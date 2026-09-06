Sensatsiya: Shara Bullet afsonaviy Greysi oilasi vakilini mag‘lub etdi (video)
Rossiyalik mashhur UFC jangchisi Sharabutdin Magomedov, ko‘proq «Shara Bullet» taxallusi bilan tanilgan, Moskvada o‘tkazilgan «Real American Freestyle» (RAF) nomli erkin kurash va greppling turnirida shov-shuvli natija qayd etdi. O‘zining fenomenal zarba berish texnikasi (udarnik) bilan dong taratgan sportchi, bu gal braziliyalik jiu-jitsu afsonasi Neyman Greysi (Neiman Gracie) ustidan gilamda 11:3 hisobida mutlaq ustunlik bilan zafar quchdi. Bu g‘alaba Shara Bulletning universal jangchi ekanini yana bir bor isbotladi.
Zarba ustasidan kurash sabog‘i: Jismoniy kuch va taktika
Bahs oldidan ko‘pchilik ekspertlar Shara Bulletning asosiy ustunligi faqat tik turgan holatdagi jang (stoyka) bo‘lishini taxmin qilishgandi. Biroq, RAF gilamidagi to‘qnashuv butunlay boshqacha ssenariy asosida kechgan. Sharabutdin Magomedov bahs boshidanoq o‘z raqibiga nisbatan sezilarli jismoniy ustunlikka ega ekanini namoyish etdi. U faqat mudofaalanish bilan cheklanib qolmay, balki faol tarzda hujumga o‘tdi, muvaffaqiyatli teykdaunlarni amalga oshirdi va raqibining greppling usullarini mohirlik bilan zararsizlantirdi. Jang davomida Shara Bullet o‘zining kurash mahoratini namoyish etib, Neyman Greysiga deyarli hech qanday imkoniyat qoldirmadi.
Greysi afsonasi va Sharaning UFC'dagi kelajagi
Ta’kidlash joizki, Neyman Greysi shunchaki braziliyalik jangchi emas. U zamonaviy jiu-jitsu asoschilari hisoblangan Greysi oilasining bevosita vakili va qora belbog‘ sohibidir. Bunday saviyadagi raqib ustidan sof kurash (greppling) qoidalari bo‘yicha g‘alaba qozonish — Shara Bulletning mudofaa kurashi (defensive wrestling) va parterdagi holati UFC'ning top-darajasiga tayyor ekanidan dalolat beradi. Bu natija uning kelgusidagi UFC janglarida raqiblari uchun qo‘shimcha bosh og‘rig‘i bo‘lishi muqarrar.
Sizningcha, Shara Bulletning Greysi ustidan kurashdagi ushbu g‘alabasi tasodifmi yoki u haqiqatdan ham universal jangchiga aylanib ulgurdimi? Uning kurashdagi bunday salohiyati UFC chempionlik kamari uchun poygada qanchalik yordam beradi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
…