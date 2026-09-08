Rasman: «Neftchi» braziliyalik himoyachi bilan shartnoma imzoladi

·10·Sport
Rasman: «Neftchi» braziliyalik himoyachi bilan shartnoma imzoladi

Elit OCHL bahslarida munosib ishtirok etish uchun jiddiy tayyorgarlik ko‘rayotgan Farg‘onaning «Neftchi» klubi o‘z tarkibini mahoratli legioner bilan mustahkamladi. Farg‘onaliklar Braziliya futbol maktabi vakili bo‘lgan 23 yoshli markaziy himoyachi Michel Augustoni o‘z safiga qo‘shib olganini rasman e’lon qildi. Bu haqda klub matbuot xizmati o‘zining ijtimoiy tarmoqdagi sahifasi orqali xabar berdi. Xalqaro musobaqa oldidan himoya chizig‘ini kuchaytirish farg‘onaliklar uchun juda muhim edi. Xo‘sh, ushbu yosh braziliyalik himoyachi kim, u avval qaysi nomdor klublarda to‘p surgan va uning xalqaro tajribasi nimalardan iborat? Maqola oxirida esa asosiy intriga — futbolchining terma jamoalardagi yutuqlari va O‘zbekiston yoshlariga qarshi o‘yini tafsilotlarini ma’lum qilamiz.

«Palmeyras» maktabi va jismoniy ustunlik

Michel Augusto Modesto Rafael dos Santos zamonaviy himoyachiga xos muhim fazilatlari bilan ajralib turadi:

  • Jismoniy quvvat va bo‘y ko‘rsatkichi: 2003 yil 20 may kuni Braziliyaning Avare shahrida tug‘ilgan 23 yoshli futbolchining bo‘yi 1,90 metrni tashkil qiladi. U havodagi kurashlarda va yakkama-yakka to‘qnashuvlarda juda faol;

  • Braziliyaning yetakchi akademiyasi: Futbolchi mamlakatning eng mashhur klublaridan biri — «Palmeyras» akademiyasi tarbiyalanuvchisi hisoblanadi;

  • Yuqori ligadagi tajriba: Michel akademiyadan boshlab katta futbolgacha bo‘lgan barcha bosqichlarni bosib o‘tdi hamda «Palmeyras»ning asosiy jamoasi safida Braziliya A Seriyasida maydonga tushishga muvaffaq bo‘ldi;

  • Maydondagi xarakter: Markaziy himoyachi o‘zining mustahkam xarakteri, sovuqqonligi va pozitsiya tanlashdagi mahorati bilan mutaxassislar nazariga tushgan.

«Michel yoshlar darajasidanoq Braziliya milliy terma jamoalari murabbiylari e’tiborida bo‘lgan va katta turnirlarda toblangan», — deyiladi klub matbuot xizmati bayonotida.

Asosiy yechim va xalqaro maydondagi chempionlik

Ko‘pchilik ishqibozlarni qiziqtirgan eng muhim jihat — yangi legionerning xalqaro maydondagi tajribasi va o‘zbek futboli bilan bog‘liqligidir. Eng muhim yechim va xulosa shundaki, Michel Augusto Braziliya yoshlar terma jamoasi safida O‘zbekiston U-20 terma jamoasiga qarshi bahsda maydonga tushgan. Bundan tashqari, u 2023 yili Braziliya U-23 terma jamoasi bilan birgalikda nufuzli Panamerika o‘yinlarida ishtirok etib, musobaqaning oltin medalini qo‘lga kiritgan va turnir davomida 4 ta uchrashuvda to‘liq harakat qilgan.

Sizningcha, «Palmeyras» tarbiyalanuvchisi Michel Augustoning jamoaga kelishi «Neftchi»ga Elit OCHL bahslarida ishonchli mudofaa qo‘rg‘onini yaratishga yordam beradimi? Farg‘ona klubining ushbu yangi transferini qanday baholaysiz? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va ushbu muhim futbol xabarini yaqinlaringiz hamda vodiy futboli muxlislariga ulashing!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Oltin to‘p»ga da’vogarlar soni bo‘yicha jahon rekordi yangilandi!«Oltin to‘p»ga da’vogarlar soni bo‘yicha jahon rekordi yangilandi!Bugun, 23:25«Real Madrid» – «Inter» superbahsining rasmiy tarkiblari e’lon qilindi«Real Madrid» – «Inter» superbahsining rasmiy tarkiblari e’lon qilindiBugun, 23:12«Manchester Siti»ning «Portu»ga qarshi rasmiy tarkibi e’lon qilindi«Manchester Siti»ning «Portu»ga qarshi rasmiy tarkibi e’lon qilindiBugun, 23:11O‘zbekiston boks termasi Yaponiyaga kutilmagan tarkib bilan jo‘nab ketdi!O‘zbekiston boks termasi Yaponiyaga kutilmagan tarkib bilan jo‘nab ketdi!Bugun, 22:12Lamin Yamal Xavining Niderlandiya terma jamoasidagi ishiga munosabat bildirdiLamin Yamal Xavining Niderlandiya terma jamoasidagi ishiga munosabat bildirdiBugun, 19:19Futbol tarixida misli ko‘rilmagan rekord: Yozgi transferlarda qancha mablag‘ sarflandi!Futbol tarixida misli ko‘rilmagan rekord: Yozgi transferlarda qancha mablag‘ sarflandi!Bugun, 18:00
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
“Neftchi” 6:2 hisobida tor-mor etilgandan so‘ng Ro‘ziqul Berdiyev ochiq gapirdi
“Neftchi” 6:2 hisobida tor-mor etilgandan so‘ng Ro‘ziqul Berdiyev ochiq gapirdi