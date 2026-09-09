Yamal zamonaviy futbolning bosh qoidasini oshkor qildi: «Busiz mag‘lubiyatga uchraysiz!»
Ispaniya milliy terma jamoasi va Kataloniyaning «Barselona» klubi yulduzi Lamin Yamal bugungi kun futbolida muvaffaqiyatga erishishning eng muhim taktik sirini oshkor qildi. Uning fikricha, bitta asosiy taktik usulsiz maydonda g‘alabaga erishish deyarli imkonsiz va bu butun jamoadan ulkan mehnat talab qiladi. Yosh iqtidor egasi bu xulosaga so‘nggi yillarda Yevropada gegemonlik qilayotgan gigant klublarning o‘yinini chuqur tahlil qilish orqali kelganini ta’kidladi. Xo‘sh, Yamal nazarda tutayotgan ushbu hal qiluvchi taktik qurol nima va u «Barselona»ning yangi mavsumdagi natijalariga qanday ta’sir ko‘rsatmoqda? Maqola oxirida esa asosiy intriga — taniqli insayder tomonidan e’lon qilingan ushbu bayonot va futbolchining joriy mavsumdagi hayratlanarli statistikasi bo‘yicha barcha tafsilotlarni ma’lum qilamiz.
Zamonaviy futbolning o‘zagi va barcha uchun majburiy qoida
Yamalning ta’kidlashicha, bugungi kunda futbol shunchaki chiroyli uzatmalar bilan o‘ynalmaydi, balki asosiy e’tibor jamoaviy bosimga qaratilmoqda:
G‘alabaning yagona yo‘li: Hujumchining qat’iy ishonch bilan aytishicha, zamonaviy futbolda muvaffaqiyat qozonishning eng bosh omili — bu yuqori va intensiv pressingdir.
Grand klublar tajribasi: So‘nggi yillarda barcha yirik sovrinlarni qo‘lga kiritgan jamoalarning o‘yin uslubi aynan mana shu pressing tizimiga qurilgan va raqibga nafas olishga imkon qoldirmagan.
Yulduzlar uchun ham umumiy talab: Maydonda kim va qanday darajadagi yulduz bo‘lishingizdan qat’i nazar, to‘pni qaytarib olish uchun himoyaviy bosimda qatnashish barcha uchun birdek majburiydir.
«Agar g‘alaba qozonmoqchi bo‘lsangiz, zamonaviy futbolda pressing qila bilishingiz shart... Agar yutishni istasak, biz pressing qilamiz. Agar bunday qilmasak, mag‘lubiyatga uchraymiz», — deydi Yamal.
Nazariyadan amaliyotga: Yamalning La Ligadagi yorqin starti
Yosh yulduz o‘zining ushbu taktik qarashlarini shunchaki gapiribgina qolmay, yashil maydonda amalda ham isbotlamoqda:
Mukammal sport formasi: «Barselona»ning hujum chizig‘ida to‘p surayotgan Yamal yangi mavsumni juda ko‘tarinki ruhda va yuqori jismoniy tayyorgarlik bilan boshladi;
Sermahsullik ko‘rsatkichi: Yuqori pressing va faollik o‘z natijasini bermoqda — Lamin joriy mavsum La Liga doirasida o‘tkazgan dastlabki 4 ta uchrashuvdayoq raqiblar darvozasiga 4 ta gol urishga muvaffaq bo‘ldi.
Asosiy yechim va yetuklik sari tashlangan qadam
Ko‘pchilik muxlislar va mutaxassislarni qiziqtirgan eng muhim masala — 19 yoshli futbolchining bunday murakkab taktik bilimlarni qanchalik chuqur anglab yetganidir. Eng muhim yechim va xulosa shundaki, mashhur futbol insayderi Fabritsio Romano o‘zining Telegram-kanalida keltirgan bu bayonot Yamalning nafaqat jismonan, balki ruhan va taktik jihatdan ham to‘liq yetuk o‘yinchiga aylanib ulgurganini ko‘rsatadi. Uning pressingsiz muvaffaqiyatga erishib bo‘lmaydi, degan xulosasi — Hans-Diter Flik boshqaruvidagi bugungi «Barselona»ning asosiy o‘yin falsafasini va jamoaviy mas’uliyatni o‘zida to‘liq aks ettiradi.
Sizningcha, zamonaviy futbolda haqiqatan ham pressing eng muhim omilmi yoki individual mahorat va chiroyli pas o‘yinlari hamon hal qiluvchi rol o‘ynaydimi? Lamin Yamalning La Ligadagi sermahsul startini qanday baholaysiz? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va ushbu qiziqarli taktik tahlilni futbol muxlislariga ulashing!
…