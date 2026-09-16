Olimlar Oydan oʻzgayeriq sivilizatsiyalar izlarini qidirishni taklif qilishdi

·39·Texno
Olimlar Oydan oʻzgayeriq sivilizatsiyalar izlarini qidirishni taklif qilishdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • SETI Institute tadqiqotchilari Oydan oʻzgayeriq sivilizatsiyalar qoldirgan mikroskopik texnosignaturalarni qidirishni taklif etmoqda.
  • Oyning atmosfera va geologik jarayonlarning yoʻqligi milliardlab yillar davomida kosmik moddalarni saqlab qolish uchun ideal sharoit yaratadi.
  • Ushbu tadqiqotlar natijasida hatto sunʼiy zarrachalar topilmasa ham, Galaktika boʻylab yulduzlararo changning harakatlanishi va saqlanishi haqida muhim maʼlumotlar olinadi.

SETI Institute tadqiqotchilari oʻzgayeriq sivilizatsiyalar faoliyati izlarini topishning gʻayrioddiy usulini ilgari surishdi — ular Yerning tabiiy yoʻldoshi tuprogʻidan mikroskopik sunʼiy zarrachalarni qidirishni tavsiya qilmoqda. Mutaxassislarning fikricha, milliardlab yillar davomida Oy kosmosdan kelgan moddalar oʻziga xos arxivida toʻplangan boʻlishi mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

arXiv preprintlar serverida chop etilgan va hozirda International Journal of Astrobiology nashri tomonidan koʻrib chiqilayotgan ilmiy ishda ushbu gʻoya batafsil bayon etilgan. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, gap rivojlangan sivilizatsiyalar kosmik faoliyati yoki yirik muhandislik loyihalari natijasida yaratilishi mumkin boʻlgan mikroblar hajmidagi texnosignaturalar haqida ketmoqda.

Agar bunday obyektlar milliardlab yil davomida saqlanib qolsa, ularning bir qismi yulduzlararo muhitga, soʻngra Quyon sistemasiga oʻtib, Oy yuzasiga choʻkishi ehtimoli mavjud. Mualliflarning taʼkidlashicha, Yer bilan solishtirganda aynan Oy bunday tadqiqotlar uchun eng qulay joy hisoblanadi.

Nima uchun aynan Oy tanlandi

Sayyoramizdan farqli oʻlaroq, Yerdagi atmosfera, suyuq suv va faol geologik jarayonlar qadimiy izlarni asta-sekin yoʻq qilib yuboradi. Oy regoliti esa kosmik moddalarni milliardlab yillar davomida oʻzgarishsiz saqlab qolishga qodir ideal muhit boʻlib xizmat qiladi.

Birinchi bosqichdagi tajriba uchun olimlar taxminan bir kub metr retsent regolitni oʻrganishni taklif etmoqda. Olingan namunalar elektron mikroskopiya, materialshunoslik usullari hamda tabiiy zarralar orasidan gʻayrioddiy tuzilmalarni aniqlashga qodir sunʼiy intellektga asoslangan kompyuter koʻrish tizimlari yordamida tahlil qilinadi.

Kelajakdagi missiyalar va ilmiy ahamiyat

Yangi oy dasturlarining paydo boʻlishi bunday gʻoyalarni amalga oshirishni yanada realistik qilmoqda. Xususan, Artemis va Chang'e dasturlari Oy yuzasini yanada chuqurroq oʻrganish va yoʻldoshning turli hududlaridan yangi namunalarni Yerga yetkazib berishni nazarda tutadi.

Hatto hech qanday sunʼiy zarrachalar topilmasa ham, bunday tajriba fan uchun ulkan qiymatga ega boʻladi. U kosmik obʼyektlarning mavjudligiga doir chegaralarni belgilashga yordam beradi va yulduzlararo chang Galaktika boʻylab qanday koʻchishi hamda oy tuprogʻida qanday saqlanishini tushunishni yaxshilaydi.

Mazkur yondashuvning klassik SETI loyihalaridan asosiy farqi qidiruv obyektining oʻzidadir. Olimlar radiostignallar yoki mavjud sivilizatsiyalar belgilarini emas, balki qadimiy va allaqachon yoʻq boʻlib ketgan sivilizatsiyalar qoldirgan texnologiyalarning moddiy izlarini topishni maqsad qilib qoʻyishgan.

OySETITexnosignaturaKosmosIlm-fan
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

SpaceX tarixidagi eng muhim sinov: Starship orbitaga chiqadiSpaceX tarixidagi eng muhim sinov: Starship orbitaga chiqadiBugun, 00:52Realme 16 Pro Harry Potter Edition smartfoni rasman namoyish etildiRealme 16 Pro Harry Potter Edition smartfoni rasman namoyish etildiBugun, 00:21Sunʼiy intellekt qabristoni: yopilib ketgan yirik startaplar va loyihalarSunʼiy intellekt qabristoni: yopilib ketgan yirik startaplar va loyihalarBugun, 00:20Xitoy yarimoʻtkazgichlar bozorida yetakchilarni quvib yetmoqdaXitoy yarimoʻtkazgichlar bozorida yetakchilarni quvib yetmoqdaKecha, 23:22iQOO 16 smartfoni 165 Hz ekran va 8400 mA soat akkumulyator bilan taqdim etiladiiQOO 16 smartfoni 165 Hz ekran va 8400 mA soat akkumulyator bilan taqdim etiladiKecha, 20:51Samsung Yevropada yangi Galaxy A18 4G smartfonini namoyish etdiSamsung Yevropada yangi Galaxy A18 4G smartfonini namoyish etdiKecha, 20:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi