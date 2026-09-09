Enso Mareskani hayratga solgan «Manchester Siti» futbolchisi...
«Manchester Siti» bosh murabbiyi Enso Mareska Chempionlar ligasidagi debyut uchrashuvidan keyin jamoaning yangi futbolchisi haqida iliq fikr bildirdi. 18 yoshli Ayyub Buaddi «Portu»ga qarshi bahsda (2:0) o‘zini ishonchli namoyish etib, murabbiyni hayratda qoldirdi.
Buaddi 75 daqiqa maydonda harakat qildi. Ammo Mareskani hayratga solgan jihat uning faqat texnikasi yoki statistikasi emas, balki xatodan keyingi reaksiyasi bo‘ldi.
«U juda zo‘r o‘ynadi»
Uchrashuvdan keyingi matbuot anjumanida Mareskadan yosh futbolchining debyuti haqida so‘rashdi. Mutaxassis savolga tabassum bilan javob qaytardi.
«U juda zo‘r o‘ynadi», — dedi Mareska.
Biroq murabbiyning keyingi gaplari Buaddining nima uchun alohida e’tiborga tushganini yanada yaqqol ko‘rsatdi.
Eng katta taassurot — xatodan keyingi reaksiya
Mareska yosh futbolchining avvalgi uchrashuvlaridan birida «Koventri»ga qarshi ikki marta to‘pni yo‘qotganini esladi.
Odatda 18 yoshli futbolchi uchun bunday xatolar psixologik bosimni kuchaytirishi mumkin. Ammo Buaddi vaziyatni boshqacha qabul qilgan.
«U o‘sha o‘yinda ikki marta to‘pni boy berdi, lekin xatolardan so‘ng ham hayajonga berilmasdan, osoyishta orqaga qaytib, o‘yinga qayta kirishdi».
Mareskaning fikricha, aynan shu jihat yosh futbolchining yetukligini ko‘rsatgan.
Mareska: «Ayyub meni hayratda qoldirdi»
«Manchester Siti» safida yuqori darajadagi o‘yin ko‘rsatish talab qilinadigan futbolchilar ko‘p. Shu bois murabbiy Erling Xoland, Ruben Diash yoki Mateo Kovachich kabi yetakchilardan kuchli o‘yin kutish tabiiy ekanini ta’kidladi.
Ammo Buaddi hali 18 yoshda bo‘lishiga qaramay, ular bilan bir qatorda e’tirof etildi.
«Erling, Ruben yoki Mateodan shunday o‘yin kutishingiz tabiiy, lekin Ayyub meni hayratda qoldirdi. U hamon 18 yoshda, ammo juda katta o‘yin o‘tkazdi».
Bu so‘zlar Mareskaning yosh yarim himoyachiga ishonchi yuqori ekanini ko‘rsatmoqda.
Jamoada yangi raqobat boshlanishi mumkin
Buaddining o‘yini nafaqat murabbiy, balki jamoadoshlarida ham ijobiy taassurot qoldirgan.
Mareskaning aytishicha, futbolchilar jamoaga yangi kuchli raqobatchi qo‘shilganidan mamnun. Chunki ular Buaddining imkoniyatlarini amalda ko‘rib turibdi.
Bu esa 18 yoshli futbolchining «Manchester Siti»dagi roli tez orada yanada kattalashishi mumkinligiga ishora qiladi.
95 million yevrolik transfer o‘zini oqlayaptimi?
Ayyub Buaddi joriy yil avgust oyida «Lill»dan «Manchester Siti»ga ko‘chib o‘tgan edi.
Uning transferi bonuslarsiz taxminan 95 million yevro deya baholangan.
Bunday katta summa tabiiy ravishda futbolchiga nisbatan bosimni ham oshiradi. Ammo Buaddi hozircha bu bosimni ko‘tarishga qodir ekanini ko‘rsatmoqda.
Uning «Portu»ga qarshi Chempionlar ligasidagi o‘yini esa 18 yoshli futbolchining «Manchester Siti»da shunchaki kelajak uchun olingan iqtidor emas, balki hozirning o‘zida asosiy tarkib uchun raqobat qila oladigan futbolchi ekanini ko‘rsatgan eng jiddiy signal bo‘ldi.
…