Husanov «Koventri»ga qarshi bahsdagi harakatlari uchun necha ball oldi?
Angliya Premer-ligasining 3-turida amaldagi chempion «Manchester Siti» o‘z maydonida «Koventri» klubini qabul qilib, 1:0 hisobida muhim g‘alabani qo‘lga kiritdi. Millionlab o‘zbekistonlik futbol ixlosmandlari uchun ushbu bahs haqiqiy tarixiy voqelikka aylandi — milliy terma jamoamiz himoyachisi Abduqodir Husanov dunyo grandi safida uchrashuvni ilk daqiqalardan boshlab, hakamning yakuniy hushtagigacha to‘liq 90 daqiqa davomida ishonchli tarzda o‘tkazdi. Dunyoning nufuzli statistik portali Sofascore hamyurtimizning maydondagi sermahsul mehnatini 7.0 ballga baholadi.
90 daqiqalik mustahkam qalqon: Husanovning maydondagi statistikasi
Abduqodir Husanov «Etihad» stadionidagi shiddatli qarama-qarshilikda mudofaaning eng muhim nuqtasida sovuqqonlik bilan harakat qildi:
To‘liq o‘yin amaliyoti: 45-raqam ostida to‘p surgan o‘zbek himoyachisi zaxiraga olinmasdan, barcha 90 daqiqani yashil maydonda o‘tkazib, jamoasining «quruq» g‘alabasini ta’minlashda bevosita ishtirok etdi;
Sofascore e’tirofi — 7.0 ball: Nufuzli tahliliy platforma Husanovning pozitsion joylashuvi, yakkakurashlardagi ustunligi va to‘pni to‘xtatib qolish mahoratini yuqori baholab, unga munosib 7.0 ball qo‘ydi;
Maydondagi fidokorlik va kartochka: Raqib hujumchilarining keskin qarshi hujumlarini qaytarish jarayonida hamyurtimiz raqibga bo‘sh hudud qoldirmaslik uchun fidokorona kurashdi va hakam tomonidan sariq kartochka bilan jazolangan bo‘lsa-da, o‘yin intizomini yo‘qotmadi.
«Etihad» yulduzlari reytingi: Donnarummaning qahramonligi va Holandning goli
Sofascore baholariga ko‘ra, «Manchester Siti» tarkibida eng yuqori ko‘rsatkichlarni mudofaa va hujum yetakchilari qayd etdi:
O‘yin qahramoni — Janluiji Donnarumma (8.8): Darvozabon bir nechta xavfli vaziyatlarda jamoani qutqarib, bahsning eng yaxshi futbolchisi deb topildi;
Markazda Elliot Anderson (8.6): Yarim himoyachi maydon bo‘ylab ulkan hajmdagi qora ishni bajarib, yuqori ballga loyiq ko‘rildi;
G‘alaba to‘pi muallifi — Erling Holand (8.5): 26-daqiqada Antuan Semenyoning (6.9) uzatmasidan so‘ng gol urgan norvegiyalik to‘purar yana uch ochkoni ta’minladi;
Mudofaa chizig‘idagi bog‘lam: Sardor Ruben Dias 7.8, Mark Gexi 7.4 hamda Yoshko Gvardiol 7.3 ball oldi — Husanovning 7.0 ballik natijasi mana shunday jahon yulduzlari safida munosib ko‘rsatkich bo‘ldi.
Musobaqa jadvali: 3 turda 9 ochko va mutlaq yakkahokimlik
Mazkur muvaffaqiyat manchesterliklarning chempionlik poygasidagi pozitsiyasini mustahkamladi:
100 foizlik natija: «Manchester Siti» dastlabki 3 ta turning barchasida g‘alaba nashidasini surib, jami 9 ochko bilan APL turnir jadvalida yakka peshqadamlikni davom ettirmoqda;
Husanov uchun yangi bosqich: Pep Gvardiola boshchiligidagi murabbiylar shtabi o‘zbekistonlik himoyachiga to‘liq 90 daqiqa ishonch bildirishi Abduqodirning jahon futboli elitasida muqim o‘rin topayotganining yorqin isboti bo‘ldi.
Sizningcha, Abduqodir Husanovning «Koventri»ga qarshi 90 daqiqalik o‘yiniga berilgan 7.0 ball uning asl mahoratini to‘liq aks ettiradimi? Himoyachimiz kelasi turlarda ham «Manchester Siti»ning doimiy asosiy tarkib o‘yinchisi bo‘lib qoladimi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!
…