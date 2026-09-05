Mareska “Koventri” ustidan qozonilgan og‘ir g‘alaba haqida ochiq gapirdi

·21·Sport
Mareska “Koventri” ustidan qozonilgan og‘ir g‘alaba haqida ochiq gapirdi

Angliya Premer-ligasining 3-turida o‘z maydonida «Koventri» klubini qabul qilib, 1:0 hisobida muhim g‘alabani qo‘lga kiritgan «Manchester Siti» yangi mavsumdagi mutlaq g‘alabali seriyasini davom ettirmoqda. Ushbu muvaffaqiyat tufayli ochkolari sonini 9 taga yetkazib, turnir jadvalida yakka peshqadamlikni saqlab qolgan «shaharliklar» bosh murabbiyi Mareska bahsdan so‘ng matbuotga intervyu berdi. Mutaxassis raqibning zich himoyasiga qarshi o‘yinda yuzaga kelgan qiyinchiliklar, muxlislarning hayajoni hamda pragmatik g‘alabaning asl qiymatiga alohida to‘xtaldi.

Birinchi bo‘limdagi imkoniyatlar va jamoaviy birdamlik

Mareska bahs yakunidan qanoat hosil qilganini bildirib, birinchi bo‘limdayoq hisob yirikroq bo‘lishi mumkinligini qayd etdi:

  • O‘yindan qanoatlanish: «Bugun turli sabablarga ko‘ra o‘yinimiz menga juda yoqdi. Birinchi bo‘limda yana bir yoki ikkita gol urishimiz mumkin edi», — deya ta’kidladi murabbiy;

  • Birgalikdagi kurash: Mutaxassis hisob minimal bo‘lib turgan paytda ham futbolchilar maydonda jipslik va intizomni saqlab qolganini yuqori baholadi: «Ammo g‘alaba uchun birgalikda harakat qildik. Shu bois natijadan xursandman»;

  • Bosimni ushlab turish: Uchrashuv davomida to‘pni nazorat qilish va raqibning qarshi hujumlarini zararsizlantirish bo‘yicha belgilangan vazifa to‘liq bajarildi.

«Past blok» muammosi: Pragmatizm va muxlislar asabi

Bosh murabbiy jarima maydoni oldida zich turib olgan jamoalarni yengish zamonaviy futbolda eng murakkab vazifa ekanini tushuntirdi:

  • Zich mudofaani buzish qiyinchiligi: «Bunday past blokda himoyalanadigan jamoalarga qarshi o‘ynash har doim qiyin. Menimcha, biz bu sinovga juda yaxshi dosh berdik»;

  • Muxlislarning havotiri tabiiy: «Muxlislarning asabiylashishi va bezovtalanishi tabiiy hol. Chunki bunday bahslardan keyin 10 holatdan 9 tasida odamda yoqimsiz taassurot qoladi», — dedi Mareska;

  • «Barcha bahslar ham chiroyli bo‘lavermaydi»: Murabbiy chempionlik poygasida faqat tomoshaboplik emas, balki natija muhimligini urg‘uladi: «Ammo 1:0 hisobida ham g‘alaba qozonishni bilish muhim. Barcha bahslar ham chiroyli o‘tavermaydi. Qiyin vaziyatlardan ham chiqib keta olish kerak».

Turnir jadvali: 3 turda 9 ochko va ishonchli start

Ushbu g‘alaba «shaharliklar»ning chempionlik poygasidagi pozitsiyasini yanada mustahkamladi:

  • 100 foizlik natija: «Manchester Siti» dastlabki 3 ta bahsning barchasida zafar quchib, 9 ochko bilan APL jadvalining 1-pog‘onasida yakka peshqadam bo‘lib turibdi;

  • Ishonchli mudofaa: Jamoa nafaqat uch ochkoni naqd qildi, balki o‘z darvozasi daxlsizligini saqlab, mudofaa chizig‘ining barqarorligini namoyish etdi.

Sizningcha, chempionlik poygasida Mareska ta’kidlagandek 1:0 hisobidagi sovuqqon va pragmatik g‘alabalar muhimroqmi yoki muxlislarga zavq beruvchi tomoshabop, ochiq futbolmi? «Manchester Siti»ning «Koventri»ga qarshi o‘yini sizda qanday taassurot qoldirdi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Frank Lempard Manchester Sitidan uchralgan magʻlubiyatdan soʻz ochdiFrank Lempard Manchester Sitidan uchralgan magʻlubiyatdan soʻz ochdiKecha, 23:14Husanov «Koventri»ga qarshi bahsdagi harakatlari uchun necha ball oldi?Husanov «Koventri»ga qarshi bahsdagi harakatlari uchun necha ball oldi?Kecha, 23:11Enso Fernandes Manchester Siti safidagi debyutida yorqin oʻyin koʻrsatdiEnso Fernandes Manchester Siti safidagi debyutida yorqin oʻyin koʻrsatdiKecha, 22:59Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdiRonaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdiKecha, 22:04Aljamayn Sterling Umar Nurmagomedovning nokautida UFC'ni aybladiAljamayn Sterling Umar Nurmagomedovning nokautida UFC'ni aybladiKecha, 21:44“Arman ko‘p gapirib yuboryapti”: Dana Uayt Sarukyan va Ruffi jangi oldidan“Arman ko‘p gapirib yuboryapti”: Dana Uayt Sarukyan va Ruffi jangi oldidanKecha, 21:41
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)