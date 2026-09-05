Noutbuklar narxi nega oshmoqda: asosiy qismlar tannarxi 70 foizga yetdi
Zamonaviy noutbuklar bozorida jiddiy oʻzgarishlar kuzatilmoqda, buning natijasida asosiy butlovchi qismlarning umumiy tannarxdagi ulushi keskin oshdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, soʻnggi bir yil ichida protsessor, tezkor xotira hamda doimiy xotira qurilmalarining noutbuk tannarxidagi ulushi qariyb 70 foizga yaqinlashdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
TrendForce tahlilchilari keltirgan maʼlumotlarga asoslanib aytganda, ushbu uchta asosiy komponentning narxi oʻtgan yilga nisbatan taxminan 1,5 baravarga qimmatlashgan. Mutaxassislar 2025-yilning birinchi choragi hamda shu yilning uchinchi choragidagi koʻrsatkichlarni solishtirib, bozor dinamikasidagi keskin burilishni qayd etishdi.
Butlovchi qismlar nima sababdan qimmatlashdi?Xotira va protsessorlar narxining sakrashi ayniqsa 2025-yilning uchinchi choragida yaqqol sezildi. Oʻtgan yili mazkur uchta asosiy komponent noutbuk apparat qismining oʻrtacha 45 foizini tashkil etgan boʻlsa, bugungi kunga kelib bu koʻrsatkich 68 foizga koʻtarildi.
Mazkur oʻsish naq 23 foiz punktni tashkil etib, tannarxning qariyb 1,5 barobar oshganini koʻrsatadi. Albatta, bu oʻrtacha koʻrsatkich boʻlib, yakuniy narx qurilmaning texnik tavsiflari va toifasiga qarab farqlanishi mumkin.
Global bozordagi oqibatlar va prognozlarButlovchi qismlar narxining bu tarzda oshishi muqarrar ravishda tayyor noutbuklarning ham qimmatlashishiga olib keladi. Ekspertlarning prognozlariga koʻra, narxlarning oʻsishi fonida xaridorlarning xarid qobiliyati pasayishi kutilmoqda.
Tahlilchilarning xulosasiga koʻra, yil yakunlariga koʻra noutbuklar savdosi hajmi oʻtgan yilgi koʻrsatkichlarga nisbatan 9,4 foizga kamayishi mumkin. IT bozor uchun bu juda katta pasayish boʻlib, ishlab chiqaruvchilarni yangi strategiyalarni oʻylab topishga majbur qiladi.
…