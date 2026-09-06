Xamzat Chimayev Tayron Vudlini erkin kurashda qanday mag‘lub etdi? (video)
Yaqin o‘tmishda UFC oktagonini larzaga solgan mashhur jangchilar erkin kurash gilamida kuch sinashdi. Moskvadagi muhtasham «Mitishi Arena» mezbonlik qilgan «Real American Freestyle» (RAF) promoushenining markaziy oqshomida Xamzat Chimayev sobiq UFC chempioni Tayron Vudliga qarshi bahs olib bordi. MMA emas, balki sof erkin kurash qoidalari asosida kechgan mazkur shov-shuvli qarama-qarshilik kutilmaganda chaqmoqdek tezkor yakun topdi — Chimayev amerikalik tajribali kurash ustasini dastlabki raundning o‘zidayoq gilamga bosib, sof g‘alabani rasmiylashtirdi.
94 soniyalik blitskrig: Gilamdagi mutlaq bosim va sof g‘alaba
Bahs 195 funt (taxminan 88.4 kg) bo‘lgan oraliq vazn (catchweight) toifasida kechdi va Xamzat ilk soniyalardan tashabbusni to‘liq qo‘lga oldi:
Tezkor 2-0 hisobi: Hakam hushtagi chalinishi bilan bosimni oshirgan Chimayev kuchli zarba va surish harakati bilan Vudlini gilamdan tashqariga chiqarib yuborib, bahs boshidayoq 2-0 hisobida oldinga o‘tib oldi;
Vudlining hujumi va qarshi zarba: Amerikalik sobiq chempion hisobni tenglashtirish uchun oldinga intilib, tavakkalga qo‘l urgan pallada Xamzat uning harakatini sovuqqonlik bilan qaytardi;
Dahshatli silkitish va tushev: Chimayev raqibini muvozanatdan chiqarib, qattiq silkitgan holda gilamga qulatdi va 1 daqiqayu 34-soniyada (94 soniya) Vudlining ikkala yelkasini yerga bosib qo‘yib, bahsni sof g‘alaba — tushev (pinfall) bilan muddatidan oldin yakunladi.
Amerika kurash maktabi ustidan saboq: Vudli kurashda ham ojiz qoldi
Tayron Vudli MMA'ga qadam qo‘yishdan avval AQSH talabalar ligasida (NCAA Division I) yuqori darajadagi All-American maqomiga ega erkin kurashchi sifatida tanilgan edi. Biroq:
Darajalar farqi: Kavkaz kurash maktabining agressiv bosimi va og‘ir jismoniy ustunligi amerikalik 40 yoshdan oshgan faxriy uchun haddan tashqari og‘irlik qildi;
Mudofaaning buzilishi: Vudlining teykdaunlardan himoyalanish borasidagi boy tajribasi Chimayevning kutilmagan va chaqqon usullariga to‘siq bo‘la olmadi.
RAF promoushenida 2:0: Xamzatning gilamdagi yurishi davom etadi
Ushbu yorqin muvaffaqiyat Chimayevning erkin kurash yo‘nalishidagi yangi karyerasida muhim pog‘ona bo‘ldi:
Ikkinchi sof g‘alaba: Xamzat mazkur tashkilotda o‘z ko‘rsatkichini 2:0 ko‘rinishiga keltirib oldi;
Denisdan keyingi muvaffaqiyat: Bunga qadar Chimayev RAF doirasida greppling bo‘yicha taniqli sportchi Dillon Denisni ham mag‘lubiyatga uchratgan edi;
Universal mahorat: Oktagonda ham, sof kurash gilamida ham birdek hukmronlik qilayotgan jangchi MMA yulduzlarini har qanday qoida asosida taslim etishga qodirligini namoyish etdi.
Sizningcha, Xamzat Chimayevning Tayron Vudlini bor-yo‘g‘i 94 soniya ichida «tushev» holatiga tushirishi uning sof kurash bo‘yicha jahon darajasida ekanini isbotlaydimi yoki Vudli o‘z sport formasini butkul yo‘qotib bo‘lganmi? Chimayevni keyingi kurash bahsida qaysi nomdor raqibga qarshi ko‘rishni istardingiz? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!
…