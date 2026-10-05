O‘zbekistonlik hakamlar ishlagan finalda chempion aniqlandi

·41·Sport
O‘zbekistonlik hakamlar ishlagan finalda chempion aniqlandi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Jakartada o‘tkazilgan FIFA ASEAN Cup finalida Indoneziya Tailandni penaltilar seriyasida 4:2 hisobida mag‘lub etib, chempionlikni qo‘lga kiritdi.
  • Ushbu dramatik uchrashuvda o‘zbekistonlik hakamlar brigadasi, jumladan Ahrol Risqullayev boshchiligidagi hakamlar ishladi.
  • Asosiy vaqt 1:1, qo‘shimcha bo‘limlar esa 2:2 hisobida yakunlangan edi.

Jakartada o‘tkazilgan FIFA ASEAN Cup turniri dramatik final bilan yakunlandi. Bosh sovrin uchun kechgan bahsda Indoneziya va Tailand 120 daqiqa davomida g‘olibni aniqlay olmadi. Chempion taqdiri esa penaltilar seriyasida hal bo‘ldi.

E’tiborlisi, hal qiluvchi uchrashuvda o‘zbekistonlik hakamlar — Ahrol Risqullayev boshchiligidagi hakamlar brigadasi ishladi.

Penaltilar seriyasida Indoneziya 4:2 hisobida ustun kelib, o‘z maydonida o‘tkazilgan turnirda chempionlikni qo‘lga kiritdi.

Finalda asosiy vaqtning o‘zida dramatik voqealar

5 oktyabr kuni Jakartada o‘tkazilgan finalda mezbon Indoneziya Tailandga qarshi maydonga tushdi.

Uchrashuvning dastlabki qismida jamoalar ehtiyotkor harakat qildi. Hisobdagi sukut 84-daqiqada buzildi.

Jeyms Indoneziyani oldinga olib chiqdi — 1:0.

Biroq mezbonlarning quvonchi uzoqqa cho‘zilmadi. Uch daqiqa o‘tib, Sanron Tailand safida hisobni tenglashtirdi.

Asosiy vaqt 1:1 hisobida yakunlandi va jamoalar qo‘shimcha bo‘limlarga yo‘l oldi.

Qo‘shimcha bo‘limda ham g‘olib aniqlanmadi

Qo‘shimcha vaqt finalga yanada ko‘proq dramatizm qo‘shdi.

111-daqiqada Chamratsame Tailandni yana oldinga olib chiqdi — 1:2.

Ammo mezbonlar taslim bo‘lmadi.

Indoneziya 116-daqiqada Baggottning goli evaziga hisobni yana tenglashtirdi — 2:2.

Shu tariqa 120 daqiqa davom etgan final ham g‘olibni aniqlamadi.

Chempionni penaltilar seriyasi tanladi

Ikki jamoa taqdiri endi penaltilar seriyasida hal bo‘ldi.

Bu bosqichda Indoneziya futbolchilari aniqroq harakat qildi. Mezbonlar seriyada 4:2 hisobida g‘alaba qozonib, FIFA ASEAN Cup bosh sovrinini qo‘lga kiritdi.

Shu tariqa Jakartadagi turnir chempionligi Indoneziyaga nasib etdi.

Finalda o‘zbekistonlik hakamlar

Musobaqaning O‘zbekiston futboli uchun alohida ahamiyatga ega jihati ham bor.

Indoneziya va Tailand o‘rtasidagi hal qiluvchi bahsni Ahrol Risqullayev boshchiligidagi o‘zbekistonlik hakamlar brigadasi boshqarib bordi.

Demak, Jakartadagi FIFA ASEAN Cup turnirining eng muhim uchrashuvlaridan biri — finalda o‘zbek hakamlari ham ish olib bordi.

Malayziya bronza medalini qo‘lga kiritdi

Turnirning 3-o‘rin uchun bahsida Malayziya va Vetnam o‘zaro kuch sinashdi.

Uchrashuvda yagona gol ikkinchi bo‘limda urildi. 62-daqiqada Tiyerney Malayziyaga g‘alaba keltirgan to‘pni kiritdi.

Shu tariqa Malayziya Vetnamni 1:0 hisobida mag‘lub etib, musobaqaning 3-o‘rinini egalladi.

FIFA ASEAN Cup yakunlari

Final

Indoneziya — Tailand — 2:2

Penaltilar seriyasi — 4:2

Gollar: Jeyms, 84; Baggott, 116 — Sanron, 87; Chamratsame, 111.

3-o‘rin uchun o‘yin

Malayziya — Vetnam — 1:0

Gol: Tiyerney, 62.

Jakartadagi musobaqa shu tariqa haqiqiy futbol dramasi bilan yakunlandi: finalda avval Indoneziya, keyin Tailand ustunlik qildi, biroq mezbonlar oxirgi daqiqalarda yana hisobni tenglashtirib, chempionlikni penaltilarda hal qildi.

Eng e’tiborli jihatlardan biri esa bosh sovrin uchun kechgan ushbu murosasiz bahsda o‘zbekistonlik hakamlar ishlagani bo‘ldi.

FIFA ASEAN CupAhrol RisqullayevJakartaIndoneziya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekiston bokschilari Osiyo chempionatini g‘alabalar bilan boshladiO‘zbekiston bokschilari Osiyo chempionatini g‘alabalar bilan boshladi6 iyul 18:50Jakartada 11 ta oltin: ikki jamoamiz Osiyoda birinchi bo‘lishdi!Jakartada 11 ta oltin: ikki jamoamiz Osiyoda birinchi bo‘lishdi!16 iyul 19:3613 final, 13 umid: qizlarimiz Jakartada oltin medallar uchun ringga chiqadi13 final, 13 umid: qizlarimiz Jakartada oltin medallar uchun ringga chiqadi14 iyul 17:23«Bizga xalaqit berishmasa, chempion bo‘lamiz»: Mourino Madrid derbisidagi mag‘lubiyatdan so‘ng«Bizga xalaqit berishmasa, chempion bo‘lamiz»: Mourino Madrid derbisidagi mag‘lubiyatdan so‘ng21 sentabr 19:31Aichi-Nagoyada ikki g‘alaba, ikki mag‘lubiyat: O‘zbekiston bokschilarining natijalariAichi-Nagoyada ikki g‘alaba, ikki mag‘lubiyat: O‘zbekiston bokschilarining natijalari27 sentabr 16:21Buxorolik bokschi Saidjamshid Jafarov Ozarbayjon safida Yevropa chempioni bo‘ldiBuxorolik bokschi Saidjamshid Jafarov Ozarbayjon safida Yevropa chempioni bo‘ldi26 sentabr 13:13
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?