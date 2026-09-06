“An Nasr”ning ilk mag‘lubiyati: “Al Ittihod” superderbida zafar quchdi...

·19·Sport
“An Nasr”ning ilk mag‘lubiyati: “Al Ittihod” superderbida zafar quchdi...

Saudiya Arabistoni Proligasining 5-turi doirasida kechgan markaziy to‘qnashuv butun jahon futboli ixlosmandlari kutgan haqiqiy superderbiga aylandi. Jidda shahrida kechgan keskin qarama-qarshilikda «Al Ittihod» o‘z maydonida yulduzlar jamlangan «An Nasr» klubini qabul qilib, 2:1 hisobida muhim va og‘ir g‘alabani qo‘lga kiritdi. Tarkibida Krishtianu Ronaldu, Sadio Mane, Joau Felish va Kingsli Koman singari jahon yulduzlari to‘liq kuch bilan harakat qilgan riyozliklar yangi mavsumdagi dastlabki mag‘lubiyatini tan olishga majbur bo‘lishdi.

Jorj Ilenikenadan 23 daqiqalik benefis: O‘yin taqdiri qanday hal bo‘ldi?

Uchrashuv mezbonlarning keskin va shiddatli bosimi bilan boshlandi:

  • 4-daqiqadagi sovuq dush: Bahs boshlanishi bilanoq mezbonlar hujumchisi Jorj Ilenikena raqib jarima maydoni ichida yuzaga kelgan palladan unumli foydalanib, hisobni ochdi (1:0);

  • 23-daqiqada dubl: «An Nasr» mudofaasi xatolaridan mohirlik bilan foydalangan Ilenikena o‘zining ikkinchi to‘pini kiritib, «Al Ittihod»ning ustunligini mustahkamladi (2:0);

  • Gabriyel Anjeloning javobi: 36-daqiqada mehmonlar safida yosh braziliyalik Gabriyel Anjelo hisobni qisqartirib, intrigani qaytardi (2:1);

  • Ikkinchi bo‘limdagi temir intizom: Ikkinchi bo‘limda Richard Rios va Yussef En-Nesirilarni maydonga tushirgan mezbonlar tartibli himoyalanib, hisobni uchrashuv so‘ngigacha saqlab qolishni uddaladi.

Ronalduning sokin oqshomi va yulduzli hujum chizig‘ining to‘xtatilishi

Krishtianu Ronaldu boshchiligidagi hujum uchligi kutilgan natijani taqdim eta olmadi:

  • Ronaldu to‘liq 90 daqiqada samarasiz: Portugaliyalik afsona bahsning boshidan oxirigacha maydonda harakat qildi, biroq raqib himoyachilari Danilo Pereyra va Hassan Kadesh tomonidan qattiq nazorat ostiga olinib, birorta ham gol yoki assist qayd eta olmadi;

  • Mane, Felish va Koman bosimi kamlik qildi: Hujum chizig‘ining boshqa yetakchilari ham «Al Ittihod» posboni Predrag Raykovich darvozasiga ikkinchi to‘pni kiritish yo‘lini topa olishmadi;

  • «An Nasr»ning mag‘lubiyatsiz seriyasi sindi: Mavsumni ko‘tarinki ruhda boshlagan riyozliklar 5-turga kelib ilk bor ochkosiz qoldi.

Turnir jadvali: Jiddaliklar yetakchilarga yaqinlashdi

Mazkur derbi chempionatning yuqori qismidagi kuchlar nisbatini jiddiy o‘zgartirdi:

  • «An Nasr» 12 ochko bilan 2-o‘rinda: Ilk mag‘lubiyatini qabul qilgan Riyoz jamoasi peshqadamlik uchun kurashda ortda qolish xavfiga duch keldi;

  • «Al Ittihod» 11 ochko bilan 4-o‘ringa ko‘tarildi: Qimmatli 3 ochkoni naqd qilgan mezbonlar to‘g‘ridan to‘g‘ri asosiy raqibining ortidan kelib, farqni bor-yo‘g‘i 1 ochkogacha qisqartirdi.

Sizningcha, «An Nasr»ning ushbu mag‘lubiyatiga mudofaadagi xatolar sabab bo‘ldimi yoki Ronaldu boshliq yulduzli hujum chizig‘ining kutilgan o‘yinni ko‘rsata olmaganimi? Jorj Ilenikena bu mavsum Proliga to‘purarlik poygasida Ronalduga jiddiy raqobat tug‘dira oladimi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sensatsiya: Shara Bullet afsonaviy Greysi oilasi vakilini mag‘lub etdi (video)Sensatsiya: Shara Bullet afsonaviy Greysi oilasi vakilini mag‘lub etdi (video)Bugun, 08:41Chempionlik dramasi: Asadbek Saidov Sayat Abdualiga kamarni boy berdi (video)Chempionlik dramasi: Asadbek Saidov Sayat Abdualiga kamarni boy berdi (video)Bugun, 08:32Aqlbovar qilmas kambek: “Roma” 90-daqiqadan so‘ng “Atalanta”ni tiz cho‘ktirdiAqlbovar qilmas kambek: “Roma” 90-daqiqadan so‘ng “Atalanta”ni tiz cho‘ktirdiBugun, 08:24“Humo Arena”da nokautlar shousi: Octagon 91 turnirining barcha natijalari“Humo Arena”da nokautlar shousi: Octagon 91 turnirining barcha natijalariBugun, 08:20Octagon 91: Jasurbek “Tayson” Jo‘rayev ilk raunddayoq Islam Egemberdiyevga mag‘lub bo‘ldiOctagon 91: Jasurbek “Tayson” Jo‘rayev ilk raunddayoq Islam Egemberdiyevga mag‘lub bo‘ldiBugun, 08:05Xamzat Chimayev Tayron Vudlini erkin kurashda qanday mag‘lub etdi? (video)Xamzat Chimayev Tayron Vudlini erkin kurashda qanday mag‘lub etdi? (video)Bugun, 08:01
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)