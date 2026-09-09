Mourino «Inter» ustidan qozonilgan g‘alabadan nega norozi bo‘ldi?

·28·Sport
Mourino «Inter» ustidan qozonilgan g‘alabadan nega norozi bo‘ldi?

UYEFA Chempionlar ligasi doirasida kechgan markaziy to‘qnashuvda Madridning «Real» klubi Milanning «Inter» jamoasini 2:1 hisobida mag‘lubiyatga uchratganiga qaramay, «qirollik klubi» bosh murabbiyi Joze Mourino uchrashuv ssenariysidan keskin norozi ekanini bildirdi. Portugaliyalik mutaxassis tablodagi g‘alabali natija ortida jiddiy muammolar va maydondagi ortiqcha tartibsizlik yashiringanini ochiq aytdi. Xo‘sh, dunyoning eng tajribali murabbiylaridan biri o‘z shogirdlarining qaysi harakatlarini «telbalik» deb atadi, Trentning yangi ampluasi qanday baholandi va madridliklarni oldinda qaysi qiyin sinov kutmoqda? Maqola oxirida esa asosiy intriga — Mourinoning pley-off uchun hisob-kitoblari va «Real»ning keyingi safar o‘yini bo‘yicha barcha tafsilotlarni ma’lum qilamiz.

«Jinnilarcha bahs» va nazoratning yo‘qolishi: Mourinoning tanqidiy bahosi

Murabbiy matbuot anjumanida oddiy g‘alaba bilan ovunib qolmasdan, bahsning ochiq va pala-partish kechganini tanqid ostiga oldi:

  • «6:6 bo‘lishi mumkin edi»: Jozening ta’kidlashicha, har ikki tomonda haddan tashqari ko‘p qulay vaziyatlar yuzaga kelgan va bellashuv tennis hisobidek 6:6 ko‘rinishida yakunlanishi ham mumkin edi;

  • Nazoratsizlikdan norozilik: Murabbiyga bunday betartib, «jinnilarcha» kechgan futbol aslo ma’qul kelmasligini, u darvozabonning tasodifiy va mo‘jizaviy seyvlariga qaram bo‘lishni istamasligini bildirdi;

  • Ideal g‘alaba formulasi: Portugaliyalik strateg jamoa ko‘plab gol urgan holatda ham maydondagi har bir qarichni mutlaq o‘z nazoratida ushlab turishi shart ekanini ta’kidladi.

«Bizda yanada ko‘proq gol urish uchun yetarli imkoniyatlar bo‘ldi. O‘yin mutlaqo jinnilarcha kechdi, bu esa menga aslo yoqmaydi. Menga vaziyatni to‘liq nazorat qilish va darvozabonning mo‘jizalariga qaram bo‘lib qolmaslik ko‘proq ma’qul», — deya Mourinoning so‘zlarini keltiradi AS nashri.

Taktik eksperimentlar: Trent yangi pozitsiyada, Valverde esa markaz tayanchi

Bahs davomida «Real» tarkibida kuzatilgan taktik qayta qurishlar murabbiy tomonidan alohida qayd etildi:

  • Trent yarim himoya markazida: Murabbiy Trent Aleksander-Arnoldga markazdagi og‘ir mehnati uchun minnatdorlik bildirdi, biroq uning tabiiy xususiyatlari bu pozitsiya uchun mukammal mos kelmasligini ham yashirmadi;

  • Valverdening taktik sezgirligi: Federiko Valverde jamoaviy zichlikni ushlab turishda va maydondagi taktik tuzilmani mukammal his qilishda asosiy figura bo‘ldi;

  • Raqibning kuchi: Mourino «Inter»ning turli taktik qurollarga ega juda kuchli jamoa ekanini tan olib, ularga qarshi mudofaani saqlash o‘ta murakkab kechganini qo‘shimcha qildi.

«Real»ning YECHLdagi keyingi qadami

Ko‘pchilik ishqibozlarni qiziqtirgan eng muhim masala — ushbu asabiy g‘alabadan keyin «Real»ning pley-off imkoniyatlari va navbatdagi bahsi qachon bo‘lib o‘tishidir. Eng muhim xulosa shundaki, Mourino uchun musobaqani uch ochko bilan boshlash psixologik jihatdan muhim yutuq bo‘ldi. Murabbiyning fikricha, bu muvaffaqiyat jamoani keyingi bosqich sari bir qadam yaqinlashtirdi va endi pley-offni naqd qilish uchun yana uch ochkoga kamroq kuch sarflash talab etiladi. «Qirollik klubi» Chempionlar ligasining ikkinchi turida yana bir jiddiy sinovdan o‘tadi — Madridliklar safarda Italiyaning mashhur «Roma» klubi mehmoni bo‘lishadi.

Sizningcha, Joze Mourinoning «Inter»ga qarshi o‘yinda Trentni maydon markazida o‘ynatish qarori o‘zini oqladimi yoki bu pozitsiya uchun boshqa yarim himoyachi ma’qulmidi? «Real» navbatdagi turda «Roma» safaridan ham uch ochko bilan qayta oladimi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va ushbu muhim futbol yangiligini «Real» ishqibozlariga ulashing!

Real MadridJoze MourinoInterChempionlar ligiTaktik tahlilPley-offFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xolanddan aqlbovar qilmas rekord: YECHL tarixidagi afsonani ortda qoldirdi!Xolanddan aqlbovar qilmas rekord: YECHL tarixidagi afsonani ortda qoldirdi!Bugun, 08:30Mbappe: «Real Madrid bilan Chempionlar ligasini yutishni istayman»Mbappe: «Real Madrid bilan Chempionlar ligasini yutishni istayman»Bugun, 08:17Angliya Liga kubogida shiddatli to‘qnashuvlar: «Nyukasl» so‘nggi daqiqalarda g‘alabani ilib ketdiAngliya Liga kubogida shiddatli to‘qnashuvlar: «Nyukasl» so‘nggi daqiqalarda g‘alabani ilib ketdiBugun, 07:57Enso Mareskani hayratga solgan «Manchester Siti» futbolchisi...Enso Mareskani hayratga solgan «Manchester Siti» futbolchisi...Bugun, 07:37«Inter» mag‘lubiyatga qaramay tarixga kirdi: «Real»ga qarshi mutlaq rekord o‘rnatildi!«Inter» mag‘lubiyatga qaramay tarixga kirdi: «Real»ga qarshi mutlaq rekord o‘rnatildi!Bugun, 07:30«Siti»da jiddiy muammo: Mareska Donnarumma bilan bog‘liq xatoga izoh berdi«Siti»da jiddiy muammo: Mareska Donnarumma bilan bog‘liq xatoga izoh berdiBugun, 07:12
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
“Neftchi” 6:2 hisobida tor-mor etilgandan so‘ng Ro‘ziqul Berdiyev ochiq gapirdi
“Neftchi” 6:2 hisobida tor-mor etilgandan so‘ng Ro‘ziqul Berdiyev ochiq gapirdi