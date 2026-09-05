Enso Fernandes Manchester Siti safidagi debyutida yorqin oʻyin koʻrsatdi
Angliya futbolida kutilmagan voqealar va shiddatli kurashlarga boy navbatdagi uchrashuv boʻlib oʻtdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, jamoaning yangi yulduzi Enso Fernandes kutilmagan tarzda Manchester Siti safida debyut qilib, maydon markazidagi oʻyin tempini toʻliq oʻz qoʻliga oldi va Erling Xolandning goli evaziga jamoasining qiyin gʻalabasini taʼminladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Uchrashuv oldidan bosh murabbiy Enso Mareska argentinalik yarim himoyachini zaxirada qoldirishi kutilgandi. Biroq oʻyin oldi qizgʻish mashgʻulotlar chogʻida Niko O'Reilly jarohat olib safdan chiqqach, shartnoma qiymati 125 million funt sterlingni tashkil etgan Enso Fernandes asosiy tarkibda maydonga tushishga majbur boʻldi.
Maydondagi uygʻunlik va hal qiluvchi epizodQiziq jihati shundaki, Fernandes oʻzining yangi jamoadoshi Elliot Anderson bilan avvalroq Jahon chempionatida shiddatli raqobat olib borgan edi. Shunga qaramay, ikkala futbolchi maydonda mukammal uygʻunlik namoyish etib, Manchester Siti yarim himoyasiga xotirjamlik va ishonch olib kirdi.
Uchrashuv taqdirini hal qilgan vaziyat 26-daqiqada yuzaga keldi. Enso Fernandes boʻshliqni mukammal sezib, Antuan Semenyoning aqlli yugurishini aniq pas bilan taʼminladi. Semenyoning jarima maydonchasiga uzatgan mukammal toʻpini Erling Xoland bosh bilan darvozaga yoʻllab, uchrashusdagi yagona gol muallifiga aylandi.
Qiziqarli vaziyatlar va darvozabonlar mahoratiGoal.com xabar berishicha, bahs davomida Fernandes oʻzining jangovar xarakterini ham koʻrsatishga ulgurdi. Uchrashuvning dastlabki daqiqalaridayoq raqib darvozaboni Karl Rushvort bilan kichik janjallashib ketgan boʻlsa-da, keyinchalik oʻzining ajoyib texnikasini namoyish etdi. Xususan, uning akrobatik usulda uzatgan toʻpidan soʻng Xoland yana bir bor gol urdi, biroq hakam holatda qoidabuzarlik va ofsayd borligini qayd etdi.
Frank Lempard boshchiligidagi Koventri Siti jamoasi ham bir nechta xavfli vaziyatlarni yaratdi. Biroq Manchester Siti darvozasini qoʻriqlagan Janluiji Donnarumma oʻta ishonchli oʻynab, mehmonlarning barcha urinishlarini bartaraf etdi. Ushbu magʻlubiyat Koventri Siti uchun qatorasiga uchinchisi boʻldi va jamoa hali ham chempionatda oʻzining ilk golini urishga intilmoqda.
…