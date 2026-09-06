Nursulton Ro‘ziboyev Maykl Peyjga qarshi shiddatli jangda mag‘lub bo‘ldi...
Fransiya poytaxtida bo‘lib o‘tgan «UFC Paris» turnirining asosiy kardida millionlab o‘zbekistonlik muxlislar intiqlik bilan kutgan qarama-qarshilik bo‘lib o‘tdi. O‘rta vazn toifasida oktagonga ko‘tarilgan hamyurtimiz Nursulton Ro‘ziboyev angliyalik taniqli va xavfli nokautchi Maykl Peyjga (MVP) qarshi murosasiz jang olib bordi. To‘liq 3 raund davom etgan keskin va asabiy to‘qnashuvda hakamlarning yakdil qarori bilan g‘alaba ingliz sportchisiga nasib etdi va hamyurtimizning UFC'dagi mag‘lubiyatsiz seriyasiga nuqta qo‘yildi.
Oktagondagi 3 raundlik kurash: Teykdaunlar va 29:28 hisobi
Jang avvalidan ikki xil uslub — Peyjning noodatiy zarbalar maktabi va Ro‘ziboyevning kurashdagi bosimi to‘qnashuvi sifatida qaraldi:
Parterga o‘tkazishdagi muvaffaqiyatlar: Nursulton jang davomida bir nechta aniq va muvaffaqiyatli teykdaunlarni amalga oshirib, raqibini yerga qulatishga va ustunlikni o‘z qo‘liga olishga muvaffaq bo‘ldi;
Peyjning masofaviy ustunligi: Biroq tik turgan holatdagi (stoyka) almashinuvlarda 39 yoshli ingliz jangchisi masofani mohirlik bilan nazorat qildi va aniq zarbalari evaziga ochko jamg‘arib bordi;
Hakamlarning yakdil xulosasi: To‘liq davom etgan 15 daqiqalik masofa yakunida barcha yon hakamlar 29:28 hisobida g‘alabani Maykl Peyj foydasiga hal qilishdi.
Singan seriya va Ro‘ziboyevning oktagondagi ko‘rsatkichlari
Mazkur qarama-qarshilik o‘zbekistonlik jangchi uchun muhim burilish nuqtasi bo‘ldi:
Ketma-ket 3 g‘alabalik seriya tugadi: Ushbu mag‘lubiyat 32 yoshli Ro‘ziboyevning dunyoning eng nufuzli promousheni bo‘lmish UFC oktagonidagi ketma-ket 3 ta yorqin g‘alabasiga barham berdi;
Yangilangan professional rekord: Faoliyati davomida ulkan tajriba to‘plagan Nursultonning professional MMA'dagi umumiy rekordi endilikda 37 ta g‘alaba, 10 ta mag‘lubiyat, 2 ta durang va 2 ta natijasiz jangni tashkil etmoqda;
Matonat va tajriba: Mag‘lubiyatga qaramay, Ro‘ziboyev divizionning eng xavfli zarba ustalaridan biriga qarshi oxirigacha munosib raqobat ko‘rsatdi.
39 yoshli Peyjning davom etayotgan yurishi
Ingliz jangchisi o‘zining katta yoshiga qaramay, divizion elitasida ekanini yana bir karra isbotladi:
Ketma-ket to‘rtinchi muvaffaqiyat: Maykl Peyj ushbu g‘alabasi orqali o‘z hisobidagi mag‘lubiyatsiz yurishini ketma-ket 4 ta bahsga yetkazdi;
26-g‘alaba qayd etildi: Peyjning professional MMA rekordi 26 g‘alaba va bor-yo‘g‘i 3 ta mag‘lubiyatdan iborat bo‘lib, u o‘rta vazn toifasining yuqori o‘rinlari sari dadil harakatini davom ettirmoqda.
Sizningcha, hakamlarning 29:28 hisobidagi qarori jang manzarasini to‘liq va xolis aks ettirdimi? Nursulton Ro‘ziboyevga Peyjni to‘liq taslim etish uchun nima yetishmadi — parterdagi nazoratni ushlab qolishmi yoki tik turgan holatdagi zarbalar yetishmovchiligi? Hamyurtimizning keyingi qadamlari qanday bo‘lishi kerak? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!
…