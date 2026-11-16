O‘zbekistonlik taekvondochilarning yangi jahon reytingi: Kimlar kuchli o‘nlikda?

2 daqiqa o'qish18
O‘zbekistonlik taekvondochilarning yangi jahon reytingi: Kimlar kuchli o‘nlikda?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Butunjahon taekvondo federatsiyasi noyabr oyi uchun yangilangan jahon reytingini e'lon qildi, unda o'zbekistonlik sportchilar kuchli elliktalikdan mustahkam joy egalladi.
  • Erkaklar o'rtasida 80 kg vazn toifasida Jasurbek Jaysunov 4-o'rin bilan terma jamoada eng yuqori natijani qayd etgan bo'lsa, ayollar o'rtasida 67 kg vaznda Ozoda Sobirjonova 7-o'rinni band etdi.

Butunjahon taekvondo federatsiyasi (WT) an’anaga muvofiq oktyabr oyi yakunlari bo‘yicha shakllantirilgan noyabr oyining jahon reytingini e’lon qildi. Unga ko‘ra, O‘zbekiston milliy terma jamoasining bir qator iqtidorli vakillari kuchli 50 talikdan mustahkam joy olishdi. Bu esa sportchilarimizning xalqaro maydondagi faolligi va yuqori natijalaridan darak beradi.

Erkaklar o‘rtasidagi yetakchilar

Erkaklar toifasida bir qator vaznlarda o‘zbekistonlik taekvondochilar yuqori natijalarni qayd etishdi.

  • 80 kg vazn toifasi: Jasurbek Jaysunov jahon reytingida 4-o‘rinni egallab, terma jamoamizning eng yuqori natijasini ko‘rsatdi (108,27 ochko).

  • 68 kg vazn toifasi: Najmiddin Qosimxojiyev o‘z vazn toifasida 6-o‘ringa ko‘tarilib oldi (57,60 ochko). Shuningdek, ushbu vaznda Omadbek Otabekov (35-o‘rin), Diyorbek To‘xliboyev (38-o‘rin) va Shohjahon Ahmedov (43-o‘rin) ham kuchli elliktalikdan joy olishdi.

  • 87 kg vazn toifasi: Yodgorbek Jo‘raboyev 7-o‘rinni (34,00 ochko), Shohjahon Karimboyev esa 23-o‘rinni (14,64 ochko) band etishdi.

  • +87 kg vazn toifasi: Marat Mavlonov reytingda 10-o‘ringa (53,47 ochko) ko‘tarildi.

  • Boshqa vaznlar: 54 kg vaznda Jahongir Xudoyberdiyev (14-o‘rin) va Yosinbek Odilov (26-o‘rin), 63 kg vaznda Nazarali Nazarov (15-o‘rin) va Asadbek Soataliyev (31-o‘rin), 74 kg vaznda esa Mironshohmirzo Muzaffarov (12-o‘rin) va Axadjon Muxtorov (47-o‘rin) yuqori o‘rinlarni egallab turishibdi.

Vazn toifasi

Sportchi va o‘rni

Reyting ochkolari

54 kg

Jahongir Xudoyberdiyev (14)

29,68

63 kg

Nazarali Nazarov (15)

22,08

68 kg

Najmiddin Qosimxojiyev (6)

57,60

74 kg

Mironshohmirzo Muzaffarov (12)

29,51

80 kg

Jasurbek Jaysunov (4)

108,27

87 kg

Yodgorbek Jo‘raboyev (7)

34,00

+87 kg

Marat Mavlonov (10)

53,47

Ayollar o‘rtasidagi muvaffaqiyatlar

Ayol taekvondochilarimiz ham erkaklardan qolishmagan holda, jahon reytingining yuqori pog‘onalaridan joy olishdi.

  • 67 kg vazn toifasi: Ozoda Sobirjonova 7-o‘rinni egallab (78,93 ochko), ayollar terma jamoasining eng yaxshi natijasini qayd etdi.

  • 57 kg vazn toifasi: Madina Mirabzalova 8-o‘ringa (62,42 ochko), Shabbona Abduvaliyeva esa 16-o‘ringa (50,56 ochko) ko‘tarilishdi.

  • 62 kg vazn toifasi: Ushbu vaznda birdaniga uch nafar sportchimiz kuchli elliktalikdan joy oldi: Diyora Azizova (16-o‘rin), Mohidil O‘ktamjonova (17-o‘rin) va Sevinch Hayitova (35-o‘rin).

  • +73 kg vazn toifasi: Svetlana Saidova (Osipova) 13-o‘rinni (61,95 ochko) band etgan bo‘lsa, Iroda Mirtojiyeva 28-o‘rinda (28,08 ochko) bormoqda.

Vazn toifasi

Sportchi va o‘rni

Reyting ochkolari

53 kg

Laylo Xasanova (25)

21,81

57 kg

Madina Mirabzalova (8)

62,42

62 kg

Diyora Azizova (16)

30,15

67 kg

Ozoda Sobirjonova (7)

78,93

+73 kg

Svetlana Saidova (13)

61,95

Bu natijalar O‘zbekiston taekvondo maktabining xalqaro miqyosda tobora yuksalib borayotganini va sportchilarimizning jahon yetakchilari qatorida ekanini ko‘rsatadi.

Sizningcha, Jasurbek Jaysunov va Ozoda Sobirjonova yaqin kelajakda jahon reytingida yanada yuqoriroq — 1-o‘ringa ko‘tarila oladimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Sport yangiliklari