Chempionlik dramasi: Asadbek Saidov Sayat Abdualiga kamarni boy berdi (video)

·44·Sport
Chempionlik dramasi: Asadbek Saidov Sayat Abdualiga kamarni boy berdi (video)

O‘zbekiston poytaxti Toshkent shahrida aralash yakkakurashlar bo‘yicha tashkil etilgan «Octagon 91» yirik xalqaro turniri o‘z yakuniga yetdi. Musobaqaning eng kutilgan va kulminatsion voqeasi — yengil vazn toifasidagi bo‘sh turgan chempionlik kamari uchun kechgan markaziy bahsda hamyurtimiz Asadbek Saidov qozog‘istonlik mag‘lubiyatsiz jangchi Sayat Abdualiga qarshi oktagonga chiqdi. Har ikki tomon muxlislarining yuqori bosimi ostida o‘tgan shiddatli to‘qnashuv kutilmaganda dramatik burilish bilan tugadi: ikkinchi raundda raqib usulni benuqson ijro etib, chempionlik unvonini qo‘lga kiritdi.

2-raunddagi hal qiluvchi bo‘g‘ish: Kamar taqdiri qanday hal bo‘ldi?

Oktagondagi bellashuv dastlabki soniyalardan yuqori temp va taktik kurashlar bilan boshlandi:

  • Ilk raunddagi keskin qarshilik: Jangchilar dastlabki 5 daqiqalikda bir-birlarini o‘rganishga va stoykada aniq zarbalar yo‘llashga intilishdi; Saidov o‘z muxlislari oldida faol harakat qildi;

  • Parterdagi xato va bo‘g‘ish usuli: Ikkinchi raundda Sayat Abduali bahsni parter holatiga o‘tkazishga muvaffaq bo‘ldi va pozitsion ustunlikka erishgach, og‘riqli bo‘g‘ish usulini mahorat bilan ijro etdi;

  • Muddatidan oldin g‘alaba: Saidov vaziyatdan chiqib ketishga qanchalik urinmasin, qozog‘istonlik sportchi ushlamni mustahkamlab, hakamni jangni to‘xtatishga majbur qildi va sof g‘alabani rasmiylashtirdi.

Sayat Abduali — Octagon League'ning yangi chempioni: 10:0 rekordi

Ushbu muvaffaqiyat qozog‘istonlik yakkakurash ustasini divizionning mutlaq yetakchisiga aylantirdi:

  • Mag‘lubiyatsiz yurish: Sayat Abduali professional MMA'dagi g‘alabali seriyasini 10 taga yetkazib, hali birorta ham mag‘lubiyatga uchramagan mukammal rekordni (10-0) saqlab qoldi;

  • Oltin kamar egasi: «Octagon League»ning yengil vazndagi yangi chempioni maqomiga ega chiqqan Abduali tashkilotdagi o‘z hukmronligini qat’iy o‘rnatdi;

  • Greppling mahorati: Jangchining parterdagi va parter nazoratidagi yuqori saviyasi uning ligadagi eng xavfli raqiblardan biri ekanini yana bir bor isbotladi.

Asadbek Saidov uchun og‘ir saboq va ilk sinov

Hamyurtimiz uchun ushbu kecha karyerasidagi eng jiddiy burilish nuqtasi bo‘ldi:

  • 8 ta jangdagi ilk mag‘lubiyat: Bunga qadar professional ringda 7 ta uchrashuvning barchasida g‘alaba nashidasini surib kelgan Asadbek Saidov o‘z faoliyatidagi ilk mag‘lubiyatini qabul qilib oldi;

  • Chempionlik sabog‘i: Ekspertlarning ta’kidlashicha, bunday yuqori darajadagi chempionlik janglaridagi omadsizlik sportchi uchun sindiruvchi emas, balki kamchiliklar ustida ishlab yanada kuchliroq qaytishga turtki beruvchi katta tajribadir;

  • Qaytish rejasi: Saidov o‘z jamoasi bilan birgalikda parter mudofaasi va taktik xatolarni tahlil qilgan holda kelgusida revansh yoki yangi da’vogarlik yo‘lini boshlashi kutilmoqda.

Sizningcha, Asadbek Saidovning 2-raundda imkoniyatni boy berishiga nima asosiy sabab bo‘ldi — Sayat Abdualining parterdagi yuqori mahoratimi yoki hamyurtimizning himoyadagi e’tiborsizligi? Saidov ushbu mag‘lubiyatdan to‘g‘ri xulosa chiqarib, Octagon kamarini qaytarib olishga kuch topa oladimi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sensatsiya: Shara Bullet afsonaviy Greysi oilasi vakilini mag‘lub etdi (video)Sensatsiya: Shara Bullet afsonaviy Greysi oilasi vakilini mag‘lub etdi (video)Bugun, 08:41“An Nasr”ning ilk mag‘lubiyati: “Al Ittihod” superderbida zafar quchdi...“An Nasr”ning ilk mag‘lubiyati: “Al Ittihod” superderbida zafar quchdi...Bugun, 08:28Aqlbovar qilmas kambek: “Roma” 90-daqiqadan so‘ng “Atalanta”ni tiz cho‘ktirdiAqlbovar qilmas kambek: “Roma” 90-daqiqadan so‘ng “Atalanta”ni tiz cho‘ktirdiBugun, 08:24“Humo Arena”da nokautlar shousi: Octagon 91 turnirining barcha natijalari“Humo Arena”da nokautlar shousi: Octagon 91 turnirining barcha natijalariBugun, 08:20Octagon 91: Jasurbek “Tayson” Jo‘rayev ilk raunddayoq Islam Egemberdiyevga mag‘lub bo‘ldiOctagon 91: Jasurbek “Tayson” Jo‘rayev ilk raunddayoq Islam Egemberdiyevga mag‘lub bo‘ldiBugun, 08:05Xamzat Chimayev Tayron Vudlini erkin kurashda qanday mag‘lub etdi? (video)Xamzat Chimayev Tayron Vudlini erkin kurashda qanday mag‘lub etdi? (video)Bugun, 08:01
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)