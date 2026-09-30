Roy Kuyin: Manchester Siti kuboklarini axlatga tashlash kerak
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Roy Kuyin Manchester Siti kuboklarini axlatga tashlash kerakligini ta'kidlab, ularning halol qo'lga kiritilmaganini qattiq tanqid qildi.
- Uning fikricha, Manchester Siti futbolchilari maydonda g'alaba qozongan bo'lsa-da, bu aldov yo'li bilan amalga oshirilgan.
- Kuyin, agar o'zi o'sha davrda futbolchi bo'lganida, qo'lga kiritgan medallarini ikkilanmasdan axlat qutisiga tashlagan bo'lardi.
Angliya terma jamoasining Chexiya bilan oʻyinidan soʻng ITV telekanaliga intervyu bergan Manchester Yunayted klubining sobiq afsonaviy yarim himoyachisi Roy Kuyin shahar jamoasi atrofidagi mojarolar yuzasidan oʻzining keskin fikrlarini bildirdi. Goal.com xabar qilishicha, taniqli sobiq futbolchi raqib jamoaning soʻnggi yillardagi yutuqlari halol qoʻlga kiritilmaganini qattiq tanqid qilgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Kuyin oʻz chiqishida Manchester Siti futbolchilar maydonda gʻalaba qozonganini, biroq buni aldov yoʻli bilan amalga oshirganini taʼkidladi. Uning fikricha, qoʻlga kiritilgan sovrinlar va medallarning qadri qolmagan boʻlib, ularni shunchaki uloqtirib yuborish kerak.
Sovrinlar va medallar taqdiriSobiq yarim himoyachining aytishicha, klub rahbariyati bu holat koʻplab insonlarga ogʻriq keltirishini yaxshi bilgan holda ham oʻz deganidan qolmagan. Agar u oʻsha davrda futbolchi boʻlganida, qoʻlga kiritgan medallarini ikkilanmasdan axlat qutisiga tashlagan boʻlardi.
Kuyin bu kabi harakatlar toza sport tamoyillariga zid ekanini urgʻulab, raqobat muhiti qanday buzilganiga alohida eʼtibor qaratdi. Futbol olamida halollik birinchi oʻrinda turishi kerakligini yana bir bor eslatib oʻtdi.
Klub va futbolchilar uchun murakkab vaziyatSuhbat davomida Roy Kuyin bunday sharoitda ishlayotgan insonlar duch kelayotgan qiyinchiliklarga ham toʻxtalib oʻtdi. Uning soʻzlariga koʻra, vaziyat futbolchilar, murabbiylar shtabi va butun klub uchun juda mushkul kechmoqda.
Shuningdek, klub egalarining qoidabuzarliklarga nisbatan loqayd munosabatda boʻlishi jamoaning obroʻsiga putur yetkazishini qoʻshimcha qildi. Bunday muhitda yuqori darajadagi mukammallikni saqlab qolish va uni davom ettirish oson emasligini tan oldi.
Izohlar 0
…