Yamal zamonaviy futbolning bosh qoidasini oshkor qildi: «Busiz mag‘lubiyatga uchraysiz!»

·76·Sport
Yamal zamonaviy futbolning bosh qoidasini oshkor qildi: «Busiz mag‘lubiyatga uchraysiz!»

Ispaniya milliy terma jamoasi va Kataloniyaning «Barselona» klubi yulduzi Lamin Yamal bugungi kun futbolida muvaffaqiyatga erishishning eng muhim taktik sirini oshkor qildi. Uning fikricha, bitta asosiy taktik usulsiz maydonda g‘alabaga erishish deyarli imkonsiz va bu butun jamoadan ulkan mehnat talab qiladi. Yosh iqtidor egasi bu xulosaga so‘nggi yillarda Yevropada gegemonlik qilayotgan gigant klublarning o‘yinini chuqur tahlil qilish orqali kelganini ta’kidladi. Xo‘sh, Yamal nazarda tutayotgan ushbu hal qiluvchi taktik qurol nima va u «Barselona»ning yangi mavsumdagi natijalariga qanday ta’sir ko‘rsatmoqda? Maqola oxirida esa asosiy intriga — taniqli insayder tomonidan e’lon qilingan ushbu bayonot va futbolchining joriy mavsumdagi hayratlanarli statistikasi bo‘yicha barcha tafsilotlarni ma’lum qilamiz.

Zamonaviy futbolning o‘zagi va barcha uchun majburiy qoida

Yamalning ta’kidlashicha, bugungi kunda futbol shunchaki chiroyli uzatmalar bilan o‘ynalmaydi, balki asosiy e’tibor jamoaviy bosimga qaratilmoqda:

  • G‘alabaning yagona yo‘li: Hujumchining qat’iy ishonch bilan aytishicha, zamonaviy futbolda muvaffaqiyat qozonishning eng bosh omili — bu yuqori va intensiv pressingdir.

  • Grand klublar tajribasi: So‘nggi yillarda barcha yirik sovrinlarni qo‘lga kiritgan jamoalarning o‘yin uslubi aynan mana shu pressing tizimiga qurilgan va raqibga nafas olishga imkon qoldirmagan.

  • Yulduzlar uchun ham umumiy talab: Maydonda kim va qanday darajadagi yulduz bo‘lishingizdan qat’i nazar, to‘pni qaytarib olish uchun himoyaviy bosimda qatnashish barcha uchun birdek majburiydir.

«Agar g‘alaba qozonmoqchi bo‘lsangiz, zamonaviy futbolda pressing qila bilishingiz shart... Agar yutishni istasak, biz pressing qilamiz. Agar bunday qilmasak, mag‘lubiyatga uchraymiz», — deydi Yamal.

Nazariyadan amaliyotga: Yamalning La Ligadagi yorqin starti

Yosh yulduz o‘zining ushbu taktik qarashlarini shunchaki gapiribgina qolmay, yashil maydonda amalda ham isbotlamoqda:

  • Mukammal sport formasi: «Barselona»ning hujum chizig‘ida to‘p surayotgan Yamal yangi mavsumni juda ko‘tarinki ruhda va yuqori jismoniy tayyorgarlik bilan boshladi;

  • Sermahsullik ko‘rsatkichi: Yuqori pressing va faollik o‘z natijasini bermoqda — Lamin joriy mavsum La Liga doirasida o‘tkazgan dastlabki 4 ta uchrashuvdayoq raqiblar darvozasiga 4 ta gol urishga muvaffaq bo‘ldi.

Asosiy yechim va yetuklik sari tashlangan qadam

Ko‘pchilik muxlislar va mutaxassislarni qiziqtirgan eng muhim masala — 19 yoshli futbolchining bunday murakkab taktik bilimlarni qanchalik chuqur anglab yetganidir. Eng muhim yechim va xulosa shundaki, mashhur futbol insayderi Fabritsio Romano o‘zining Telegram-kanalida keltirgan bu bayonot Yamalning nafaqat jismonan, balki ruhan va taktik jihatdan ham to‘liq yetuk o‘yinchiga aylanib ulgurganini ko‘rsatadi. Uning pressingsiz muvaffaqiyatga erishib bo‘lmaydi, degan xulosasi — Hans-Diter Flik boshqaruvidagi bugungi «Barselona»ning asosiy o‘yin falsafasini va jamoaviy mas’uliyatni o‘zida to‘liq aks ettiradi.

Sizningcha, zamonaviy futbolda haqiqatan ham pressing eng muhim omilmi yoki individual mahorat va chiroyli pas o‘yinlari hamon hal qiluvchi rol o‘ynaydimi? Lamin Yamalning La Ligadagi sermahsul startini qanday baholaysiz? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va ushbu qiziqarli taktik tahlilni futbol muxlislariga ulashing!

FutbolBarselonaLamin YamalTaktikPressingLa LigaYevropa
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Angliya Liga kubogida shiddatli to‘qnashuvlar: «Nyukasl» so‘nggi daqiqalarda g‘alabani ilib ketdiAngliya Liga kubogida shiddatli to‘qnashuvlar: «Nyukasl» so‘nggi daqiqalarda g‘alabani ilib ketdiBugun, 07:57Enso Mareskani hayratga solgan «Manchester Siti» futbolchisi...Enso Mareskani hayratga solgan «Manchester Siti» futbolchisi...Bugun, 07:37«Inter» mag‘lubiyatga qaramay tarixga kirdi: «Real»ga qarshi mutlaq rekord o‘rnatildi!«Inter» mag‘lubiyatga qaramay tarixga kirdi: «Real»ga qarshi mutlaq rekord o‘rnatildi!Bugun, 07:30«Siti»da jiddiy muammo: Mareska Donnarumma bilan bog‘liq xatoga izoh berdi«Siti»da jiddiy muammo: Mareska Donnarumma bilan bog‘liq xatoga izoh berdiBugun, 07:12«MYU» YECHL startida sensatsiyaga uchrashi mumkinmi? O‘zbek legioneri Angliya grandiga qarshi!«MYU» YECHL startida sensatsiyaga uchrashi mumkinmi? O‘zbek legioneri Angliya grandiga qarshi!Bugun, 07:04Erling Xoland dubli Manchester Siti jamoasiga g‘alaba keltirdiErling Xoland dubli Manchester Siti jamoasiga g‘alaba keltirdiBugun, 02:31
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
“Neftchi” 6:2 hisobida tor-mor etilgandan so‘ng Ro‘ziqul Berdiyev ochiq gapirdi
“Neftchi” 6:2 hisobida tor-mor etilgandan so‘ng Ro‘ziqul Berdiyev ochiq gapirdi