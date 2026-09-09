Angliya Liga kubogida shiddatli to‘qnashuvlar: «Nyukasl» so‘nggi daqiqalarda g‘alabani ilib ketdi
Angliya Liga kubogi (Carabao Cup) 3-bosqichidan o‘rin olgan navbatdagi bellashuvlar yakunlanib, muxlislarga haqiqiy kubok futboli dramatizmini taqdim etdi. Bir qator to‘qnashuvlarda Premer-liga vakillari murosasiz kurashlar ostida keyingi bosqich yo‘llanmasini hal qildi. Ayniqsa, safarda og‘ir bosim ostida o‘yin o‘tkazgan «Nyukasl»ning irodasi, Londonning «Kristal Pelas» jamoasi ko‘rsatgan ishonchli futbol hamda «Bornmut» ijrosidagi to‘purarlik shousi musobaqa kechasining bosh voqealariga aylandi. Xo‘sh, London va Bornmutdagi o‘yinlarda kimlar dubl va xet-trik qayd etdi hamda qaysi jamoalar kubok bahslari bilan xayrlashdi? Maqola oxirida esa asosiy intriga — 3-bosqichning to‘liq protokoli, urilgan gollar daqiqalari va muhim natijalar bo‘yicha barcha tafsilotlarni ma’lum qilamiz.
«Nyukasl»ning qiyin g‘alabasi va «Kristal Pelas»ning yirik ustunligi
Musobaqaning ushbu oqshomida yetakchi jamoalar turlicha ssenariylar asosida g‘alabaga erishdi:
Uillokning hal qiluvchi zarbasi: «Nyukasl» safarda «Milluol» jamoasining mustahkam qarshiligiga duch keldi va o‘yin taqdiri faqat 81-daqiqada Jo Uillok tomonidan kiritilgan yagona gol evaziga mehmonlar foydasiga (0:1) hal bo‘ldi;
Londondagi yirik muvaffaqiyat: «Kristal Pelas» o‘z maydonida «Midlsbro»ni qabul qilib, raqib darvozasiga javobsiz 3 ta to‘p yo‘lladi va keyingi raundga juda osonlik bilan yo‘l oldi;
«Sanderlend»ning minimal ustunligi: Shiddatli kechgan bahsda «Sanderlend» klubi «Hall Siti»ni 1:0 hisobida mag‘lub etib, raqibini turnirdan chiqarib yubordi.
«Angliya kuboklarida quyi liga jamoalariga qarshi safarda to‘p surish har doim xavfli, ammo yetakchilar sovuqqonlik bilan natijani ta’minlay olishdi», — deyiladi ingliz matbuoti sharhlarida.
Oqshom qahramoni: «Bornmut»dan 4 ta javobsiz to‘p va xet-trik
Kunning eng sermahsul uchrashuvi Bornmut shahrida kuzatildi:
Kristidan benuqson benefis: «Bornmut» yarim himoyachisi Rayan Kristi raqib himoyasini larzaga solib, 7, 69 va 88-daqiqalarda gol urdi hamda kubok bahsida xet-trik muallifiga aylandi;
So‘nggi daqiqadagi nuqta: Uchrashuvga qo‘shib berilgan 90+4-daqiqada Rayyan hisobni 4:0 ko‘rinishiga keltirib, «Linkoln»ning musobaqadagi yurishini yirik mag‘lubiyat bilan yakunladi.
Uchrashuvlarning to‘liq natijalari
Ko‘pchilik futbol ishqibozlarini qiziqtirgan eng muhim jihat — bahslarning yakuniy hisoblari va to‘purarlarning aniq daqiqalaridir. Eng muhim xulosa shundaki, Angliya Liga kubogining 3-bosqich o‘yinlari kutilgan favoritlarning g‘alabasi bilan yodda qoldi:
«Milluol» – «Nyukasl» — 0:1 (Gol: Uillok 81);
«Kristal Pelas» – «Midlsbro» — 3:0 (Gollar: Larsen 37, 53, Kamada 72);
«Sanderlend» – «Hall Siti» — 1:0 (Gol: Talbi 71);
«Bornmut» – «Linkoln» — 4:0 (Gollar: Kristi 7, 69, 88, Rayyan 90+4).
Ushbu g‘alabalar tufayli «Nyukasl», «Kristal Pelas», «Sanderlend» va «Bornmut» jamoalari Liga kubogining navbatdagi bosqichiga yo‘llanmani naqd qildi.
Sizningcha, Angliya Liga kubogining ushbu mavsumida sovrinni qo‘lga kiritishga qaysi klub asosiy nomzod bo‘la oladi? «Nyukasl»ning kubokdagi bunday qiyin g‘alabalari jamoaning chempionlik ambitsiyalariga to‘g‘ri keladimi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va ushbu muhim futbol yangiligini ingliz futboli ixlosmandlariga ulashing!
…