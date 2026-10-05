O‘zbekistonlik hakamlar ishlagan finalda chempion aniqlandi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Jakartada o‘tkazilgan FIFA ASEAN Cup finalida Indoneziya Tailandni penaltilar seriyasida 4:2 hisobida mag‘lub etib, chempionlikni qo‘lga kiritdi.
- Ushbu dramatik uchrashuvda o‘zbekistonlik hakamlar brigadasi, jumladan Ahrol Risqullayev boshchiligidagi hakamlar ishladi.
- Asosiy vaqt 1:1, qo‘shimcha bo‘limlar esa 2:2 hisobida yakunlangan edi.
Jakartada o‘tkazilgan FIFA ASEAN Cup turniri dramatik final bilan yakunlandi. Bosh sovrin uchun kechgan bahsda Indoneziya va Tailand 120 daqiqa davomida g‘olibni aniqlay olmadi. Chempion taqdiri esa penaltilar seriyasida hal bo‘ldi.
E’tiborlisi, hal qiluvchi uchrashuvda o‘zbekistonlik hakamlar — Ahrol Risqullayev boshchiligidagi hakamlar brigadasi ishladi.
Penaltilar seriyasida Indoneziya 4:2 hisobida ustun kelib, o‘z maydonida o‘tkazilgan turnirda chempionlikni qo‘lga kiritdi.
Finalda asosiy vaqtning o‘zida dramatik voqealar
5 oktyabr kuni Jakartada o‘tkazilgan finalda mezbon Indoneziya Tailandga qarshi maydonga tushdi.
Uchrashuvning dastlabki qismida jamoalar ehtiyotkor harakat qildi. Hisobdagi sukut 84-daqiqada buzildi.
Jeyms Indoneziyani oldinga olib chiqdi — 1:0.
Biroq mezbonlarning quvonchi uzoqqa cho‘zilmadi. Uch daqiqa o‘tib, Sanron Tailand safida hisobni tenglashtirdi.
Asosiy vaqt 1:1 hisobida yakunlandi va jamoalar qo‘shimcha bo‘limlarga yo‘l oldi.
Qo‘shimcha bo‘limda ham g‘olib aniqlanmadi
Qo‘shimcha vaqt finalga yanada ko‘proq dramatizm qo‘shdi.
111-daqiqada Chamratsame Tailandni yana oldinga olib chiqdi — 1:2.
Ammo mezbonlar taslim bo‘lmadi.
Indoneziya 116-daqiqada Baggottning goli evaziga hisobni yana tenglashtirdi — 2:2.
Shu tariqa 120 daqiqa davom etgan final ham g‘olibni aniqlamadi.
Chempionni penaltilar seriyasi tanladi
Ikki jamoa taqdiri endi penaltilar seriyasida hal bo‘ldi.
Bu bosqichda Indoneziya futbolchilari aniqroq harakat qildi. Mezbonlar seriyada 4:2 hisobida g‘alaba qozonib, FIFA ASEAN Cup bosh sovrinini qo‘lga kiritdi.
Shu tariqa Jakartadagi turnir chempionligi Indoneziyaga nasib etdi.
Finalda o‘zbekistonlik hakamlar
Musobaqaning O‘zbekiston futboli uchun alohida ahamiyatga ega jihati ham bor.
Indoneziya va Tailand o‘rtasidagi hal qiluvchi bahsni Ahrol Risqullayev boshchiligidagi o‘zbekistonlik hakamlar brigadasi boshqarib bordi.
Demak, Jakartadagi FIFA ASEAN Cup turnirining eng muhim uchrashuvlaridan biri — finalda o‘zbek hakamlari ham ish olib bordi.
Malayziya bronza medalini qo‘lga kiritdi
Turnirning 3-o‘rin uchun bahsida Malayziya va Vetnam o‘zaro kuch sinashdi.
Uchrashuvda yagona gol ikkinchi bo‘limda urildi. 62-daqiqada Tiyerney Malayziyaga g‘alaba keltirgan to‘pni kiritdi.
Shu tariqa Malayziya Vetnamni 1:0 hisobida mag‘lub etib, musobaqaning 3-o‘rinini egalladi.
FIFA ASEAN Cup yakunlari
Final
Indoneziya — Tailand — 2:2
Penaltilar seriyasi — 4:2
Gollar: Jeyms, 84; Baggott, 116 — Sanron, 87; Chamratsame, 111.
3-o‘rin uchun o‘yin
Malayziya — Vetnam — 1:0
Gol: Tiyerney, 62.
Jakartadagi musobaqa shu tariqa haqiqiy futbol dramasi bilan yakunlandi: finalda avval Indoneziya, keyin Tailand ustunlik qildi, biroq mezbonlar oxirgi daqiqalarda yana hisobni tenglashtirib, chempionlikni penaltilarda hal qildi.
Eng e’tiborli jihatlardan biri esa bosh sovrin uchun kechgan ushbu murosasiz bahsda o‘zbekistonlik hakamlar ishlagani bo‘ldi.
Izohlar 0
…