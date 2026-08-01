FIFA rahbariyati Jahon chempionati tijorat rejasidan voz kechdi

·0·Sport
FIFA rahbariyati Jahon chempionati tijorat rejasidan voz kechdi

Xalqaro futbol federatsiyasi (FIFA) prezidenti Janni Infantino tashkilotning tijorat faoliyati, jumladan Jahon chempionatlari huquqlarini xususiy investorlarga sotish boʻyicha munozarali rejasidan butunlay voz kechdi. ESPN nashri tarqatgan xabarga koʻra, mazkur qadam global miqyosdagi keskin noroziliklar, UEFA tomonidan bildirilgan boykot tahdidi hamda tashkilot ichidagi jiddiy isyon ortidan amalga oshirildi va bu Infantinoning kelajagini ham xavf ostiga qoʻydi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Janni Infantino jamoatchilik va futbol associatsiyalarining qattiq qarshiligidan soʻng, juma kuni kechqurun mazkur tashabbus toʻxtatilganini tan oldi. Aslida, FIFA Forward Enterprise deb nomlangan 20 milliard dollarlik shoʻba korxona tashkil etish rejasi eʼlon qilinganiga atigi uch kun boʻlgan edi. Ushbu yangi tuzilma erkaklar va ayollar oʻrtasidagi Jahon chempionatlari hamda Klublar oʻrtasidagi mundial bilan bogʻliq tijorat va tadbirlarni boshqarish amaliyotini yagona kompaniya ostida jamlashi kerak edi.

Rejaning moliyaviy koʻlam va shubhali tomonlari

Tuzilma ustidan nazorat FIFA qoʻlida qolishi rejalashtirilgan boʻlsa-da, uning qariyb 20 foizi xususiy investorlarga taklif etilishi va buning evaziga 4,2 milliard dollar mablagʻ jalb qilinishi koʻzda tutilgan edi. Rejaga koʻra, AQShning Nyu-York shahridan Joshua Kushner (Jared Kushnerning ukasi) asos solgan investitsiya firmasi ushbu loyihaning asosiy sarmozadori sifatida koʻrilayotgan edi.

Biroq, bu tashabbus futbol olamida darhol keskin eʼtirozlarni keltirib chiqardi. FIFA dastlab mazkur loyiha 211 ta aʼzo assotsiatsiyaning maslahatuvi va koʻpchiligi roziligi bilan amalga oshirilishini qatʼiy taʼkidlagan edi. Biroq tanqidlar toʻfoni va UEFA kabi nufuzli tashkilotlarning ochiqdan-ochiq boykot eʼlon qilish bilan tahdid qilishi vaziyatni tubdan oʻzgartirib yubordi.

Ichki isyon va yakuniy qaror

Tashkilot ichidagi yuqori martabali mulozimlar va ayrim federatsiyalar oʻrtasida boshlangan ochiq noroziliklar Infantinoning oʻz mavqeini ham xatarga qoʻydi. Vujudga kelgan chuqur boʻlinishlar va kelishmovchiliklar loyihaning davom etishini imkonsiz qilib qoʻydi. Janni Infantino barcha tomonlarning fikrlarini diqqat bilan eshitib, yakuniy xulosaga kelganini bildirdi.

“Barcha qarashlarni diqqat bilan tinglaganimdan soʻng, ushbu loyiha qoʻllab-quvvatlash darajasidan qatʼiy nazar, dastlab oldimizga qoʻyilgan maqsadlarga zid boʻlgan boʻlinishlarni keltirib chiqargani oydinlashdi,” — deya taʼkidladi FIFA rahbari. Uning soʻzlariga koʻra, federatsiyaning bosh maqsadi har doim futbolni birlashtirish va rivojlantirish boʻlgan va shunday boʻlib qoladi.

FIFAJanni InfantinoJahon chempionatiUEFAFutbol yangiliklari
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mixail Mudrik diskvalifikatsiyadan soʻlib Chelfiga qaytmoqdaMixail Mudrik diskvalifikatsiyadan soʻlib Chelfiga qaytmoqdaBugun, 03:34Como Trevoh Chalobah transferini yakunlashga yaqin turibdiComo Trevoh Chalobah transferini yakunlashga yaqin turibdiKecha, 21:59Shaxmat malikasi Umida Omonova Osiyo chempionatida shohsupaga ko‘tarildi!Shaxmat malikasi Umida Omonova Osiyo chempionatida shohsupaga ko‘tarildi!Kecha, 20:25Bokudan xushxabar: Muxlisa Masharipova — Jahon chempioni!Bokudan xushxabar: Muxlisa Masharipova — Jahon chempioni!Kecha, 20:14Tarixiy zafar: O‘zbekistonlik ko‘zi ojiz shaxmatchi Jahon chempioni bo‘ldi!Tarixiy zafar: O‘zbekistonlik ko‘zi ojiz shaxmatchi Jahon chempioni bo‘ldi!Kecha, 20:12Futbol inqilobi: FIFA Jahon chempionatini 64 ta jamoagacha kengaytirmoqchiFutbol inqilobi: FIFA Jahon chempionatini 64 ta jamoagacha kengaytirmoqchiKecha, 20:09
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda