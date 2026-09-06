Kosmik kema okeandan qaytmoqda: Starship S40 TX bazasiga yetib boradi
Hind okeaniga muvaffaqiyatli qoʻngan va kutilmaganda suv yuzasida butun holatda saqlanib qolgan SpaceX kompaniyasiga tegishli Starship S40 kosmik kemasi Texasdagi Starbase bazasiga qaytarilmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, noyob dengiz ekspeditsiyasi yakunlanib, sinovdan oʻtgan apparat oʻz bazasiga joriy yilning 8-oktyabr kuni olib kelinishi rejalashtirilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mazkur kosmik kema iyul oyida boʻlib oʻtgan 13-sinov parvozida faol qatnashgan edi. Mutaxassislarning taʼkidlashicha, ushbu oʻn uchinchi debyut Starship dasturi tarixidagi eng muvaffaqiyatli urinishlardan biriga aylandi. Parvoz davomida yuqori bosqich barcha oltita dvigatelining ish qobiliyatini toʻliq saqlab qolgan holda atmosfera qatlamidan muvaffaqiyatli oʻtdi va Hind okeaniga juda yumshoq tarzda kelib qoʻndi.
Asosiy kutilmagan holat esa kema suvga qoʻnganidan keyin yuzaga keldi. Odatda SpaceX prototiplarni qaytarib olishni rejalashtirmas edi, biroq S40 avvalgidek portlab ketmadi, suv ostiga choʻkmadi, oʻz zichligini toʻliq saqlab qoldi va Avstraliya qirgʻoqlaridan taxminan 1500 kilometr uzoqlikda okeanda suzib yurishda davom etdi.
Noyob qutqaruv operatsiyasi tafsilotlariKemaning kutilmagan holatda suvda suzib yurishi kompaniya muhandislarini gʻayrioddiy qutqaruv operatsiyasini boshlashga undadi. Dastlab Starship tomoniga Go Australis kemasi yaqinlashdi, keyinchalik esa bu jarayonga Normand Ranger hamda Skimmer Tide kemalari ham muvaffaqiyatli ravishda qoʻshildi.
Hozirgi vaqtda qimmatbaho apparatni belgilangan manzilga yetkazib berish vazifasi Boskalis Forte kemasiga yuklatilgan. Ushbu yirik kema Afrika qitʼasini aylanib oʻtib, Atlantika okeani orqali AQShning Texas shtatidagi Braunsvill shahriga qarab harakatlanmoqda.
Muhandislar uchun noyob imkoniyatAgar belgilangan dengiz grafigida oʻzgarishlar yuz bermasa, S40 ishtirokidagi mazkur noyob transport sayohati oktyabr oyining ikkinchi haftasida oʻz nihoyasiga yetadi. Starbase bazasiga yetib kelgach, SpaceX muhandislari tarixda ilk bor kosmik fazoni zabt etib qaytgan kemani bevosita yaqindan va har tomonlama batafsil oʻrganish imkoniyatiga ega boʻladilar.
Mazkur tekshiruvlar kelgusidagi Starship parvozlari xavfsizligini oshirish hamda kelgusgi kosmik qurilmalar konstruksiyasini yanada takomillashtirish yoʻlida muhim qadam boʻlib xizmat qiladi.
…