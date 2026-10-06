Kongo DR terma jamoasining JChdagi ishtiroki yuzasidan janjal koʻtarildi

·44·Sport
Kongo DR terma jamoasining JChdagi ishtiroki yuzasidan janjal koʻtarildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Kongo DR terma jamoasining 52 yillik tanaffusdan so'ng jahon chempionatiga yo'llanma olishi, ammo tarkibdagi darvozabon Lionel Mpasi fuqaroligini o'zgartirish bo'yicha rasmiy hujjatlar to'liq rasmiylashtirilmagani aniqlangach, janjalga sabab bo'ldi.
  • Nigeriya terma jamoasining shikoyati natijasida FIFA bu holatni ko'rib chiqdi, ammo texnik sabablarga ko'ra shikoyatni yopib, Kongoga Yamajkaga qarshi pley-off o'yinida qatnashishga ruxsat berdi.

Xalqaro futbol federatsiyasi (FIFA) jiddiy mojaro markazida qoldi. The New York Times nashrining ichki hujjatlarga tayanib xabar berishicha, tashkilotning huquqshunoslari Kongo Demokratik Respublikasi terma jamoasi tarkibida maydonga tushgan futbolchining qoidabuzarlikka yoʻl qoʻyganini aniqlagan. Ushbu holat 52 yillik tanaffusdan keyin jahon chempionatiga yoʻllanma olgan Kongo jamoasining ishtirokini xavf ostiga qoʻydi va Nigeriya tomonining keskin noroziligiga sabab boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com nashrining yoritishicha, mojaroga Nigeriya terma jamoasining shikoyati sabab boʻlgan. Kongoga qarshi bahsda magʻlub boʻlgan nigeriyaliklar raqib tarkibidagi futbolchining oʻyin huquqini tekshirishni talab qilishgan. Oʻtkazilgan tekshiruvlar natijasida, darvozabon Lionel Mpasi Fransiyaning yoshlar jamoalarida oʻynaganiga qaramamy, uning fuqaroligini oʻzgartirish boʻyicha zarur rasmiy hujjatlar FIFA tomonidan toʻliq rasmiylashtirilmagani maʼlum boʻlgan.

FIFA qarori va yashirin hujjatlar

Hujjatlardan koʻrinishicha, bunday qoidabuzarlik odatda aybdor jamoaga ishtirok etgan barcha oʻyinlar uchun texnik magʻlubiyat yozilishini taqozo etadi. Biroq FIFA barcha xavf-xatarlarga qaramay, Kongo Demokratik Respublikasiga Yamajkaga qarshi pley-off oʻyinida qatnashishga ruxsat bergan. Natijada kongoliklar hal qiluvchi bahsda gʻalaba qozonib, mundial yoʻllanmasini qoʻlga kiritishgan.

The New York Times ixtiyoriga kelib tushgan ichki yozishmalar FIFA rahbariyati va huquqiy qoʻmitalari oldida bir nechta muqobil variantlar turganini koʻrsatadi. Jumladan, Nigeriyaga gʻalaba taqdim etish, moliyaviy jarimalar qoʻllash, Kongoni pley-offda Nigeriya bilan almashtirish yoki shikoyat kech berilgani sababli hech qanday chora koʻrmaslik variantlari muhokama qilingan. Oxir-oqibat, FIFA shikoyatni texnik sabablarga koʻra yopganini maʼlum qilgan.

Oldingi oʻxshash holatlar

Tashkilot vakillari oʻz qarorlarini qoʻmitalarning mustaqilligi va amaldagi reglamentlarga asoslanishi bilan izohlab, prezident Janni Infantino bu qarorlarga aralashmaganini taʼkidlagan. Shunga qaramay, mazkur holat futbol jamoatchiligida savollar tugʻdirmoqda, chunki tarixda bunga oʻxshash pretsedentlar mavjud boʻlgan.

Jumladan, 2016-yilda Gretsiya terma jamoasi Avstraliya yoshlar jamoasida oʻynagan futbolchini maydonga tushirgani aniqlangach, FIFA Turkiyaga qarshi oʻyinda ularga texnik magʻlubiyat yozgan edi. Shuningdek, 2018-yilgi jahon chempionati saralashida Boliviya ham shunday qoidabuzarlik tufayli natijalardan mahrum qilingan edi. Nigeriya futbol federatsiyasi esa hozirgi holatda adolat tiklanishini talab qilib, noroziligini davom ettirmoqda.

Kongo DRNigeriyaFIFAJahon chempionatiLionel Mpasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

JCH-2026. Kongo DR terma jamoasining asosiy tarkibi ma’lum bo‘ldiJCH-2026. Kongo DR terma jamoasining asosiy tarkibi ma’lum bo‘ldi28 iyun 04:15Angliya 2038 yoki 2042 yilgi futbol boʻyicha Jahon chempionatiga mezbonlik qilishni rejalashtirmoqdaAngliya 2038 yoki 2042 yilgi futbol boʻyicha Jahon chempionatiga mezbonlik qilishni rejalashtirmoqda22 avgust 02:54FIFA rahbariyati Jahon chempionati tijorat rejasidan voz kechdiFIFA rahbariyati Jahon chempionati tijorat rejasidan voz kechdi1 avgust 05:32Bavariya sport direktori FIFA gʻoyasidan noroziligini bildirdiBavariya sport direktori FIFA gʻoyasidan noroziligini bildirdi30 iyul 12:36FIFA 2026-yilgi jahon chempionatining ramziy terma jamoasini eʼlon qildiFIFA 2026-yilgi jahon chempionatining ramziy terma jamoasini eʼlon qildi22 iyul 23:51Jahon chempionati-2026: Tarixiy gʻalaba, siyosiy aralashuv va FIFA atrofidagi mojarolarJahon chempionati-2026: Tarixiy gʻalaba, siyosiy aralashuv va FIFA atrofidagi mojarolar21 iyul 12:40
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?