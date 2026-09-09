Sudyalar uchun minimal yosh 35 yoshdan 30 yoshga tushirilishi mumkin
O‘zbekistonda sudyalar va xalq maslahatchilari uchun belgilangan yosh chegarasini 35 yoshdan 30 yoshga tushirish taklif etilmoqda. Shu bilan birga, sudyalikka nomzodlarni tanlash talablarini kuchaytirish rejalashtirilgan. Bu haqda Podrobno.uz xabar berdi.
Tegishli «Sudyalarning maqomi to‘g‘risida»gi qonun loyihasi Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari tomonidan birinchi o‘qishda qabul qilindi.
Qonun loyihasida sudyalarning maqomini alohida qonun bilan belgilash birinchi marta taklif etilmoqda. Deputatlar bu sud hokimiyati mustaqilligini mustahkamlash, sudyalarning huquqiy va ijtimoiy himoyasini kuchaytirishga xizmat qilishini bildirgan.
Loyihaga ko‘ra, sudya dastlab besh yil muddatga tayinlanadi. Keyinchalik uning vakolatlari nomuayyan muddatga davom ettirilishi ko‘zda tutilgan.
Shu bilan birga, sudya, sud raisi va uning o‘rinbosari lavozimlariga nomzodlarga qo‘yiladigan talablar kuchaytiriladi.
Qonun loyihasida yana bir yangi institut, «iste’fodagi sudya» maqomini qonunchilikda belgilash taklif etilmoqda. Bunday maqomga ega shaxslarga, boshqa huquqlardan tashqari, professional mediatsiya faoliyati bilan shug‘ullanish imkoniyati berilishi rejalashtirilgan.
Hujjatda sudyalar va ularning oila a’zolarini ijtimoiy himoya qilishga qaratilgan normalar ham nazarda tutilgan. Shuningdek, Oliy sud va quyi bo‘g‘in sudlari apparatlari ishini yaxshilash bo‘yicha choralar belgilanmoqda.
…