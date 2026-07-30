Bavariya sport direktori FIFA gʻoyasidan noroziligini bildirdi

·47·Sport
Bavariya sport direktori FIFA gʻoyasidan noroziligini bildirdi
Qisqacha

Bavariya klubining sport direktori Maks Eberl FIFA prezidenti Janni Infantinoning jahon chempionatiga xususiy investorlarni jalb etish tashabbusini keskin tanqid qildi. Goal.com xabariga ko'ra, mojaro Infantinoning jahon chempionatidagi ulushlarni yuridik shaxs orqali xususiy investitsiya fondlariga sotish rejalari ortidan kelib chiqqan. Maks Eberl futbol o'yini tijorat manfaatlariga qurbon qilinayotganini aytib, tashkilot faoliyatidan nafratlanishini bildirdi.

Xalqaro futbol maydonida FIFA rahbariyatining tijorat siyosati va xususiy investitsiyalarni jalb qilish boʻyicha rejalari jiddiy noroziliklarga sabab boʻlmoqda. Bavariya klubining sport direktori Maks Eberl FIFA prezidenti Janni Infantinoning jahon chempionatiga xususiy investorlarni jalb etish tashabbusini keskin tanqid qilib, tashkilot faoliyatidan qattiq afsusdaligini bildirdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com xabar berishicha, mazkur mojaro Infantinoning jahon chempionatidagi ulushlarni maxsus tuzilgan yuridik shaxs orqali xususiy investitsiya fondlariga sotish borasidagi ulkan rejalari ortidan kelib chiqqan. Germaniyalik mutaxassis futbol jamoatchiligi bunday gʻoyalarni muhokama qilayotganidan uyalishini taʼkidlab, futbol hech qachon alohida shaxslarga tegishli boʻlmaganini eslatib oʻtdi.

Maks Eberl oʻzining Sky Sport nashriga bergan intervyusida futbol oʻyini tijorat manfaatlariga qurbon qilinayotganini ochiq aytdi: “Menda FIFA faqatgina foyda olish uchungina mavjud degan taassurot uygʻonmoqda. Bu menda nafrat uygʻotmoqda”, deya qoʻshimcha qildi u oʻz soʻzida.

Yevropa va FIFA oʻrtasidagi ziddiyatlar

Hozirgi kunda FIFA va Yevropa futbolstakeholdrlari oʻrtasidagi qarama-qarshilik yuqori nuqtaga yetdi. Hatto YYEFAga aʼzo mamlakatlar terma jamoalarining jahon chempionatlarini boykot qilishi mumkinligi haqidagi xabarlar ham tobora kuchayib bormoqda. Allianz Arenaʼda nufuzli lavozimni egallab turgan Eberl, agar Yevropa davlatlari Infantinoning investitsiya modeliga qarshi birlashsa, buni toʻliq qoʻllab-quvvatlashini bildirdi.

Germaniya futbolidagi boshqa taniqli shaxslar ham mazkur masalaga oʻz munosabatini bildirdi. Borussiya Dortmund maslahatchisi va afsonaviy sobiq futbolchi Mattias Sammer Janni Infantinoning zamonaviy boshqaruvdagi murakkab vazifasini tushunishini aytdi. Biroq, u ham global tashkilot moliyaviy daromadlarni koʻpaytirish ortidan oʻyinning emotsional qadr-qimmatini xavf ostiga qoʻyayotganidan ogohlantirdi.

Kelgusidagi muddatlar va xavotirlar

Sammerning fikricha, Janni Infantino hamma narsani birdek mamnun qilishga urinmoqda va bu har doim juda nozik masala hisoblanadi. Shunga qaramay, u ham oʻyin yaxlitligiga aralashish holatlari futbolga jiddiy zarar yetkazishi mumkinligidan xavotirda ekanini yashirmadi.

Barcha tanqidlarga qaramasdan, FIFA rahbariyati oʻz rejalaridan voz kechmayapti. Tashkilot aʼzo assotsiatsiyalarga ushbu bitimni tasdiqlash uchun sentabr oyigacha boʻlgan qatʼiy muddatni belgilagan. Har bir federatsiya uchun millionlab dollarlik moliyaviy mukofotlar vaʼda qilinayotganiga qaramay, Yevropadagi boshqaruv organlari bu kelishuvning futbol kelajagiga qanday taʼsir qilishidan hamon shubhalanmoqda.

Maks EberlFIFAJanni InfantinoBavariyaJahon chempionati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Karlo Anchelotti Neymarning terma jamoadagi faoliyatini yakunlaganiga munosabat bildirdiKarlo Anchelotti Neymarning terma jamoadagi faoliyatini yakunlaganiga munosabat bildirdiBugun, 13:31Husanov «Manchester Siti» bilan yangi shartnoma imzolagach nimalar dedi?Husanov «Manchester Siti» bilan yangi shartnoma imzolagach nimalar dedi?Bugun, 12:36Karim Adeyemi Barselona safida oʻzining tezligi bilan sheriklarini lol qoldirdiKarim Adeyemi Barselona safida oʻzining tezligi bilan sheriklarini lol qoldirdiBugun, 11:53Mikel Arteta: Chempionlik — bu yakun emas, yangi davr boshlanishiMikel Arteta: Chempionlik — bu yakun emas, yangi davr boshlanishiBugun, 11:52Anchelotti Braziliyaning mundialdagi mag‘lubiyatiga nima sabab bo‘lganini aytdiAnchelotti Braziliyaning mundialdagi mag‘lubiyatiga nima sabab bo‘lganini aytdiBugun, 10:00Rasman: Jon Stounz «Siti»ni tark etdi — buyuk himoyachi endi «Inter»da!Rasman: Jon Stounz «Siti»ni tark etdi — buyuk himoyachi endi «Inter»da!Bugun, 09:31
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi