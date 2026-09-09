Mourino «Inter» ustidan qozonilgan g‘alabadan nega norozi bo‘ldi?
UYEFA Chempionlar ligasi doirasida kechgan markaziy to‘qnashuvda Madridning «Real» klubi Milanning «Inter» jamoasini 2:1 hisobida mag‘lubiyatga uchratganiga qaramay, «qirollik klubi» bosh murabbiyi Joze Mourino uchrashuv ssenariysidan keskin norozi ekanini bildirdi. Portugaliyalik mutaxassis tablodagi g‘alabali natija ortida jiddiy muammolar va maydondagi ortiqcha tartibsizlik yashiringanini ochiq aytdi. Xo‘sh, dunyoning eng tajribali murabbiylaridan biri o‘z shogirdlarining qaysi harakatlarini «telbalik» deb atadi, Trentning yangi ampluasi qanday baholandi va madridliklarni oldinda qaysi qiyin sinov kutmoqda? Maqola oxirida esa asosiy intriga — Mourinoning pley-off uchun hisob-kitoblari va «Real»ning keyingi safar o‘yini bo‘yicha barcha tafsilotlarni ma’lum qilamiz.
«Jinnilarcha bahs» va nazoratning yo‘qolishi: Mourinoning tanqidiy bahosi
Murabbiy matbuot anjumanida oddiy g‘alaba bilan ovunib qolmasdan, bahsning ochiq va pala-partish kechganini tanqid ostiga oldi:
«6:6 bo‘lishi mumkin edi»: Jozening ta’kidlashicha, har ikki tomonda haddan tashqari ko‘p qulay vaziyatlar yuzaga kelgan va bellashuv tennis hisobidek 6:6 ko‘rinishida yakunlanishi ham mumkin edi;
Nazoratsizlikdan norozilik: Murabbiyga bunday betartib, «jinnilarcha» kechgan futbol aslo ma’qul kelmasligini, u darvozabonning tasodifiy va mo‘jizaviy seyvlariga qaram bo‘lishni istamasligini bildirdi;
Ideal g‘alaba formulasi: Portugaliyalik strateg jamoa ko‘plab gol urgan holatda ham maydondagi har bir qarichni mutlaq o‘z nazoratida ushlab turishi shart ekanini ta’kidladi.
«Bizda yanada ko‘proq gol urish uchun yetarli imkoniyatlar bo‘ldi. O‘yin mutlaqo jinnilarcha kechdi, bu esa menga aslo yoqmaydi. Menga vaziyatni to‘liq nazorat qilish va darvozabonning mo‘jizalariga qaram bo‘lib qolmaslik ko‘proq ma’qul», — deya Mourinoning so‘zlarini keltiradi AS nashri.
Taktik eksperimentlar: Trent yangi pozitsiyada, Valverde esa markaz tayanchi
Bahs davomida «Real» tarkibida kuzatilgan taktik qayta qurishlar murabbiy tomonidan alohida qayd etildi:
Trent yarim himoya markazida: Murabbiy Trent Aleksander-Arnoldga markazdagi og‘ir mehnati uchun minnatdorlik bildirdi, biroq uning tabiiy xususiyatlari bu pozitsiya uchun mukammal mos kelmasligini ham yashirmadi;
Valverdening taktik sezgirligi: Federiko Valverde jamoaviy zichlikni ushlab turishda va maydondagi taktik tuzilmani mukammal his qilishda asosiy figura bo‘ldi;
Raqibning kuchi: Mourino «Inter»ning turli taktik qurollarga ega juda kuchli jamoa ekanini tan olib, ularga qarshi mudofaani saqlash o‘ta murakkab kechganini qo‘shimcha qildi.
«Real»ning YECHLdagi keyingi qadami
Ko‘pchilik ishqibozlarni qiziqtirgan eng muhim masala — ushbu asabiy g‘alabadan keyin «Real»ning pley-off imkoniyatlari va navbatdagi bahsi qachon bo‘lib o‘tishidir. Eng muhim xulosa shundaki, Mourino uchun musobaqani uch ochko bilan boshlash psixologik jihatdan muhim yutuq bo‘ldi. Murabbiyning fikricha, bu muvaffaqiyat jamoani keyingi bosqich sari bir qadam yaqinlashtirdi va endi pley-offni naqd qilish uchun yana uch ochkoga kamroq kuch sarflash talab etiladi. «Qirollik klubi» Chempionlar ligasining ikkinchi turida yana bir jiddiy sinovdan o‘tadi — Madridliklar safarda Italiyaning mashhur «Roma» klubi mehmoni bo‘lishadi.
Sizningcha, Joze Mourinoning «Inter»ga qarshi o‘yinda Trentni maydon markazida o‘ynatish qarori o‘zini oqladimi yoki bu pozitsiya uchun boshqa yarim himoyachi ma’qulmidi? «Real» navbatdagi turda «Roma» safaridan ham uch ochko bilan qayta oladimi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va ushbu muhim futbol yangiligini «Real» ishqibozlariga ulashing!
…