Octagon 91: Jasurbek “Tayson” Jo‘rayev ilk raunddayoq Islam Egemberdiyevga mag‘lub bo‘ldi

·43·Sport
Octagon 91: Jasurbek “Tayson” Jo‘rayev ilk raunddayoq Islam Egemberdiyevga mag‘lub bo‘ldi

O‘zbekiston poytaxti Toshkent shahrida aralash yakkakurash bo‘yicha o‘tkazilayotgan «Octagon 91» xalqaro turniri mahalliy ishqibozlar uchun kutilmagan dramatik natija bilan yodda qoldi. Musobaqaning asosiy kardi doirasida yurtimizning eng taniqli pop-MMA jangchilaridan biri, muxlislar orasida katta mashhurlikka ega Jasurbek «Tayson» Jo‘rayev oktagonga ko‘tarildi. Qirg‘izistonlik nomdor sportchi Islam Egemberdiyevga qarshi kechgan murosasiz qarama-qarshilik hamyurtimiz uchun o‘ta omadsiz yakunlandi — bahs ilk raundning o‘zidayoq texnik nokaut bilan to‘xtatildi.

Ilk raunddagi chaqmoqdek zarba: Egemberdiyevning mutlaq ustunligi

Jang avvalidan muxlislar tomonidan favorit sifatida e’tirof etilgan Jo‘rayev kutilmaganda raqibning agressiv hujumi qarshisida qiyin ahvolga tushib qoldi:

  • Qirg‘izistonlik jangchining tezkor bosimi: Islam Egemberdiyev dastlabki soniyalardan boshlab masofani qisqartirib, aniq va keskin zarbalar seriyasi orqali tashabbusni to‘liq o‘z nazoratiga oldi;

  • 1-raunddagi hal qiluvchi nuqta: Hamyurtimizning himoyadagi xatosidan unumli foydalangan Egemberdiyev kuchli zarbalar yomg‘irini yog‘dirdi va hakam sportchi salomatligini saqlash maqsadida jangni muddatidan oldin to‘xtatib, texnik nokaut qayd etdi;

  • Toshkent arenasidagi hayrat: O‘z maydonida mutlaq g‘alaba kutgan mahalliy ishqibozlar uchun bahsning bu qadar tezkor va keskin yakunlanishi kutilmagan shok bo‘ldi.

«Tayson»ning karyerasidagi 3-mag‘lubiyat va statistika

Mazkur muvaffaqiyatsizlik Jasurbek Jo‘rayevning jangchilik rekordiga sezilarli ta’sir ko‘rsatdi:

  • 9 ta bahsda 3 ta mag‘lubiyat: Ushbu omadsizlik «Tayson» uchun professional va yarim professional yo‘nalishdagi to‘qqizinchi jangidagi uchinchi mag‘lubiyat sifatida qayd etildi;

  • 6 ta g‘alabalik zaxira: Hozirga qadar Jasurbekning hisobida 6 ta yorqin g‘alaba mavjud bo‘lib, u pop-MMA olamida o‘zining yorqin nokautlari va agressiv uslubi bilan nom qozongan edi;

  • Raqiblar saviyasining oshishi: Oktagonda faqat shov-shuv emas, balki professional sport talablari birinchi o‘ringa chiqayotgani ushbu jangda yaqqol namoyon bo‘ldi.

Octagon 91 saboqlari: Xatolar ustida ishlash vaqti

Egemberdiyevga qarshi uchrashuv o‘zbekistonlik sportchi uchun jiddiy sinov va tajriba maktabi bo‘ldi:

  • Taktikadagi kamchiliklar: Raqibning zarba beruvchi kuchi va tezligini to‘g‘ri baholamaslik, shuningdek, himoya chizig‘idagi ochiq zonalar mag‘lubiyatning asosiy sababiga aylandi;

  • Qaytish istiqboli: Ko‘plab ekspertlar «Tayson» mazkur omadsizlikdan to‘g‘ri xulosa chiqargan holda, mashg‘ulot lagerlarini kuchaytirishi va kelgusi janglarda yanada tartibli harakat qilishi kerakligini ta’kidlamoqda.

Sizningcha, Jasurbek «Tayson»ning birinchi raunddayoq texnik nokautga uchrashiga nima sabab bo‘ldi — raqibning haddan tashqari kuchliligimi yoki Jo‘rayevning jangga yetarlicha ruhiy va taktik tayyor emasligimi? «Tayson» bu zarbadan so‘ng yana oldingi mavqeini tiklay oladimi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sensatsiya: Shara Bullet afsonaviy Greysi oilasi vakilini mag‘lub etdi (video)Sensatsiya: Shara Bullet afsonaviy Greysi oilasi vakilini mag‘lub etdi (video)Bugun, 08:41Chempionlik dramasi: Asadbek Saidov Sayat Abdualiga kamarni boy berdi (video)Chempionlik dramasi: Asadbek Saidov Sayat Abdualiga kamarni boy berdi (video)Bugun, 08:32“An Nasr”ning ilk mag‘lubiyati: “Al Ittihod” superderbida zafar quchdi...“An Nasr”ning ilk mag‘lubiyati: “Al Ittihod” superderbida zafar quchdi...Bugun, 08:28Aqlbovar qilmas kambek: “Roma” 90-daqiqadan so‘ng “Atalanta”ni tiz cho‘ktirdiAqlbovar qilmas kambek: “Roma” 90-daqiqadan so‘ng “Atalanta”ni tiz cho‘ktirdiBugun, 08:24“Humo Arena”da nokautlar shousi: Octagon 91 turnirining barcha natijalari“Humo Arena”da nokautlar shousi: Octagon 91 turnirining barcha natijalariBugun, 08:20Xamzat Chimayev Tayron Vudlini erkin kurashda qanday mag‘lub etdi? (video)Xamzat Chimayev Tayron Vudlini erkin kurashda qanday mag‘lub etdi? (video)Bugun, 08:01
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)