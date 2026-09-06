Samsung Galaxy A18 4G taqdimotigacha fosh qilindi: eski model qimmatlashadimi
Janubiy Koreyaning texnologiya giganti Samsung oʻzining yangi hamyonbop smartfoni — Galaxy A18 4G modelini rasmiy taqdimotdan avval toʻliq oshkor qildi. Android Headlines nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, yangi qurilma oʻtgan avlod xususiyatlarini deyarli toʻgʻridan-toʻgʻri takrorlasa-da, uning narxi sezilarli darajada oshishi kutilmoqda. Ushbu holat texnologiya bozorida qizgʻin muhokamalarga sabab boʻlmoqda, chunki xaridorlar deyarli oʻzgarmagan gadjet uchun koʻproq pul toʻlashiga toʻgʻri keladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Eʼlon qilingan renderlar va texnik tavsiflarga tayanib aytish mumkinki, yangi Samsung Galaxy A18 4G tashqi koʻrinishi boʻyicha Galaxy A17 modelidan deyarli farq qilmaydi. Biroq, narx borasida jiddiy oʻzgarish koʻzda tutilgan. Agar avvalgi versiya taxminan 200 yevro atrofida baholangan boʻlsa, yangi qurilmaning narxi 300 yevrogacha qimmatlashishi taxmin qilinmoqda.
Texnik xususiyatlar va unumdorlikSmartfon 6,7 dyuymli AMOLED ekran bilan jihozlanib, Full HD+ ruxsatini va 90 Hz kadrlar chastotasini qoʻllab-quvvatlaydi. Displeyning old qismida Gorilla Glass Victus himoya oynasi hamda tanish kapyussimon tirqish saqlanib qolgan. Shuningdek, ekran atrofidagi keng hoshiyalar va pastki qismdagi qalinroq “baqaloq” ramka ham oʻz joyida qolgani eʼtiborga molik.
Qurilmaning apparat taʼminoti ham oʻzgarishsiz qolgan boʻlib, uning asosini MediaTek Helio G99 protsessori tashkil etadi. Bazaviy versiya 4 GB tezkor xotira va 128 yoki 256 GB doimiy xotira bilan taʼminlanadi. Foydalanuvchilar qulayligi uchun hajmi 2 TB gacha boʻlgan microSD xotira kartalarini oʻrnatish imkoniyati ham mavjud.
Kamera va akkumulyator imkoniyatlariFotoshavqqvozlar uchun model uch karrali asosiy kamera bloki bilan jihozlangan. Unga 50 megapikselli asosiy sensor, 5 megapikselli keng burchakli obyektiv hamda 2 megapikselli makro kamera kiritilgan. Old kamera esa anʼanaviy tarzda displeydagi kichik tirqishga joylashtirilgan. Gadjetning oʻlchamlari 164,4 × 77,9 × 7,7 mm ni tashkil etib, uning ogʻirligi 193 grammni tashkil qiladi.
Avtonomlik masalasiga kelsak, smartfon 5000 mA·ch sigʻimli akkumulyator va 25 vattli simli quvvatlash texnologiyasini olgan. Korpus IP64 darajasida chang va namlikdan himoyalangan. Shuningdek, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3 adapterlari mavjud. Tashqi dizaynda tekis panellar, vertikal kamera bloki va tugmalar joylashgan Key Island elementi saqlanib qolgan. Samsung, shuningdek, boshqa protsessor bilan ishlaydigan Galaxy A18 5G versiyasini ham chiqarishga hozirlik koʻrmoqda.
…