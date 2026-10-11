Roy Kin “Manchester Siti” sovrinlarining haqiqiy bahosini so‘roq ostiga oldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Roy Kin, "Manchester Yunayted"ning sobiq sardori, "Manchester Siti"ning moliyaviy mojarosi haqida keskin fikr bildirdi.
- Uning ta'kidlashicha, soxta hisobotlar orqali qo'lga kiritilgan sovrinlar sport sha'niga dog' tushiradi.
- "Manchester Siti"
- 9 yil davomida 900 million funt sterlingdan ortiq daromadni sun'iy ravishda oshirib ko'rsatganlikda ayblanmoqda va ochkolardan mahrum etilish yoki APLdan chetlatilish xavfi ostida.
Angliya Premer-ligasi tarixidagi eng g‘alavali sahifalarni yozgan «Manchester Yunayted»ning sobiq sardori va afsonaviy yarimhimoyachisi Roy Kin shahardoshi «Manchester Siti» atrofidagi keng ko‘lamli moliyaviy mojaroga nisbatan shafqatsiz fikr bildirdi.
Mustaqil komissiya tomonidan to‘qqiz yil davomida moliyaviy qoidalarni buzganlikda aybdor deb topilgan «shaharliklar» endilikda jiddiy jazo choralari — ochkolardan mahrum etilish yoki APLdan butkul chetlatilish xavfi ostida qolmoqda. The Touchline nashriga intervyu bergan Kin soxta hisobotlar ortidan qo‘lga kiritilgan unvonlar sport sha’niga dog‘ tushirishini ochiq aytdi.
To‘qqiz yillik nayranglar: 900 million funtlik sun’iy daromad
«Manchester Siti»ga nisbatan ilgari surilgan ayblovlar miqyosi futbol olamida misli ko‘rilmagan ko‘rinish oldi:
Moliyaviy firibgarlik ko‘lami: Mustaqil komissiya xulosasiga ko‘ra, klub 9 yil davomida o‘z daromadlarini sun’iy tarzda oshirib ko‘rsatgan, bu summa esa 900 million funt sterlingdan ortiqni tashkil qilgan;
Muqarrar sanksiyalar: Agar «Siti» tomonidan kiritilgan apellyatsiya rad etilsa, jamoaga nisbatan yirik ochkolar jarimasi solish, turnir jadvalida tushirib yuborish yoki hatto Premer-liga safidan chiqarib yuborish kabi og‘ir sport sanksiyalari kuchga kiradi.
Roy Kinning iqrori: «Bunday soxta chempionlikka munosib emasman»
MYUning sobiq yetakchisi halol raqobat va sport pritsiplarini hamma narsadan ustun qo‘yishini ta’kidlab, «Siti» futbolchilarining o‘rnida bo‘lishni istamasligini bildirdi:
Soxtalashtirishga nafrat: «Agar men futbolchi bo‘lganimda va “Manchester Yunayted”da nimalar bo‘layotgani haqida shunday gap-so‘zlar tarqalganida, bundan nafratlangan bo‘lardim. Har qanday shubhali nayrang yoki moliyaviy hisobotlarni soxtalashtirish meni g‘azablantirardi», — deydi Kin;
«Unvonga loyiq emasman»: Sobiq sardor so‘zini davom ettirdi: «Ayrimlar buni haddan tashqari qattiq chora deb hisoblashi mumkin. Lekin shunday iflos ishlar sodir bo‘lgan bo‘lsa, men o‘zimni liga chempioni unvoniga munosib deb his qilmasdim. Aslo».
«Manchester Siti»ning so‘nggi yillardagi gegemonligi ortida moliyaviy maxinatsiyalar yotgani haqidagi taxminlar va komissiyaning rasmiy xulosalari APL tarixidagi eng katta intizomiy jazoga olib kelishi mumkin.
Izohlar 0
…