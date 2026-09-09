«Siti»da jiddiy muammo: Mareska Donnarumma bilan bog‘liq xatoga izoh berdi

·87·Sport
«Siti»da jiddiy muammo: Mareska Donnarumma bilan bog‘liq xatoga izoh berdi

Yevropa Chempionlar ligasi doirasida kechgan navbatdagi keskin to‘qnashuvda Portugaliyaning «Portu» klubini mag‘lub etgan «Manchester Siti» murabbiylar shtabi g‘alabaga qaramay, tarkibdagi muhim taktik muammoni oshkor qildi. Uchrashuvning ikkinchi bo‘limida «shaharliklar» darvozaboni Janluiji Donnarumma o‘z jarima maydonchasi yaqinida o‘ta xavfli xatoga yo‘l qo‘ydi, ammo raqib bundan unumli foydalana olmadi. O‘yindan so‘ng matbuot anjumanida ishtirok etgan klub bosh murabbiyi Enso Mareska vaziyatga o‘z munosabatini bildirib, muammo aslida qayerda ekaniga aniqlik kiritdi. Xo‘sh, italiyalik mashhur darvozabonni kim qiyin ahvolga solyapti va murabbiy o‘yinchilaridan aynan nimani talab qilmoqda? Maqola oxirida esa asosiy intriga — Mareskaning keskin ko‘rsatmasi hamda uchrashuv taqdirini hal qilgan yulduzning natijalari bo‘yicha barcha tafsilotlarni ma’lum qilamiz.

Darvozabonni qiyin ahvolga solayotgan xato pas va Mareskaning bayonoti

«Portu» bilan bo‘lgan bahsdagi xavfli vaziyat matbuotda keng muhokamalarga sabab bo‘ldi, ammo Mareska o‘z posbonini himoya qildi:

  • Xato shaxsan Donnarummaniki emas: Bosh murabbiyning fikricha, italiyalik darvozabonning noaniq pas berishi uning aybi bilan emas, balki sheriklarining ortga to‘p uzatish bo‘yicha qabul qilgan noto‘g‘ri qarori ortidan kelib chiqqan;

  • Darvozabonga ortiqcha bosim: Murabbiy jamoada darvozabonga to‘pni keragidan ortiq va asossiz ravishda qaytarish odati kuzatilayotganini ta’kidladi;

  • Ishonchli seyvlar: Mareska Donnarumma yaqinda «Koventri»ga qarshi bahsda bir necha bor jamoani muqarrar gollardan qutqarib qolganini eslatib, uning umumiy sport formasidan to‘liq mamnun ekanini bildirdi.

«Ba’zan biz Donnarummaga keragidan ortiqcha pas beramiz. Men doim aytaman: darvozabonga faqat boshqa hech qanday yechim qolmagandagina pas berish kerak. Boshqa holatlarda to‘pni Jijioga qaytarish shart emas», — deya qat’iy ta’kidladi Enso Mareska.

Uchrashuvdagi hal qiluvchi qahramon

Ko‘pchilik muxlislarni qiziqtirgan eng muhim masala — darvoza oldidagi ushbu tahlikali xatolarga qaramay, «Manchester Siti» g‘alabani qanday qilib saqlab qolganidir. Eng muhim yechim va xulosa shundaki, ingliz grandi muammoli vaziyatlarni bartaraf etib, hujumdagi dahshatli mahorat evaziga yakuniy g‘alabani ilib ketdi. O‘yindagi har ikkala to‘pni Erling Xoland raqib darvozasiga joylab, o‘z hisobiga navbatdagi dublni rasmiylashtirdi va jamoasiga 2:0 hisobidagi ishonchli muvaffaqiyatni taqdim etdi. Biroq Mareskaning ortga pas berish bo‘yicha bergan ko‘rsatmalari kelgusi bahslarda jiddiy o‘zgarishlarga sabab bo‘lishi kutilmoqda.

Sizningcha, zamonaviy futbolda himoyachilarning to‘pni doimiy ravishda darvozabonga qaytarib o‘ynashi jamoa uchun foydalimi yoki bu ortiqcha xavf va xatolarga yo‘l ochadimi? Mareskaning Donnarummaga bo‘lgan pozitsiyasini qanday baholaysiz? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va ushbu muhim futbol yangiligini «Manchester Siti» muxlislariga ulashing!

Manchester SitiPortuChempionlar ligiDonnarummaMayereskafutbol taktikaqo‘lso‘zlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mbappe: «Real Madrid bilan Chempionlar ligasini yutishni istayman»Mbappe: «Real Madrid bilan Chempionlar ligasini yutishni istayman»Bugun, 08:17Angliya Liga kubogida shiddatli to‘qnashuvlar: «Nyukasl» so‘nggi daqiqalarda g‘alabani ilib ketdiAngliya Liga kubogida shiddatli to‘qnashuvlar: «Nyukasl» so‘nggi daqiqalarda g‘alabani ilib ketdiBugun, 07:57Enso Mareskani hayratga solgan «Manchester Siti» futbolchisi...Enso Mareskani hayratga solgan «Manchester Siti» futbolchisi...Bugun, 07:37«Inter» mag‘lubiyatga qaramay tarixga kirdi: «Real»ga qarshi mutlaq rekord o‘rnatildi!«Inter» mag‘lubiyatga qaramay tarixga kirdi: «Real»ga qarshi mutlaq rekord o‘rnatildi!Bugun, 07:30«MYU» YECHL startida sensatsiyaga uchrashi mumkinmi? O‘zbek legioneri Angliya grandiga qarshi!«MYU» YECHL startida sensatsiyaga uchrashi mumkinmi? O‘zbek legioneri Angliya grandiga qarshi!Bugun, 07:04Yamal zamonaviy futbolning bosh qoidasini oshkor qildi: «Busiz mag‘lubiyatga uchraysiz!»Yamal zamonaviy futbolning bosh qoidasini oshkor qildi: «Busiz mag‘lubiyatga uchraysiz!»Bugun, 06:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
“Neftchi” 6:2 hisobida tor-mor etilgandan so‘ng Ro‘ziqul Berdiyev ochiq gapirdi
“Neftchi” 6:2 hisobida tor-mor etilgandan so‘ng Ro‘ziqul Berdiyev ochiq gapirdi