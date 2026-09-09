«Inter» mag‘lubiyatga qaramay tarixga kirdi: «Real»ga qarshi mutlaq rekord o‘rnatildi!
Yevropa Chempionlar ligasi doirasida Madridning «Real» klubiga qarshi maydonga tushgan Milanning «Inter» jamoasi keskin va shiddatli kurashda 1:2 hisobida imkoniyatni boy berdi. Biroq tablodagi mag‘lubiyatli natijaga qaramay, Italiya grandi butun bellashuv davomida to‘liq tashabbusga egalik qildi va yashil maydonda haqiqiy futbol san’atini namoyish etdi. Uchrashuv yakunlari bo‘yicha olingan rasmiy ko‘rsatkichlar nafaqat mutaxassislarni, balki butun futbol jamoatchiligini hayratga solib, turnirning 20 yillik tarixini qayta yozdi. Xo‘sh, italiyaliklar qaysi ko‘rsatkich bo‘yicha Madrid klubiga qarshi mutlaq tarixiy rekordni qayd etdi va jamoaning keyingi rejalari qanday? Maqola oxirida esa asosiy intriga — «Inter»ning hayratlanarli aniqlik foizi va navbatdagi bahs raqibi bo‘yicha barcha tafsilotlarni ma’lum qilamiz.
«Qirollik klubi» ustidan to‘p nazorati bo‘yicha misli ko‘rilmagan ustunlik
Milanliklar Ispaniya poytaxti jamoasiga qarshi bahsda o‘zlarining taktik yetukligini to‘liq namoyon etdilar:
Faol va tashabbuskor o‘yin: «Inter» himoyaga yotib olmasdan, to‘pni o‘z nazoratida saqlab, hujumkor va mazmunli o‘yin ko‘rsatishga muvaffaq bo‘ldi;
Nohaq mag‘lubiyat ta’siri: 1:2 hisobidagi mag‘lubiyat qayd etilgan bo‘lsa-da, o‘yin manzarasi bo‘yicha «neradzurri»lar maydonning har bir qarichida to‘liq ustunlik qildi;
Raqibni qiyin ahvolga solish: Hatto YECHLning eng muvaffaqiyatli jamoasi sanalgan «Real» ham milanliklarning bu darajadagi yuqori aniqlikdagi harakatlariga qarshi to‘pni olib qo‘yishda jiddiy qiyinchiliklarga duch keldi.
«Mag‘lubiyatga uchragan taqdirda ham bunday sifatli va mukammal to‘p uzatish mahoratini ko‘rsatish zamonaviy Chempionlar ligasida juda noyob hodisadir», — deyiladi xalqaro sport tahlillarida.
2003/2004 yilgi mavsumdan beri qayd etilmagan tarixiy rekord
Uchrashuvdan so‘ng e’lon qilingan statistik ko‘rsatkichlar haqiqiy sensatsiyaga aylandi:
Mutlaq aniqlik: «Inter» futbolchilari ushbu keskin bahsda o‘z jamoadoshlariga yo‘llagan uzatmalarining naq 94 foizini aniq yetkazib berdi;
20 yillik cho‘qqi: Yevropa Chempionlar ligasida 2003/2004 yilgi mavsumdan boshlab batafsil raqamli statistika yuritila boshlanganidan buyon, «Real» Madridga qarshi maydonga tushgan qit’aning hech bir superklubi bu darajada yuqori aniqlikda pas bermagan;
Yangilangan tarix: Italiyaliklarning 94 foizlik bu natijasi «Real»ga qarshi o‘yinlar tarixidagi eng yuqori ko‘rsatkich sifatida musobaqa solnomasiga oltin harflar bilan muhrlandi.
«Inter»ning navbatdagi YECHL sinovi
Ko‘pchilik ishqibozlarni qiziqtirgan eng muhim masala — mazkur mag‘lubiyatdan to‘g‘ri xulosa chiqargan Milan jamoasi o‘z yurishini qachon va kimga qarshi davom ettirishidir. Eng muhim xulosa shundaki, «Inter» navbatdagi bellashuvini ham UYEFA Chempionlar ligasi doirasida o‘tkazadi. Milan klubi kelasi gal safarda Belgiyaning kuchli va noqulay raqibi bo‘lgan «Bryugge» jamoasi bilan kuch sinashadi. Ushbu muhim qarama-qarshilik oktyabr oyida bo‘lib o‘tishi rasman rejalashtirilgan bo‘lib, unda milanliklar mazkur sifatli o‘yinni g‘alabali natijaga aylantirishga harakat qiladi.
Sizningcha, «Inter» ko‘rsatgan bunday 94 foizlik rekord darajadagi aniq o‘yin natijaga aylanmaganiga nima sabab bo‘ldi — hujumchilarning omadsizligimi yoki «Real»ning yuqori tajribasi? Milanliklar oktyabr oyida «Bryugge» safarida g‘alaba qozona oladimi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va ushbu muhim tarixiy rekord yangiligini futbol ishqibozlariga ulashing!
…