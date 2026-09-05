Noutbuklar narxi nega oshmoqda: asosiy qismlar tannarxi 70 foizga yetdi

·12·Texno
Noutbuklar narxi nega oshmoqda: asosiy qismlar tannarxi 70 foizga yetdi

Zamonaviy noutbuklar bozorida jiddiy oʻzgarishlar kuzatilmoqda, buning natijasida asosiy butlovchi qismlarning umumiy tannarxdagi ulushi keskin oshdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, soʻnggi bir yil ichida protsessor, tezkor xotira hamda doimiy xotira qurilmalarining noutbuk tannarxidagi ulushi qariyb 70 foizga yaqinlashdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

TrendForce tahlilchilari keltirgan maʼlumotlarga asoslanib aytganda, ushbu uchta asosiy komponentning narxi oʻtgan yilga nisbatan taxminan 1,5 baravarga qimmatlashgan. Mutaxassislar 2025-yilning birinchi choragi hamda shu yilning uchinchi choragidagi koʻrsatkichlarni solishtirib, bozor dinamikasidagi keskin burilishni qayd etishdi.

Butlovchi qismlar nima sababdan qimmatlashdi?

Xotira va protsessorlar narxining sakrashi ayniqsa 2025-yilning uchinchi choragida yaqqol sezildi. Oʻtgan yili mazkur uchta asosiy komponent noutbuk apparat qismining oʻrtacha 45 foizini tashkil etgan boʻlsa, bugungi kunga kelib bu koʻrsatkich 68 foizga koʻtarildi.

Mazkur oʻsish naq 23 foiz punktni tashkil etib, tannarxning qariyb 1,5 barobar oshganini koʻrsatadi. Albatta, bu oʻrtacha koʻrsatkich boʻlib, yakuniy narx qurilmaning texnik tavsiflari va toifasiga qarab farqlanishi mumkin.

Global bozordagi oqibatlar va prognozlar

Butlovchi qismlar narxining bu tarzda oshishi muqarrar ravishda tayyor noutbuklarning ham qimmatlashishiga olib keladi. Ekspertlarning prognozlariga koʻra, narxlarning oʻsishi fonida xaridorlarning xarid qobiliyati pasayishi kutilmoqda.

Tahlilchilarning xulosasiga koʻra, yil yakunlariga koʻra noutbuklar savdosi hajmi oʻtgan yilgi koʻrsatkichlarga nisbatan 9,4 foizga kamayishi mumkin. IT bozor uchun bu juda katta pasayish boʻlib, ishlab chiqaruvchilarni yangi strategiyalarni oʻylab topishga majbur qiladi.

NoutbuklarTexnologiyalarTrendForceXotiraProtsessor
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Motorola keng formatli buklanuvchi smartfon chiqarishga hozirlik koʻrmoqdaMotorola keng formatli buklanuvchi smartfon chiqarishga hozirlik koʻrmoqdaKecha, 22:24Tecno kompaniyasi ramkasiz ekranli yangi konseptual smartfonini namoyish etdiTecno kompaniyasi ramkasiz ekranli yangi konseptual smartfonini namoyish etdiKecha, 21:26Samsung xotira inqirozi fonida hamyonbop smartfonlar ishlab chiqarishni oshiradiSamsung xotira inqirozi fonida hamyonbop smartfonlar ishlab chiqarishni oshiradiKecha, 20:52Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdiAntarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdiKecha, 18:29Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldiSamsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldiKecha, 14:50Xitoyning Yaogan-50 (02) sunʼiy yoʻldoshi orbitada parchalanib ketdiXitoyning Yaogan-50 (02) sunʼiy yoʻldoshi orbitada parchalanib ketdiKecha, 14:29
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldi
Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldi