Aqlbovar qilmas kambek: “Roma” 90-daqiqadan so‘ng “Atalanta”ni tiz cho‘ktirdi
Italiya A Seriyasining 3-turi doirasida poytaxt Rimdagi «Olimpiko» stadionida kechgan markaziy to‘qnashuv haqiqiy futbol trilleriga aylandi. Mavsumni ko‘tarinki ruhda boshlagan «Roma» o‘z maydonida Bergamoning xavfli «Atalanta» klubini qabul qildi. Uchrashuv davomida hisobda ortda qolib, mag‘lubiyat yoqasiga kelib qolgan rimliklar asosiy vaqtning so‘nggi soniyalari hamda hakam qo‘shib bergan daqiqalarda haqiqiy mo‘jiza ko‘rsatib, 2:1 hisobida irodali va shov-shuvli g‘alabani ilib ketdi.
90-daqiqadan keyingi drama: 3 daqiqa ichida boy berilgan g‘alaba
Bahsning asosiy voqealari ikkinchi bo‘limda yuz berib, tablodagi raqamlar kutilmagan tarzda o‘zgardi:
Edersondan sovuq dush: Ikkinchi bo‘lim boshlanishi bilan — 47-daqiqada «Atalanta»ning braziliyalik yarimhimoyachisi Ederson rimliklar mudofaasidagi bo‘shliqdan unumli foydalanib, hisobni ochdi (0:1);
Rimliklarning uzoq davom etgan bosimi: «Jallorossi» bahs davomida muvozanatni tiklash uchun tinimsiz hujum uyushtirdi, biroq bergamoliklarning tartibli mudofaasi va darvozabon Karnesekkining harakatlari uzoq vaqt davomida golga to‘sqinlik qildi;
Ermosodan 90-daqiqadagi najot: Asosiy vaqtning so‘nggi daqiqasida «Roma»ning ispaniyalik tajribali himoyachisi Mario Ermoso oldinga tashlanib, muhim golni urdi va hisobni 1:1 ko‘rinishiga keltirdi;
Matias Zuledan 90+3-daqiqadagi g‘alaba zarbasi: Hakam tomonidan qo‘shib berilgan daqiqalar tugashi arafasida — 90+3-daqiqada zaxiradan maydonga tushgan argentinalik iste’dod Matias Zule raqib darvozasini aniq nishonga olib, butun «Olimpiko» stadionini oyoqqa turg‘izdi (2:1).
Taktik burilish va zaxira kuchlarining samarasi
Uchrashuv taqdirida murabbiylar shtabining o‘z vaqtida amalga oshirgan qarorlari hal qiluvchi ahamiyat kasb etdi:
Zulening qahramonligi: 55-daqiqada Lulli o‘rniga maydonga tashlangan Matias Zule o‘yin tempini keskin oshirib, yakunda uch ochko keltirgan oltin to‘p muallifiga aylandi;
Tarkibdagi o‘zgarishlar: Bahsning ikkinchi yarmida Rim klubi Molina, Balerdi, Jilardi va Kastrolarni maydonga tashlab, hujumkorlikni maksimal darajaga chiqardi;
«Atalanta»ning taslim bo‘lishi: Mehmonlar safida Frank Kessiye, Zappakosta, Zalevski va Pashalichlar zaxiradan tushib, hisobni ushlab qolishga uringan bo‘lsa-da, so‘nggi daqiqalardagi konsentratsiyaning yo‘qolishi ularga qimmatga tushdi.
A Seriya turnir jadvali: 3 turda 9 ochko va mutlaq yetakchilik
Ushbu dramatik kambek «Roma»ning yangi mavsumdagi chempionlik ambitsiyalarini yanada mustahkamladi:
100 foizlik ko‘rsatkich: Rimliklar dastlabki 3 ta turning barchasida zafar quchib, jami 9 ochko bilan A Seriya jadvalining eng yuqori pog‘onasini band etib turibdi;
«Atalanta» 7-o‘rinda: Ochkoni qo‘ldan boy bergan Bergamo klubi 6 ochko bilan musobaqa jadvalining 7-pog‘onasiga joylashdi.
Sizningcha, «Roma»ning 90-daqiqadan keyin qayd etgan ushbu 180 soniyalik kambeki jamoaning chempionlik ruhidan darakmi yoki «Atalanta» mudofaasining kechirib bo‘lmas e’tiborsizligi natijasimi? Matias Zule va Mario Ermoso juftligining qahramonligiga qanday baho berasiz? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!
…