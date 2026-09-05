Frank Lempard Manchester Sitidan uchralgan magʻlubiyatdan soʻz ochdi

·24·Sport
Frank Lempard Manchester Sitidan uchralgan magʻlubiyatdan soʻz ochdi

Angliyaning Koventri Siti jamoasi bosh murabbiyi Frenk Lempard jamoasi «Etixad» stadionida amaldagi chempion Manchester Sitiga qarshi kechgan bahsda minimal hisobda magʻlub boʻlganiga qaramay, kamida bir ochkoga haqli boʻlganini taʼkidladi. BBC Match of the Day nashriga bergan intervyusida mutaxassis shogirdlarining oʻyinidan faxrlanishini bildirdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Uchrashuv davomida mezbonlar toʻpga egalik qilish boʻyicha yaqqol ustunlikka erishib, koʻrsatkichni 78 foizga yetkazgan boʻlsa-da, Koventri Siti himoyadagi tartibli oʻyini bilan muxlislar va mutaxassislarni hayratda qoldirdi. Ayniqsa, jamoaning yangi oʻyinchisi Itan Pinnokning ishonchli harakatlari va murabbiy tanlagan taktik intizom raqib yulduzlariga qiyinchilik tugʻdirdi.

Erling Xolandning hal qiluvchi goli

Garchi Koventri Siti himoyada munosib qarshilik koʻrsatgan boʻlsa-da, norvegiyalik hujumchi Erling Xolandning uchrashuv taqdirini hal qilgan aniq boshi bilan urgan goli Manchester Sitiga navbatdagi gʻalabani taqdim etdi. Antoine Semenyoning uzatmasidan keyin darvozani ishgʻol qilgan Xoland APLda oʻzi toʻqnash kelgan 25 ta jamoadan 24 tasining darvozasiga gol urishga muvaffaq boʻldi.

Shunga qaramay, Frenk Lempard shogirdlarining ikkinchi boʻlimdagi faolligi va koʻrsatgan bosimidan mamnun ekanini yashirmadi. Uning fikricha, bu koʻrsatkich ikki hafta oldin Arsenalga qarshi kechgan oʻyinga nisbatan jiddiy oʻsish borligidan dalolat beradi.

Murabbiy mavsum boshidagi taqvimning qiyin kelganini qayd etib, jamoa qogʻozda eng kuchli hisoblangan ikki raqib bilan bahs olib borganini eslatdi. «Biz magʻlub boʻlishga loyiq emas edik. Oʻyin davomida oʻsib bordik, yigitlar ajoyib harakat qilishdi va biz haqli boʻlgan bir ochkoni qoʻlga kirita olmaganimizdan affsusdaman», — dedi Lempard.

Shuningdek, u jamoaning oʻyini va tribunadagi muxlislar qoʻllab-quvvatlashi oʻrtasidagi bogʻliqlikni alohida eʼtirof etdi. Mutaxassisning soʻzlariga koʻra, Koventri Siti bu oʻyinlardan ijobiy xulosalar chiqarishi lozim, chunki mavsum taqdiri asosan Xall kabi tengqur jamoalarga qarshi kechadigan bahslarda hal boʻladi.

Frank LempardManchester CityPremier LeagueErling HaalandCoventry City
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mareska “Koventri” ustidan qozonilgan og‘ir g‘alaba haqida ochiq gapirdiMareska “Koventri” ustidan qozonilgan og‘ir g‘alaba haqida ochiq gapirdiKecha, 23:19Husanov «Koventri»ga qarshi bahsdagi harakatlari uchun necha ball oldi?Husanov «Koventri»ga qarshi bahsdagi harakatlari uchun necha ball oldi?Kecha, 23:11Enso Fernandes Manchester Siti safidagi debyutida yorqin oʻyin koʻrsatdiEnso Fernandes Manchester Siti safidagi debyutida yorqin oʻyin koʻrsatdiKecha, 22:59Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdiRonaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdiKecha, 22:04Aljamayn Sterling Umar Nurmagomedovning nokautida UFC'ni aybladiAljamayn Sterling Umar Nurmagomedovning nokautida UFC'ni aybladiKecha, 21:44“Arman ko‘p gapirib yuboryapti”: Dana Uayt Sarukyan va Ruffi jangi oldidan“Arman ko‘p gapirib yuboryapti”: Dana Uayt Sarukyan va Ruffi jangi oldidanKecha, 21:41
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)