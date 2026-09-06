Xiaomi 18 Fold va Pad 9 Pro Max faqat Xitoy bozorida sotiladi

·15·Texno
Xiaomi 18 Fold va Pad 9 Pro Max faqat Xitoy bozorida sotiladi

Xitoyning texnologiya giganti Xiaomi oʻzining yangi flagman qurilmalari — Xiaomi 18 Fold buklama smartfoni va Xiaomi Pad 9 Pro Max planshetini faqat ichki bozorda sotishni rejalashtirmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur gadjetlar global bozorga chiqarilmaydi va ularning savdosi faqat Xitoy hududi bilan cheklanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ushbu qaror kompaniyaning dasturiy taʼminot kodlaridan kelib chiqqan holda maʼlum boʻldi. HyperOS 4 tizimi kodlarini tahlil qilgan mutaxassislar yangi avlod qurilmalari aynan Osiyo mamlakati isteʼmolchilariga moʻljallanganini aniqlashdi. Bu esa Xiaomi brendi oʻzining ilgʻor ishlanmalarini dastlab uy bozorida sinovdan oʻtkazish strategiyasiga sodiq qolayotganini koʻrsatadi.

Yangi protsessor va flagman imkoniyatlari

Mazkur qurilmalarning asosiy oʻziga xos jihatlaridan biri ularda qoʻllaniladigan maxsus chiplardir. Xabarlarga koʻra, yangi qurilmalar kompaniyaning oʻziga tegishli boʻlgan yangi avlod Xiaomi Xring O3 однокристальная система (okristalli tizimi) bazasida ishlaydi. Avvalroq XRING O1 protsessorida ham shunday yondashuv qoʻllanilgan boʻlib, Xiaomi oʻzining maxsus protsessorlarini xalqaro maydonda cheklangan tarzda taqdim etishda davom etmoqda.

Yangi texnologiyalar bilan jihozlangan ushbu gadjetlar qatorida birinchi boʻlib Xiaomi 18 Fold buklama smartfoni taqdim etiladi. Qurilma ixcham va qulay tashqi ekran hamda keng ichki displey imkoniyatlarini oʻzida mujassam etgan.

Qurilmalarning texnik tavsiflari

ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, Xiaomi 18 Fold quyidagi taʼsirchan texnik xususiyatlarga ega boʻladi:

  • Ichki ekran diagonalining oʻlchami 7,58 dyuymni tashkil etadi
  • Tashqi ekran diagonali 5,38 dyuymga teng
  • Akkumulyator sigʻimi 6000 mA·ch quvvatni taʼminlaydi
  • Leica optikasi bilan jihozlangan 200, 50 va 50 megapikselli uch karrali kamera moduli
Smartfondan tashqari, ushbu yangi protsessor bazasida ishlaydigan yana bir yirik qurilma — Xiaomi Pad 9 Pro Max flagman planshemi ham eʼlon qilindi. Ushbu planshet nafaqat yuqori unumdorligi, balki 13,3 dyuymli ulkan ekrani bilan ham foydalanuvchilar eʼtiborini tortishi kutilmoqda.

Shuningdek, taʼkidlash joizki, ikkala qurilma ham yangi avlod HyperOS 4 operatsion tizimida ishlaydigan ilk gadjetlar boʻladi. Global bozor foydalanuvchilari uchun bu qurilmalarning rasmiy yetkazib berilmasligi texnologiya ixlosmandlari orasida muhokamalarga sabab boʻlmoqda.

XiaomiXiaomi 18 FoldHyperOSSmartfonPlanshet
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kosmik kema okeandan qaytmoqda: Starship S40 TX bazasiga yetib boradiKosmik kema okeandan qaytmoqda: Starship S40 TX bazasiga yetib boradiBugun, 02:29Samsung Galaxy A18 4G taqdimotigacha fosh qilindi: eski model qimmatlashadimiSamsung Galaxy A18 4G taqdimotigacha fosh qilindi: eski model qimmatlashadimiBugun, 01:52Noutbuklar narxi nega oshmoqda: asosiy qismlar tannarxi 70 foizga yetdiNoutbuklar narxi nega oshmoqda: asosiy qismlar tannarxi 70 foizga yetdiKecha, 22:57Motorola keng formatli buklanuvchi smartfon chiqarishga hozirlik koʻrmoqdaMotorola keng formatli buklanuvchi smartfon chiqarishga hozirlik koʻrmoqdaKecha, 22:24Tecno kompaniyasi ramkasiz ekranli yangi konseptual smartfonini namoyish etdiTecno kompaniyasi ramkasiz ekranli yangi konseptual smartfonini namoyish etdiKecha, 21:26Samsung xotira inqirozi fonida hamyonbop smartfonlar ishlab chiqarishni oshiradiSamsung xotira inqirozi fonida hamyonbop smartfonlar ishlab chiqarishni oshiradiKecha, 20:52
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldi
Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldi