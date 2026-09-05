Enso Fernandes Manchester Siti safidagi debyutida yorqin oʻyin koʻrsatdi

·22·Sport
Enso Fernandes Manchester Siti safidagi debyutida yorqin oʻyin koʻrsatdi

Angliya futbolida kutilmagan voqealar va shiddatli kurashlarga boy navbatdagi uchrashuv boʻlib oʻtdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, jamoaning yangi yulduzi Enso Fernandes kutilmagan tarzda Manchester Siti safida debyut qilib, maydon markazidagi oʻyin tempini toʻliq oʻz qoʻliga oldi va Erling Xolandning goli evaziga jamoasining qiyin gʻalabasini taʼminladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Uchrashuv oldidan bosh murabbiy Enso Mareska argentinalik yarim himoyachini zaxirada qoldirishi kutilgandi. Biroq oʻyin oldi qizgʻish mashgʻulotlar chogʻida Niko O'Reilly jarohat olib safdan chiqqach, shartnoma qiymati 125 million funt sterlingni tashkil etgan Enso Fernandes asosiy tarkibda maydonga tushishga majbur boʻldi.

Maydondagi uygʻunlik va hal qiluvchi epizod

Qiziq jihati shundaki, Fernandes oʻzining yangi jamoadoshi Elliot Anderson bilan avvalroq Jahon chempionatida shiddatli raqobat olib borgan edi. Shunga qaramay, ikkala futbolchi maydonda mukammal uygʻunlik namoyish etib, Manchester Siti yarim himoyasiga xotirjamlik va ishonch olib kirdi.

Uchrashuv taqdirini hal qilgan vaziyat 26-daqiqada yuzaga keldi. Enso Fernandes boʻshliqni mukammal sezib, Antuan Semenyoning aqlli yugurishini aniq pas bilan taʼminladi. Semenyoning jarima maydonchasiga uzatgan mukammal toʻpini Erling Xoland bosh bilan darvozaga yoʻllab, uchrashusdagi yagona gol muallifiga aylandi.

Qiziqarli vaziyatlar va darvozabonlar mahorati

Goal.com xabar berishicha, bahs davomida Fernandes oʻzining jangovar xarakterini ham koʻrsatishga ulgurdi. Uchrashuvning dastlabki daqiqalaridayoq raqib darvozaboni Karl Rushvort bilan kichik janjallashib ketgan boʻlsa-da, keyinchalik oʻzining ajoyib texnikasini namoyish etdi. Xususan, uning akrobatik usulda uzatgan toʻpidan soʻng Xoland yana bir bor gol urdi, biroq hakam holatda qoidabuzarlik va ofsayd borligini qayd etdi.

Frank Lempard boshchiligidagi Koventri Siti jamoasi ham bir nechta xavfli vaziyatlarni yaratdi. Biroq Manchester Siti darvozasini qoʻriqlagan Janluiji Donnarumma oʻta ishonchli oʻynab, mehmonlarning barcha urinishlarini bartaraf etdi. Ushbu magʻlubiyat Koventri Siti uchun qatorasiga uchinchisi boʻldi va jamoa hali ham chempionatda oʻzining ilk golini urishga intilmoqda.

Enso FernandesManchester CityErling HaalandAngliya Premer-ligasiFutbol yangiliklari
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mareska “Koventri” ustidan qozonilgan og‘ir g‘alaba haqida ochiq gapirdiMareska “Koventri” ustidan qozonilgan og‘ir g‘alaba haqida ochiq gapirdiKecha, 23:19Frank Lempard Manchester Sitidan uchralgan magʻlubiyatdan soʻz ochdiFrank Lempard Manchester Sitidan uchralgan magʻlubiyatdan soʻz ochdiKecha, 23:14Husanov «Koventri»ga qarshi bahsdagi harakatlari uchun necha ball oldi?Husanov «Koventri»ga qarshi bahsdagi harakatlari uchun necha ball oldi?Kecha, 23:11Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdiRonaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdiKecha, 22:04Aljamayn Sterling Umar Nurmagomedovning nokautida UFC'ni aybladiAljamayn Sterling Umar Nurmagomedovning nokautida UFC'ni aybladiKecha, 21:44“Arman ko‘p gapirib yuboryapti”: Dana Uayt Sarukyan va Ruffi jangi oldidan“Arman ko‘p gapirib yuboryapti”: Dana Uayt Sarukyan va Ruffi jangi oldidanKecha, 21:41
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)