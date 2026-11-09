Shov-shuvli transfer: “Manchester Siti” himoyachisi shaharning narigi tomoniga o‘tishi mumkin

·86·Sport
Shov-shuvli transfer: “Manchester Siti” himoyachisi shaharning narigi tomoniga o‘tishi mumkin
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • «Manchester Siti» himoyachisi Rayan Ait-Nuri jamoada asosiy tarkibga kira olmayotgani sababli yanvar oyida klubini o‘zgartirishi mumkin.
  • 25 yoshli jazoirlik futbolchi joriy mavsumda Angliya Premer-ligasida birorta o‘yinda maydonga tushmagan bo‘lsa-da, kubok bahslarida 4 ta o‘yinda 3 ta golli uzatmani amalga oshirdi.
  • Hozirda Enso Mareska chap qanot himoyasida Yoshko Gvardiol va Niko O'Rayliga ko‘proq ishonch bildirmoqda.

«Manchester Siti»ning jazoirlik iqtidorli chap qanot himoyachisi Rayan Ait-Nuri yanvar oyidagi qishki transfer oynasida klubini o‘zgartirishi mumkin.

Britaniyaning nufuzli Football Insider nashri tarqatgan ma’lumotlarga ko‘ra, 25 yoshli futbolchi «shaharliklar» ustozi Enso Mareskaning taktik sxemalari va asosiy tarkib rejalaridan mustahkam joy olishda jiddiy qiyinchiliklarga duch kelmoqda.

APLda nol daqiqa, ammo kuboklarda yuqori mahsuldorlik

Jazoir terma jamoasi a’zosining joriy mavsumdagi holati muxlislar va tahlilchilarda ko‘plab savollarni keltirib chiqarmoqda:

  • Premer-ligada ishonch yo‘qligi: Ait-Nuri joriy mavsumda Angliya Premer-ligasi doirasida hali biror marta ham maydonga tushirilmadi;

  • Kuboklardagi yuksak foydalilik: Shunga qaramay, u berilgan kam sonli imkoniyatlardan unumli foydalandi — Chempionlar Ligasi va Angliya Liga Kubogi doirasida jami 4 ta o‘yinda qatnashib, sheriklariga 3 ta golli uzatma yetkazib berishni uddaladi;

  • Qanotdagi ayovsiz raqobat: Hozirda Mareska chap qanot himoyasida asosiy e’tiborni xorvatiyalik yulduz Yoshko Gvardiol hamda yosh iqtidor Niko O'Rayliga qaratmoqda. Ait-Nuri esa ushbu kurashda uchinchi variant sifatida qolib ketmoqda.

Ait-Nurining joriy mavsumdagi ko‘rsatkichlari

Musobaqa / Mezon

Ko‘rsatkich

Izoh

APLdagi bahslar

0 o‘yin

Murabbiy tomonidan maydonga tushirilmagan

Kubok va Chempionlar Ligasi

4 o‘yin

Muntazam rotatsiyada qatnashgan

Golli uzatmalar (Assist)

3 ta

Samaradorlik darajasi juda yuqori

Raqobatchilari

Gvardiol, O'Rayli

Tarkibdagi asosiy raqobatchilar

«Manchester Yunayted» yana poygaga qo‘shiladimi?

Futbolchining o‘zi hozircha asosiy tarkib uchun kurashni davom ettirish niyatida. Biroq yaqin haftalar ichida o‘yin amaliyoti masalasi ijobiy tomonga o‘zgarmasa, u yanvardayoq jamoa rahbariyati oldiga transfer talabini keskin qo‘yishi aytilmoqda.

Vaziyatning eng shov-shuvli jihati shundaki, yozgi transfer oynasi yakunlanishi arafasida «Manchester Yunayted» Ait-Nurini o‘z safiga qo‘shib olish uchun rasmiy taklif bilan chiqqan, ammo o‘sha paytda «Siti» rad javobini bergan edi. Qishda chap qanot himoyasini kuchaytirishga muhtoj bo‘lgan «qizil iblislar»ning yana ushbu transfer masalasiga qaytishi ehtimoli juda yuqori baholanmoqda.

Manchester SitiRayan Ait-NuriManchester YunaytedAngliya Premer-ligasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Aqlbovar qilmas triller: “Manchester Yunayted” 90+6-daqiqada 4:4 hisobida durangga erishdiAqlbovar qilmas triller: “Manchester Yunayted” 90+6-daqiqada 4:4 hisobida durangga erishdiBugun 00:34“Siti” mag‘lub bo‘lgan bahsda Abduqodir Husanov eng yuqori ballga loyiq ko‘rildi (video)“Siti” mag‘lub bo‘lgan bahsda Abduqodir Husanov eng yuqori ballga loyiq ko‘rildi (video)Kecha 07:47“Manchester Siti”ning 10-turdagi asosiy tarkibi e’lon qilindi — Husanov startda!“Manchester Siti”ning 10-turdagi asosiy tarkibi e’lon qilindi — Husanov startda!7 noyabr 22:03Kerrikni “iste’foga boshlagan”lar: «Chelsi»ga qarshi o‘yinda kimlar eng past baho oldi?Kerrikni “iste’foga boshlagan”lar: «Chelsi»ga qarshi o‘yinda kimlar eng past baho oldi?31 oktabr 22:24Chelsi — Manchester Yunayted: tarkiblar va jonli matnChelsi — Manchester Yunayted: tarkiblar va jonli matn31 oktabr 16:18Manchester Siti — Brayton: tarkiblar va jonli matnManchester Siti — Brayton: tarkiblar va jonli matn31 oktabr 18:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Kasparovdan kutilmagan baho: Gukesh va Sindarovning jahon toji uchun bahsida kim ustun?
Kasparovdan kutilmagan baho: Gukesh va Sindarovning jahon toji uchun bahsida kim ustun?