“An Nasr”ning ilk mag‘lubiyati: “Al Ittihod” superderbida zafar quchdi...
Saudiya Arabistoni Proligasining 5-turi doirasida kechgan markaziy to‘qnashuv butun jahon futboli ixlosmandlari kutgan haqiqiy superderbiga aylandi. Jidda shahrida kechgan keskin qarama-qarshilikda «Al Ittihod» o‘z maydonida yulduzlar jamlangan «An Nasr» klubini qabul qilib, 2:1 hisobida muhim va og‘ir g‘alabani qo‘lga kiritdi. Tarkibida Krishtianu Ronaldu, Sadio Mane, Joau Felish va Kingsli Koman singari jahon yulduzlari to‘liq kuch bilan harakat qilgan riyozliklar yangi mavsumdagi dastlabki mag‘lubiyatini tan olishga majbur bo‘lishdi.
Jorj Ilenikenadan 23 daqiqalik benefis: O‘yin taqdiri qanday hal bo‘ldi?
Uchrashuv mezbonlarning keskin va shiddatli bosimi bilan boshlandi:
4-daqiqadagi sovuq dush: Bahs boshlanishi bilanoq mezbonlar hujumchisi Jorj Ilenikena raqib jarima maydoni ichida yuzaga kelgan palladan unumli foydalanib, hisobni ochdi (1:0);
23-daqiqada dubl: «An Nasr» mudofaasi xatolaridan mohirlik bilan foydalangan Ilenikena o‘zining ikkinchi to‘pini kiritib, «Al Ittihod»ning ustunligini mustahkamladi (2:0);
Gabriyel Anjeloning javobi: 36-daqiqada mehmonlar safida yosh braziliyalik Gabriyel Anjelo hisobni qisqartirib, intrigani qaytardi (2:1);
Ikkinchi bo‘limdagi temir intizom: Ikkinchi bo‘limda Richard Rios va Yussef En-Nesirilarni maydonga tushirgan mezbonlar tartibli himoyalanib, hisobni uchrashuv so‘ngigacha saqlab qolishni uddaladi.
Ronalduning sokin oqshomi va yulduzli hujum chizig‘ining to‘xtatilishi
Krishtianu Ronaldu boshchiligidagi hujum uchligi kutilgan natijani taqdim eta olmadi:
Ronaldu to‘liq 90 daqiqada samarasiz: Portugaliyalik afsona bahsning boshidan oxirigacha maydonda harakat qildi, biroq raqib himoyachilari Danilo Pereyra va Hassan Kadesh tomonidan qattiq nazorat ostiga olinib, birorta ham gol yoki assist qayd eta olmadi;
Mane, Felish va Koman bosimi kamlik qildi: Hujum chizig‘ining boshqa yetakchilari ham «Al Ittihod» posboni Predrag Raykovich darvozasiga ikkinchi to‘pni kiritish yo‘lini topa olishmadi;
«An Nasr»ning mag‘lubiyatsiz seriyasi sindi: Mavsumni ko‘tarinki ruhda boshlagan riyozliklar 5-turga kelib ilk bor ochkosiz qoldi.
Turnir jadvali: Jiddaliklar yetakchilarga yaqinlashdi
Mazkur derbi chempionatning yuqori qismidagi kuchlar nisbatini jiddiy o‘zgartirdi:
«An Nasr» 12 ochko bilan 2-o‘rinda: Ilk mag‘lubiyatini qabul qilgan Riyoz jamoasi peshqadamlik uchun kurashda ortda qolish xavfiga duch keldi;
«Al Ittihod» 11 ochko bilan 4-o‘ringa ko‘tarildi: Qimmatli 3 ochkoni naqd qilgan mezbonlar to‘g‘ridan to‘g‘ri asosiy raqibining ortidan kelib, farqni bor-yo‘g‘i 1 ochkogacha qisqartirdi.
Sizningcha, «An Nasr»ning ushbu mag‘lubiyatiga mudofaadagi xatolar sabab bo‘ldimi yoki Ronaldu boshliq yulduzli hujum chizig‘ining kutilgan o‘yinni ko‘rsata olmaganimi? Jorj Ilenikena bu mavsum Proliga to‘purarlik poygasida Ronalduga jiddiy raqobat tug‘dira oladimi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!
…