Flik yangi hujumchini kutmoqda: «Barselona»da transfer intrigasi kuchaydi

·9·Sport
Flik yangi hujumchini kutmoqda: «Barselona»da transfer intrigasi kuchaydi
Qisqacha

«Barselona» bosh murabbiyi Hansi Flik jamoa hali ham markaziy hujumchi izlayotganini ma'lum qildi. U sport direktori Dekuning transfer bozoridagi ishlariga to'liq ishonishini va yangi «to'qqizlik» topilishiga umid qilayotganini bildirdi. «Barselona» «Al Ahli»ni «Gamper kubogi» bahsida 2:1 hisobida mag'lub etdi. Yangi hujumchi kelishi kataloniyaliklarning hujumdagi variantlarini kengaytirishi mumkin.

«Barselona» bosh murabbiyi Hansi Flik jamoa hali ham yangi markaziy hujumchi qidirayotganini ochiq aytdi. Germaniyalik mutaxassis sport direktori Deku olib borayotgan transfer ishlariga ishonishini bildirib, kutilgan bitim amalga oshishiga umid bildirdi.

Eng qiziq savol esa hozircha ochiq: «Barselona» Flik kutgan yangi «to‘qqizlik»ni kimdan topadi?

Flik Dekuga ishonmoqda: «Bizga yangi to‘qqizlik kerak»

«Barselona» Misrning «Al Ahli» klubini 2:1 hisobida mag‘lub etgan «Gamper kubogi» bahsidan keyin Hansi Flik jamoa hali ham markaziy hujumchi izlayotganini tasdiqladi. U sport direktori Dekuning transfer bozoridagi faoliyatini yuqori baholab, yangi hujumchi masalasida unga to‘liq ishonishini bildirdi.

«Biz aynan shunday futbolchini — to‘qqizlik pozitsiyasida o‘ynaydigan hujumchini izlayapmiz. Deku shu paytgacha ajoyib ish qildi. Men unga mutlaq ishonaman», — dedi Flik.

«Barselona»ning rejasi qanday?

Flikning ochiq bayonoti kataloniyaliklar transfer oynasi yopilguniga qadar hujum chizig‘ini yanada kuchaytirish niyatidan voz kechmaganini ko‘rsatadi.

  • Asosiy maqsad — markaziy hujumchi, ya’ni «9» raqamli pozitsiya uchun futbolchi topish;

  • Flik bu masalada Dekuning ishiga to‘liq ishonmoqda;

  • «Al Ahli»ga qarshi o‘yinda jamoa 2:1 hisobida g‘alaba qozondi;

  • Yangi hujumchi kelishi «Barselona»ning hujumdagi variantlarini kengaytirishi mumkin.

Endi asosiy intriga — Deku kimni olib keladi?

Flikning so‘zlari transfer masalasi hali yopilmaganini ko‘rsatdi. Kataloniya klubi yangi «to‘qqizlik»ni topa oladimi yoki jamoa mavjud variantlarga tayanadimi — bu yaqin kunlarda aniq bo‘ladi.

Sizningcha, «Barselona»ga qanday hujumchi kerak? Fikringizni izohlarda qoldiring va maqolani Telegram hamda boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing.

BarcelonaHansi FlickDecoAl AhlyMisr
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

ESPN reytingi: dunyodagi eng kuchli yarimhimoyachi kim?ESPN reytingi: dunyodagi eng kuchli yarimhimoyachi kim?Bugun, 06:20Jasurbek Jaysunov Osiyo Prezident kubogida oltin medalni qo‘lga kiritdiJasurbek Jaysunov Osiyo Prezident kubogida oltin medalni qo‘lga kiritdiBugun, 06:10Konferensiyalar Ligasi pley-off bosqichining barcha natijalariKonferensiyalar Ligasi pley-off bosqichining barcha natijalariBugun, 06:08Yevropa Ligasi pley-off bosqichining barcha natijalari: Saloh jamoasi yutqazdiYevropa Ligasi pley-off bosqichining barcha natijalari: Saloh jamoasi yutqazdiBugun, 06:03Yuventus transfer bozori: ustuvor vazifa va qanot himoyachilari nomzodlariYuventus transfer bozori: ustuvor vazifa va qanot himoyachilari nomzodlariBugun, 01:39Manchester Siti Palmeiras vingeri Allan Eliasni transfer qilmoqchiManchester Siti Palmeiras vingeri Allan Eliasni transfer qilmoqchiBugun, 00:39
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
«Real» yangi safar libosini namoyish etdi: rang kutilmagan (foto)
«Real» yangi safar libosini namoyish etdi: rang kutilmagan (foto)