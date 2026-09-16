Realme 16 Pro Harry Potter Edition smartfoni rasman namoyish etildi

·35·Texno
Realme 16 Pro Harry Potter Edition smartfoni rasman namoyish etildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Realme kompaniyasi Harry Potter Edition nomli yangi smartfonini rasman taqdim etdi, bu qurilma afsonaviy sehrgarlar olami muxlislariga mo'ljallangan.
  • Ushbu noyob model butun dunyo bo'ylab atigi 5000 nusxada cheklangan miqdorda chiqariladi va o'ziga xos dizayni hamda boy qadoq to'plami bilan ajralib turadi.
  • Smartfon 21-sentabr kuni dastlab Hindiston bozorida sotuvga chiqarilishi rejalashtirilgan.

Mashhur brendlar va kinematografiya olami oʻrtasidagi hamkorliklar yangi bosqichga koʻtarilmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Realme kompaniyasi oʻzining navbatdagi maxsus qurilmasi — Realme 16 Pro Harry Potter Edition smartfonining ilk rasmiy tasvirlarini taqdim etdi. Ushbu gadjet afsonaviy sehrgarlar olami ixlosmandlari uchun maxsus tayyorlangan boʻlib, oʻzining oʻziga xos dizayni va boy qadoq toʻplami bilan eʼtiborni tortmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi smartfonning texnik asosi odatiy modeldan farq qilmasa-da, uning tashqi koʻrinishi va bezaklari toʻliq sehrgarlik muhitiga moslashtirilgan. Qurilmaning orqa qopqogʻi argayl naqshli jigarrang romblar bilan qoplangan boʻlib, terini eslatuvchi teksturaga ega. Shuningdek, korpus markazida Hogvarts sehrgarlik maktabining ulkan gerbi aks ettirilgan.

Sehrli dizayn va noyob detallar

Smartfonning tashqi koʻrinishiga yanada joziba bagʻishlash maqsadida ishlab chiqaruvchilar uning metall рамkasiga «Welcome to Hogwarts» yozuvini tushirishgan. Bu esa qurilmani oddiy uyali aloqa vositasidan haqiqiy kolleksion buyumga aylantiradi. Dizayndagi bunday yondashuv brendning muxlislar auditoriyasiga qanchalik eʼtibor qaratayotganidan dalolat beradi.

Qurilmaning asosiy oʻziga xosliklaridan biri bu uning oʻta cheklangan miqdorda chiqarilishidir. Maʼlumotlarga koʻra, mazkur maxsus smartfon butun dunyo boʻylab atigi 5000 nusxada sotuvga chiqariladi. Bu esa kolleksionerlar uchun qattiq raqobat va yuqori qiziqishni keltirib chiqarishi aniq.

Qutidagi sehrli sovgʻalar

Smartfonning oʻziga xos chambaraksimon chemodanda yetkazib berilishi xaridorlarni xursand qilishi shubhasiz. Toʻplam quyidagi noyob esdalik sovgʻalarini oʻz ichiga oladi:

  • Hogvartsga qabul qilinganlik haqidagi maxsus xat
  • Sehrgarlar poyezdiga chiqish uchun chipta
  • Maktab gerblari tushirilgan kitob xatchoʻplari
  • Sevimli qahramonlar tasvirlangan otkritkalar
  • Gerb bosilgan charm g‘ilof va telefon nishoni
Hozircha ishlab chiqaruvchilar qurilmaning narxini oshkor etgani yoʻq. Biroq ixbt.com xabariga koʻra, yangi Realme 16 Pro Harry Potter Edition smartfoni joriy yilning 21-sentabr kuni dastlab Hindiston bozorida savdoga chiqarilishi rejalashtirilgan. Keyinchalik boshqa mintaqalardagi muxlislar ham ushbu noyob toʻplamga ega boʻlish imkoniyatini koʻrib chiqishlari mumkin.

RealmeHarry PotterSmartfonTexnologiyaYangiliklar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

SpaceX tarixidagi eng muhim sinov: Starship orbitaga chiqadiSpaceX tarixidagi eng muhim sinov: Starship orbitaga chiqadiBugun, 00:52Sunʼiy intellekt qabristoni: yopilib ketgan yirik startaplar va loyihalarSunʼiy intellekt qabristoni: yopilib ketgan yirik startaplar va loyihalarBugun, 00:20Xitoy yarimoʻtkazgichlar bozorida yetakchilarni quvib yetmoqdaXitoy yarimoʻtkazgichlar bozorida yetakchilarni quvib yetmoqdaKecha, 23:22iQOO 16 smartfoni 165 Hz ekran va 8400 mA soat akkumulyator bilan taqdim etiladiiQOO 16 smartfoni 165 Hz ekran va 8400 mA soat akkumulyator bilan taqdim etiladiKecha, 20:51Samsung Yevropada yangi Galaxy A18 4G smartfonini namoyish etdiSamsung Yevropada yangi Galaxy A18 4G smartfonini namoyish etdiKecha, 20:26Apple M5 Ultra protsessori Geekbench testida AMD gigantini ortda qoldirdiApple M5 Ultra protsessori Geekbench testida AMD gigantini ortda qoldirdiKecha, 19:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi