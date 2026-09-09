Angliya Liga kubogida shiddatli to‘qnashuvlar: «Nyukasl» so‘nggi daqiqalarda g‘alabani ilib ketdi

·46·Sport
Angliya Liga kubogida shiddatli to‘qnashuvlar: «Nyukasl» so‘nggi daqiqalarda g‘alabani ilib ketdi

Angliya Liga kubogi (Carabao Cup) 3-bosqichidan o‘rin olgan navbatdagi bellashuvlar yakunlanib, muxlislarga haqiqiy kubok futboli dramatizmini taqdim etdi. Bir qator to‘qnashuvlarda Premer-liga vakillari murosasiz kurashlar ostida keyingi bosqich yo‘llanmasini hal qildi. Ayniqsa, safarda og‘ir bosim ostida o‘yin o‘tkazgan «Nyukasl»ning irodasi, Londonning «Kristal Pelas» jamoasi ko‘rsatgan ishonchli futbol hamda «Bornmut» ijrosidagi to‘purarlik shousi musobaqa kechasining bosh voqealariga aylandi. Xo‘sh, London va Bornmutdagi o‘yinlarda kimlar dubl va xet-trik qayd etdi hamda qaysi jamoalar kubok bahslari bilan xayrlashdi? Maqola oxirida esa asosiy intriga — 3-bosqichning to‘liq protokoli, urilgan gollar daqiqalari va muhim natijalar bo‘yicha barcha tafsilotlarni ma’lum qilamiz.

«Nyukasl»ning qiyin g‘alabasi va «Kristal Pelas»ning yirik ustunligi

Musobaqaning ushbu oqshomida yetakchi jamoalar turlicha ssenariylar asosida g‘alabaga erishdi:

  • Uillokning hal qiluvchi zarbasi: «Nyukasl» safarda «Milluol» jamoasining mustahkam qarshiligiga duch keldi va o‘yin taqdiri faqat 81-daqiqada Jo Uillok tomonidan kiritilgan yagona gol evaziga mehmonlar foydasiga (0:1) hal bo‘ldi;

  • Londondagi yirik muvaffaqiyat: «Kristal Pelas» o‘z maydonida «Midlsbro»ni qabul qilib, raqib darvozasiga javobsiz 3 ta to‘p yo‘lladi va keyingi raundga juda osonlik bilan yo‘l oldi;

  • «Sanderlend»ning minimal ustunligi: Shiddatli kechgan bahsda «Sanderlend» klubi «Hall Siti»ni 1:0 hisobida mag‘lub etib, raqibini turnirdan chiqarib yubordi.

«Angliya kuboklarida quyi liga jamoalariga qarshi safarda to‘p surish har doim xavfli, ammo yetakchilar sovuqqonlik bilan natijani ta’minlay olishdi», — deyiladi ingliz matbuoti sharhlarida.

Oqshom qahramoni: «Bornmut»dan 4 ta javobsiz to‘p va xet-trik

Kunning eng sermahsul uchrashuvi Bornmut shahrida kuzatildi:

  • Kristidan benuqson benefis: «Bornmut» yarim himoyachisi Rayan Kristi raqib himoyasini larzaga solib, 7, 69 va 88-daqiqalarda gol urdi hamda kubok bahsida xet-trik muallifiga aylandi;

  • So‘nggi daqiqadagi nuqta: Uchrashuvga qo‘shib berilgan 90+4-daqiqada Rayyan hisobni 4:0 ko‘rinishiga keltirib, «Linkoln»ning musobaqadagi yurishini yirik mag‘lubiyat bilan yakunladi.

Uchrashuvlarning to‘liq natijalari

Ko‘pchilik futbol ishqibozlarini qiziqtirgan eng muhim jihat — bahslarning yakuniy hisoblari va to‘purarlarning aniq daqiqalaridir. Eng muhim xulosa shundaki, Angliya Liga kubogining 3-bosqich o‘yinlari kutilgan favoritlarning g‘alabasi bilan yodda qoldi:

  • «Milluol» – «Nyukasl» — 0:1 (Gol: Uillok 81);

  • «Kristal Pelas» – «Midlsbro» — 3:0 (Gollar: Larsen 37, 53, Kamada 72);

  • «Sanderlend» – «Hall Siti» — 1:0 (Gol: Talbi 71);

  • «Bornmut» – «Linkoln» — 4:0 (Gollar: Kristi 7, 69, 88, Rayyan 90+4).

Ushbu g‘alabalar tufayli «Nyukasl», «Kristal Pelas», «Sanderlend» va «Bornmut» jamoalari Liga kubogining navbatdagi bosqichiga yo‘llanmani naqd qildi.

Sizningcha, Angliya Liga kubogining ushbu mavsumida sovrinni qo‘lga kiritishga qaysi klub asosiy nomzod bo‘la oladi? «Nyukasl»ning kubokdagi bunday qiyin g‘alabalari jamoaning chempionlik ambitsiyalariga to‘g‘ri keladimi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va ushbu muhim futbol yangiligini ingliz futboli ixlosmandlariga ulashing!

Angliya Liga kubogiCarabao CupNyukaslKristal PelasBornmutSanderlendMidlsbroLinkoln
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xolanddan aqlbovar qilmas rekord: YECHL tarixidagi afsonani ortda qoldirdi!Xolanddan aqlbovar qilmas rekord: YECHL tarixidagi afsonani ortda qoldirdi!Bugun, 08:30Mourino «Inter» ustidan qozonilgan g‘alabadan nega norozi bo‘ldi?Mourino «Inter» ustidan qozonilgan g‘alabadan nega norozi bo‘ldi?Bugun, 08:21Mbappe: «Real Madrid bilan Chempionlar ligasini yutishni istayman»Mbappe: «Real Madrid bilan Chempionlar ligasini yutishni istayman»Bugun, 08:17Enso Mareskani hayratga solgan «Manchester Siti» futbolchisi...Enso Mareskani hayratga solgan «Manchester Siti» futbolchisi...Bugun, 07:37«Inter» mag‘lubiyatga qaramay tarixga kirdi: «Real»ga qarshi mutlaq rekord o‘rnatildi!«Inter» mag‘lubiyatga qaramay tarixga kirdi: «Real»ga qarshi mutlaq rekord o‘rnatildi!Bugun, 07:30«Siti»da jiddiy muammo: Mareska Donnarumma bilan bog‘liq xatoga izoh berdi«Siti»da jiddiy muammo: Mareska Donnarumma bilan bog‘liq xatoga izoh berdiBugun, 07:12
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
“Neftchi” 6:2 hisobida tor-mor etilgandan so‘ng Ro‘ziqul Berdiyev ochiq gapirdi
“Neftchi” 6:2 hisobida tor-mor etilgandan so‘ng Ro‘ziqul Berdiyev ochiq gapirdi