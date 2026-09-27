Roy Kin Manchester Siti klubini qattiq tanqid qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Roy Kin Manchester Siti klubini 115 ta moliyaviy qoidabuzarlikda ayblab, jamoaga nisbatan qatʼiy choralar koʻrilishi shartligini taʼkidladi.
- Uning fikricha, klub oʻz xohishi bilan qoidabuzarliklarga qoʻl urgan va soʻnggi yillardagi muvaffaqiyatlari halol qoʻlga kiritilmagan.
- Ian Rayt hamkasbining fikrini qoʻllab-quvvatlab, qoidabuzarliklar tufayli boshqa jamoalar oʻzlarining haqli yutuqlarini qoʻlga kirita olmaganini eslatdi.
Angliya Premer-ligasining moliyaviy qoidabuzarliklari boʻyicha oʻtkazilgan shov-shuvli sud jarayoni futbol olamida qizgʻin muhokamalarga sabab boʻlmoqda. Goal.com xabar berishicha, Manchester Siti klubiga qoʻyilgan 115 ta ayirboshlash va qoidabuzarlik bandlarining aksariyati boʻyicha aybdor deb topilganidan soʻng, taniqli ekspertlar va sobiq futbolchilar keskin munosabat bildira boshladi. Xususan, Angliya futbolining afsonalaridan biri Roy Kin jamoaga nisbatan qatʼiy choralar koʻrilishi shartligini taʼkidlab, klubni aldov yoʻlini tanlaganlikda ochiqchasiga aybladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
ITV efirida soʻz olgan Roy Kin Manchester Siti futbolchisi Rodrining soʻnggi bayonotlariga qoʻshilmasligini qatʼiy bildirdi. Uning fikricha, klub oʻz xohishi bilan qoidabuzarliklarga qoʻl urgan va endilikda oʻz qilmishlari uchun javob berishi shart. Sobiq yarim himoyachi jamoaning soʻnggi yillardagi muvaffaqiyatlari halol qoʻlga kiritilmaganini va ular muqarrar ravishda oʻz “dori-darmonini ichishi” (jazoni qabul qilishi) kerakligini urgʻuladi.
Raqib jamoalar va murabbiylar merosiga yetkazilgan zararMuzokaralar va sud qarorlari fonida boshqa top-klublarning vakillari ham adolat qaror topishini talab qilmoqda. Ian Rayt hamkasbining fikrini qoʻllab-quvvatlab, Liverpul va Yurgen Klopp davrida halol kurashgan jamoalar haqiqiy imkoniyatlaridan mahrum boʻlganini eslatdi. Uning taʼkidlashicha, qoidabuzarliklar tufayli boshqa jamoalar va futbolchilar oʻzlarining haqli yutuqlarini qoʻlga kirita olmagan.
Hozirgi vaqtda Manchester Siti rahbariyati ayblovlarni qatʼiyan rad etib, apellyatsiya shikoyatini kiritishga hozirlik koʻrmoqda. Klub raisi Xaldun al-Muborak muxlislarga yoʻllagan maktubida jarayon hali uzoq davom etishini va klub oʻzining oqlanishiga toʻliq iyunon qilishini bildirdi. U jamoa ilgari ham qiyin sinovlarni yengib oʻtganini eslatib oʻtdi.
Moliyaviy davo va kelajakdagi xavflarMazkur sud gʻalabasi Premer-liga tarixidagi eng yirik moliyaviy daovalarga eshik ochishi mumkin. Xabarlarga koʻra, Arsenal, Tottenxem, Liverpul va Manchester Yunayted kabi jamoalar yetkazilgan zarar uchun jami 800 million funt sterlinggacha kompensatsiya talab qilish huquqini saqlab qolgan. Ayrim klublar har biri 200 million funtgacha davo qilish niyatida.
Hozircha Manchester Siti jamoasini chempionlik unvonlaridan mahrum etish, quyi divizionga surgun qilish yoki musobaqadan chetlatish kabi ogʻir jazolar kutayotgani taxmin qilinmoqda. Huquqiy jarayonlar davom etar ekan, klubning kelajagi jiddiy xavf ostida qolmoqda.
Izohlar 0
…