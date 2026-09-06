Samsung Galaxy A18 4G taqdimotigacha fosh qilindi: eski model qimmatlashadimi

·21·Texno
Samsung Galaxy A18 4G taqdimotigacha fosh qilindi: eski model qimmatlashadimi

Janubiy Koreyaning texnologiya giganti Samsung oʻzining yangi hamyonbop smartfoni — Galaxy A18 4G modelini rasmiy taqdimotdan avval toʻliq oshkor qildi. Android Headlines nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, yangi qurilma oʻtgan avlod xususiyatlarini deyarli toʻgʻridan-toʻgʻri takrorlasa-da, uning narxi sezilarli darajada oshishi kutilmoqda. Ushbu holat texnologiya bozorida qizgʻin muhokamalarga sabab boʻlmoqda, chunki xaridorlar deyarli oʻzgarmagan gadjet uchun koʻproq pul toʻlashiga toʻgʻri keladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Eʼlon qilingan renderlar va texnik tavsiflarga tayanib aytish mumkinki, yangi Samsung Galaxy A18 4G tashqi koʻrinishi boʻyicha Galaxy A17 modelidan deyarli farq qilmaydi. Biroq, narx borasida jiddiy oʻzgarish koʻzda tutilgan. Agar avvalgi versiya taxminan 200 yevro atrofida baholangan boʻlsa, yangi qurilmaning narxi 300 yevrogacha qimmatlashishi taxmin qilinmoqda.

Texnik xususiyatlar va unumdorlik

Smartfon 6,7 dyuymli AMOLED ekran bilan jihozlanib, Full HD+ ruxsatini va 90 Hz kadrlar chastotasini qoʻllab-quvvatlaydi. Displeyning old qismida Gorilla Glass Victus himoya oynasi hamda tanish kapyussimon tirqish saqlanib qolgan. Shuningdek, ekran atrofidagi keng hoshiyalar va pastki qismdagi qalinroq “baqaloq” ramka ham oʻz joyida qolgani eʼtiborga molik.

Qurilmaning apparat taʼminoti ham oʻzgarishsiz qolgan boʻlib, uning asosini MediaTek Helio G99 protsessori tashkil etadi. Bazaviy versiya 4 GB tezkor xotira va 128 yoki 256 GB doimiy xotira bilan taʼminlanadi. Foydalanuvchilar qulayligi uchun hajmi 2 TB gacha boʻlgan microSD xotira kartalarini oʻrnatish imkoniyati ham mavjud.

Kamera va akkumulyator imkoniyatlari

Fotoshavqqvozlar uchun model uch karrali asosiy kamera bloki bilan jihozlangan. Unga 50 megapikselli asosiy sensor, 5 megapikselli keng burchakli obyektiv hamda 2 megapikselli makro kamera kiritilgan. Old kamera esa anʼanaviy tarzda displeydagi kichik tirqishga joylashtirilgan. Gadjetning oʻlchamlari 164,4 × 77,9 × 7,7 mm ni tashkil etib, uning ogʻirligi 193 grammni tashkil qiladi.

Avtonomlik masalasiga kelsak, smartfon 5000 mA·ch sigʻimli akkumulyator va 25 vattli simli quvvatlash texnologiyasini olgan. Korpus IP64 darajasida chang va namlikdan himoyalangan. Shuningdek, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3 adapterlari mavjud. Tashqi dizaynda tekis panellar, vertikal kamera bloki va tugmalar joylashgan Key Island elementi saqlanib qolgan. Samsung, shuningdek, boshqa protsessor bilan ishlaydigan Galaxy A18 5G versiyasini ham chiqarishga hozirlik koʻrmoqda.

SamsungGalaxy A18Android HeadlinesSmartfonTexnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kosmik kema okeandan qaytmoqda: Starship S40 TX bazasiga yetib boradiKosmik kema okeandan qaytmoqda: Starship S40 TX bazasiga yetib boradiBugun, 02:29Noutbuklar narxi nega oshmoqda: asosiy qismlar tannarxi 70 foizga yetdiNoutbuklar narxi nega oshmoqda: asosiy qismlar tannarxi 70 foizga yetdiKecha, 22:57Motorola keng formatli buklanuvchi smartfon chiqarishga hozirlik koʻrmoqdaMotorola keng formatli buklanuvchi smartfon chiqarishga hozirlik koʻrmoqdaKecha, 22:24Tecno kompaniyasi ramkasiz ekranli yangi konseptual smartfonini namoyish etdiTecno kompaniyasi ramkasiz ekranli yangi konseptual smartfonini namoyish etdiKecha, 21:26Samsung xotira inqirozi fonida hamyonbop smartfonlar ishlab chiqarishni oshiradiSamsung xotira inqirozi fonida hamyonbop smartfonlar ishlab chiqarishni oshiradiKecha, 20:52Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdiAntarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdiKecha, 18:29
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldi
Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldi