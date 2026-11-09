Shov-shuvli transfer: “Manchester Siti” himoyachisi shaharning narigi tomoniga o‘tishi mumkin
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Manchester Siti» himoyachisi Rayan Ait-Nuri jamoada asosiy tarkibga kira olmayotgani sababli yanvar oyida klubini o‘zgartirishi mumkin.
- 25 yoshli jazoirlik futbolchi joriy mavsumda Angliya Premer-ligasida birorta o‘yinda maydonga tushmagan bo‘lsa-da, kubok bahslarida 4 ta o‘yinda 3 ta golli uzatmani amalga oshirdi.
- Hozirda Enso Mareska chap qanot himoyasida Yoshko Gvardiol va Niko O'Rayliga ko‘proq ishonch bildirmoqda.
«Manchester Siti»ning jazoirlik iqtidorli chap qanot himoyachisi Rayan Ait-Nuri yanvar oyidagi qishki transfer oynasida klubini o‘zgartirishi mumkin.
Britaniyaning nufuzli Football Insider nashri tarqatgan ma’lumotlarga ko‘ra, 25 yoshli futbolchi «shaharliklar» ustozi Enso Mareskaning taktik sxemalari va asosiy tarkib rejalaridan mustahkam joy olishda jiddiy qiyinchiliklarga duch kelmoqda.
APLda nol daqiqa, ammo kuboklarda yuqori mahsuldorlik
Jazoir terma jamoasi a’zosining joriy mavsumdagi holati muxlislar va tahlilchilarda ko‘plab savollarni keltirib chiqarmoqda:
Premer-ligada ishonch yo‘qligi: Ait-Nuri joriy mavsumda Angliya Premer-ligasi doirasida hali biror marta ham maydonga tushirilmadi;
Kuboklardagi yuksak foydalilik: Shunga qaramay, u berilgan kam sonli imkoniyatlardan unumli foydalandi — Chempionlar Ligasi va Angliya Liga Kubogi doirasida jami 4 ta o‘yinda qatnashib, sheriklariga 3 ta golli uzatma yetkazib berishni uddaladi;
Qanotdagi ayovsiz raqobat: Hozirda Mareska chap qanot himoyasida asosiy e’tiborni xorvatiyalik yulduz Yoshko Gvardiol hamda yosh iqtidor Niko O'Rayliga qaratmoqda. Ait-Nuri esa ushbu kurashda uchinchi variant sifatida qolib ketmoqda.
Ait-Nurining joriy mavsumdagi ko‘rsatkichlari
Musobaqa / Mezon
Ko‘rsatkich
Izoh
APLdagi bahslar
0 o‘yin
Murabbiy tomonidan maydonga tushirilmagan
Kubok va Chempionlar Ligasi
4 o‘yin
Muntazam rotatsiyada qatnashgan
Golli uzatmalar (Assist)
3 ta
Samaradorlik darajasi juda yuqori
Raqobatchilari
Gvardiol, O'Rayli
Tarkibdagi asosiy raqobatchilar
«Manchester Yunayted» yana poygaga qo‘shiladimi?
Futbolchining o‘zi hozircha asosiy tarkib uchun kurashni davom ettirish niyatida. Biroq yaqin haftalar ichida o‘yin amaliyoti masalasi ijobiy tomonga o‘zgarmasa, u yanvardayoq jamoa rahbariyati oldiga transfer talabini keskin qo‘yishi aytilmoqda.
Vaziyatning eng shov-shuvli jihati shundaki, yozgi transfer oynasi yakunlanishi arafasida «Manchester Yunayted» Ait-Nurini o‘z safiga qo‘shib olish uchun rasmiy taklif bilan chiqqan, ammo o‘sha paytda «Siti» rad javobini bergan edi. Qishda chap qanot himoyasini kuchaytirishga muhtoj bo‘lgan «qizil iblislar»ning yana ushbu transfer masalasiga qaytishi ehtimoli juda yuqori baholanmoqda.
Izohlar 0
…