«Real Madrid» – «Inter» superbahsining rasmiy tarkiblari e’lon qilindi
Yevropa Chempionlar ligasi yangi mavsumining ilk turidayoq qit’aning ikki buyuk grandi to‘qnash kelmoqda. Madridning «Real» klubi o‘z maydonida Italiya chempioni va qit’aning eng kuchli jamoalaridan biri bo‘lgan «Inter»ni qabul qiladi. Madriddagi muhtasham stadionda kechadigan mazkur markaziy uchrashuv tungi soat 23:59 da start oladi. Har ikkala jamoa murabbiylar shtabi qit’aning bosh turnirini g‘alaba bilan boshlash uchun barcha asosiy yulduzlarni maydonga tashladi. Xo‘sh, «qirollik klubi» va Milan grandi qanday tarkib bilan to‘qnash keladi va asosiy kurash qaysi chiziqlarda kechadi? Maqola oxirida esa asosiy intriga — jamoalarning barcha chiziqlar bo‘yicha to‘liq rasmiy tarkibi hamda tungi to‘qnashuv boshlanish vaqtining barcha tafsilotlarini ma’lum qilamiz.
Chempionlar ligasidagi klassik qarama-qarshilik va yuksak bosim
Madriddagi bellashuv yangi mavsumning eng kutilgan va shiddatli voqealaridan biriga aylanmoqda:
Turnirdagi kuchli start: Ikki grand uchun ham dastlabki turdayoq bir-biriga qarshi o‘ynash guruhdagi yetakchilikni nazorat qilishda juda katta ahamiyatga ega;
Taktikalar kurashi: «Real»ning shiddatli va yulduzli hujum triosi «Inter»ning mustahkam va temir intizomga asoslangan himoya devoriga qarshi bahs olib boradi;
O‘yin vaqti: Butun dunyo futbol ixlosmandlarini ekran qarshisiga mixlaydigan ushbu to‘qnashuv aynan bugun tungi soat 23:59 da boshlanadi.
«Bu kabi ulkan darajadagi o‘yinlarda har bir chiziqning xatosiz harakati g‘alaba taqdirini hal qiladi», — deya ta’kidlanmoqda xalqaro sport tahlillarida.
Hujum yulduzlari to‘qnashuvi: Mbappe va Vinisius Lautaroga qarshi
Uchrashuv taqdiri avvalo ikki jamoaning asosiy yulduzlari ko‘rsatadigan o‘yinga bog‘liq bo‘ladi:
Madrid hujum kuchi: Mbappe va Vinisius juftligiga Brahim Dias hamda Jud Bellinghem ortidan ko‘mak beradi;
Italiyaliklar zarbdor kuchi: «Inter» hujumida jahon chempionlari Lautaro Martines hamda Markus Tyuram maydonga tushadi;
Markazdagi shiddat: Chalxono‘g‘li va Barella boshchiligidagi milanliklar yarim himoyasi Valverde va Trentning qanot-markaz harakatlari bilan jiddiy kurash olib boradi.
Asosiy yechim va jamoalarning rasmiy boshlang‘ich tarkiblari
Ko‘pchilik futbol muxlislarini qiziqtirgan eng asosiy masala — jamoalarning muhim bahsni boshlab beradigan aniq tarkiblari qaysi futbolchilardan tashkil topganidir. Eng muhim yechim va xulosa shundaki, bosh murabbiylar tomonidan tanlangan rasmiy boshlang‘ich o‘n birliklar quyidagicha ko‘rinish oldi:
«Real Madrid»: Tibo Kurtua, Denzel Dumfris, Ibraima Konate, Din Heysen, Mark Kukurelya, Trent Aleksander-Arnold, Federiko Valverde, Brahim Dias, Jud Bellinghem, Vinisius Junior, Kilian Mbappe.
«Inter»: Xosep Martines, Benjamen Pavar, Yann Bissek, Alessandro Bastoni, Andi Diuf, Hoqon Chalxono‘g‘li, Kyortis Jons, Nikolo Barella, Karlos Augusto, Markus Tyuram, Lautaro Martines.
Shunday qilib, barcha yulduzlar safda va ushbu murosasiz yevrokubok to‘qnashuvi tungi soat 23:59 da o‘z startini oladi.
Sizningcha, Madriddagi ushbu superbahsda qaysi jamoa g‘alaba qozonadi va uchrashuv taqdirini Mbappe hal qiladimi yoki Lautaro Martines? O‘z taxmin va mulohazalaringizni izohlarda qoldiring hamda ushbu muhim futbol xabarini barcha muxlislarga ulashing!
…