Tramp Eron bilan mojaro tugasa, neft narxi keskin tushishini aytdi

·86·Dunyo
Tramp Eron bilan mojaro tugasa, neft narxi keskin tushishini aytdi

AQSH prezidenti Donald Tramp Eron bilan mojaro yakunlanganidan keyin neft narxi keskin pasayishini taxmin qildi. Uning aytishicha, neft narxi barrel uchun $3 gacha tushishi, keyin esa AQSHda yoqilg‘i quyish shoxobchalarida benzin narxi galloniga $2 dan ham past bo‘lishi mumkin. Bu haqda Interfax.ru xabar berdi.

Tramp bu fikrlarini Truth Social ijtimoiy tarmog‘ida bildirgan. U neft narxidagi pasayish mojaro tugab, AQSH Eron bilan urushda g‘alaba qozonganidan keyin tez sodir bo‘lishini aytgan.

«Eron bilan urushda g‘alaba qozonganimizdan keyin neft narxi keskin tushadi. Uch dollar gallon uchun, oxir-oqibat esa ikki dollardan ham past», deb yozgan AQSH prezidenti.

Tramp narxlarning pasayishi uzoq vaqt talab qilmasligini alohida ta’kidlagan.

Neft va yoqilg‘i narxlari masalasidagi prognoz AQSHda avtomobil yoqilg‘isi qiymatiga ham ta’sir qilishi mumkin. Prezidentning bayonotida asosiy urg‘u benzin narxini pasaytirishga qaratilgan.

Shuningdek, Tramp Eronning yadroviy qurolga ega bo‘lishiga yo‘l qo‘yilmasligini yana bir bor ta’kidladi.

AQSHDonald TrampEronNeftBenzin
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Hindistonda oila o‘g‘lini dafn qildi, ammo u keyin qamoqxonada tirik topildiHindistonda oila o‘g‘lini dafn qildi, ammo u keyin qamoqxonada tirik topildiKecha, 22:25Vengriyada qabr qazish bo‘yicha g‘ayrioddiy chempionat o‘tkazildiVengriyada qabr qazish bo‘yicha g‘ayrioddiy chempionat o‘tkazildiKecha, 22:09Masofadan boshqariladigan avtomobil politsiya mashinasiga urildi (video)Masofadan boshqariladigan avtomobil politsiya mashinasiga urildi (video)Kecha, 20:12Do‘kon xodimi qizchani mashina urib ketishidan qutqardi (video)Do‘kon xodimi qizchani mashina urib ketishidan qutqardi (video)Kecha, 20:02Angliyada attraksion to‘xtab, 27 kishi 15 metr balandlikda qolib ketdiAngliyada attraksion to‘xtab, 27 kishi 15 metr balandlikda qolib ketdiKecha, 19:38Avstriyada 14 yoshgacha qizlarga hijob taqish taqiqlandiAvstriyada 14 yoshgacha qizlarga hijob taqish taqiqlandiKecha, 19:10
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi
Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi
“Hotdog olib berdim-ku!”: Messining o‘g‘liga berayotgan tarbiyasi tarmoqlarda muhokamada
“Hotdog olib berdim-ku!”: Messining o‘g‘liga berayotgan tarbiyasi tarmoqlarda muhokamada