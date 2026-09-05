Husanov «Koventri»ga qarshi bahsdagi harakatlari uchun necha ball oldi?

·35·Sport
Husanov «Koventri»ga qarshi bahsdagi harakatlari uchun necha ball oldi?

Angliya Premer-ligasining 3-turida amaldagi chempion «Manchester Siti» o‘z maydonida «Koventri» klubini qabul qilib, 1:0 hisobida muhim g‘alabani qo‘lga kiritdi. Millionlab o‘zbekistonlik futbol ixlosmandlari uchun ushbu bahs haqiqiy tarixiy voqelikka aylandi — milliy terma jamoamiz himoyachisi Abduqodir Husanov dunyo grandi safida uchrashuvni ilk daqiqalardan boshlab, hakamning yakuniy hushtagigacha to‘liq 90 daqiqa davomida ishonchli tarzda o‘tkazdi. Dunyoning nufuzli statistik portali Sofascore hamyurtimizning maydondagi sermahsul mehnatini 7.0 ballga baholadi.

90 daqiqalik mustahkam qalqon: Husanovning maydondagi statistikasi

Abduqodir Husanov «Etihad» stadionidagi shiddatli qarama-qarshilikda mudofaaning eng muhim nuqtasida sovuqqonlik bilan harakat qildi:

  • To‘liq o‘yin amaliyoti: 45-raqam ostida to‘p surgan o‘zbek himoyachisi zaxiraga olinmasdan, barcha 90 daqiqani yashil maydonda o‘tkazib, jamoasining «quruq» g‘alabasini ta’minlashda bevosita ishtirok etdi;

  • Sofascore e’tirofi — 7.0 ball: Nufuzli tahliliy platforma Husanovning pozitsion joylashuvi, yakkakurashlardagi ustunligi va to‘pni to‘xtatib qolish mahoratini yuqori baholab, unga munosib 7.0 ball qo‘ydi;

  • Maydondagi fidokorlik va kartochka: Raqib hujumchilarining keskin qarshi hujumlarini qaytarish jarayonida hamyurtimiz raqibga bo‘sh hudud qoldirmaslik uchun fidokorona kurashdi va hakam tomonidan sariq kartochka bilan jazolangan bo‘lsa-da, o‘yin intizomini yo‘qotmadi.

«Etihad» yulduzlari reytingi: Donnarummaning qahramonligi va Holandning goli

Sofascore baholariga ko‘ra, «Manchester Siti» tarkibida eng yuqori ko‘rsatkichlarni mudofaa va hujum yetakchilari qayd etdi:

  • O‘yin qahramoni — Janluiji Donnarumma (8.8): Darvozabon bir nechta xavfli vaziyatlarda jamoani qutqarib, bahsning eng yaxshi futbolchisi deb topildi;

  • Markazda Elliot Anderson (8.6): Yarim himoyachi maydon bo‘ylab ulkan hajmdagi qora ishni bajarib, yuqori ballga loyiq ko‘rildi;

  • G‘alaba to‘pi muallifi — Erling Holand (8.5): 26-daqiqada Antuan Semenyoning (6.9) uzatmasidan so‘ng gol urgan norvegiyalik to‘purar yana uch ochkoni ta’minladi;

  • Mudofaa chizig‘idagi bog‘lam: Sardor Ruben Dias 7.8, Mark Gexi 7.4 hamda Yoshko Gvardiol 7.3 ball oldi — Husanovning 7.0 ballik natijasi mana shunday jahon yulduzlari safida munosib ko‘rsatkich bo‘ldi.

Musobaqa jadvali: 3 turda 9 ochko va mutlaq yakkahokimlik

Mazkur muvaffaqiyat manchesterliklarning chempionlik poygasidagi pozitsiyasini mustahkamladi:

  • 100 foizlik natija: «Manchester Siti» dastlabki 3 ta turning barchasida g‘alaba nashidasini surib, jami 9 ochko bilan APL turnir jadvalida yakka peshqadamlikni davom ettirmoqda;

  • Husanov uchun yangi bosqich: Pep Gvardiola boshchiligidagi murabbiylar shtabi o‘zbekistonlik himoyachiga to‘liq 90 daqiqa ishonch bildirishi Abduqodirning jahon futboli elitasida muqim o‘rin topayotganining yorqin isboti bo‘ldi.

Sizningcha, Abduqodir Husanovning «Koventri»ga qarshi 90 daqiqalik o‘yiniga berilgan 7.0 ball uning asl mahoratini to‘liq aks ettiradimi? Himoyachimiz kelasi turlarda ham «Manchester Siti»ning doimiy asosiy tarkib o‘yinchisi bo‘lib qoladimi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mareska “Koventri” ustidan qozonilgan og‘ir g‘alaba haqida ochiq gapirdiMareska “Koventri” ustidan qozonilgan og‘ir g‘alaba haqida ochiq gapirdiKecha, 23:19Frank Lempard Manchester Sitidan uchralgan magʻlubiyatdan soʻz ochdiFrank Lempard Manchester Sitidan uchralgan magʻlubiyatdan soʻz ochdiKecha, 23:14Enso Fernandes Manchester Siti safidagi debyutida yorqin oʻyin koʻrsatdiEnso Fernandes Manchester Siti safidagi debyutida yorqin oʻyin koʻrsatdiKecha, 22:59Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdiRonaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdiKecha, 22:04Aljamayn Sterling Umar Nurmagomedovning nokautida UFC'ni aybladiAljamayn Sterling Umar Nurmagomedovning nokautida UFC'ni aybladiKecha, 21:44“Arman ko‘p gapirib yuboryapti”: Dana Uayt Sarukyan va Ruffi jangi oldidan“Arman ko‘p gapirib yuboryapti”: Dana Uayt Sarukyan va Ruffi jangi oldidanKecha, 21:41
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)