Telegram'dagi xavfli firibgarlik tuzoqlari: fuqarolar aldanayotgan keng tarqalgan 6 ta sxema
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekistonda Telegram messenjeri orqali sodir etilayotgan kiberjinoyatlar va firibgarlik holatlari keskin ko‘payib, fuqarolarga milliardlab so‘m miqdorida moddiy zarar yetkazilmoqda.
- Jinoyatchilar asosan soxta tanlovlar, zararli .apk fayllar, kredit va’dalari, soxta do‘konlar hamda davlat idoralari nomidan foydalanib, odamlarning shaxsiy ma’lumotlari va pul mablag‘larini o‘zlashtirmoqda.
So‘nggi yillarda O‘zbekistonda Telegram messenjeri orqali sodir etilayotgan kiberjinoyatlar va firibgarlik holatlari keskin ortdi. Fuqarolar asosan shaxsiy akkauntlarni o‘g‘irlash, bank kartalaridagi mablag‘larni yechib olish hamda soxta savdo va kredit sxemalari tuzog‘iga tez-tez tushib qolmoqdalar. Ichki ishlar vazirligining Kiberxavfsizlik markazi ma’lumotlariga ko‘ra, birgina yirik jinoiy guruhlarning noqonuniy faoliyati natijasida yuzlab yurtdoshlarimizga milliardlab so‘m miqdorida moddiy zarar yetkazilgan.
Keng tarqalgan eng xavfli firibgarlik sxemalari
Huquq-tartibot idoralari va soha mutaxassislari mamlakatimizda fuqarolar asosan quyidagi usullar orqali aldanayotganini qat’iyat bilan qayd etmoqda:
Soxta tanlov va ovoz berish havolalari: Firibgarlar «Eng yaxshi ota», «Eng yaxshi ona» yoki turli xil bog‘cha va maktab tanlovlarida ovoz berishni so‘rab maxsus fishing havolalar yubormoqda. Havolaga kirib, Telegram tasdiqlash kodini kiritgan foydalanuvchining akkaunti to‘liq qo‘lga olinadi va uning nomidan barcha tanishlariga qarz so‘rab xabarlar tarqatiladi.
Zararli .apk dasturlar orqali kartalarni bo‘shatish: Jinoyatchilar guruhlar va shaxsiy yozishmalar orqali virus yuklangan .apk fayllarni (masalan, to‘y taklifnomasi yoki yangi rasm niqobi ostida) tarqatmoqda. Ushbu xavfli usul orqali 133 nafar fuqaroning bank kartasidan qariyb 3 milliard so‘m o‘g‘irlangani aniqlangan.
Mikroqarz va kredit limitlarini naqdlashtirish: Firibgarlar Telegram botlar va kanallar orqali juda past foizli kredit yoki mikromoliya tashkilotlari limitini tezkor naqdlashtirib berishni va’da qilib, 600 ga yaqin fuqaroning 1 milliard so‘mdan ortiq mablag‘ini o‘zlashtirgan.
«Musodara tovarlar» va soxta do‘konlar: Davlat bojxona qo‘mitasi yoki yirik savdo omborlari nomidan soxta kanallar ochib, arzon narxda telefon va maishiy texnika sotishni va’da qilgan guruhlar 60 nafar fuqaroni 117 million so‘mga chuv tushirgan.
Davlat xizmatlari va rahbarlar nomidan xabarlar: Firibgarlar My.gov.uz portali yoki vazirlik va hokimiyat rahbarlari nomidan soxta profillar ochib, «akkauntingiz bloklandi» yoki «huquq-tartibot idoralari siz bilan qiziqmoqda» degan qo‘rqinchli bahonalar bilan shaxsiy ma’lumotlarni qo‘lga kiritmoqda.
Yo‘qotilgan pullarni qaytarish va’dasi: Avval firibgarlarga aldangan odamlarni takroran nishonga oluvchi alohida guruhlar paydo bo‘lgan bo‘lib, ular «o‘g‘irlangan pulni kafolatli undirib berish» xizmatini taklif qilib, jabrlanuvchilardan yana pul undirmoqda.
Firibgarlik turi
Zarar miqdori yoki ko‘lami
Asosiy aldov usuli
Zararli .apk fayllar
133 nafar fuqaro, ~3 mlrd so‘m
To‘y taklifnomasi yoki rasm niqobidagi virus ilovalar
Mikroqarzlarni naqdlash
600 ga yaqin fuqaro, >1 mlrd so‘m
Past foizli kredit va limitlarni naqd qilish va’dasi
Soxta onlayn do‘konlar
60 nafar fuqaro, 117 mln so‘m
Bojxona va ombor tovarlarini arzon sotish bahonasi
Ovoz berish havolalari
Yuzlab akkauntlar
Tanlovlarda qatnashish va ovoz yig‘ish soxta havolalari
Jabr ko‘rganda yoki shubha tug‘ilganda nima qilish kerak?
Agar siz yoki yaqinlaringiz Telegram orqali firibgarlar tuzog‘iga tushgan bo‘lsangiz, vaqtni boy bermasdan zudlik bilan quyidagi himoya choralarini ko‘rish tavsiya etiladi:
Bank kartasini darhol bloklash: Agar karta ma’lumotlari, maxsus kodlar yoki SMS-kod berib yuborilgan bo‘lsa, darhol bank mobil ilovasi yoki koll-markazi orqali kartani bloklang.
Begona seanslarni o‘chirish: Telegram sozlamalarida «Qurilmalar» (Devices) bo‘limiga kirib, barcha shubhali va notanish faol seanslarni zudlik bilan yakunlang hamda ikki bosqichli autentifikatsiyani (2FA) o‘rnating.
Rasmiy idoralarga murojaat qilish: Barcha yozishmalar, o‘tkazma cheklari va firibgarning profil havolasini saqlab (skrinshot qilib), 102 qisqa raqamiga yoki IIV Kiberxavfsizlik markaziga rasmiy ariza bilan murojaat qiling.
Sizningcha, fuqarolarni bu kabi kiberfiribgarlardan himoya qilish uchun qo‘shimcha ravishda yana qanday qat’iy choralar ko‘rilishi kerak? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…