Ukraina aholisi 12,7 millionga kamaydi: Demografik inqirozning dahshatli ko‘rsatkichlari
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Ukraina aholisi so‘nggi besh yil ichida 12,7 million kishiga kamayib, hozirda hukumat nazoratidagi hududlarda 28,5 million aholi qolgan.
- Demografiya instituti professori Dmitriy Shushpanov va direktor Ella Libanova ma'lumotlariga ko‘ra, bu pasayishga ommaviy migratsiya, tug‘ilishning keskin qisqarishi va o‘lim darajasining yuqoriligi sabab bo‘lmoqda.
Ukraina jiddiy demografik inqirozni boshdan kechirmoqda. Mamlakat aholisi so‘nggi qariyb besh yil ichida 12,7 million kishiga kamaydi. Bu haqdagi ma’lumot Ukraina Milliy fanlar akademiyasining Demografiya instituti professori Dmitriy Shushpanov tomonidan rasman tasdiqlandi. 2022 yil 1 yanvar holatiga ko‘ra mamlakatda 41,2 million kishi yashagan bo‘lsa, hozirda Ukraina hukumati nazoratidagi hududlarda taxminan 28,5 million aholi qolgan.
Demografik o‘zgarishlarning asosiy ko‘rsatkichlari va sabablari
Ukraina Milliy fanlar akademiyasi Demografiya instituti direktori Ella Libanova va professor Dmitriy Shushpanovning ma’lumotlariga ko‘ra, demografik vaziyat keskin yomonlashgan. 2022 yil boshidagi 41,2 millionlik ko‘rsatkichdan 2026 yil o‘rtalariga kelib aholi soni 28,5 million kishiga tushgan. Ta’kidlash joizki, ko‘rsatilgan 28,5 millionlik raqam faqat Kiyev nazorati ostidagi hududlarda yashovchi aholini o‘z ichiga oladi. Mamlakatda 2001 yildan beri to‘liq aholini ro‘yxatga olish o‘tkazilmagan, shu sababli mutaxassislar mavjud aholi sonini mobil aloqa operatorlari ma’lumotlari va maxsus demografik modellar orqali baholashmoqda.
Aholi kamayishining asosiy omillari:
Ommaviy migratsiya. Urush boshlanganidan beri 6 milliondan ortiq ukrainalik mamlakatni tark etgan va xorijda qolmoqda. 2025 yilda 290 ming, 2026 yilning birinchi yarmida esa yana 244 ming kishi chet elga chiqib ketgan.
Tug‘ilishning keskin pasayishi. Ukrainada tug‘ilish koeffitsiyenti bir ayolga 0,8–0,9 nafar bolani tashkil etmoqda. Aholi soni barqaror saqlanib qolishi uchun bu ko‘rsatkich kamida 2,1 bo‘lishi kerak.
Tabiiy kamayish va o‘lim. O‘lim ko‘rsatkichi tug‘ilishdan qariyb uch barobar yuqori. Masalan, 2025 yilda mamlakat tabiiy sabablar va urush oqibatida 300 mingdan ortiq aholisini yo‘qotgan.
Millatning qarishi. Jamiyatda 60 yoshdan oshganlar ulushi 24,5 foizdan qariyb 30 foizgacha oshgan. Bolalar ulushi esa 18 foizdan 14 foizgacha qisqargan, bu esa mehnat bozori va pensiya tizimiga jiddiy bosim o‘tkazmoqda.
Sizningcha, ushbu demografik inqiroz Ukrainaning urushdan keyingi tiklanishiga qanday ta’sir ko‘rsatadi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…