O‘zbekistonlik taekvondochilarning yangi jahon reytingi: Kimlar kuchli o‘nlikda?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Butunjahon taekvondo federatsiyasi noyabr oyi uchun yangilangan jahon reytingini e'lon qildi, unda o'zbekistonlik sportchilar kuchli elliktalikdan mustahkam joy egalladi.
- Erkaklar o'rtasida 80 kg vazn toifasida Jasurbek Jaysunov 4-o'rin bilan terma jamoada eng yuqori natijani qayd etgan bo'lsa, ayollar o'rtasida 67 kg vaznda Ozoda Sobirjonova 7-o'rinni band etdi.
Butunjahon taekvondo federatsiyasi (WT) an’anaga muvofiq oktyabr oyi yakunlari bo‘yicha shakllantirilgan noyabr oyining jahon reytingini e’lon qildi. Unga ko‘ra, O‘zbekiston milliy terma jamoasining bir qator iqtidorli vakillari kuchli 50 talikdan mustahkam joy olishdi. Bu esa sportchilarimizning xalqaro maydondagi faolligi va yuqori natijalaridan darak beradi.
Erkaklar o‘rtasidagi yetakchilar
Erkaklar toifasida bir qator vaznlarda o‘zbekistonlik taekvondochilar yuqori natijalarni qayd etishdi.
80 kg vazn toifasi: Jasurbek Jaysunov jahon reytingida 4-o‘rinni egallab, terma jamoamizning eng yuqori natijasini ko‘rsatdi (108,27 ochko).
68 kg vazn toifasi: Najmiddin Qosimxojiyev o‘z vazn toifasida 6-o‘ringa ko‘tarilib oldi (57,60 ochko). Shuningdek, ushbu vaznda Omadbek Otabekov (35-o‘rin), Diyorbek To‘xliboyev (38-o‘rin) va Shohjahon Ahmedov (43-o‘rin) ham kuchli elliktalikdan joy olishdi.
87 kg vazn toifasi: Yodgorbek Jo‘raboyev 7-o‘rinni (34,00 ochko), Shohjahon Karimboyev esa 23-o‘rinni (14,64 ochko) band etishdi.
+87 kg vazn toifasi: Marat Mavlonov reytingda 10-o‘ringa (53,47 ochko) ko‘tarildi.
Boshqa vaznlar: 54 kg vaznda Jahongir Xudoyberdiyev (14-o‘rin) va Yosinbek Odilov (26-o‘rin), 63 kg vaznda Nazarali Nazarov (15-o‘rin) va Asadbek Soataliyev (31-o‘rin), 74 kg vaznda esa Mironshohmirzo Muzaffarov (12-o‘rin) va Axadjon Muxtorov (47-o‘rin) yuqori o‘rinlarni egallab turishibdi.
Vazn toifasi
Sportchi va o‘rni
Reyting ochkolari
54 kg
Jahongir Xudoyberdiyev (14)
29,68
63 kg
Nazarali Nazarov (15)
22,08
68 kg
Najmiddin Qosimxojiyev (6)
57,60
74 kg
Mironshohmirzo Muzaffarov (12)
29,51
80 kg
Jasurbek Jaysunov (4)
108,27
87 kg
Yodgorbek Jo‘raboyev (7)
34,00
+87 kg
Marat Mavlonov (10)
53,47
Ayollar o‘rtasidagi muvaffaqiyatlar
Ayol taekvondochilarimiz ham erkaklardan qolishmagan holda, jahon reytingining yuqori pog‘onalaridan joy olishdi.
67 kg vazn toifasi: Ozoda Sobirjonova 7-o‘rinni egallab (78,93 ochko), ayollar terma jamoasining eng yaxshi natijasini qayd etdi.
57 kg vazn toifasi: Madina Mirabzalova 8-o‘ringa (62,42 ochko), Shabbona Abduvaliyeva esa 16-o‘ringa (50,56 ochko) ko‘tarilishdi.
62 kg vazn toifasi: Ushbu vaznda birdaniga uch nafar sportchimiz kuchli elliktalikdan joy oldi: Diyora Azizova (16-o‘rin), Mohidil O‘ktamjonova (17-o‘rin) va Sevinch Hayitova (35-o‘rin).
+73 kg vazn toifasi: Svetlana Saidova (Osipova) 13-o‘rinni (61,95 ochko) band etgan bo‘lsa, Iroda Mirtojiyeva 28-o‘rinda (28,08 ochko) bormoqda.
Vazn toifasi
Sportchi va o‘rni
Reyting ochkolari
53 kg
Laylo Xasanova (25)
21,81
57 kg
Madina Mirabzalova (8)
62,42
62 kg
Diyora Azizova (16)
30,15
67 kg
Ozoda Sobirjonova (7)
78,93
+73 kg
Svetlana Saidova (13)
61,95
Bu natijalar O‘zbekiston taekvondo maktabining xalqaro miqyosda tobora yuksalib borayotganini va sportchilarimizning jahon yetakchilari qatorida ekanini ko‘rsatadi.
Sizningcha, Jasurbek Jaysunov va Ozoda Sobirjonova yaqin kelajakda jahon reytingida yanada yuqoriroq — 1-o‘ringa ko‘tarila oladimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
- #Butunjahon taekvondo federatsiyasi
- #O‘zbekiston taekvondo terma jamoasi
- #Jasurbek Jaysunov
- #Ozoda Sobirjonova
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…