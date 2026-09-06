Kompani “Shalke” bilan durangdan so‘ng Keyn va Olise nega zaxirada qolganini aytdi

·24·O‘zbekiston
Kompani “Shalke” bilan durangdan so‘ng Keyn va Olise nega zaxirada qolganini aytdi

Germaniya Bundesligasining 2-turida Myunxenning «Bavariya» klubi kutilmaganda safarda «Shalke»ga qarshi bahs olib borib, 0:0 hisobida durang qayd etdi va yangi mavsumdagi ilk qimmatli ochkolarini boy berdi. Myunxenliklarning asosiy hujum qurollari sanalgan Harri Keyn hamda Maykl Olisening boshlang‘ich tarkibdan joy olmagani muxlislar va nemis matbuotida keskin savollarni yuzaga keltirdi. Murosasiz kechgan uchrashuv yakunlangach, «Bavariya» bosh murabbiyi Vensan Kompani matbuot anjumanida jurnalistlar qarshisiga chiqib, yulduzlarni zaxirada qoldirish qarorining asl sabablarini batafsil ochiqladi.

«Mantiqiy qaror va kechikkan ta’til»: Kompani rotatsiya sabablarini tushuntirdi

Belgiyalik mutaxassis jamoa yetakchilarining maydonga tushmagani taktik emas, balki sof jismoniy tayyorgarlik bilan bog‘liq bo‘lganini urg‘uladi:

  • Kech qaytgan yetakchilar: «Bu shunchaki mantiqiy qaror edi. Ular ta’tildan juda kech qaytishdi», — deya Kompani Keyn va Olisening mavsumoldi tayyorgarlik jarayoniga kechikib qo‘shilganini qayd etdi;

  • «Osnabryuk»ga qarshi kubok og‘irligi: «Germaniya kubogi doirasida “Osnabryuk”ga qarshi o‘tgan bahs ulardan juda ko‘p jismoniy kuch talab qildi. Biz ularning kubok bahsida o‘ynashini xohlagan edik»;

  • Qaror qabul qilish pallasi: Kompani tig‘iz taqvimni inobatga olib, futbolchilarning sog‘lig‘ini xavf ostiga qo‘ymaslik yo‘lini tanlaganini ta’kidladi: «Shundan so‘ng bugungi bahs bo‘yicha ularni asosiy tarkibda tushirmaslik qarorini qabul qilishimga to‘g‘ri keldi».

«To‘liq yuklamaga tayyor emas»: Tavakkalchilikdan qochish strategiyasi

Mutaxassisning so‘zlariga ko‘ra, yulduzlarni zo‘riqtirish katta jarohatlarga olib kelishi mumkin edi:

  • Optimal sport formasining yo‘qligi: «Ular hali to‘liq yuklamani ko‘tarish uchun optimal holatda emas», — deb tushuntirdi murabbiy;

  • Mavsum boshidagi ehtiyotkorlik: «Shu sababli ularni zaxirada qoldirishga qaror qildik», — deya Kompani oldinda turgan Chempionlar ligasi va uzoq marafonda jamoa yetakchilarini sog‘-salomat saqlab qolish muhimroq ekanini bildirdi.

0:0 hisobi va «Bavariya» hujumidagi oqsoqlik

Mazkur qaror murabbiy nuqtayi nazaridan to‘g‘ri ko‘rinsa-da, maydondagi manzara mutlaqo boshqacha tus oldi:

  • Golsiz safar: Harri Keyn va Maykl Olisening maydonda yo‘qligi «Bavariya»ning hujumdagi o‘tkirligini keskin kamaytirdi; jamoa «Shalke»ning zich himoyasini yorib o‘tishda sovuqqonlik yetishmasligiga duch keldi;

  • Turnir jadvalidagi yo‘qotish: Ikkinchi turdayoq ochko yo‘qotgan Myunxen grandi chempionlik poygasidagi raqobatchilariga dastlabki imkoniyatni taqdim etdi va bosim ostida qoldi.

Sizningcha, Vensan Kompani Harri Keyn va Maykl Oliseni zaxirada qoldirib to‘g‘ri qildimi yoki ular maydonga tushganida «Bavariya» uch ochkoni naqd qilgan bo‘larmidi? Myunxenliklarning Bundesligadagi ilk qoqilishiga faqat charchoq omili sababmi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Migratsiya agentligi direktori Behzod Musayev ishdan olindiMigratsiya agentligi direktori Behzod Musayev ishdan olindiKecha, 12:03Yil oxirigacha 230 ming oila kambag‘allikdan chiqariladi: Prezident hokimlarga keskin talab qo‘ydiYil oxirigacha 230 ming oila kambag‘allikdan chiqariladi: Prezident hokimlarga keskin talab qo‘ydiKecha, 11:43Shavkat Mirziyoyev ehtiyojmand oilalar uchun yangi tizimni e’lon qildiShavkat Mirziyoyev ehtiyojmand oilalar uchun yangi tizimni e’lon qildiKecha, 11:41«Davolash ishi» o‘rniga yangi tizim: Tibbiyot ta’limida inqilobiy o‘zgarishlar boshlanmoqda«Davolash ishi» o‘rniga yangi tizim: Tibbiyot ta’limida inqilobiy o‘zgarishlar boshlanmoqda04.09, 20:22Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘diQashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di04.09, 18:04Shavkat Mirziyoyev Shanxay Hamkorlik Tashkiloti sammitida muhim bayonot berdiShavkat Mirziyoyev Shanxay Hamkorlik Tashkiloti sammitida muhim bayonot berdi04.09, 10:14
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqan
O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqan
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
O‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldi
Qovundan yasalgan «Jaloliddin Manguberdi» poyezdi festival mehmonlarini hayratga solmoqda (video)
Qovundan yasalgan «Jaloliddin Manguberdi» poyezdi festival mehmonlarini hayratga solmoqda (video)