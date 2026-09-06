Aqlbovar qilmas kambek: “Roma” 90-daqiqadan so‘ng “Atalanta”ni tiz cho‘ktirdi

·24·Sport
Aqlbovar qilmas kambek: “Roma” 90-daqiqadan so‘ng “Atalanta”ni tiz cho‘ktirdi

Italiya A Seriyasining 3-turi doirasida poytaxt Rimdagi «Olimpiko» stadionida kechgan markaziy to‘qnashuv haqiqiy futbol trilleriga aylandi. Mavsumni ko‘tarinki ruhda boshlagan «Roma» o‘z maydonida Bergamoning xavfli «Atalanta» klubini qabul qildi. Uchrashuv davomida hisobda ortda qolib, mag‘lubiyat yoqasiga kelib qolgan rimliklar asosiy vaqtning so‘nggi soniyalari hamda hakam qo‘shib bergan daqiqalarda haqiqiy mo‘jiza ko‘rsatib, 2:1 hisobida irodali va shov-shuvli g‘alabani ilib ketdi.

90-daqiqadan keyingi drama: 3 daqiqa ichida boy berilgan g‘alaba

Bahsning asosiy voqealari ikkinchi bo‘limda yuz berib, tablodagi raqamlar kutilmagan tarzda o‘zgardi:

  • Edersondan sovuq dush: Ikkinchi bo‘lim boshlanishi bilan — 47-daqiqada «Atalanta»ning braziliyalik yarimhimoyachisi Ederson rimliklar mudofaasidagi bo‘shliqdan unumli foydalanib, hisobni ochdi (0:1);

  • Rimliklarning uzoq davom etgan bosimi: «Jallorossi» bahs davomida muvozanatni tiklash uchun tinimsiz hujum uyushtirdi, biroq bergamoliklarning tartibli mudofaasi va darvozabon Karnesekkining harakatlari uzoq vaqt davomida golga to‘sqinlik qildi;

  • Ermosodan 90-daqiqadagi najot: Asosiy vaqtning so‘nggi daqiqasida «Roma»ning ispaniyalik tajribali himoyachisi Mario Ermoso oldinga tashlanib, muhim golni urdi va hisobni 1:1 ko‘rinishiga keltirdi;

  • Matias Zuledan 90+3-daqiqadagi g‘alaba zarbasi: Hakam tomonidan qo‘shib berilgan daqiqalar tugashi arafasida — 90+3-daqiqada zaxiradan maydonga tushgan argentinalik iste’dod Matias Zule raqib darvozasini aniq nishonga olib, butun «Olimpiko» stadionini oyoqqa turg‘izdi (2:1).

Taktik burilish va zaxira kuchlarining samarasi

Uchrashuv taqdirida murabbiylar shtabining o‘z vaqtida amalga oshirgan qarorlari hal qiluvchi ahamiyat kasb etdi:

  • Zulening qahramonligi: 55-daqiqada Lulli o‘rniga maydonga tashlangan Matias Zule o‘yin tempini keskin oshirib, yakunda uch ochko keltirgan oltin to‘p muallifiga aylandi;

  • Tarkibdagi o‘zgarishlar: Bahsning ikkinchi yarmida Rim klubi Molina, Balerdi, Jilardi va Kastrolarni maydonga tashlab, hujumkorlikni maksimal darajaga chiqardi;

  • «Atalanta»ning taslim bo‘lishi: Mehmonlar safida Frank Kessiye, Zappakosta, Zalevski va Pashalichlar zaxiradan tushib, hisobni ushlab qolishga uringan bo‘lsa-da, so‘nggi daqiqalardagi konsentratsiyaning yo‘qolishi ularga qimmatga tushdi.

A Seriya turnir jadvali: 3 turda 9 ochko va mutlaq yetakchilik

Ushbu dramatik kambek «Roma»ning yangi mavsumdagi chempionlik ambitsiyalarini yanada mustahkamladi:

  • 100 foizlik ko‘rsatkich: Rimliklar dastlabki 3 ta turning barchasida zafar quchib, jami 9 ochko bilan A Seriya jadvalining eng yuqori pog‘onasini band etib turibdi;

  • «Atalanta» 7-o‘rinda: Ochkoni qo‘ldan boy bergan Bergamo klubi 6 ochko bilan musobaqa jadvalining 7-pog‘onasiga joylashdi.

Sizningcha, «Roma»ning 90-daqiqadan keyin qayd etgan ushbu 180 soniyalik kambeki jamoaning chempionlik ruhidan darakmi yoki «Atalanta» mudofaasining kechirib bo‘lmas e’tiborsizligi natijasimi? Matias Zule va Mario Ermoso juftligining qahramonligiga qanday baho berasiz? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sensatsiya: Shara Bullet afsonaviy Greysi oilasi vakilini mag‘lub etdi (video)Sensatsiya: Shara Bullet afsonaviy Greysi oilasi vakilini mag‘lub etdi (video)Bugun, 08:41Chempionlik dramasi: Asadbek Saidov Sayat Abdualiga kamarni boy berdi (video)Chempionlik dramasi: Asadbek Saidov Sayat Abdualiga kamarni boy berdi (video)Bugun, 08:32“An Nasr”ning ilk mag‘lubiyati: “Al Ittihod” superderbida zafar quchdi...“An Nasr”ning ilk mag‘lubiyati: “Al Ittihod” superderbida zafar quchdi...Bugun, 08:28“Humo Arena”da nokautlar shousi: Octagon 91 turnirining barcha natijalari“Humo Arena”da nokautlar shousi: Octagon 91 turnirining barcha natijalariBugun, 08:20Octagon 91: Jasurbek “Tayson” Jo‘rayev ilk raunddayoq Islam Egemberdiyevga mag‘lub bo‘ldiOctagon 91: Jasurbek “Tayson” Jo‘rayev ilk raunddayoq Islam Egemberdiyevga mag‘lub bo‘ldiBugun, 08:05Xamzat Chimayev Tayron Vudlini erkin kurashda qanday mag‘lub etdi? (video)Xamzat Chimayev Tayron Vudlini erkin kurashda qanday mag‘lub etdi? (video)Bugun, 08:01
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)