Kompani “Shalke” bilan durangdan so‘ng Keyn va Olise nega zaxirada qolganini aytdi
Germaniya Bundesligasining 2-turida Myunxenning «Bavariya» klubi kutilmaganda safarda «Shalke»ga qarshi bahs olib borib, 0:0 hisobida durang qayd etdi va yangi mavsumdagi ilk qimmatli ochkolarini boy berdi. Myunxenliklarning asosiy hujum qurollari sanalgan Harri Keyn hamda Maykl Olisening boshlang‘ich tarkibdan joy olmagani muxlislar va nemis matbuotida keskin savollarni yuzaga keltirdi. Murosasiz kechgan uchrashuv yakunlangach, «Bavariya» bosh murabbiyi Vensan Kompani matbuot anjumanida jurnalistlar qarshisiga chiqib, yulduzlarni zaxirada qoldirish qarorining asl sabablarini batafsil ochiqladi.
«Mantiqiy qaror va kechikkan ta’til»: Kompani rotatsiya sabablarini tushuntirdi
Belgiyalik mutaxassis jamoa yetakchilarining maydonga tushmagani taktik emas, balki sof jismoniy tayyorgarlik bilan bog‘liq bo‘lganini urg‘uladi:
Kech qaytgan yetakchilar: «Bu shunchaki mantiqiy qaror edi. Ular ta’tildan juda kech qaytishdi», — deya Kompani Keyn va Olisening mavsumoldi tayyorgarlik jarayoniga kechikib qo‘shilganini qayd etdi;
«Osnabryuk»ga qarshi kubok og‘irligi: «Germaniya kubogi doirasida “Osnabryuk”ga qarshi o‘tgan bahs ulardan juda ko‘p jismoniy kuch talab qildi. Biz ularning kubok bahsida o‘ynashini xohlagan edik»;
Qaror qabul qilish pallasi: Kompani tig‘iz taqvimni inobatga olib, futbolchilarning sog‘lig‘ini xavf ostiga qo‘ymaslik yo‘lini tanlaganini ta’kidladi: «Shundan so‘ng bugungi bahs bo‘yicha ularni asosiy tarkibda tushirmaslik qarorini qabul qilishimga to‘g‘ri keldi».
«To‘liq yuklamaga tayyor emas»: Tavakkalchilikdan qochish strategiyasi
Mutaxassisning so‘zlariga ko‘ra, yulduzlarni zo‘riqtirish katta jarohatlarga olib kelishi mumkin edi:
Optimal sport formasining yo‘qligi: «Ular hali to‘liq yuklamani ko‘tarish uchun optimal holatda emas», — deb tushuntirdi murabbiy;
Mavsum boshidagi ehtiyotkorlik: «Shu sababli ularni zaxirada qoldirishga qaror qildik», — deya Kompani oldinda turgan Chempionlar ligasi va uzoq marafonda jamoa yetakchilarini sog‘-salomat saqlab qolish muhimroq ekanini bildirdi.
0:0 hisobi va «Bavariya» hujumidagi oqsoqlik
Mazkur qaror murabbiy nuqtayi nazaridan to‘g‘ri ko‘rinsa-da, maydondagi manzara mutlaqo boshqacha tus oldi:
Golsiz safar: Harri Keyn va Maykl Olisening maydonda yo‘qligi «Bavariya»ning hujumdagi o‘tkirligini keskin kamaytirdi; jamoa «Shalke»ning zich himoyasini yorib o‘tishda sovuqqonlik yetishmasligiga duch keldi;
Turnir jadvalidagi yo‘qotish: Ikkinchi turdayoq ochko yo‘qotgan Myunxen grandi chempionlik poygasidagi raqobatchilariga dastlabki imkoniyatni taqdim etdi va bosim ostida qoldi.
Sizningcha, Vensan Kompani Harri Keyn va Maykl Oliseni zaxirada qoldirib to‘g‘ri qildimi yoki ular maydonga tushganida «Bavariya» uch ochkoni naqd qilgan bo‘larmidi? Myunxenliklarning Bundesligadagi ilk qoqilishiga faqat charchoq omili sababmi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!
…