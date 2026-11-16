Ukraina aholisi 12,7 millionga kamaydi: Demografik inqirozning dahshatli ko‘rsatkichlari

1 daqiqa o'qish59
Ukraina aholisi 12,7 millionga kamaydi: Demografik inqirozning dahshatli ko‘rsatkichlari
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Ukraina aholisi so‘nggi besh yil ichida 12,7 million kishiga kamayib, hozirda hukumat nazoratidagi hududlarda 28,5 million aholi qolgan.
  • Demografiya instituti professori Dmitriy Shushpanov va direktor Ella Libanova ma'lumotlariga ko‘ra, bu pasayishga ommaviy migratsiya, tug‘ilishning keskin qisqarishi va o‘lim darajasining yuqoriligi sabab bo‘lmoqda.

Ukraina jiddiy demografik inqirozni boshdan kechirmoqda. Mamlakat aholisi so‘nggi qariyb besh yil ichida 12,7 million kishiga kamaydi. Bu haqdagi ma’lumot Ukraina Milliy fanlar akademiyasining Demografiya instituti professori Dmitriy Shushpanov tomonidan rasman tasdiqlandi. 2022 yil 1 yanvar holatiga ko‘ra mamlakatda 41,2 million kishi yashagan bo‘lsa, hozirda Ukraina hukumati nazoratidagi hududlarda taxminan 28,5 million aholi qolgan.

Demografik o‘zgarishlarning asosiy ko‘rsatkichlari va sabablari

Ukraina Milliy fanlar akademiyasi Demografiya instituti direktori Ella Libanova va professor Dmitriy Shushpanovning ma’lumotlariga ko‘ra, demografik vaziyat keskin yomonlashgan. 2022 yil boshidagi 41,2 millionlik ko‘rsatkichdan 2026 yil o‘rtalariga kelib aholi soni 28,5 million kishiga tushgan. Ta’kidlash joizki, ko‘rsatilgan 28,5 millionlik raqam faqat Kiyev nazorati ostidagi hududlarda yashovchi aholini o‘z ichiga oladi. Mamlakatda 2001 yildan beri to‘liq aholini ro‘yxatga olish o‘tkazilmagan, shu sababli mutaxassislar mavjud aholi sonini mobil aloqa operatorlari ma’lumotlari va maxsus demografik modellar orqali baholashmoqda.

Aholi kamayishining asosiy omillari:

  • Ommaviy migratsiya. Urush boshlanganidan beri 6 milliondan ortiq ukrainalik mamlakatni tark etgan va xorijda qolmoqda. 2025 yilda 290 ming, 2026 yilning birinchi yarmida esa yana 244 ming kishi chet elga chiqib ketgan.

  • Tug‘ilishning keskin pasayishi. Ukrainada tug‘ilish koeffitsiyenti bir ayolga 0,8–0,9 nafar bolani tashkil etmoqda. Aholi soni barqaror saqlanib qolishi uchun bu ko‘rsatkich kamida 2,1 bo‘lishi kerak.

  • Tabiiy kamayish va o‘lim. O‘lim ko‘rsatkichi tug‘ilishdan qariyb uch barobar yuqori. Masalan, 2025 yilda mamlakat tabiiy sabablar va urush oqibatida 300 mingdan ortiq aholisini yo‘qotgan.

  • Millatning qarishi. Jamiyatda 60 yoshdan oshganlar ulushi 24,5 foizdan qariyb 30 foizgacha oshgan. Bolalar ulushi esa 18 foizdan 14 foizgacha qisqargan, bu esa mehnat bozori va pensiya tizimiga jiddiy bosim o‘tkazmoqda.

Sizningcha, ushbu demografik inqiroz Ukrainaning urushdan keyingi tiklanishiga qanday ta’sir ko‘rsatadi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Dunyo yangiliklari