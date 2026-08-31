Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi

·93·Sport
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi

Turkiya Superligasining 3-turi doirasida kechgan «Bashakshehir» va «Qosimposho» o‘rtasidagi Istanbul derbisi nafaqat maydondagi keskin kurash (1:1), balki o‘yindan keyingi shov-shuvli matbuot anjumani bilan ham muxlislar e’tiborini tortdi. Bellashuvda mezbonlar safida o‘zbekistonlik hujumchi Eldor Shomurodov o‘zining yuqori saviyadagi harakatlari bilan ajralib turdi.

31 yoshli hujumchi 18-daqiqadayoq hisobni ochish bilan cheklanmay, raqib darvozasi oldida yana kamida uchta xavfli vaziyat yaratdi. Xususan, 78-daqiqada uning bosh bilan yo‘llagan kuchli zarbasi darvoza ustuniga tegib qaytdi.

O‘yindan so‘ng «Qosimposho» bosh murabbiyi, Turkiya futboli afsonasi Emre Belezog‘lu matbuot anjumanida kun tartibini larzaga keltirgan keskin tanqidiy fikrlarni bildirdi.

«Gyundog‘an — turk, Demirbay — legioner?»: Belezog‘lu Federatsiyani tanqid qildi

Taniqli mutaxassis Turkiya futbol federatsiyasi (TFF) tomonidan joriy etilgan legionerlar limiti va fuqarolik maqomi qoidalari klublar uchun ulkan to‘siq bo‘layotganini ta’kidladi:

  • Majburiy xayrlashuvlar: «Bu qoida tufayli na klub, na futbolchilar xohlamagan holda tarkibdagi ikki nafar xorijlik bilan xayrlashishga majbur bo‘lyapmiz. Bugun gol urib jamoaga ochko keltirgan Diabate kabi futbolchidan voz kechishimiz kerakmi? Klub yoshlarga pul tikkan, ulardan shunchaki voz kecholmaymiz»;

  • Ikki tomonlama standartlar: «Bugun „Galatasaroy“da Ilkay Gyundog‘an turk futbolchisi maqomida o‘ynayapti, men esa Kerem Demirbayni legioner sifatida o‘ynatyapman. Ikkisining ham ota-onasi turk. Qoidada 2015 yilgacha va undan keyin degan cheklov qo‘yilgan. Bu adolatdan emas!».

Shomurodov misoli: «Turk futbolchilarini dangasa qilib qo‘yyapsizlar»

Emre Belezog‘lu turkiy xalqlar va mahoratli legionerlar masalasini ko‘tarib, Eldor Shomurodovni alohida tilga oldi:

  • Shomurodov nega mahalliy maqomda emas?: «Nega Eldor Shomurodov kabi yuqori saviyali, zo‘r futbolchi turk maqomida o‘ynay olmaydi? Federatsiya bilan klub rahbarlari nega bir qarorga kelolmayapti?»;

  • Dangasalik tizimi: «Bu qarorni chiqarganlar mahalliy futbolchilarni himoya qilyapmiz deb o‘ylab, aslida ularni dangasa qilib qo‘yadigan noto‘g‘ri tizimni shakllantirayotganini tushunmayaptimi? Qoidalarni zudlik bilan yumshatish shart!», — deya kuyindi murabbiy.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shomurodov Turkiyada qatorasiga 3-o‘yinda gol urib, rekord qayd etmoqda!Shomurodov Turkiyada qatorasiga 3-o‘yinda gol urib, rekord qayd etmoqda!Bugun, 11:31Kodi Gakpo nega «Tottenxem»ni aldab, «Manchester Siti»ni tanladi?Kodi Gakpo nega «Tottenxem»ni aldab, «Manchester Siti»ni tanladi?Bugun, 11:27Real Madrid Malaga ustidan ishonchli gʻalaba qozondiReal Madrid Malaga ustidan ishonchli gʻalaba qozondiBugun, 09:50Song Yadong Umar Nurmagomedov haqida keskin fikr bildirdi...Song Yadong Umar Nurmagomedov haqida keskin fikr bildirdi...Bugun, 09:16Azizyan Guskovning Ankalayevga qarshi jangidagi parda orti voqealarni ochiqladiAzizyan Guskovning Ankalayevga qarshi jangidagi parda orti voqealarni ochiqladiBugun, 09:12Bobur Qurbonov to‘liq jangdan so‘ng mag‘lubiyatga uchradi (video)Bobur Qurbonov to‘liq jangdan so‘ng mag‘lubiyatga uchradi (video)Bugun, 09:06
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)