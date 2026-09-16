Olimlar Oydan oʻzgayeriq sivilizatsiyalar izlarini qidirishni taklif qilishdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- SETI Institute tadqiqotchilari Oydan oʻzgayeriq sivilizatsiyalar qoldirgan mikroskopik texnosignaturalarni qidirishni taklif etmoqda.
- Oyning atmosfera va geologik jarayonlarning yoʻqligi milliardlab yillar davomida kosmik moddalarni saqlab qolish uchun ideal sharoit yaratadi.
- Ushbu tadqiqotlar natijasida hatto sunʼiy zarrachalar topilmasa ham, Galaktika boʻylab yulduzlararo changning harakatlanishi va saqlanishi haqida muhim maʼlumotlar olinadi.
SETI Institute tadqiqotchilari oʻzgayeriq sivilizatsiyalar faoliyati izlarini topishning gʻayrioddiy usulini ilgari surishdi — ular Yerning tabiiy yoʻldoshi tuprogʻidan mikroskopik sunʼiy zarrachalarni qidirishni tavsiya qilmoqda. Mutaxassislarning fikricha, milliardlab yillar davomida Oy kosmosdan kelgan moddalar oʻziga xos arxivida toʻplangan boʻlishi mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
arXiv preprintlar serverida chop etilgan va hozirda International Journal of Astrobiology nashri tomonidan koʻrib chiqilayotgan ilmiy ishda ushbu gʻoya batafsil bayon etilgan. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, gap rivojlangan sivilizatsiyalar kosmik faoliyati yoki yirik muhandislik loyihalari natijasida yaratilishi mumkin boʻlgan mikroblar hajmidagi texnosignaturalar haqida ketmoqda.
Agar bunday obyektlar milliardlab yil davomida saqlanib qolsa, ularning bir qismi yulduzlararo muhitga, soʻngra Quyon sistemasiga oʻtib, Oy yuzasiga choʻkishi ehtimoli mavjud. Mualliflarning taʼkidlashicha, Yer bilan solishtirganda aynan Oy bunday tadqiqotlar uchun eng qulay joy hisoblanadi.
Nima uchun aynan Oy tanlandiSayyoramizdan farqli oʻlaroq, Yerdagi atmosfera, suyuq suv va faol geologik jarayonlar qadimiy izlarni asta-sekin yoʻq qilib yuboradi. Oy regoliti esa kosmik moddalarni milliardlab yillar davomida oʻzgarishsiz saqlab qolishga qodir ideal muhit boʻlib xizmat qiladi.
Birinchi bosqichdagi tajriba uchun olimlar taxminan bir kub metr retsent regolitni oʻrganishni taklif etmoqda. Olingan namunalar elektron mikroskopiya, materialshunoslik usullari hamda tabiiy zarralar orasidan gʻayrioddiy tuzilmalarni aniqlashga qodir sunʼiy intellektga asoslangan kompyuter koʻrish tizimlari yordamida tahlil qilinadi.
Kelajakdagi missiyalar va ilmiy ahamiyatYangi oy dasturlarining paydo boʻlishi bunday gʻoyalarni amalga oshirishni yanada realistik qilmoqda. Xususan, Artemis va Chang'e dasturlari Oy yuzasini yanada chuqurroq oʻrganish va yoʻldoshning turli hududlaridan yangi namunalarni Yerga yetkazib berishni nazarda tutadi.
Hatto hech qanday sunʼiy zarrachalar topilmasa ham, bunday tajriba fan uchun ulkan qiymatga ega boʻladi. U kosmik obʼyektlarning mavjudligiga doir chegaralarni belgilashga yordam beradi va yulduzlararo chang Galaktika boʻylab qanday koʻchishi hamda oy tuprogʻida qanday saqlanishini tushunishni yaxshilaydi.
Mazkur yondashuvning klassik SETI loyihalaridan asosiy farqi qidiruv obyektining oʻzidadir. Olimlar radiostignallar yoki mavjud sivilizatsiyalar belgilarini emas, balki qadimiy va allaqachon yoʻq boʻlib ketgan sivilizatsiyalar qoldirgan texnologiyalarning moddiy izlarini topishni maqsad qilib qoʻyishgan.
Izohlar 0
…