Tramp Eron bilan mojaro tugasa, neft narxi keskin tushishini aytdi
AQSH prezidenti Donald Tramp Eron bilan mojaro yakunlanganidan keyin neft narxi keskin pasayishini taxmin qildi. Uning aytishicha, neft narxi barrel uchun $3 gacha tushishi, keyin esa AQSHda yoqilg‘i quyish shoxobchalarida benzin narxi galloniga $2 dan ham past bo‘lishi mumkin. Bu haqda Interfax.ru xabar berdi.
Tramp bu fikrlarini Truth Social ijtimoiy tarmog‘ida bildirgan. U neft narxidagi pasayish mojaro tugab, AQSH Eron bilan urushda g‘alaba qozonganidan keyin tez sodir bo‘lishini aytgan.
«Eron bilan urushda g‘alaba qozonganimizdan keyin neft narxi keskin tushadi. Uch dollar gallon uchun, oxir-oqibat esa ikki dollardan ham past», deb yozgan AQSH prezidenti.
Tramp narxlarning pasayishi uzoq vaqt talab qilmasligini alohida ta’kidlagan.
Neft va yoqilg‘i narxlari masalasidagi prognoz AQSHda avtomobil yoqilg‘isi qiymatiga ham ta’sir qilishi mumkin. Prezidentning bayonotida asosiy urg‘u benzin narxini pasaytirishga qaratilgan.
Shuningdek, Tramp Eronning yadroviy qurolga ega bo‘lishiga yo‘l qo‘yilmasligini yana bir bor ta’kidladi.
…