Sudyalar uchun minimal yosh 35 yoshdan 30 yoshga tushirilishi mumkin

·68·O‘zbekiston
Sudyalar uchun minimal yosh 35 yoshdan 30 yoshga tushirilishi mumkin

O‘zbekistonda sudyalar va xalq maslahatchilari uchun belgilangan yosh chegarasini 35 yoshdan 30 yoshga tushirish taklif etilmoqda. Shu bilan birga, sudyalikka nomzodlarni tanlash talablarini kuchaytirish rejalashtirilgan. Bu haqda Podrobno.uz xabar berdi.

Tegishli «Sudyalarning maqomi to‘g‘risida»gi qonun loyihasi Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari tomonidan birinchi o‘qishda qabul qilindi.

Qonun loyihasida sudyalarning maqomini alohida qonun bilan belgilash birinchi marta taklif etilmoqda. Deputatlar bu sud hokimiyati mustaqilligini mustahkamlash, sudyalarning huquqiy va ijtimoiy himoyasini kuchaytirishga xizmat qilishini bildirgan.

Loyihaga ko‘ra, sudya dastlab besh yil muddatga tayinlanadi. Keyinchalik uning vakolatlari nomuayyan muddatga davom ettirilishi ko‘zda tutilgan.

Shu bilan birga, sudya, sud raisi va uning o‘rinbosari lavozimlariga nomzodlarga qo‘yiladigan talablar kuchaytiriladi.

Qonun loyihasida yana bir yangi institut, «iste’fodagi sudya» maqomini qonunchilikda belgilash taklif etilmoqda. Bunday maqomga ega shaxslarga, boshqa huquqlardan tashqari, professional mediatsiya faoliyati bilan shug‘ullanish imkoniyati berilishi rejalashtirilgan.

Hujjatda sudyalar va ularning oila a’zolarini ijtimoiy himoya qilishga qaratilgan normalar ham nazarda tutilgan. Shuningdek, Oliy sud va quyi bo‘g‘in sudlari apparatlari ishini yaxshilash bo‘yicha choralar belgilanmoqda.

Oliy MajlisQonunchilikSudyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shavkat Mirziyoyev yetti oyda besh davlatning yuksak mukofotini oldi (foto)Shavkat Mirziyoyev yetti oyda besh davlatning yuksak mukofotini oldi (foto)Kecha, 22:01Shavkat Mirziyoyevning Serbiyaga tashrifi yakunlandi: asosiy natijalarShavkat Mirziyoyevning Serbiyaga tashrifi yakunlandi: asosiy natijalarKecha, 21:44Belgradda “Toshkent” ko‘chasi paydo bo‘ldi: bu qaror nimani anglatadi?Belgradda “Toshkent” ko‘chasi paydo bo‘ldi: bu qaror nimani anglatadi?Kecha, 21:27Shavkat Mirziyoyev Serbiyaning oliy davlat mukofoti bilan taqdirlandiShavkat Mirziyoyev Serbiyaning oliy davlat mukofoti bilan taqdirlandiKecha, 21:11Shavkat Mirziyoyev va Aleksandr Vuchich muzokaralari yakunlandi: Erkin savdo, mehnat migratsiyasiShavkat Mirziyoyev va Aleksandr Vuchich muzokaralari yakunlandi: Erkin savdo, mehnat migratsiyasiKecha, 18:34Serbiya saroyida Shavkat Mirziyoyevni tantanali kutib olish marosimi bo‘lib o‘tdiSerbiya saroyida Shavkat Mirziyoyevni tantanali kutib olish marosimi bo‘lib o‘tdiKecha, 18:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
O‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldi
Yangi Toshkentdagi favvora "eng baland musiqali favvora" sifatida Ginnes rekordini qayd etdi
Yangi Toshkentdagi favvora "eng baland musiqali favvora" sifatida Ginnes rekordini qayd etdi