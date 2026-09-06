Nursulton Ro‘ziboyev Maykl Peyjga qarshi shiddatli jangda mag‘lub bo‘ldi...

·2·Sport
Nursulton Ro‘ziboyev Maykl Peyjga qarshi shiddatli jangda mag‘lub bo‘ldi...

Fransiya poytaxtida bo‘lib o‘tgan «UFC Paris» turnirining asosiy kardida millionlab o‘zbekistonlik muxlislar intiqlik bilan kutgan qarama-qarshilik bo‘lib o‘tdi. O‘rta vazn toifasida oktagonga ko‘tarilgan hamyurtimiz Nursulton Ro‘ziboyev angliyalik taniqli va xavfli nokautchi Maykl Peyjga (MVP) qarshi murosasiz jang olib bordi. To‘liq 3 raund davom etgan keskin va asabiy to‘qnashuvda hakamlarning yakdil qarori bilan g‘alaba ingliz sportchisiga nasib etdi va hamyurtimizning UFC'dagi mag‘lubiyatsiz seriyasiga nuqta qo‘yildi.

Oktagondagi 3 raundlik kurash: Teykdaunlar va 29:28 hisobi

Jang avvalidan ikki xil uslub — Peyjning noodatiy zarbalar maktabi va Ro‘ziboyevning kurashdagi bosimi to‘qnashuvi sifatida qaraldi:

  • Parterga o‘tkazishdagi muvaffaqiyatlar: Nursulton jang davomida bir nechta aniq va muvaffaqiyatli teykdaunlarni amalga oshirib, raqibini yerga qulatishga va ustunlikni o‘z qo‘liga olishga muvaffaq bo‘ldi;

  • Peyjning masofaviy ustunligi: Biroq tik turgan holatdagi (stoyka) almashinuvlarda 39 yoshli ingliz jangchisi masofani mohirlik bilan nazorat qildi va aniq zarbalari evaziga ochko jamg‘arib bordi;

  • Hakamlarning yakdil xulosasi: To‘liq davom etgan 15 daqiqalik masofa yakunida barcha yon hakamlar 29:28 hisobida g‘alabani Maykl Peyj foydasiga hal qilishdi.

Singan seriya va Ro‘ziboyevning oktagondagi ko‘rsatkichlari

Mazkur qarama-qarshilik o‘zbekistonlik jangchi uchun muhim burilish nuqtasi bo‘ldi:

  • Ketma-ket 3 g‘alabalik seriya tugadi: Ushbu mag‘lubiyat 32 yoshli Ro‘ziboyevning dunyoning eng nufuzli promousheni bo‘lmish UFC oktagonidagi ketma-ket 3 ta yorqin g‘alabasiga barham berdi;

  • Yangilangan professional rekord: Faoliyati davomida ulkan tajriba to‘plagan Nursultonning professional MMA'dagi umumiy rekordi endilikda 37 ta g‘alaba, 10 ta mag‘lubiyat, 2 ta durang va 2 ta natijasiz jangni tashkil etmoqda;

  • Matonat va tajriba: Mag‘lubiyatga qaramay, Ro‘ziboyev divizionning eng xavfli zarba ustalaridan biriga qarshi oxirigacha munosib raqobat ko‘rsatdi.

39 yoshli Peyjning davom etayotgan yurishi

Ingliz jangchisi o‘zining katta yoshiga qaramay, divizion elitasida ekanini yana bir karra isbotladi:

  • Ketma-ket to‘rtinchi muvaffaqiyat: Maykl Peyj ushbu g‘alabasi orqali o‘z hisobidagi mag‘lubiyatsiz yurishini ketma-ket 4 ta bahsga yetkazdi;

  • 26-g‘alaba qayd etildi: Peyjning professional MMA rekordi 26 g‘alaba va bor-yo‘g‘i 3 ta mag‘lubiyatdan iborat bo‘lib, u o‘rta vazn toifasining yuqori o‘rinlari sari dadil harakatini davom ettirmoqda.

Sizningcha, hakamlarning 29:28 hisobidagi qarori jang manzarasini to‘liq va xolis aks ettirdimi? Nursulton Ro‘ziboyevga Peyjni to‘liq taslim etish uchun nima yetishmadi — parterdagi nazoratni ushlab qolishmi yoki tik turgan holatdagi zarbalar yetishmovchiligi? Hamyurtimizning keyingi qadamlari qanday bo‘lishi kerak? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Erling Xoland Manchester Siti transferlarini maqtab, Arsenal ustunligini tan oldiErling Xoland Manchester Siti transferlarini maqtab, Arsenal ustunligini tan oldiBugun, 01:51Mareska “Koventri” ustidan qozonilgan og‘ir g‘alaba haqida ochiq gapirdiMareska “Koventri” ustidan qozonilgan og‘ir g‘alaba haqida ochiq gapirdiKecha, 23:19Frank Lempard Manchester Sitidan uchralgan magʻlubiyatdan soʻz ochdiFrank Lempard Manchester Sitidan uchralgan magʻlubiyatdan soʻz ochdiKecha, 23:14Husanov «Koventri»ga qarshi bahsdagi harakatlari uchun necha ball oldi?Husanov «Koventri»ga qarshi bahsdagi harakatlari uchun necha ball oldi?Kecha, 23:11Enso Fernandes Manchester Siti safidagi debyutida yorqin oʻyin koʻrsatdiEnso Fernandes Manchester Siti safidagi debyutida yorqin oʻyin koʻrsatdiKecha, 22:59Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdiRonaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdiKecha, 22:04
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)