Rasman: «Neftchi» braziliyalik himoyachi bilan shartnoma imzoladi
Elit OCHL bahslarida munosib ishtirok etish uchun jiddiy tayyorgarlik ko‘rayotgan Farg‘onaning «Neftchi» klubi o‘z tarkibini mahoratli legioner bilan mustahkamladi. Farg‘onaliklar Braziliya futbol maktabi vakili bo‘lgan 23 yoshli markaziy himoyachi Michel Augustoni o‘z safiga qo‘shib olganini rasman e’lon qildi. Bu haqda klub matbuot xizmati o‘zining ijtimoiy tarmoqdagi sahifasi orqali xabar berdi. Xalqaro musobaqa oldidan himoya chizig‘ini kuchaytirish farg‘onaliklar uchun juda muhim edi. Xo‘sh, ushbu yosh braziliyalik himoyachi kim, u avval qaysi nomdor klublarda to‘p surgan va uning xalqaro tajribasi nimalardan iborat? Maqola oxirida esa asosiy intriga — futbolchining terma jamoalardagi yutuqlari va O‘zbekiston yoshlariga qarshi o‘yini tafsilotlarini ma’lum qilamiz.
«Palmeyras» maktabi va jismoniy ustunlik
Michel Augusto Modesto Rafael dos Santos zamonaviy himoyachiga xos muhim fazilatlari bilan ajralib turadi:
Jismoniy quvvat va bo‘y ko‘rsatkichi: 2003 yil 20 may kuni Braziliyaning Avare shahrida tug‘ilgan 23 yoshli futbolchining bo‘yi 1,90 metrni tashkil qiladi. U havodagi kurashlarda va yakkama-yakka to‘qnashuvlarda juda faol;
Braziliyaning yetakchi akademiyasi: Futbolchi mamlakatning eng mashhur klublaridan biri — «Palmeyras» akademiyasi tarbiyalanuvchisi hisoblanadi;
Yuqori ligadagi tajriba: Michel akademiyadan boshlab katta futbolgacha bo‘lgan barcha bosqichlarni bosib o‘tdi hamda «Palmeyras»ning asosiy jamoasi safida Braziliya A Seriyasida maydonga tushishga muvaffaq bo‘ldi;
Maydondagi xarakter: Markaziy himoyachi o‘zining mustahkam xarakteri, sovuqqonligi va pozitsiya tanlashdagi mahorati bilan mutaxassislar nazariga tushgan.
«Michel yoshlar darajasidanoq Braziliya milliy terma jamoalari murabbiylari e’tiborida bo‘lgan va katta turnirlarda toblangan», — deyiladi klub matbuot xizmati bayonotida.
Asosiy yechim va xalqaro maydondagi chempionlik
Ko‘pchilik ishqibozlarni qiziqtirgan eng muhim jihat — yangi legionerning xalqaro maydondagi tajribasi va o‘zbek futboli bilan bog‘liqligidir. Eng muhim yechim va xulosa shundaki, Michel Augusto Braziliya yoshlar terma jamoasi safida O‘zbekiston U-20 terma jamoasiga qarshi bahsda maydonga tushgan. Bundan tashqari, u 2023 yili Braziliya U-23 terma jamoasi bilan birgalikda nufuzli Panamerika o‘yinlarida ishtirok etib, musobaqaning oltin medalini qo‘lga kiritgan va turnir davomida 4 ta uchrashuvda to‘liq harakat qilgan.
Sizningcha, «Palmeyras» tarbiyalanuvchisi Michel Augustoning jamoaga kelishi «Neftchi»ga Elit OCHL bahslarida ishonchli mudofaa qo‘rg‘onini yaratishga yordam beradimi? Farg‘ona klubining ushbu yangi transferini qanday baholaysiz? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va ushbu muhim futbol xabarini yaqinlaringiz hamda vodiy futboli muxlislariga ulashing!
…