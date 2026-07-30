Bavariya sport direktori FIFA gʻoyasidan noroziligini bildirdi
Bavariya klubining sport direktori Maks Eberl FIFA prezidenti Janni Infantinoning jahon chempionatiga xususiy investorlarni jalb etish tashabbusini keskin tanqid qildi. Goal.com xabariga ko'ra, mojaro Infantinoning jahon chempionatidagi ulushlarni yuridik shaxs orqali xususiy investitsiya fondlariga sotish rejalari ortidan kelib chiqqan. Maks Eberl futbol o'yini tijorat manfaatlariga qurbon qilinayotganini aytib, tashkilot faoliyatidan nafratlanishini bildirdi.
Xalqaro futbol maydonida FIFA rahbariyatining tijorat siyosati va xususiy investitsiyalarni jalb qilish boʻyicha rejalari jiddiy noroziliklarga sabab boʻlmoqda. Bavariya klubining sport direktori Maks Eberl FIFA prezidenti Janni Infantinoning jahon chempionatiga xususiy investorlarni jalb etish tashabbusini keskin tanqid qilib, tashkilot faoliyatidan qattiq afsusdaligini bildirdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com xabar berishicha, mazkur mojaro Infantinoning jahon chempionatidagi ulushlarni maxsus tuzilgan yuridik shaxs orqali xususiy investitsiya fondlariga sotish borasidagi ulkan rejalari ortidan kelib chiqqan. Germaniyalik mutaxassis futbol jamoatchiligi bunday gʻoyalarni muhokama qilayotganidan uyalishini taʼkidlab, futbol hech qachon alohida shaxslarga tegishli boʻlmaganini eslatib oʻtdi.
Maks Eberl oʻzining Sky Sport nashriga bergan intervyusida futbol oʻyini tijorat manfaatlariga qurbon qilinayotganini ochiq aytdi: “Menda FIFA faqatgina foyda olish uchungina mavjud degan taassurot uygʻonmoqda. Bu menda nafrat uygʻotmoqda”, deya qoʻshimcha qildi u oʻz soʻzida.
Yevropa va FIFA oʻrtasidagi ziddiyatlarHozirgi kunda FIFA va Yevropa futbolstakeholdrlari oʻrtasidagi qarama-qarshilik yuqori nuqtaga yetdi. Hatto YYEFAga aʼzo mamlakatlar terma jamoalarining jahon chempionatlarini boykot qilishi mumkinligi haqidagi xabarlar ham tobora kuchayib bormoqda. Allianz Arenaʼda nufuzli lavozimni egallab turgan Eberl, agar Yevropa davlatlari Infantinoning investitsiya modeliga qarshi birlashsa, buni toʻliq qoʻllab-quvvatlashini bildirdi.
Germaniya futbolidagi boshqa taniqli shaxslar ham mazkur masalaga oʻz munosabatini bildirdi. Borussiya Dortmund maslahatchisi va afsonaviy sobiq futbolchi Mattias Sammer Janni Infantinoning zamonaviy boshqaruvdagi murakkab vazifasini tushunishini aytdi. Biroq, u ham global tashkilot moliyaviy daromadlarni koʻpaytirish ortidan oʻyinning emotsional qadr-qimmatini xavf ostiga qoʻyayotganidan ogohlantirdi.
Kelgusidagi muddatlar va xavotirlarSammerning fikricha, Janni Infantino hamma narsani birdek mamnun qilishga urinmoqda va bu har doim juda nozik masala hisoblanadi. Shunga qaramay, u ham oʻyin yaxlitligiga aralashish holatlari futbolga jiddiy zarar yetkazishi mumkinligidan xavotirda ekanini yashirmadi.
Barcha tanqidlarga qaramasdan, FIFA rahbariyati oʻz rejalaridan voz kechmayapti. Tashkilot aʼzo assotsiatsiyalarga ushbu bitimni tasdiqlash uchun sentabr oyigacha boʻlgan qatʼiy muddatni belgilagan. Har bir federatsiya uchun millionlab dollarlik moliyaviy mukofotlar vaʼda qilinayotganiga qaramay, Yevropadagi boshqaruv organlari bu kelishuvning futbol kelajagiga qanday taʼsir qilishidan hamon shubhalanmoqda.
…