Kosmik kema okeandan qaytmoqda: Starship S40 TX bazasiga yetib boradi

·13·Texno
Kosmik kema okeandan qaytmoqda: Starship S40 TX bazasiga yetib boradi

Hind okeaniga muvaffaqiyatli qoʻngan va kutilmaganda suv yuzasida butun holatda saqlanib qolgan SpaceX kompaniyasiga tegishli Starship S40 kosmik kemasi Texasdagi Starbase bazasiga qaytarilmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, noyob dengiz ekspeditsiyasi yakunlanib, sinovdan oʻtgan apparat oʻz bazasiga joriy yilning 8-oktyabr kuni olib kelinishi rejalashtirilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mazkur kosmik kema iyul oyida boʻlib oʻtgan 13-sinov parvozida faol qatnashgan edi. Mutaxassislarning taʼkidlashicha, ushbu oʻn uchinchi debyut Starship dasturi tarixidagi eng muvaffaqiyatli urinishlardan biriga aylandi. Parvoz davomida yuqori bosqich barcha oltita dvigatelining ish qobiliyatini toʻliq saqlab qolgan holda atmosfera qatlamidan muvaffaqiyatli oʻtdi va Hind okeaniga juda yumshoq tarzda kelib qoʻndi.

Asosiy kutilmagan holat esa kema suvga qoʻnganidan keyin yuzaga keldi. Odatda SpaceX prototiplarni qaytarib olishni rejalashtirmas edi, biroq S40 avvalgidek portlab ketmadi, suv ostiga choʻkmadi, oʻz zichligini toʻliq saqlab qoldi va Avstraliya qirgʻoqlaridan taxminan 1500 kilometr uzoqlikda okeanda suzib yurishda davom etdi.

Noyob qutqaruv operatsiyasi tafsilotlari

Kemaning kutilmagan holatda suvda suzib yurishi kompaniya muhandislarini gʻayrioddiy qutqaruv operatsiyasini boshlashga undadi. Dastlab Starship tomoniga Go Australis kemasi yaqinlashdi, keyinchalik esa bu jarayonga Normand Ranger hamda Skimmer Tide kemalari ham muvaffaqiyatli ravishda qoʻshildi.

Hozirgi vaqtda qimmatbaho apparatni belgilangan manzilga yetkazib berish vazifasi Boskalis Forte kemasiga yuklatilgan. Ushbu yirik kema Afrika qitʼasini aylanib oʻtib, Atlantika okeani orqali AQShning Texas shtatidagi Braunsvill shahriga qarab harakatlanmoqda.

Muhandislar uchun noyob imkoniyat

Agar belgilangan dengiz grafigida oʻzgarishlar yuz bermasa, S40 ishtirokidagi mazkur noyob transport sayohati oktyabr oyining ikkinchi haftasida oʻz nihoyasiga yetadi. Starbase bazasiga yetib kelgach, SpaceX muhandislari tarixda ilk bor kosmik fazoni zabt etib qaytgan kemani bevosita yaqindan va har tomonlama batafsil oʻrganish imkoniyatiga ega boʻladilar.

Mazkur tekshiruvlar kelgusidagi Starship parvozlari xavfsizligini oshirish hamda kelgusgi kosmik qurilmalar konstruksiyasini yanada takomillashtirish yoʻlida muhim qadam boʻlib xizmat qiladi.

StarshipSpaceXTexnologiyaKosmosYangiliklar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Samsung Galaxy A18 4G taqdimotigacha fosh qilindi: eski model qimmatlashadimiSamsung Galaxy A18 4G taqdimotigacha fosh qilindi: eski model qimmatlashadimiBugun, 01:52Noutbuklar narxi nega oshmoqda: asosiy qismlar tannarxi 70 foizga yetdiNoutbuklar narxi nega oshmoqda: asosiy qismlar tannarxi 70 foizga yetdiKecha, 22:57Motorola keng formatli buklanuvchi smartfon chiqarishga hozirlik koʻrmoqdaMotorola keng formatli buklanuvchi smartfon chiqarishga hozirlik koʻrmoqdaKecha, 22:24Tecno kompaniyasi ramkasiz ekranli yangi konseptual smartfonini namoyish etdiTecno kompaniyasi ramkasiz ekranli yangi konseptual smartfonini namoyish etdiKecha, 21:26Samsung xotira inqirozi fonida hamyonbop smartfonlar ishlab chiqarishni oshiradiSamsung xotira inqirozi fonida hamyonbop smartfonlar ishlab chiqarishni oshiradiKecha, 20:52Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdiAntarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdiKecha, 18:29
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldi
Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldi