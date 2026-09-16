Realme 16 Pro Harry Potter Edition smartfoni rasman namoyish etildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Realme kompaniyasi Harry Potter Edition nomli yangi smartfonini rasman taqdim etdi, bu qurilma afsonaviy sehrgarlar olami muxlislariga mo'ljallangan.
- Ushbu noyob model butun dunyo bo'ylab atigi 5000 nusxada cheklangan miqdorda chiqariladi va o'ziga xos dizayni hamda boy qadoq to'plami bilan ajralib turadi.
- Smartfon 21-sentabr kuni dastlab Hindiston bozorida sotuvga chiqarilishi rejalashtirilgan.
Mashhur brendlar va kinematografiya olami oʻrtasidagi hamkorliklar yangi bosqichga koʻtarilmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Realme kompaniyasi oʻzining navbatdagi maxsus qurilmasi — Realme 16 Pro Harry Potter Edition smartfonining ilk rasmiy tasvirlarini taqdim etdi. Ushbu gadjet afsonaviy sehrgarlar olami ixlosmandlari uchun maxsus tayyorlangan boʻlib, oʻzining oʻziga xos dizayni va boy qadoq toʻplami bilan eʼtiborni tortmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi smartfonning texnik asosi odatiy modeldan farq qilmasa-da, uning tashqi koʻrinishi va bezaklari toʻliq sehrgarlik muhitiga moslashtirilgan. Qurilmaning orqa qopqogʻi argayl naqshli jigarrang romblar bilan qoplangan boʻlib, terini eslatuvchi teksturaga ega. Shuningdek, korpus markazida Hogvarts sehrgarlik maktabining ulkan gerbi aks ettirilgan.
Sehrli dizayn va noyob detallarSmartfonning tashqi koʻrinishiga yanada joziba bagʻishlash maqsadida ishlab chiqaruvchilar uning metall рамkasiga «Welcome to Hogwarts» yozuvini tushirishgan. Bu esa qurilmani oddiy uyali aloqa vositasidan haqiqiy kolleksion buyumga aylantiradi. Dizayndagi bunday yondashuv brendning muxlislar auditoriyasiga qanchalik eʼtibor qaratayotganidan dalolat beradi.
Qurilmaning asosiy oʻziga xosliklaridan biri bu uning oʻta cheklangan miqdorda chiqarilishidir. Maʼlumotlarga koʻra, mazkur maxsus smartfon butun dunyo boʻylab atigi 5000 nusxada sotuvga chiqariladi. Bu esa kolleksionerlar uchun qattiq raqobat va yuqori qiziqishni keltirib chiqarishi aniq.
Qutidagi sehrli sovgʻalarSmartfonning oʻziga xos chambaraksimon chemodanda yetkazib berilishi xaridorlarni xursand qilishi shubhasiz. Toʻplam quyidagi noyob esdalik sovgʻalarini oʻz ichiga oladi:
- Hogvartsga qabul qilinganlik haqidagi maxsus xat
- Sehrgarlar poyezdiga chiqish uchun chipta
- Maktab gerblari tushirilgan kitob xatchoʻplari
- Sevimli qahramonlar tasvirlangan otkritkalar
- Gerb bosilgan charm g‘ilof va telefon nishoni
Izohlar 0
…