino “Betis” futbolchilarini ochiqcha simulyatsiyada aybladi — ayyorliklar to‘qnashuviMourino “Betis” futbolchilarini ochiqcha simulyatsiyada aybladi — ayyorliklar to‘qnashuviBugun, 18:51«Barselona» ustozi «Real»ning «Betis»dan uchragan mag‘lubiyati haqida gapirdi«Barselona» ustozi «Real»ning «Betis»dan uchragan mag‘lubiyati haqida gapirdiBugun, 18:47
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)