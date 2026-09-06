“Humo Arena”da nokautlar shousi: Octagon 91 turnirining barcha natijalari

·32·Sport
“Humo Arena”da nokautlar shousi: Octagon 91 turnirining barcha natijalari

O‘zbekiston poytaxti Toshkent shahridagi muhtasham «Humo Arena» majmuasida Markaziy Osiyo MMA olamining eng kutilgan va shiddatli musobaqalaridan biri — «Octagon 91» xalqaro turniri bo‘lib o‘tdi. O‘zbekiston, Qozog‘iston, Qirg‘iziston, Tojikiston va Rossiyalik eng sara jangchilar qafasga ko‘tarilgan mazkur oqshom kutilmagan nokautlar, muddatidan oldin qayd etilgan g‘alabalar hamda dramatik burilishlar bilan yodda qoldi. Muxlislar nafaqat yengil vazn toifasidagi yangi chempion nomiga guvoh bo‘lishdi, balki kutilmagan jang bekor qilinishi va mahalliy yulduzlarning omadsiz chiqishlarini ham boshdan kechirishdi.

Markaziy jang dramasi: Sayat Abdualidan g‘alaba va Saidovning ilk mag‘lubiyati

Turnirning kulminatsiyasi yengil vazn toifasidagi vakant bo‘lib turgan chempionlik kamari uchun kechgan to‘qnashuv bo‘ldi:

  • 2-raunddagi hal qiluvchi bo‘g‘ish: Hamyurtimiz Asadbek Saidov (7-1) mag‘lubiyat nimaligini bilmay kelayotgan qozog‘istonlik Sayat Abdualiga (10-0) qarshi oktagonga chiqdi. Bahsning ikkinchi raundida raqib parterda ustunlikni o‘z qo‘liga oldi va kuchli bo‘g‘ish usuli bilan Saidovni taslim etdi;

  • 10:0 va yangi chempion: Ushbu g‘alaba orqali Abduali mag‘lubiyatsiz seriyasini o‘ntaga yetkazib, liganing oltin kamariga ega chiqdi; Asadbek Saidov esa professional faoliyatidagi sakkizinchi jangida ilk omadsizligini qabul qilishga majbur bo‘ldi.

Sirli tarzda bekor qilingan titul bahsi va “Tayson”ning 1-raunddagi qulashi

Oqshom davomida muxlislarni hayratda qoldirgan ikki muhim voqelik kuzatildi:

  • Rahmonjonovning bekor qilingan jangi: Aslida turnir dasturidan o‘rin olgan yana bir muhim titul to‘qnashuvi — hamyurtimiz Jamoliddin Rahmonjonov hamda tojikistonlik Amirxon Atoxonov o‘rtasidagi chempionlik bahsi musobaqa allaqachon avjida bo‘lib turgan pallada, noma’lum sabablarga ko‘ra to‘satdan bekor qilindi;

  • Jasurbek “Tayson” Jo‘rayevning nokauti: Pop-MMA yulduzi sifatida katta mashhurlikka ega Jasurbek Jo‘rayev qirg‘izistonlik Islam Egemberdiyevga qarshi bahsning ilk raundidayoq texnik nokautga uchrab, o‘z muxlislarini chuqur qayg‘uga soldi (bu uning karyerasidagi 3-mag‘lubiyat bo‘ldi).

Octagon 91: Asosiy va Prelim kardning to‘liq natijalari

«Humo Arena»da qayd etilgan barcha qarama-qarshiliklar quyidagicha ko‘rinish oldi:

Asosiy kard (Main Card):

  • Yengil vazn (Titul jangi): Sayat Abduali (Qozog‘iston) 2-raundda bo‘g‘ish usuli bilan Asadbek Saidovni (O‘zbekiston) mag‘lub etdi;

  • Yengil vazn: Islam Egemberdiyev (Qirg‘iziston) 1-raundda KO/TKO bilan Jasurbek "Tayson" Jo‘rayev (O‘zbekiston) ustidan g‘alaba qozondi;

  • Yengil vazn: Dmitriy Mixailidi (Qozog‘iston) hakamlarning yakdil qarori bilan Fazliddin Madrahimovni (Tojikiston) taslim etdi;

  • Yengil vazn: Baybolot Arstanbek Uulu (Qirg‘iziston) 2-raundda KO/TKO evaziga Bekzodbek Rajabboyevni (O‘zbekiston) mag‘lubiyatga uchratdi;

  • O‘rta vazn: Adis Taalaybek Uulu (Qirg‘iziston) — Islom Boltayev (O‘zbekiston) jangida raqib 2-raunddan so‘ng bahsni davom ettira olmadi;

  • Yarim yengil vazn: Shodmon Nazokatov (Tojikiston) hakamlarning yakdil qarori bilan Mironshoh Mavlonov (O‘zbekiston) ustidan zafar quchdi.

Prelim kard (Preliminary Card):

  • Og‘ir vazn: Aleksandr Nikitin (Rossiya) 1-raundda KO/TKO bilan Olloyor Abdusharipovni (O‘zbekiston) yengdi;

  • Kelishilgan vazn: Kirill Gekkel (Qozog‘iston) va Hikmatillo Abdullayev (O‘zbekiston) bahsida raqib 3-raundda jangni davom ettira olmadi;

  • Yengil vazn: Ruslan Ahmetov (Qozog‘iston) 2-raundda Javohir Abdug‘aniyevni (O‘zbekiston) KO/TKO orqali mag‘lub etdi;

  • Og‘ir vazn: Hasansho Hasanzoda (Tojikiston) 1-raundda og‘ritish usuli bilan Shohboz Ortiqovni (O‘zbekiston) taslim qildi;

  • Yarim o‘rta vazn: Baxtiyor Mamanov (Qirg‘iziston) 1-raundda bo‘g‘ish usuli bilan Jonibek Tashtenovni (O‘zbekiston) mag‘lubiyatga uchratdi;

  • O‘ta yengil vazn: Binali Ulfanov (Qozog‘iston) 3-raundda Hasanjon Anvarovni (O‘zbekiston) KO/TKO evaziga yengdi;

  • Yarim o‘rta vazn: Yunus Murotov 1-raundda KO/TKO bilan Abduxalil Sultonboyev ustidan g‘alaba qozondi (O‘zbek derbisi);

  • Og‘ir vazn: Aziz Azizov (Qirg‘iziston) 1-raundda KO/TKO evaziga Murodjon Azamovni (O‘zbekiston) taslim qildi;

  • Yarim o‘rta vazn: Jasur Sharipov 1-raundda bo‘g‘ish usuli bilan Abdurahim Odilovni mag‘lub etdi (O‘zbek derbisi).

Sizningcha, «Humo Arena»da kechgan ushbu oqshomda o‘zbekistonlik jangchilarning aksariyat bahslarda imkoniyatni boy berishiga qanday omillar sabab bo‘ldi — raqiblarning greppling darajasi yuqoriligimi yoki jangga tayyorgarlikdagi xatolarmi? Jamoliddin Rahmonjonovning titul jangi to‘satdan bekor qilinishi haqida nima deb o‘ylaysiz? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sensatsiya: Shara Bullet afsonaviy Greysi oilasi vakilini mag‘lub etdi (video)Sensatsiya: Shara Bullet afsonaviy Greysi oilasi vakilini mag‘lub etdi (video)Bugun, 08:41Chempionlik dramasi: Asadbek Saidov Sayat Abdualiga kamarni boy berdi (video)Chempionlik dramasi: Asadbek Saidov Sayat Abdualiga kamarni boy berdi (video)Bugun, 08:32“An Nasr”ning ilk mag‘lubiyati: “Al Ittihod” superderbida zafar quchdi...“An Nasr”ning ilk mag‘lubiyati: “Al Ittihod” superderbida zafar quchdi...Bugun, 08:28Aqlbovar qilmas kambek: “Roma” 90-daqiqadan so‘ng “Atalanta”ni tiz cho‘ktirdiAqlbovar qilmas kambek: “Roma” 90-daqiqadan so‘ng “Atalanta”ni tiz cho‘ktirdiBugun, 08:24Octagon 91: Jasurbek “Tayson” Jo‘rayev ilk raunddayoq Islam Egemberdiyevga mag‘lub bo‘ldiOctagon 91: Jasurbek “Tayson” Jo‘rayev ilk raunddayoq Islam Egemberdiyevga mag‘lub bo‘ldiBugun, 08:05Xamzat Chimayev Tayron Vudlini erkin kurashda qanday mag‘lub etdi? (video)Xamzat Chimayev Tayron Vudlini erkin kurashda qanday mag‘lub etdi? (video)Bugun, 08:01
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)