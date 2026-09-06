Octagon 91: Jasurbek “Tayson” Jo‘rayev ilk raunddayoq Islam Egemberdiyevga mag‘lub bo‘ldi
O‘zbekiston poytaxti Toshkent shahrida aralash yakkakurash bo‘yicha o‘tkazilayotgan «Octagon 91» xalqaro turniri mahalliy ishqibozlar uchun kutilmagan dramatik natija bilan yodda qoldi. Musobaqaning asosiy kardi doirasida yurtimizning eng taniqli pop-MMA jangchilaridan biri, muxlislar orasida katta mashhurlikka ega Jasurbek «Tayson» Jo‘rayev oktagonga ko‘tarildi. Qirg‘izistonlik nomdor sportchi Islam Egemberdiyevga qarshi kechgan murosasiz qarama-qarshilik hamyurtimiz uchun o‘ta omadsiz yakunlandi — bahs ilk raundning o‘zidayoq texnik nokaut bilan to‘xtatildi.
Ilk raunddagi chaqmoqdek zarba: Egemberdiyevning mutlaq ustunligi
Jang avvalidan muxlislar tomonidan favorit sifatida e’tirof etilgan Jo‘rayev kutilmaganda raqibning agressiv hujumi qarshisida qiyin ahvolga tushib qoldi:
Qirg‘izistonlik jangchining tezkor bosimi: Islam Egemberdiyev dastlabki soniyalardan boshlab masofani qisqartirib, aniq va keskin zarbalar seriyasi orqali tashabbusni to‘liq o‘z nazoratiga oldi;
1-raunddagi hal qiluvchi nuqta: Hamyurtimizning himoyadagi xatosidan unumli foydalangan Egemberdiyev kuchli zarbalar yomg‘irini yog‘dirdi va hakam sportchi salomatligini saqlash maqsadida jangni muddatidan oldin to‘xtatib, texnik nokaut qayd etdi;
Toshkent arenasidagi hayrat: O‘z maydonida mutlaq g‘alaba kutgan mahalliy ishqibozlar uchun bahsning bu qadar tezkor va keskin yakunlanishi kutilmagan shok bo‘ldi.
«Tayson»ning karyerasidagi 3-mag‘lubiyat va statistika
Mazkur muvaffaqiyatsizlik Jasurbek Jo‘rayevning jangchilik rekordiga sezilarli ta’sir ko‘rsatdi:
9 ta bahsda 3 ta mag‘lubiyat: Ushbu omadsizlik «Tayson» uchun professional va yarim professional yo‘nalishdagi to‘qqizinchi jangidagi uchinchi mag‘lubiyat sifatida qayd etildi;
6 ta g‘alabalik zaxira: Hozirga qadar Jasurbekning hisobida 6 ta yorqin g‘alaba mavjud bo‘lib, u pop-MMA olamida o‘zining yorqin nokautlari va agressiv uslubi bilan nom qozongan edi;
Raqiblar saviyasining oshishi: Oktagonda faqat shov-shuv emas, balki professional sport talablari birinchi o‘ringa chiqayotgani ushbu jangda yaqqol namoyon bo‘ldi.
Octagon 91 saboqlari: Xatolar ustida ishlash vaqti
Egemberdiyevga qarshi uchrashuv o‘zbekistonlik sportchi uchun jiddiy sinov va tajriba maktabi bo‘ldi:
Taktikadagi kamchiliklar: Raqibning zarba beruvchi kuchi va tezligini to‘g‘ri baholamaslik, shuningdek, himoya chizig‘idagi ochiq zonalar mag‘lubiyatning asosiy sababiga aylandi;
Qaytish istiqboli: Ko‘plab ekspertlar «Tayson» mazkur omadsizlikdan to‘g‘ri xulosa chiqargan holda, mashg‘ulot lagerlarini kuchaytirishi va kelgusi janglarda yanada tartibli harakat qilishi kerakligini ta’kidlamoqda.
Sizningcha, Jasurbek «Tayson»ning birinchi raunddayoq texnik nokautga uchrashiga nima sabab bo‘ldi — raqibning haddan tashqari kuchliligimi yoki Jo‘rayevning jangga yetarlicha ruhiy va taktik tayyor emasligimi? «Tayson» bu zarbadan so‘ng yana oldingi mavqeini tiklay oladimi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!
…