«Siti»da jiddiy muammo: Mareska Donnarumma bilan bog‘liq xatoga izoh berdi
Yevropa Chempionlar ligasi doirasida kechgan navbatdagi keskin to‘qnashuvda Portugaliyaning «Portu» klubini mag‘lub etgan «Manchester Siti» murabbiylar shtabi g‘alabaga qaramay, tarkibdagi muhim taktik muammoni oshkor qildi. Uchrashuvning ikkinchi bo‘limida «shaharliklar» darvozaboni Janluiji Donnarumma o‘z jarima maydonchasi yaqinida o‘ta xavfli xatoga yo‘l qo‘ydi, ammo raqib bundan unumli foydalana olmadi. O‘yindan so‘ng matbuot anjumanida ishtirok etgan klub bosh murabbiyi Enso Mareska vaziyatga o‘z munosabatini bildirib, muammo aslida qayerda ekaniga aniqlik kiritdi. Xo‘sh, italiyalik mashhur darvozabonni kim qiyin ahvolga solyapti va murabbiy o‘yinchilaridan aynan nimani talab qilmoqda? Maqola oxirida esa asosiy intriga — Mareskaning keskin ko‘rsatmasi hamda uchrashuv taqdirini hal qilgan yulduzning natijalari bo‘yicha barcha tafsilotlarni ma’lum qilamiz.
Darvozabonni qiyin ahvolga solayotgan xato pas va Mareskaning bayonoti
«Portu» bilan bo‘lgan bahsdagi xavfli vaziyat matbuotda keng muhokamalarga sabab bo‘ldi, ammo Mareska o‘z posbonini himoya qildi:
Xato shaxsan Donnarummaniki emas: Bosh murabbiyning fikricha, italiyalik darvozabonning noaniq pas berishi uning aybi bilan emas, balki sheriklarining ortga to‘p uzatish bo‘yicha qabul qilgan noto‘g‘ri qarori ortidan kelib chiqqan;
Darvozabonga ortiqcha bosim: Murabbiy jamoada darvozabonga to‘pni keragidan ortiq va asossiz ravishda qaytarish odati kuzatilayotganini ta’kidladi;
Ishonchli seyvlar: Mareska Donnarumma yaqinda «Koventri»ga qarshi bahsda bir necha bor jamoani muqarrar gollardan qutqarib qolganini eslatib, uning umumiy sport formasidan to‘liq mamnun ekanini bildirdi.
«Ba’zan biz Donnarummaga keragidan ortiqcha pas beramiz. Men doim aytaman: darvozabonga faqat boshqa hech qanday yechim qolmagandagina pas berish kerak. Boshqa holatlarda to‘pni Jijioga qaytarish shart emas», — deya qat’iy ta’kidladi Enso Mareska.
Uchrashuvdagi hal qiluvchi qahramon
Ko‘pchilik muxlislarni qiziqtirgan eng muhim masala — darvoza oldidagi ushbu tahlikali xatolarga qaramay, «Manchester Siti» g‘alabani qanday qilib saqlab qolganidir. Eng muhim yechim va xulosa shundaki, ingliz grandi muammoli vaziyatlarni bartaraf etib, hujumdagi dahshatli mahorat evaziga yakuniy g‘alabani ilib ketdi. O‘yindagi har ikkala to‘pni Erling Xoland raqib darvozasiga joylab, o‘z hisobiga navbatdagi dublni rasmiylashtirdi va jamoasiga 2:0 hisobidagi ishonchli muvaffaqiyatni taqdim etdi. Biroq Mareskaning ortga pas berish bo‘yicha bergan ko‘rsatmalari kelgusi bahslarda jiddiy o‘zgarishlarga sabab bo‘lishi kutilmoqda.
Sizningcha, zamonaviy futbolda himoyachilarning to‘pni doimiy ravishda darvozabonga qaytarib o‘ynashi jamoa uchun foydalimi yoki bu ortiqcha xavf va xatolarga yo‘l ochadimi? Mareskaning Donnarummaga bo‘lgan pozitsiyasini qanday baholaysiz? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va ushbu muhim futbol yangiligini «Manchester Siti» muxlislariga ulashing!
…