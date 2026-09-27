Roy Kin Manchester Siti klubini qattiq tanqid qildi

·39·Sport
Roy Kin Manchester Siti klubini qattiq tanqid qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Roy Kin Manchester Siti klubini 115 ta moliyaviy qoidabuzarlikda ayblab, jamoaga nisbatan qatʼiy choralar koʻrilishi shartligini taʼkidladi.
  • Uning fikricha, klub oʻz xohishi bilan qoidabuzarliklarga qoʻl urgan va soʻnggi yillardagi muvaffaqiyatlari halol qoʻlga kiritilmagan.
  • Ian Rayt hamkasbining fikrini qoʻllab-quvvatlab, qoidabuzarliklar tufayli boshqa jamoalar oʻzlarining haqli yutuqlarini qoʻlga kirita olmaganini eslatdi.

Angliya Premer-ligasining moliyaviy qoidabuzarliklari boʻyicha oʻtkazilgan shov-shuvli sud jarayoni futbol olamida qizgʻin muhokamalarga sabab boʻlmoqda. Goal.com xabar berishicha, Manchester Siti klubiga qoʻyilgan 115 ta ayirboshlash va qoidabuzarlik bandlarining aksariyati boʻyicha aybdor deb topilganidan soʻng, taniqli ekspertlar va sobiq futbolchilar keskin munosabat bildira boshladi. Xususan, Angliya futbolining afsonalaridan biri Roy Kin jamoaga nisbatan qatʼiy choralar koʻrilishi shartligini taʼkidlab, klubni aldov yoʻlini tanlaganlikda ochiqchasiga aybladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

ITV efirida soʻz olgan Roy Kin Manchester Siti futbolchisi Rodrining soʻnggi bayonotlariga qoʻshilmasligini qatʼiy bildirdi. Uning fikricha, klub oʻz xohishi bilan qoidabuzarliklarga qoʻl urgan va endilikda oʻz qilmishlari uchun javob berishi shart. Sobiq yarim himoyachi jamoaning soʻnggi yillardagi muvaffaqiyatlari halol qoʻlga kiritilmaganini va ular muqarrar ravishda oʻz “dori-darmonini ichishi” (jazoni qabul qilishi) kerakligini urgʻuladi.

Raqib jamoalar va murabbiylar merosiga yetkazilgan zarar

Muzokaralar va sud qarorlari fonida boshqa top-klublarning vakillari ham adolat qaror topishini talab qilmoqda. Ian Rayt hamkasbining fikrini qoʻllab-quvvatlab, Liverpul va Yurgen Klopp davrida halol kurashgan jamoalar haqiqiy imkoniyatlaridan mahrum boʻlganini eslatdi. Uning taʼkidlashicha, qoidabuzarliklar tufayli boshqa jamoalar va futbolchilar oʻzlarining haqli yutuqlarini qoʻlga kirita olmagan.

Hozirgi vaqtda Manchester Siti rahbariyati ayblovlarni qatʼiyan rad etib, apellyatsiya shikoyatini kiritishga hozirlik koʻrmoqda. Klub raisi Xaldun al-Muborak muxlislarga yoʻllagan maktubida jarayon hali uzoq davom etishini va klub oʻzining oqlanishiga toʻliq iyunon qilishini bildirdi. U jamoa ilgari ham qiyin sinovlarni yengib oʻtganini eslatib oʻtdi.

Moliyaviy davo va kelajakdagi xavflar

Mazkur sud gʻalabasi Premer-liga tarixidagi eng yirik moliyaviy daovalarga eshik ochishi mumkin. Xabarlarga koʻra, Arsenal, Tottenxem, Liverpul va Manchester Yunayted kabi jamoalar yetkazilgan zarar uchun jami 800 million funt sterlinggacha kompensatsiya talab qilish huquqini saqlab qolgan. Ayrim klublar har biri 200 million funtgacha davo qilish niyatida.

Hozircha Manchester Siti jamoasini chempionlik unvonlaridan mahrum etish, quyi divizionga surgun qilish yoki musobaqadan chetlatish kabi ogʻir jazolar kutayotgani taxmin qilinmoqda. Huquqiy jarayonlar davom etar ekan, klubning kelajagi jiddiy xavf ostida qolmoqda.

Roy KinManchester SitiPremer-ligaFutbol yangiliklariTransfer
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

David de Xea Manchester Siti mojarosiga munosabat bildirdiDavid de Xea Manchester Siti mojarosiga munosabat bildirdiKecha 13:51Roy Kin Manchester derbisida Holand urgan gol bo‘yicha hakamlarni keskin tanqid qildiRoy Kin Manchester derbisida Holand urgan gol bo‘yicha hakamlarni keskin tanqid qildi15 sentabr 18:54Erling Xolandning kelajagi: nima uchun u Man Sitiʻdan ketishi kerak emas?Erling Xolandning kelajagi: nima uchun u Man Sitiʻdan ketishi kerak emas?10 sentabr 12:35Konor Gallaxer ilk farzandini kutayotganini eʼlon qildiKonor Gallaxer ilk farzandini kutayotganini eʼlon qildi18 avgust 22:35Tottenxem Omar Marmoush transferi boʻyicha muzokaralarni faollashtirdiTottenxem Omar Marmoush transferi boʻyicha muzokaralarni faollashtirdi21 avgust 14:58Manchester Siti oʻtgan titul va sovrinlaridan mahrum etilmaydimiManchester Siti oʻtgan titul va sovrinlaridan mahrum etilmaydimiKecha 22:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi