Enso Mareskani hayratga solgan «Manchester Siti» futbolchisi...

·53·Sport
Enso Mareskani hayratga solgan «Manchester Siti» futbolchisi...

«Manchester Siti» bosh murabbiyi Enso Mareska Chempionlar ligasidagi debyut uchrashuvidan keyin jamoaning yangi futbolchisi haqida iliq fikr bildirdi. 18 yoshli Ayyub Buaddi «Portu»ga qarshi bahsda (2:0) o‘zini ishonchli namoyish etib, murabbiyni hayratda qoldirdi.

Buaddi 75 daqiqa maydonda harakat qildi. Ammo Mareskani hayratga solgan jihat uning faqat texnikasi yoki statistikasi emas, balki xatodan keyingi reaksiyasi bo‘ldi.

«U juda zo‘r o‘ynadi»

Uchrashuvdan keyingi matbuot anjumanida Mareskadan yosh futbolchining debyuti haqida so‘rashdi. Mutaxassis savolga tabassum bilan javob qaytardi.

«U juda zo‘r o‘ynadi», — dedi Mareska.

Biroq murabbiyning keyingi gaplari Buaddining nima uchun alohida e’tiborga tushganini yanada yaqqol ko‘rsatdi.

Eng katta taassurot — xatodan keyingi reaksiya

Mareska yosh futbolchining avvalgi uchrashuvlaridan birida «Koventri»ga qarshi ikki marta to‘pni yo‘qotganini esladi.

Odatda 18 yoshli futbolchi uchun bunday xatolar psixologik bosimni kuchaytirishi mumkin. Ammo Buaddi vaziyatni boshqacha qabul qilgan.

«U o‘sha o‘yinda ikki marta to‘pni boy berdi, lekin xatolardan so‘ng ham hayajonga berilmasdan, osoyishta orqaga qaytib, o‘yinga qayta kirishdi».

Mareskaning fikricha, aynan shu jihat yosh futbolchining yetukligini ko‘rsatgan.

Mareska: «Ayyub meni hayratda qoldirdi»

«Manchester Siti» safida yuqori darajadagi o‘yin ko‘rsatish talab qilinadigan futbolchilar ko‘p. Shu bois murabbiy Erling Xoland, Ruben Diash yoki Mateo Kovachich kabi yetakchilardan kuchli o‘yin kutish tabiiy ekanini ta’kidladi.

Ammo Buaddi hali 18 yoshda bo‘lishiga qaramay, ular bilan bir qatorda e’tirof etildi.

«Erling, Ruben yoki Mateodan shunday o‘yin kutishingiz tabiiy, lekin Ayyub meni hayratda qoldirdi. U hamon 18 yoshda, ammo juda katta o‘yin o‘tkazdi».

Bu so‘zlar Mareskaning yosh yarim himoyachiga ishonchi yuqori ekanini ko‘rsatmoqda.

Jamoada yangi raqobat boshlanishi mumkin

Buaddining o‘yini nafaqat murabbiy, balki jamoadoshlarida ham ijobiy taassurot qoldirgan.

Mareskaning aytishicha, futbolchilar jamoaga yangi kuchli raqobatchi qo‘shilganidan mamnun. Chunki ular Buaddining imkoniyatlarini amalda ko‘rib turibdi.

Bu esa 18 yoshli futbolchining «Manchester Siti»dagi roli tez orada yanada kattalashishi mumkinligiga ishora qiladi.

95 million yevrolik transfer o‘zini oqlayaptimi?

Ayyub Buaddi joriy yil avgust oyida «Lill»dan «Manchester Siti»ga ko‘chib o‘tgan edi.

Uning transferi bonuslarsiz taxminan 95 million yevro deya baholangan.

Bunday katta summa tabiiy ravishda futbolchiga nisbatan bosimni ham oshiradi. Ammo Buaddi hozircha bu bosimni ko‘tarishga qodir ekanini ko‘rsatmoqda.

Uning «Portu»ga qarshi Chempionlar ligasidagi o‘yini esa 18 yoshli futbolchining «Manchester Siti»da shunchaki kelajak uchun olingan iqtidor emas, balki hozirning o‘zida asosiy tarkib uchun raqobat qila oladigan futbolchi ekanini ko‘rsatgan eng jiddiy signal bo‘ldi.

Manchester SitiChempionlar ligiEnso MareskaAyyub BuaddiTransferFutbolPortuYunona
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Angliya Liga kubogida shiddatli to‘qnashuvlar: «Nyukasl» so‘nggi daqiqalarda g‘alabani ilib ketdiAngliya Liga kubogida shiddatli to‘qnashuvlar: «Nyukasl» so‘nggi daqiqalarda g‘alabani ilib ketdiBugun, 07:57«Inter» mag‘lubiyatga qaramay tarixga kirdi: «Real»ga qarshi mutlaq rekord o‘rnatildi!«Inter» mag‘lubiyatga qaramay tarixga kirdi: «Real»ga qarshi mutlaq rekord o‘rnatildi!Bugun, 07:30«Siti»da jiddiy muammo: Mareska Donnarumma bilan bog‘liq xatoga izoh berdi«Siti»da jiddiy muammo: Mareska Donnarumma bilan bog‘liq xatoga izoh berdiBugun, 07:12«MYU» YECHL startida sensatsiyaga uchrashi mumkinmi? O‘zbek legioneri Angliya grandiga qarshi!«MYU» YECHL startida sensatsiyaga uchrashi mumkinmi? O‘zbek legioneri Angliya grandiga qarshi!Bugun, 07:04Yamal zamonaviy futbolning bosh qoidasini oshkor qildi: «Busiz mag‘lubiyatga uchraysiz!»Yamal zamonaviy futbolning bosh qoidasini oshkor qildi: «Busiz mag‘lubiyatga uchraysiz!»Bugun, 06:54Erling Xoland dubli Manchester Siti jamoasiga g‘alaba keltirdiErling Xoland dubli Manchester Siti jamoasiga g‘alaba keltirdiBugun, 02:31
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
“Neftchi” 6:2 hisobida tor-mor etilgandan so‘ng Ro‘ziqul Berdiyev ochiq gapirdi
“Neftchi” 6:2 hisobida tor-mor etilgandan so‘ng Ro‘ziqul Berdiyev ochiq gapirdi