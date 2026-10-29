Tarixda misli ko‘rilmagan faollik: Novak Jokovich ketma-ket 21-mavsumda rekord o‘rnatdi

·53·Sport
Tarixda misli ko‘rilmagan faollik: Novak Jokovich ketma-ket 21-mavsumda rekord o‘rnatdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Novak Jokovich Shveysariyaning Bazel shahrida o'tayotgan ATP-500 turnirida fransiyalik Ugo Umberni mag'lub etib, o'z faoliyatida ketma-ket 21-mavsumda kamida 20 ta g'alabaga erishgan tarixiy natijani qayd etdi.
  • Uch set davom etgan keskin bahsda serbiyalik tennischi 4:6, 6:3, 6:4 hisobida irodali g'alabani tantana qildi.
  • Turnirning navbatdagi bosqichida Jokovich germaniyalik Yan-Lennard Shtruffga qarshi kortga chiqadi.

Sayyoramizning 12-raqamli raketkasi, jahon tennisi afsonasi Novak Jokovich sport tarixida kamdan-kam uchraydigan fenomenal barqarorlikni namoyish etishda davom etmoqda. 28 oktyabr kuni Shveysariyaning Bazel shahrida start olgan nufuzli ATP-500 turnirining ilk davrasida serbiyalik yulduz fransiyalik Ugo Umberga qarshi og‘ir va keskin uchrashuv o‘tkazib, irodali g‘alabani qo‘lga kiritdi.

Ushbu muvaffaqiyat tufayli Jokovich faoliyatida ketma-ket 21-mavsumda kamida 20 ta g‘alaba qayd etishdek hayratlanarli tarixiy rekordni rasmiylashtirdi.

Bazeldagi kambek: Umberga qarshi uch setlik drama

Dunyo reytingida 38-o‘rinni egallab turgan fransiyalik Ugo Umber tajribali raqibiga qarshi bahsni juda faol boshladi:

  • Birinchi setdagi boy berish: Dastlabki partiyada Umber o‘z imkoniyatlaridan unumli foydalanib, 6:4 hisobida ustunlikni qo‘lga kiritdi;

  • Jokovichning muvozanatni tiklashi: Ikkinchi setdan boshlab serbiyalik chempion o‘yin tempini oshirdi, xatolar sonini keskin kamaytirdi va partiyani 6:3 hisobida o‘z foydasiga hal qildi;

  • Hal qiluvchi g‘alaba: Uchinchi hal qiluvchi setda Novak sovuqqonlik va katta tajriba evaziga 6:4 hisobida zafar quchib, uchrashuvdagi yakuniy g‘alabani naqd qildi (4:6, 6:3, 6:4);

  • Ajoyib forma: Jokovich o‘zi ishtirok etgan so‘nggi 7 ta rasmiy uchrashuvning 6 tasida raqiblaridan ustun kelishga muvaffaq bo‘ldi.

Keyingi raqib va turnir tafsilotlari

Serbiyalik tennischining ushbu mavsumdagi yurishi va Bazeldagi rejalari quyidagicha ko‘rinish olgan:

  • Mavsumdagi avvalgi natijalar: Novak Jokovich bundan sal avval Pekinda o‘tkazilgan ATP-500 turnirida chempionlik shohsupasiga ko‘tarilgan, biroq undan keyingi Shanxay «Masters» musobaqasini kutilmaganda ilk davradayoq tark etgan edi;

  • Ikkinchi davradagi raqib: Bazeldagi navbatdagi bosqichda Jokovich Germaniyaning tajribali vakili Yan-Lennard Shtruffga qarshi kortga chiqadi;

  • Musobaqa haqida qisqacha: 26 oktyabrda boshlangan Bazel turniri 1 noyabrga qadar davom etadi. Mazkur musobaqaning amaldagi chempioni braziliyalik yosh yulduz Joau Fonseka hisoblanadi.

Novak Jokovichning 21 yil davomida har yili eng yuqori elita darajasida kamida 20 ta g‘alabaga erishib kelayotgani uning nafaqat jismoniy, balki aql bovar qilmas ruhiy kuchga ega ekanining yorqin dalilidir.

Novak JokovichATP-500Bazel turniriUgo Umber
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jokovich Pekinda finalga chiqdi, Medvedev diskvalifikatsiya qilindiJokovich Pekinda finalga chiqdi, Medvedev diskvalifikatsiya qilindi5 oktabr 22:51Jokovich «Rolan Garros»-2026da ikki set ustunligidan keyin mag‘lub bo‘ldiJokovich «Rolan Garros»-2026da ikki set ustunligidan keyin mag‘lub bo‘ldi30 may 08:14Husanovning o‘yini qanday baholandi: “Manchester Siti” “Brayton” to‘sig‘idan qanday o‘tdi?Husanovning o‘yini qanday baholandi: “Manchester Siti” “Brayton” to‘sig‘idan qanday o‘tdi?Bugun 08:39Abduqodir Husanovga necha ball berildi? “Manchester Siti” — “Brayton” uchrashuvi tahliliAbduqodir Husanovga necha ball berildi? “Manchester Siti” — “Brayton” uchrashuvi tahliliBugun 08:25“San-Siro”da “Milan” mag‘lubiyatga uchradi, “Inter” gol urmasdan g‘alaba qozondi“San-Siro”da “Milan” mag‘lubiyatga uchradi, “Inter” gol urmasdan g‘alaba qozondiBugun 08:15Angliyada sensatsiyalar kechasi: “Aston Villa” tor-mor etildi, “Fulhem” kubokni tark etdiAngliyada sensatsiyalar kechasi: “Aston Villa” tor-mor etildi, “Fulhem” kubokni tark etdiBugun 08:09
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi