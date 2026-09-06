Xamzat Chimayev Tayron Vudlini erkin kurashda qanday mag‘lub etdi? (video)

·35·Sport
Xamzat Chimayev Tayron Vudlini erkin kurashda qanday mag‘lub etdi? (video)

Yaqin o‘tmishda UFC oktagonini larzaga solgan mashhur jangchilar erkin kurash gilamida kuch sinashdi. Moskvadagi muhtasham «Mitishi Arena» mezbonlik qilgan «Real American Freestyle» (RAF) promoushenining markaziy oqshomida Xamzat Chimayev sobiq UFC chempioni Tayron Vudliga qarshi bahs olib bordi. MMA emas, balki sof erkin kurash qoidalari asosida kechgan mazkur shov-shuvli qarama-qarshilik kutilmaganda chaqmoqdek tezkor yakun topdi — Chimayev amerikalik tajribali kurash ustasini dastlabki raundning o‘zidayoq gilamga bosib, sof g‘alabani rasmiylashtirdi.

94 soniyalik blitskrig: Gilamdagi mutlaq bosim va sof g‘alaba

Bahs 195 funt (taxminan 88.4 kg) bo‘lgan oraliq vazn (catchweight) toifasida kechdi va Xamzat ilk soniyalardan tashabbusni to‘liq qo‘lga oldi:

  • Tezkor 2-0 hisobi: Hakam hushtagi chalinishi bilan bosimni oshirgan Chimayev kuchli zarba va surish harakati bilan Vudlini gilamdan tashqariga chiqarib yuborib, bahs boshidayoq 2-0 hisobida oldinga o‘tib oldi;

  • Vudlining hujumi va qarshi zarba: Amerikalik sobiq chempion hisobni tenglashtirish uchun oldinga intilib, tavakkalga qo‘l urgan pallada Xamzat uning harakatini sovuqqonlik bilan qaytardi;

  • Dahshatli silkitish va tushev: Chimayev raqibini muvozanatdan chiqarib, qattiq silkitgan holda gilamga qulatdi va 1 daqiqayu 34-soniyada (94 soniya) Vudlining ikkala yelkasini yerga bosib qo‘yib, bahsni sof g‘alaba — tushev (pinfall) bilan muddatidan oldin yakunladi.

Amerika kurash maktabi ustidan saboq: Vudli kurashda ham ojiz qoldi

Tayron Vudli MMA'ga qadam qo‘yishdan avval AQSH talabalar ligasida (NCAA Division I) yuqori darajadagi All-American maqomiga ega erkin kurashchi sifatida tanilgan edi. Biroq:

  • Darajalar farqi: Kavkaz kurash maktabining agressiv bosimi va og‘ir jismoniy ustunligi amerikalik 40 yoshdan oshgan faxriy uchun haddan tashqari og‘irlik qildi;

  • Mudofaaning buzilishi: Vudlining teykdaunlardan himoyalanish borasidagi boy tajribasi Chimayevning kutilmagan va chaqqon usullariga to‘siq bo‘la olmadi.

RAF promoushenida 2:0: Xamzatning gilamdagi yurishi davom etadi

Ushbu yorqin muvaffaqiyat Chimayevning erkin kurash yo‘nalishidagi yangi karyerasida muhim pog‘ona bo‘ldi:

  • Ikkinchi sof g‘alaba: Xamzat mazkur tashkilotda o‘z ko‘rsatkichini 2:0 ko‘rinishiga keltirib oldi;

  • Denisdan keyingi muvaffaqiyat: Bunga qadar Chimayev RAF doirasida greppling bo‘yicha taniqli sportchi Dillon Denisni ham mag‘lubiyatga uchratgan edi;

  • Universal mahorat: Oktagonda ham, sof kurash gilamida ham birdek hukmronlik qilayotgan jangchi MMA yulduzlarini har qanday qoida asosida taslim etishga qodirligini namoyish etdi.

Sizningcha, Xamzat Chimayevning Tayron Vudlini bor-yo‘g‘i 94 soniya ichida «tushev» holatiga tushirishi uning sof kurash bo‘yicha jahon darajasida ekanini isbotlaydimi yoki Vudli o‘z sport formasini butkul yo‘qotib bo‘lganmi? Chimayevni keyingi kurash bahsida qaysi nomdor raqibga qarshi ko‘rishni istardingiz? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sensatsiya: Shara Bullet afsonaviy Greysi oilasi vakilini mag‘lub etdi (video)Sensatsiya: Shara Bullet afsonaviy Greysi oilasi vakilini mag‘lub etdi (video)Bugun, 08:41Chempionlik dramasi: Asadbek Saidov Sayat Abdualiga kamarni boy berdi (video)Chempionlik dramasi: Asadbek Saidov Sayat Abdualiga kamarni boy berdi (video)Bugun, 08:32“An Nasr”ning ilk mag‘lubiyati: “Al Ittihod” superderbida zafar quchdi...“An Nasr”ning ilk mag‘lubiyati: “Al Ittihod” superderbida zafar quchdi...Bugun, 08:28Aqlbovar qilmas kambek: “Roma” 90-daqiqadan so‘ng “Atalanta”ni tiz cho‘ktirdiAqlbovar qilmas kambek: “Roma” 90-daqiqadan so‘ng “Atalanta”ni tiz cho‘ktirdiBugun, 08:24“Humo Arena”da nokautlar shousi: Octagon 91 turnirining barcha natijalari“Humo Arena”da nokautlar shousi: Octagon 91 turnirining barcha natijalariBugun, 08:20Octagon 91: Jasurbek “Tayson” Jo‘rayev ilk raunddayoq Islam Egemberdiyevga mag‘lub bo‘ldiOctagon 91: Jasurbek “Tayson” Jo‘rayev ilk raunddayoq Islam Egemberdiyevga mag‘lub bo‘ldiBugun, 08:05
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)