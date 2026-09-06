“Humo Arena”da nokautlar shousi: Octagon 91 turnirining barcha natijalari
O‘zbekiston poytaxti Toshkent shahridagi muhtasham «Humo Arena» majmuasida Markaziy Osiyo MMA olamining eng kutilgan va shiddatli musobaqalaridan biri — «Octagon 91» xalqaro turniri bo‘lib o‘tdi. O‘zbekiston, Qozog‘iston, Qirg‘iziston, Tojikiston va Rossiyalik eng sara jangchilar qafasga ko‘tarilgan mazkur oqshom kutilmagan nokautlar, muddatidan oldin qayd etilgan g‘alabalar hamda dramatik burilishlar bilan yodda qoldi. Muxlislar nafaqat yengil vazn toifasidagi yangi chempion nomiga guvoh bo‘lishdi, balki kutilmagan jang bekor qilinishi va mahalliy yulduzlarning omadsiz chiqishlarini ham boshdan kechirishdi.
Markaziy jang dramasi: Sayat Abdualidan g‘alaba va Saidovning ilk mag‘lubiyati
Turnirning kulminatsiyasi yengil vazn toifasidagi vakant bo‘lib turgan chempionlik kamari uchun kechgan to‘qnashuv bo‘ldi:
2-raunddagi hal qiluvchi bo‘g‘ish: Hamyurtimiz Asadbek Saidov (7-1) mag‘lubiyat nimaligini bilmay kelayotgan qozog‘istonlik Sayat Abdualiga (10-0) qarshi oktagonga chiqdi. Bahsning ikkinchi raundida raqib parterda ustunlikni o‘z qo‘liga oldi va kuchli bo‘g‘ish usuli bilan Saidovni taslim etdi;
10:0 va yangi chempion: Ushbu g‘alaba orqali Abduali mag‘lubiyatsiz seriyasini o‘ntaga yetkazib, liganing oltin kamariga ega chiqdi; Asadbek Saidov esa professional faoliyatidagi sakkizinchi jangida ilk omadsizligini qabul qilishga majbur bo‘ldi.
Sirli tarzda bekor qilingan titul bahsi va “Tayson”ning 1-raunddagi qulashi
Oqshom davomida muxlislarni hayratda qoldirgan ikki muhim voqelik kuzatildi:
Rahmonjonovning bekor qilingan jangi: Aslida turnir dasturidan o‘rin olgan yana bir muhim titul to‘qnashuvi — hamyurtimiz Jamoliddin Rahmonjonov hamda tojikistonlik Amirxon Atoxonov o‘rtasidagi chempionlik bahsi musobaqa allaqachon avjida bo‘lib turgan pallada, noma’lum sabablarga ko‘ra to‘satdan bekor qilindi;
Jasurbek “Tayson” Jo‘rayevning nokauti: Pop-MMA yulduzi sifatida katta mashhurlikka ega Jasurbek Jo‘rayev qirg‘izistonlik Islam Egemberdiyevga qarshi bahsning ilk raundidayoq texnik nokautga uchrab, o‘z muxlislarini chuqur qayg‘uga soldi (bu uning karyerasidagi 3-mag‘lubiyat bo‘ldi).
Octagon 91: Asosiy va Prelim kardning to‘liq natijalari
«Humo Arena»da qayd etilgan barcha qarama-qarshiliklar quyidagicha ko‘rinish oldi:
Asosiy kard (Main Card):
Yengil vazn (Titul jangi): Sayat Abduali (Qozog‘iston) 2-raundda bo‘g‘ish usuli bilan Asadbek Saidovni (O‘zbekiston) mag‘lub etdi;
Yengil vazn: Islam Egemberdiyev (Qirg‘iziston) 1-raundda KO/TKO bilan Jasurbek "Tayson" Jo‘rayev (O‘zbekiston) ustidan g‘alaba qozondi;
Yengil vazn: Dmitriy Mixailidi (Qozog‘iston) hakamlarning yakdil qarori bilan Fazliddin Madrahimovni (Tojikiston) taslim etdi;
Yengil vazn: Baybolot Arstanbek Uulu (Qirg‘iziston) 2-raundda KO/TKO evaziga Bekzodbek Rajabboyevni (O‘zbekiston) mag‘lubiyatga uchratdi;
O‘rta vazn: Adis Taalaybek Uulu (Qirg‘iziston) — Islom Boltayev (O‘zbekiston) jangida raqib 2-raunddan so‘ng bahsni davom ettira olmadi;
Yarim yengil vazn: Shodmon Nazokatov (Tojikiston) hakamlarning yakdil qarori bilan Mironshoh Mavlonov (O‘zbekiston) ustidan zafar quchdi.
Prelim kard (Preliminary Card):
Og‘ir vazn: Aleksandr Nikitin (Rossiya) 1-raundda KO/TKO bilan Olloyor Abdusharipovni (O‘zbekiston) yengdi;
Kelishilgan vazn: Kirill Gekkel (Qozog‘iston) va Hikmatillo Abdullayev (O‘zbekiston) bahsida raqib 3-raundda jangni davom ettira olmadi;
Yengil vazn: Ruslan Ahmetov (Qozog‘iston) 2-raundda Javohir Abdug‘aniyevni (O‘zbekiston) KO/TKO orqali mag‘lub etdi;
Og‘ir vazn: Hasansho Hasanzoda (Tojikiston) 1-raundda og‘ritish usuli bilan Shohboz Ortiqovni (O‘zbekiston) taslim qildi;
Yarim o‘rta vazn: Baxtiyor Mamanov (Qirg‘iziston) 1-raundda bo‘g‘ish usuli bilan Jonibek Tashtenovni (O‘zbekiston) mag‘lubiyatga uchratdi;
O‘ta yengil vazn: Binali Ulfanov (Qozog‘iston) 3-raundda Hasanjon Anvarovni (O‘zbekiston) KO/TKO evaziga yengdi;
Yarim o‘rta vazn: Yunus Murotov 1-raundda KO/TKO bilan Abduxalil Sultonboyev ustidan g‘alaba qozondi (O‘zbek derbisi);
Og‘ir vazn: Aziz Azizov (Qirg‘iziston) 1-raundda KO/TKO evaziga Murodjon Azamovni (O‘zbekiston) taslim qildi;
Yarim o‘rta vazn: Jasur Sharipov 1-raundda bo‘g‘ish usuli bilan Abdurahim Odilovni mag‘lub etdi (O‘zbek derbisi).
Sizningcha, «Humo Arena»da kechgan ushbu oqshomda o‘zbekistonlik jangchilarning aksariyat bahslarda imkoniyatni boy berishiga qanday omillar sabab bo‘ldi — raqiblarning greppling darajasi yuqoriligimi yoki jangga tayyorgarlikdagi xatolarmi? Jamoliddin Rahmonjonovning titul jangi to‘satdan bekor qilinishi haqida nima deb o‘ylaysiz? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!
…