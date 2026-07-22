FIFA 2026-yilgi jahon chempionatining ramziy terma jamoasini eʼlon qildi
AQSH, Meksika va Kanada mezbonlik qilgan 2026-yilgi jahon chempionati yakunlariga koʻra, FIFA turnirning eng yaxshi futbolchilaridan iborat ramziy terma jamoasini taqdim etdi. Finalda Argentina ustidan 1:0 hisobida gʻalaba qozonib, jahon tojini kiygan Ispaniya terma jamoasi ushbu roʻyxatda yetakchilik qilmoqda. Mazkur ramziy tarkib nafaqat gʻoliblarni, balki musobaqa davomida oʻz mahoratini koʻrsatgan yulduzlarni ham qamrab olgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Chempionlikni qoʻlga kiritgan Ispaniya tarkibidan uch nafar futbolchi ramziy terma jamoaga kiritildi. Ular orasida tayanch yarim himoyachisi Rodri Hernandez alohida eʼtirof etilgan. Uning maydon markazidagi ishonchli oʻyini va hujum bilan himoyani bogʻlovchi funksiyasi Ispaniyaning muvaffaqiyatida hal qiluvchi ahamiyat kasb etdi. Shuningdek, turnir davomida oʻzini koʻrsatgan boshqa yosh iqtidorlar ham mutaxassislar nazaridan chetda qolmagan.
Himoya chizigʻidagi kutilmagan qarorlarQiziqarli jihati shundaki, Ispaniya terma jamoasining muvaffaqiyatli himoya qoʻrgʻonini tashkil etgan Pau Cubarsí va Aymeric Laporte ramziy tarkibga kiritilmadi. Vaholanki, ushbu juftlik turnirning eng yaxshi himoya dueti sifatida eʼtirof etilgan edi. Ispaniya butun musobaqa davomida oʻtkazilgan sakkizta uchrashuvda oʻz darvozasidan atigi bitta gol olib chiqqani ham aynan ushbu himoyachilarning xizmati hisoblanadi.
Hujum chizigʻida esa kutilganidek jahon futboli afsonalari joy oldi. Lionel Messi va Kylian Mbappe oʻzlarining yuqori saviyadagi oʻyinlari bilan ramziy terma jamoaning asosiy figuralariga aylanishdi. Garchi Argentina finalda imkoniyatni boy bergan boʻlsa-da, Lionel Messi oʻzining soʻnggi yirik turnirlaridan birida yetakchilik qobiliyatini yana bir bor namoyish etdi.
Turnirning asosiy qahramonlariFIFA tomonidan tuzilgan ushbu tarkib futbol jamoatchiligi orasida turli muhokamalarga sabab boʻldi. Ayniqsa, eng kam gol oʻtkazib yuborgan himoyachilarning roʻyxatdan tushib qolgani koʻpchilikni hayron qoldirdi. Biroq, ekspertlar hujumkor futbol va individual mahoratga koʻproq urgʻu berishganini taʼkidlashmoqda.
Quyida FIFA tomonidan eʼtirof etilgan ayrim asosiy nomlar keltirilgan:
- Rodri Hernandez — eng yaxshi tayanch yarim himoyachisi;
- Lionel Messi — hujumkor yarim himoyachi/hujumchi;
- Kylian Mbappe — markaziy hujumchi;
- Ispaniya terma jamoasining uch nafar vakili.
…