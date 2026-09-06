Xiaomi 18 Fold va Pad 9 Pro Max faqat Xitoy bozorida sotiladi
Xitoyning texnologiya giganti Xiaomi oʻzining yangi flagman qurilmalari — Xiaomi 18 Fold buklama smartfoni va Xiaomi Pad 9 Pro Max planshetini faqat ichki bozorda sotishni rejalashtirmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur gadjetlar global bozorga chiqarilmaydi va ularning savdosi faqat Xitoy hududi bilan cheklanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Ushbu qaror kompaniyaning dasturiy taʼminot kodlaridan kelib chiqqan holda maʼlum boʻldi. HyperOS 4 tizimi kodlarini tahlil qilgan mutaxassislar yangi avlod qurilmalari aynan Osiyo mamlakati isteʼmolchilariga moʻljallanganini aniqlashdi. Bu esa Xiaomi brendi oʻzining ilgʻor ishlanmalarini dastlab uy bozorida sinovdan oʻtkazish strategiyasiga sodiq qolayotganini koʻrsatadi.
Yangi protsessor va flagman imkoniyatlariMazkur qurilmalarning asosiy oʻziga xos jihatlaridan biri ularda qoʻllaniladigan maxsus chiplardir. Xabarlarga koʻra, yangi qurilmalar kompaniyaning oʻziga tegishli boʻlgan yangi avlod Xiaomi Xring O3 однокристальная система (okristalli tizimi) bazasida ishlaydi. Avvalroq XRING O1 protsessorida ham shunday yondashuv qoʻllanilgan boʻlib, Xiaomi oʻzining maxsus protsessorlarini xalqaro maydonda cheklangan tarzda taqdim etishda davom etmoqda.
Yangi texnologiyalar bilan jihozlangan ushbu gadjetlar qatorida birinchi boʻlib Xiaomi 18 Fold buklama smartfoni taqdim etiladi. Qurilma ixcham va qulay tashqi ekran hamda keng ichki displey imkoniyatlarini oʻzida mujassam etgan.
Qurilmalarning texnik tavsiflariixbt.com maʼlumotlariga koʻra, Xiaomi 18 Fold quyidagi taʼsirchan texnik xususiyatlarga ega boʻladi:
- Ichki ekran diagonalining oʻlchami 7,58 dyuymni tashkil etadi
- Tashqi ekran diagonali 5,38 dyuymga teng
- Akkumulyator sigʻimi 6000 mA·ch quvvatni taʼminlaydi
- Leica optikasi bilan jihozlangan 200, 50 va 50 megapikselli uch karrali kamera moduli
Shuningdek, taʼkidlash joizki, ikkala qurilma ham yangi avlod HyperOS 4 operatsion tizimida ishlaydigan ilk gadjetlar boʻladi. Global bozor foydalanuvchilari uchun bu qurilmalarning rasmiy yetkazib berilmasligi texnologiya ixlosmandlari orasida muhokamalarga sabab boʻlmoqda.
…