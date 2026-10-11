Roy Kin “Manchester Siti” sovrinlarining haqiqiy bahosini so‘roq ostiga oldi

·38·Sport
Roy Kin “Manchester Siti” sovrinlarining haqiqiy bahosini so‘roq ostiga oldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Roy Kin, "Manchester Yunayted"ning sobiq sardori, "Manchester Siti"ning moliyaviy mojarosi haqida keskin fikr bildirdi.
  • Uning ta'kidlashicha, soxta hisobotlar orqali qo'lga kiritilgan sovrinlar sport sha'niga dog' tushiradi.
  • "Manchester Siti"
  • 9 yil davomida 900 million funt sterlingdan ortiq daromadni sun'iy ravishda oshirib ko'rsatganlikda ayblanmoqda va ochkolardan mahrum etilish yoki APLdan chetlatilish xavfi ostida.

Angliya Premer-ligasi tarixidagi eng g‘alavali sahifalarni yozgan «Manchester Yunayted»ning sobiq sardori va afsonaviy yarimhimoyachisi Roy Kin shahardoshi «Manchester Siti» atrofidagi keng ko‘lamli moliyaviy mojaroga nisbatan shafqatsiz fikr bildirdi.

Mustaqil komissiya tomonidan to‘qqiz yil davomida moliyaviy qoidalarni buzganlikda aybdor deb topilgan «shaharliklar» endilikda jiddiy jazo choralari — ochkolardan mahrum etilish yoki APLdan butkul chetlatilish xavfi ostida qolmoqda. The Touchline nashriga intervyu bergan Kin soxta hisobotlar ortidan qo‘lga kiritilgan unvonlar sport sha’niga dog‘ tushirishini ochiq aytdi.

To‘qqiz yillik nayranglar: 900 million funtlik sun’iy daromad

«Manchester Siti»ga nisbatan ilgari surilgan ayblovlar miqyosi futbol olamida misli ko‘rilmagan ko‘rinish oldi:

  • Moliyaviy firibgarlik ko‘lami: Mustaqil komissiya xulosasiga ko‘ra, klub 9 yil davomida o‘z daromadlarini sun’iy tarzda oshirib ko‘rsatgan, bu summa esa 900 million funt sterlingdan ortiqni tashkil qilgan;

  • Muqarrar sanksiyalar: Agar «Siti» tomonidan kiritilgan apellyatsiya rad etilsa, jamoaga nisbatan yirik ochkolar jarimasi solish, turnir jadvalida tushirib yuborish yoki hatto Premer-liga safidan chiqarib yuborish kabi og‘ir sport sanksiyalari kuchga kiradi.

Roy Kinning iqrori: «Bunday soxta chempionlikka munosib emasman»

MYUning sobiq yetakchisi halol raqobat va sport pritsiplarini hamma narsadan ustun qo‘yishini ta’kidlab, «Siti» futbolchilarining o‘rnida bo‘lishni istamasligini bildirdi:

  • Soxtalashtirishga nafrat: «Agar men futbolchi bo‘lganimda va “Manchester Yunayted”da nimalar bo‘layotgani haqida shunday gap-so‘zlar tarqalganida, bundan nafratlangan bo‘lardim. Har qanday shubhali nayrang yoki moliyaviy hisobotlarni soxtalashtirish meni g‘azablantirardi», — deydi Kin;

  • «Unvonga loyiq emasman»: Sobiq sardor so‘zini davom ettirdi: «Ayrimlar buni haddan tashqari qattiq chora deb hisoblashi mumkin. Lekin shunday iflos ishlar sodir bo‘lgan bo‘lsa, men o‘zimni liga chempioni unvoniga munosib deb his qilmasdim. Aslo».

«Manchester Siti»ning so‘nggi yillardagi gegemonligi ortida moliyaviy maxinatsiyalar yotgani haqidagi taxminlar va komissiyaning rasmiy xulosalari APL tarixidagi eng katta intizomiy jazoga olib kelishi mumkin.

Roy KinManchester YunaytedManchester SitiMoliyaviy firibgarlik
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Roy Kin Manchester derbisida Holand urgan gol bo‘yicha hakamlarni keskin tanqid qildiRoy Kin Manchester derbisida Holand urgan gol bo‘yicha hakamlarni keskin tanqid qildi15 sentabr 18:54Ian Rayt Manchester Siti jazolanishini talab qildiIan Rayt Manchester Siti jazolanishini talab qildi30 sentabr 01:30Roy Kin Manchester Siti klubini qattiq tanqid qildiRoy Kin Manchester Siti klubini qattiq tanqid qildi27 sentabr 01:31Markaziy bankka 6 oyda 4,1 mingdan ortiq murojaat: Moliya bozorida nimalar bo‘lmoqda?Markaziy bankka 6 oyda 4,1 mingdan ortiq murojaat: Moliya bozorida nimalar bo‘lmoqda?19 sentabr 17:53Roy Kuyin: Manchester Siti kuboklarini axlatga tashlash kerakRoy Kuyin: Manchester Siti kuboklarini axlatga tashlash kerak30 sentabr 19:52David de Xea Manchester Siti mojarosiga munosabat bildirdiDavid de Xea Manchester Siti mojarosiga munosabat bildirdi26 sentabr 13:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi