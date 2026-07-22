FIFA 2026-yilgi jahon chempionatining ramziy terma jamoasini eʼlon qildi

·54·Sport
FIFA 2026-yilgi jahon chempionatining ramziy terma jamoasini eʼlon qildi

AQSH, Meksika va Kanada mezbonlik qilgan 2026-yilgi jahon chempionati yakunlariga koʻra, FIFA turnirning eng yaxshi futbolchilaridan iborat ramziy terma jamoasini taqdim etdi. Finalda Argentina ustidan 1:0 hisobida gʻalaba qozonib, jahon tojini kiygan Ispaniya terma jamoasi ushbu roʻyxatda yetakchilik qilmoqda. Mazkur ramziy tarkib nafaqat gʻoliblarni, balki musobaqa davomida oʻz mahoratini koʻrsatgan yulduzlarni ham qamrab olgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Chempionlikni qoʻlga kiritgan Ispaniya tarkibidan uch nafar futbolchi ramziy terma jamoaga kiritildi. Ular orasida tayanch yarim himoyachisi Rodri Hernandez alohida eʼtirof etilgan. Uning maydon markazidagi ishonchli oʻyini va hujum bilan himoyani bogʻlovchi funksiyasi Ispaniyaning muvaffaqiyatida hal qiluvchi ahamiyat kasb etdi. Shuningdek, turnir davomida oʻzini koʻrsatgan boshqa yosh iqtidorlar ham mutaxassislar nazaridan chetda qolmagan.

Himoya chizigʻidagi kutilmagan qarorlar

Qiziqarli jihati shundaki, Ispaniya terma jamoasining muvaffaqiyatli himoya qoʻrgʻonini tashkil etgan Pau Cubarsí va Aymeric Laporte ramziy tarkibga kiritilmadi. Vaholanki, ushbu juftlik turnirning eng yaxshi himoya dueti sifatida eʼtirof etilgan edi. Ispaniya butun musobaqa davomida oʻtkazilgan sakkizta uchrashuvda oʻz darvozasidan atigi bitta gol olib chiqqani ham aynan ushbu himoyachilarning xizmati hisoblanadi.

Hujum chizigʻida esa kutilganidek jahon futboli afsonalari joy oldi. Lionel Messi va Kylian Mbappe oʻzlarining yuqori saviyadagi oʻyinlari bilan ramziy terma jamoaning asosiy figuralariga aylanishdi. Garchi Argentina finalda imkoniyatni boy bergan boʻlsa-da, Lionel Messi oʻzining soʻnggi yirik turnirlaridan birida yetakchilik qobiliyatini yana bir bor namoyish etdi.

Turnirning asosiy qahramonlari

FIFA tomonidan tuzilgan ushbu tarkib futbol jamoatchiligi orasida turli muhokamalarga sabab boʻldi. Ayniqsa, eng kam gol oʻtkazib yuborgan himoyachilarning roʻyxatdan tushib qolgani koʻpchilikni hayron qoldirdi. Biroq, ekspertlar hujumkor futbol va individual mahoratga koʻproq urgʻu berishganini taʼkidlashmoqda.

Quyida FIFA tomonidan eʼtirof etilgan ayrim asosiy nomlar keltirilgan:

  • Rodri Hernandez — eng yaxshi tayanch yarim himoyachisi;
  • Lionel Messi — hujumkor yarim himoyachi/hujumchi;
  • Kylian Mbappe — markaziy hujumchi;
  • Ispaniya terma jamoasining uch nafar vakili.
Ushbu jahon chempionati Shimoliy Amerika mintaqasida futbol ommaviyligini oshirish yoʻlida muhim qadam boʻldi. Ispaniyaning navbatdagi gʻalabasi esa Yevropa futbolining dominantligi davom etayotganini koʻrsatdi. FIFA xabariga koʻra, ushbu ramziy terma jamoa statistik koʻrsatkichlar va ekspertlarning umumiy xulosalari asosida shakllantirilgan.

FIFAJahon ChempionatiLionel MessiKylian MbappeIspaniya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiYerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiBugun, 00:12Darwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiDarwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiKecha, 23:56«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...Kecha, 23:48Luis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiLuis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiKecha, 23:17Barselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiBarselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiKecha, 23:10Barselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiBarselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiKecha, 22:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...