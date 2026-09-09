«Inter» mag‘lubiyatga qaramay tarixga kirdi: «Real»ga qarshi mutlaq rekord o‘rnatildi!

·58·Sport
«Inter» mag‘lubiyatga qaramay tarixga kirdi: «Real»ga qarshi mutlaq rekord o‘rnatildi!

Yevropa Chempionlar ligasi doirasida Madridning «Real» klubiga qarshi maydonga tushgan Milanning «Inter» jamoasi keskin va shiddatli kurashda 1:2 hisobida imkoniyatni boy berdi. Biroq tablodagi mag‘lubiyatli natijaga qaramay, Italiya grandi butun bellashuv davomida to‘liq tashabbusga egalik qildi va yashil maydonda haqiqiy futbol san’atini namoyish etdi. Uchrashuv yakunlari bo‘yicha olingan rasmiy ko‘rsatkichlar nafaqat mutaxassislarni, balki butun futbol jamoatchiligini hayratga solib, turnirning 20 yillik tarixini qayta yozdi. Xo‘sh, italiyaliklar qaysi ko‘rsatkich bo‘yicha Madrid klubiga qarshi mutlaq tarixiy rekordni qayd etdi va jamoaning keyingi rejalari qanday? Maqola oxirida esa asosiy intriga — «Inter»ning hayratlanarli aniqlik foizi va navbatdagi bahs raqibi bo‘yicha barcha tafsilotlarni ma’lum qilamiz.

«Qirollik klubi» ustidan to‘p nazorati bo‘yicha misli ko‘rilmagan ustunlik

Milanliklar Ispaniya poytaxti jamoasiga qarshi bahsda o‘zlarining taktik yetukligini to‘liq namoyon etdilar:

  • Faol va tashabbuskor o‘yin: «Inter» himoyaga yotib olmasdan, to‘pni o‘z nazoratida saqlab, hujumkor va mazmunli o‘yin ko‘rsatishga muvaffaq bo‘ldi;

  • Nohaq mag‘lubiyat ta’siri: 1:2 hisobidagi mag‘lubiyat qayd etilgan bo‘lsa-da, o‘yin manzarasi bo‘yicha «neradzurri»lar maydonning har bir qarichida to‘liq ustunlik qildi;

  • Raqibni qiyin ahvolga solish: Hatto YECHLning eng muvaffaqiyatli jamoasi sanalgan «Real» ham milanliklarning bu darajadagi yuqori aniqlikdagi harakatlariga qarshi to‘pni olib qo‘yishda jiddiy qiyinchiliklarga duch keldi.

«Mag‘lubiyatga uchragan taqdirda ham bunday sifatli va mukammal to‘p uzatish mahoratini ko‘rsatish zamonaviy Chempionlar ligasida juda noyob hodisadir», — deyiladi xalqaro sport tahlillarida.

2003/2004 yilgi mavsumdan beri qayd etilmagan tarixiy rekord

Uchrashuvdan so‘ng e’lon qilingan statistik ko‘rsatkichlar haqiqiy sensatsiyaga aylandi:

  • Mutlaq aniqlik: «Inter» futbolchilari ushbu keskin bahsda o‘z jamoadoshlariga yo‘llagan uzatmalarining naq 94 foizini aniq yetkazib berdi;

  • 20 yillik cho‘qqi: Yevropa Chempionlar ligasida 2003/2004 yilgi mavsumdan boshlab batafsil raqamli statistika yuritila boshlanganidan buyon, «Real» Madridga qarshi maydonga tushgan qit’aning hech bir superklubi bu darajada yuqori aniqlikda pas bermagan;

  • Yangilangan tarix: Italiyaliklarning 94 foizlik bu natijasi «Real»ga qarshi o‘yinlar tarixidagi eng yuqori ko‘rsatkich sifatida musobaqa solnomasiga oltin harflar bilan muhrlandi.

«Inter»ning navbatdagi YECHL sinovi

Ko‘pchilik ishqibozlarni qiziqtirgan eng muhim masala — mazkur mag‘lubiyatdan to‘g‘ri xulosa chiqargan Milan jamoasi o‘z yurishini qachon va kimga qarshi davom ettirishidir. Eng muhim xulosa shundaki, «Inter» navbatdagi bellashuvini ham UYEFA Chempionlar ligasi doirasida o‘tkazadi. Milan klubi kelasi gal safarda Belgiyaning kuchli va noqulay raqibi bo‘lgan «Bryugge» jamoasi bilan kuch sinashadi. Ushbu muhim qarama-qarshilik oktyabr oyida bo‘lib o‘tishi rasman rejalashtirilgan bo‘lib, unda milanliklar mazkur sifatli o‘yinni g‘alabali natijaga aylantirishga harakat qiladi.

Sizningcha, «Inter» ko‘rsatgan bunday 94 foizlik rekord darajadagi aniq o‘yin natijaga aylanmaganiga nima sabab bo‘ldi — hujumchilarning omadsizligimi yoki «Real»ning yuqori tajribasi? Milanliklar oktyabr oyida «Bryugge» safarida g‘alaba qozona oladimi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va ushbu muhim tarixiy rekord yangiligini futbol ishqibozlariga ulashing!

InterRealChempionlar ligianiqlikrekordMilanBryugge
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Angliya Liga kubogida shiddatli to‘qnashuvlar: «Nyukasl» so‘nggi daqiqalarda g‘alabani ilib ketdiAngliya Liga kubogida shiddatli to‘qnashuvlar: «Nyukasl» so‘nggi daqiqalarda g‘alabani ilib ketdiBugun, 07:57Enso Mareskani hayratga solgan «Manchester Siti» futbolchisi...Enso Mareskani hayratga solgan «Manchester Siti» futbolchisi...Bugun, 07:37«Siti»da jiddiy muammo: Mareska Donnarumma bilan bog‘liq xatoga izoh berdi«Siti»da jiddiy muammo: Mareska Donnarumma bilan bog‘liq xatoga izoh berdiBugun, 07:12«MYU» YECHL startida sensatsiyaga uchrashi mumkinmi? O‘zbek legioneri Angliya grandiga qarshi!«MYU» YECHL startida sensatsiyaga uchrashi mumkinmi? O‘zbek legioneri Angliya grandiga qarshi!Bugun, 07:04Yamal zamonaviy futbolning bosh qoidasini oshkor qildi: «Busiz mag‘lubiyatga uchraysiz!»Yamal zamonaviy futbolning bosh qoidasini oshkor qildi: «Busiz mag‘lubiyatga uchraysiz!»Bugun, 06:54Erling Xoland dubli Manchester Siti jamoasiga g‘alaba keltirdiErling Xoland dubli Manchester Siti jamoasiga g‘alaba keltirdiBugun, 02:31
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
“Neftchi” 6:2 hisobida tor-mor etilgandan so‘ng Ro‘ziqul Berdiyev ochiq gapirdi
“Neftchi” 6:2 hisobida tor-mor etilgandan so‘ng Ro‘ziqul Berdiyev ochiq gapirdi