Chempionlik dramasi: Asadbek Saidov Sayat Abdualiga kamarni boy berdi (video)
O‘zbekiston poytaxti Toshkent shahrida aralash yakkakurashlar bo‘yicha tashkil etilgan «Octagon 91» yirik xalqaro turniri o‘z yakuniga yetdi. Musobaqaning eng kutilgan va kulminatsion voqeasi — yengil vazn toifasidagi bo‘sh turgan chempionlik kamari uchun kechgan markaziy bahsda hamyurtimiz Asadbek Saidov qozog‘istonlik mag‘lubiyatsiz jangchi Sayat Abdualiga qarshi oktagonga chiqdi. Har ikki tomon muxlislarining yuqori bosimi ostida o‘tgan shiddatli to‘qnashuv kutilmaganda dramatik burilish bilan tugadi: ikkinchi raundda raqib usulni benuqson ijro etib, chempionlik unvonini qo‘lga kiritdi.
2-raunddagi hal qiluvchi bo‘g‘ish: Kamar taqdiri qanday hal bo‘ldi?
Oktagondagi bellashuv dastlabki soniyalardan yuqori temp va taktik kurashlar bilan boshlandi:
Ilk raunddagi keskin qarshilik: Jangchilar dastlabki 5 daqiqalikda bir-birlarini o‘rganishga va stoykada aniq zarbalar yo‘llashga intilishdi; Saidov o‘z muxlislari oldida faol harakat qildi;
Parterdagi xato va bo‘g‘ish usuli: Ikkinchi raundda Sayat Abduali bahsni parter holatiga o‘tkazishga muvaffaq bo‘ldi va pozitsion ustunlikka erishgach, og‘riqli bo‘g‘ish usulini mahorat bilan ijro etdi;
Muddatidan oldin g‘alaba: Saidov vaziyatdan chiqib ketishga qanchalik urinmasin, qozog‘istonlik sportchi ushlamni mustahkamlab, hakamni jangni to‘xtatishga majbur qildi va sof g‘alabani rasmiylashtirdi.
Sayat Abduali — Octagon League'ning yangi chempioni: 10:0 rekordi
Ushbu muvaffaqiyat qozog‘istonlik yakkakurash ustasini divizionning mutlaq yetakchisiga aylantirdi:
Mag‘lubiyatsiz yurish: Sayat Abduali professional MMA'dagi g‘alabali seriyasini 10 taga yetkazib, hali birorta ham mag‘lubiyatga uchramagan mukammal rekordni (10-0) saqlab qoldi;
Oltin kamar egasi: «Octagon League»ning yengil vazndagi yangi chempioni maqomiga ega chiqqan Abduali tashkilotdagi o‘z hukmronligini qat’iy o‘rnatdi;
Greppling mahorati: Jangchining parterdagi va parter nazoratidagi yuqori saviyasi uning ligadagi eng xavfli raqiblardan biri ekanini yana bir bor isbotladi.
Asadbek Saidov uchun og‘ir saboq va ilk sinov
Hamyurtimiz uchun ushbu kecha karyerasidagi eng jiddiy burilish nuqtasi bo‘ldi:
8 ta jangdagi ilk mag‘lubiyat: Bunga qadar professional ringda 7 ta uchrashuvning barchasida g‘alaba nashidasini surib kelgan Asadbek Saidov o‘z faoliyatidagi ilk mag‘lubiyatini qabul qilib oldi;
Chempionlik sabog‘i: Ekspertlarning ta’kidlashicha, bunday yuqori darajadagi chempionlik janglaridagi omadsizlik sportchi uchun sindiruvchi emas, balki kamchiliklar ustida ishlab yanada kuchliroq qaytishga turtki beruvchi katta tajribadir;
Qaytish rejasi: Saidov o‘z jamoasi bilan birgalikda parter mudofaasi va taktik xatolarni tahlil qilgan holda kelgusida revansh yoki yangi da’vogarlik yo‘lini boshlashi kutilmoqda.
Sizningcha, Asadbek Saidovning 2-raundda imkoniyatni boy berishiga nima asosiy sabab bo‘ldi — Sayat Abdualining parterdagi yuqori mahoratimi yoki hamyurtimizning himoyadagi e’tiborsizligi? Saidov ushbu mag‘lubiyatdan to‘g‘ri xulosa chiqarib, Octagon kamarini qaytarib olishga kuch topa oladimi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!
…