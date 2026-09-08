«Real Madrid» – «Inter» superbahsining rasmiy tarkiblari e’lon qilindi

·68·Sport
«Real Madrid» – «Inter» superbahsining rasmiy tarkiblari e’lon qilindi

Yevropa Chempionlar ligasi yangi mavsumining ilk turidayoq qit’aning ikki buyuk grandi to‘qnash kelmoqda. Madridning «Real» klubi o‘z maydonida Italiya chempioni va qit’aning eng kuchli jamoalaridan biri bo‘lgan «Inter»ni qabul qiladi. Madriddagi muhtasham stadionda kechadigan mazkur markaziy uchrashuv tungi soat 23:59 da start oladi. Har ikkala jamoa murabbiylar shtabi qit’aning bosh turnirini g‘alaba bilan boshlash uchun barcha asosiy yulduzlarni maydonga tashladi. Xo‘sh, «qirollik klubi» va Milan grandi qanday tarkib bilan to‘qnash keladi va asosiy kurash qaysi chiziqlarda kechadi? Maqola oxirida esa asosiy intriga — jamoalarning barcha chiziqlar bo‘yicha to‘liq rasmiy tarkibi hamda tungi to‘qnashuv boshlanish vaqtining barcha tafsilotlarini ma’lum qilamiz.

Chempionlar ligasidagi klassik qarama-qarshilik va yuksak bosim

Madriddagi bellashuv yangi mavsumning eng kutilgan va shiddatli voqealaridan biriga aylanmoqda:

  • Turnirdagi kuchli start: Ikki grand uchun ham dastlabki turdayoq bir-biriga qarshi o‘ynash guruhdagi yetakchilikni nazorat qilishda juda katta ahamiyatga ega;

  • Taktikalar kurashi: «Real»ning shiddatli va yulduzli hujum triosi «Inter»ning mustahkam va temir intizomga asoslangan himoya devoriga qarshi bahs olib boradi;

  • O‘yin vaqti: Butun dunyo futbol ixlosmandlarini ekran qarshisiga mixlaydigan ushbu to‘qnashuv aynan bugun tungi soat 23:59 da boshlanadi.

«Bu kabi ulkan darajadagi o‘yinlarda har bir chiziqning xatosiz harakati g‘alaba taqdirini hal qiladi», — deya ta’kidlanmoqda xalqaro sport tahlillarida.

Hujum yulduzlari to‘qnashuvi: Mbappe va Vinisius Lautaroga qarshi

Uchrashuv taqdiri avvalo ikki jamoaning asosiy yulduzlari ko‘rsatadigan o‘yinga bog‘liq bo‘ladi:

  • Madrid hujum kuchi: Mbappe va Vinisius juftligiga Brahim Dias hamda Jud Bellinghem ortidan ko‘mak beradi;

  • Italiyaliklar zarbdor kuchi: «Inter» hujumida jahon chempionlari Lautaro Martines hamda Markus Tyuram maydonga tushadi;

  • Markazdagi shiddat: Chalxono‘g‘li va Barella boshchiligidagi milanliklar yarim himoyasi Valverde va Trentning qanot-markaz harakatlari bilan jiddiy kurash olib boradi.

Asosiy yechim va jamoalarning rasmiy boshlang‘ich tarkiblari

Ko‘pchilik futbol muxlislarini qiziqtirgan eng asosiy masala — jamoalarning muhim bahsni boshlab beradigan aniq tarkiblari qaysi futbolchilardan tashkil topganidir. Eng muhim yechim va xulosa shundaki, bosh murabbiylar tomonidan tanlangan rasmiy boshlang‘ich o‘n birliklar quyidagicha ko‘rinish oldi:

  • «Real Madrid»: Tibo Kurtua, Denzel Dumfris, Ibraima Konate, Din Heysen, Mark Kukurelya, Trent Aleksander-Arnold, Federiko Valverde, Brahim Dias, Jud Bellinghem, Vinisius Junior, Kilian Mbappe.

  • «Inter»: Xosep Martines, Benjamen Pavar, Yann Bissek, Alessandro Bastoni, Andi Diuf, Hoqon Chalxono‘g‘li, Kyortis Jons, Nikolo Barella, Karlos Augusto, Markus Tyuram, Lautaro Martines.

Shunday qilib, barcha yulduzlar safda va ushbu murosasiz yevrokubok to‘qnashuvi tungi soat 23:59 da o‘z startini oladi.

Sizningcha, Madriddagi ushbu superbahsda qaysi jamoa g‘alaba qozonadi va uchrashuv taqdirini Mbappe hal qiladimi yoki Lautaro Martines? O‘z taxmin va mulohazalaringizni izohlarda qoldiring hamda ushbu muhim futbol xabarini barcha muxlislarga ulashing!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

YECHL startida gollar yomg‘iri: «Aston Villa» Belgiyada irodali g‘alabaga erishdiYECHL startida gollar yomg‘iri: «Aston Villa» Belgiyada irodali g‘alabaga erishdiBugun, 23:44Naoya Inoue karyerasidagi so‘nggi katta maqsadini ochiqladi...Naoya Inoue karyerasidagi so‘nggi katta maqsadini ochiqladi...Bugun, 23:30«Oltin to‘p»ga da’vogarlar soni bo‘yicha jahon rekordi yangilandi!«Oltin to‘p»ga da’vogarlar soni bo‘yicha jahon rekordi yangilandi!Bugun, 23:25Rasman: «Neftchi» braziliyalik himoyachi bilan shartnoma imzoladiRasman: «Neftchi» braziliyalik himoyachi bilan shartnoma imzoladiBugun, 23:20«Manchester Siti»ning «Portu»ga qarshi rasmiy tarkibi e’lon qilindi«Manchester Siti»ning «Portu»ga qarshi rasmiy tarkibi e’lon qilindiBugun, 23:11O‘zbekiston boks termasi Yaponiyaga kutilmagan tarkib bilan jo‘nab ketdi!O‘zbekiston boks termasi Yaponiyaga kutilmagan tarkib bilan jo‘nab ketdi!Bugun, 22:12
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
“Neftchi” 6:2 hisobida tor-mor etilgandan so‘ng Ro‘ziqul Berdiyev ochiq gapirdi
“Neftchi” 6:2 hisobida tor-mor etilgandan so‘ng Ro‘ziqul Berdiyev ochiq gapirdi