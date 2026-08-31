Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Turkiya Superligasining 3-turi doirasida kechgan «Bashakshehir» va «Qosimposho» o‘rtasidagi Istanbul derbisi nafaqat maydondagi keskin kurash (1:1), balki o‘yindan keyingi shov-shuvli matbuot anjumani bilan ham muxlislar e’tiborini tortdi. Bellashuvda mezbonlar safida o‘zbekistonlik hujumchi Eldor Shomurodov o‘zining yuqori saviyadagi harakatlari bilan ajralib turdi.
31 yoshli hujumchi 18-daqiqadayoq hisobni ochish bilan cheklanmay, raqib darvozasi oldida yana kamida uchta xavfli vaziyat yaratdi. Xususan, 78-daqiqada uning bosh bilan yo‘llagan kuchli zarbasi darvoza ustuniga tegib qaytdi.
O‘yindan so‘ng «Qosimposho» bosh murabbiyi, Turkiya futboli afsonasi Emre Belezog‘lu matbuot anjumanida kun tartibini larzaga keltirgan keskin tanqidiy fikrlarni bildirdi.
«Gyundog‘an — turk, Demirbay — legioner?»: Belezog‘lu Federatsiyani tanqid qildi
Taniqli mutaxassis Turkiya futbol federatsiyasi (TFF) tomonidan joriy etilgan legionerlar limiti va fuqarolik maqomi qoidalari klublar uchun ulkan to‘siq bo‘layotganini ta’kidladi:
Majburiy xayrlashuvlar: «Bu qoida tufayli na klub, na futbolchilar xohlamagan holda tarkibdagi ikki nafar xorijlik bilan xayrlashishga majbur bo‘lyapmiz. Bugun gol urib jamoaga ochko keltirgan Diabate kabi futbolchidan voz kechishimiz kerakmi? Klub yoshlarga pul tikkan, ulardan shunchaki voz kecholmaymiz»;
Ikki tomonlama standartlar: «Bugun „Galatasaroy“da Ilkay Gyundog‘an turk futbolchisi maqomida o‘ynayapti, men esa Kerem Demirbayni legioner sifatida o‘ynatyapman. Ikkisining ham ota-onasi turk. Qoidada 2015 yilgacha va undan keyin degan cheklov qo‘yilgan. Bu adolatdan emas!».
Shomurodov misoli: «Turk futbolchilarini dangasa qilib qo‘yyapsizlar»
Emre Belezog‘lu turkiy xalqlar va mahoratli legionerlar masalasini ko‘tarib, Eldor Shomurodovni alohida tilga oldi:
Shomurodov nega mahalliy maqomda emas?: «Nega Eldor Shomurodov kabi yuqori saviyali, zo‘r futbolchi turk maqomida o‘ynay olmaydi? Federatsiya bilan klub rahbarlari nega bir qarorga kelolmayapti?»;
Dangasalik tizimi: «Bu qarorni chiqarganlar mahalliy futbolchilarni himoya qilyapmiz deb o‘ylab, aslida ularni dangasa qilib qo‘yadigan noto‘g‘ri tizimni shakllantirayotganini tushunmayaptimi? Qoidalarni zudlik bilan yumshatish shart!», — deya kuyindi murabbiy.
…