Mareska “Koventri” ustidan qozonilgan og‘ir g‘alaba haqida ochiq gapirdi
Angliya Premer-ligasining 3-turida o‘z maydonida «Koventri» klubini qabul qilib, 1:0 hisobida muhim g‘alabani qo‘lga kiritgan «Manchester Siti» yangi mavsumdagi mutlaq g‘alabali seriyasini davom ettirmoqda. Ushbu muvaffaqiyat tufayli ochkolari sonini 9 taga yetkazib, turnir jadvalida yakka peshqadamlikni saqlab qolgan «shaharliklar» bosh murabbiyi Mareska bahsdan so‘ng matbuotga intervyu berdi. Mutaxassis raqibning zich himoyasiga qarshi o‘yinda yuzaga kelgan qiyinchiliklar, muxlislarning hayajoni hamda pragmatik g‘alabaning asl qiymatiga alohida to‘xtaldi.
Birinchi bo‘limdagi imkoniyatlar va jamoaviy birdamlik
Mareska bahs yakunidan qanoat hosil qilganini bildirib, birinchi bo‘limdayoq hisob yirikroq bo‘lishi mumkinligini qayd etdi:
O‘yindan qanoatlanish: «Bugun turli sabablarga ko‘ra o‘yinimiz menga juda yoqdi. Birinchi bo‘limda yana bir yoki ikkita gol urishimiz mumkin edi», — deya ta’kidladi murabbiy;
Birgalikdagi kurash: Mutaxassis hisob minimal bo‘lib turgan paytda ham futbolchilar maydonda jipslik va intizomni saqlab qolganini yuqori baholadi: «Ammo g‘alaba uchun birgalikda harakat qildik. Shu bois natijadan xursandman»;
Bosimni ushlab turish: Uchrashuv davomida to‘pni nazorat qilish va raqibning qarshi hujumlarini zararsizlantirish bo‘yicha belgilangan vazifa to‘liq bajarildi.
«Past blok» muammosi: Pragmatizm va muxlislar asabi
Bosh murabbiy jarima maydoni oldida zich turib olgan jamoalarni yengish zamonaviy futbolda eng murakkab vazifa ekanini tushuntirdi:
Zich mudofaani buzish qiyinchiligi: «Bunday past blokda himoyalanadigan jamoalarga qarshi o‘ynash har doim qiyin. Menimcha, biz bu sinovga juda yaxshi dosh berdik»;
Muxlislarning havotiri tabiiy: «Muxlislarning asabiylashishi va bezovtalanishi tabiiy hol. Chunki bunday bahslardan keyin 10 holatdan 9 tasida odamda yoqimsiz taassurot qoladi», — dedi Mareska;
«Barcha bahslar ham chiroyli bo‘lavermaydi»: Murabbiy chempionlik poygasida faqat tomoshaboplik emas, balki natija muhimligini urg‘uladi: «Ammo 1:0 hisobida ham g‘alaba qozonishni bilish muhim. Barcha bahslar ham chiroyli o‘tavermaydi. Qiyin vaziyatlardan ham chiqib keta olish kerak».
Turnir jadvali: 3 turda 9 ochko va ishonchli start
Ushbu g‘alaba «shaharliklar»ning chempionlik poygasidagi pozitsiyasini yanada mustahkamladi:
100 foizlik natija: «Manchester Siti» dastlabki 3 ta bahsning barchasida zafar quchib, 9 ochko bilan APL jadvalining 1-pog‘onasida yakka peshqadam bo‘lib turibdi;
Ishonchli mudofaa: Jamoa nafaqat uch ochkoni naqd qildi, balki o‘z darvozasi daxlsizligini saqlab, mudofaa chizig‘ining barqarorligini namoyish etdi.
Sizningcha, chempionlik poygasida Mareska ta’kidlagandek 1:0 hisobidagi sovuqqon va pragmatik g‘alabalar muhimroqmi yoki muxlislarga zavq beruvchi tomoshabop, ochiq futbolmi? «Manchester Siti»ning «Koventri»ga qarshi o‘yini sizda qanday taassurot qoldirdi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!
…