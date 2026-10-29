Tarixda misli ko‘rilmagan faollik: Novak Jokovich ketma-ket 21-mavsumda rekord o‘rnatdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Novak Jokovich Shveysariyaning Bazel shahrida o'tayotgan ATP-500 turnirida fransiyalik Ugo Umberni mag'lub etib, o'z faoliyatida ketma-ket 21-mavsumda kamida 20 ta g'alabaga erishgan tarixiy natijani qayd etdi.
- Uch set davom etgan keskin bahsda serbiyalik tennischi 4:6, 6:3, 6:4 hisobida irodali g'alabani tantana qildi.
- Turnirning navbatdagi bosqichida Jokovich germaniyalik Yan-Lennard Shtruffga qarshi kortga chiqadi.
Sayyoramizning 12-raqamli raketkasi, jahon tennisi afsonasi Novak Jokovich sport tarixida kamdan-kam uchraydigan fenomenal barqarorlikni namoyish etishda davom etmoqda. 28 oktyabr kuni Shveysariyaning Bazel shahrida start olgan nufuzli ATP-500 turnirining ilk davrasida serbiyalik yulduz fransiyalik Ugo Umberga qarshi og‘ir va keskin uchrashuv o‘tkazib, irodali g‘alabani qo‘lga kiritdi.
Ushbu muvaffaqiyat tufayli Jokovich faoliyatida ketma-ket 21-mavsumda kamida 20 ta g‘alaba qayd etishdek hayratlanarli tarixiy rekordni rasmiylashtirdi.
Bazeldagi kambek: Umberga qarshi uch setlik drama
Dunyo reytingida 38-o‘rinni egallab turgan fransiyalik Ugo Umber tajribali raqibiga qarshi bahsni juda faol boshladi:
Birinchi setdagi boy berish: Dastlabki partiyada Umber o‘z imkoniyatlaridan unumli foydalanib, 6:4 hisobida ustunlikni qo‘lga kiritdi;
Jokovichning muvozanatni tiklashi: Ikkinchi setdan boshlab serbiyalik chempion o‘yin tempini oshirdi, xatolar sonini keskin kamaytirdi va partiyani 6:3 hisobida o‘z foydasiga hal qildi;
Hal qiluvchi g‘alaba: Uchinchi hal qiluvchi setda Novak sovuqqonlik va katta tajriba evaziga 6:4 hisobida zafar quchib, uchrashuvdagi yakuniy g‘alabani naqd qildi (4:6, 6:3, 6:4);
Ajoyib forma: Jokovich o‘zi ishtirok etgan so‘nggi 7 ta rasmiy uchrashuvning 6 tasida raqiblaridan ustun kelishga muvaffaq bo‘ldi.
Keyingi raqib va turnir tafsilotlari
Serbiyalik tennischining ushbu mavsumdagi yurishi va Bazeldagi rejalari quyidagicha ko‘rinish olgan:
Mavsumdagi avvalgi natijalar: Novak Jokovich bundan sal avval Pekinda o‘tkazilgan ATP-500 turnirida chempionlik shohsupasiga ko‘tarilgan, biroq undan keyingi Shanxay «Masters» musobaqasini kutilmaganda ilk davradayoq tark etgan edi;
Ikkinchi davradagi raqib: Bazeldagi navbatdagi bosqichda Jokovich Germaniyaning tajribali vakili Yan-Lennard Shtruffga qarshi kortga chiqadi;
Musobaqa haqida qisqacha: 26 oktyabrda boshlangan Bazel turniri 1 noyabrga qadar davom etadi. Mazkur musobaqaning amaldagi chempioni braziliyalik yosh yulduz Joau Fonseka hisoblanadi.
Novak Jokovichning 21 yil davomida har yili eng yuqori elita darajasida kamida 20 ta g‘alabaga erishib kelayotgani uning nafaqat jismoniy, balki aql bovar qilmas ruhiy kuchga ega ekanining yorqin dalilidir.
Izohlar 0
…