Flik yangi hujumchini kutmoqda: «Barselona»da transfer intrigasi kuchaydi
«Barselona» bosh murabbiyi Hansi Flik jamoa hali ham markaziy hujumchi izlayotganini ma'lum qildi. U sport direktori Dekuning transfer bozoridagi ishlariga to'liq ishonishini va yangi «to'qqizlik» topilishiga umid qilayotganini bildirdi. «Barselona» «Al Ahli»ni «Gamper kubogi» bahsida 2:1 hisobida mag'lub etdi. Yangi hujumchi kelishi kataloniyaliklarning hujumdagi variantlarini kengaytirishi mumkin.
«Barselona» bosh murabbiyi Hansi Flik jamoa hali ham yangi markaziy hujumchi qidirayotganini ochiq aytdi. Germaniyalik mutaxassis sport direktori Deku olib borayotgan transfer ishlariga ishonishini bildirib, kutilgan bitim amalga oshishiga umid bildirdi.
Eng qiziq savol esa hozircha ochiq: «Barselona» Flik kutgan yangi «to‘qqizlik»ni kimdan topadi?
Flik Dekuga ishonmoqda: «Bizga yangi to‘qqizlik kerak»
«Barselona» Misrning «Al Ahli» klubini 2:1 hisobida mag‘lub etgan «Gamper kubogi» bahsidan keyin Hansi Flik jamoa hali ham markaziy hujumchi izlayotganini tasdiqladi. U sport direktori Dekuning transfer bozoridagi faoliyatini yuqori baholab, yangi hujumchi masalasida unga to‘liq ishonishini bildirdi.
«Biz aynan shunday futbolchini — to‘qqizlik pozitsiyasida o‘ynaydigan hujumchini izlayapmiz. Deku shu paytgacha ajoyib ish qildi. Men unga mutlaq ishonaman», — dedi Flik.
«Barselona»ning rejasi qanday?
Flikning ochiq bayonoti kataloniyaliklar transfer oynasi yopilguniga qadar hujum chizig‘ini yanada kuchaytirish niyatidan voz kechmaganini ko‘rsatadi.
Asosiy maqsad — markaziy hujumchi, ya’ni «9» raqamli pozitsiya uchun futbolchi topish;
Flik bu masalada Dekuning ishiga to‘liq ishonmoqda;
«Al Ahli»ga qarshi o‘yinda jamoa 2:1 hisobida g‘alaba qozondi;
Yangi hujumchi kelishi «Barselona»ning hujumdagi variantlarini kengaytirishi mumkin.
Endi asosiy intriga — Deku kimni olib keladi?
Flikning so‘zlari transfer masalasi hali yopilmaganini ko‘rsatdi. Kataloniya klubi yangi «to‘qqizlik»ni topa oladimi yoki jamoa mavjud variantlarga tayanadimi — bu yaqin kunlarda aniq bo‘ladi.
Sizningcha, «Barselona»ga qanday hujumchi kerak? Fikringizni izohlarda qoldiring va maqolani Telegram hamda boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing.
…