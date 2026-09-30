Roy Kuyin: Manchester Siti kuboklarini axlatga tashlash kerak

·51·Sport
Roy Kuyin: Manchester Siti kuboklarini axlatga tashlash kerak
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Roy Kuyin Manchester Siti kuboklarini axlatga tashlash kerakligini ta'kidlab, ularning halol qo'lga kiritilmaganini qattiq tanqid qildi.
  • Uning fikricha, Manchester Siti futbolchilari maydonda g'alaba qozongan bo'lsa-da, bu aldov yo'li bilan amalga oshirilgan.
  • Kuyin, agar o'zi o'sha davrda futbolchi bo'lganida, qo'lga kiritgan medallarini ikkilanmasdan axlat qutisiga tashlagan bo'lardi.

Angliya terma jamoasining Chexiya bilan oʻyinidan soʻng ITV telekanaliga intervyu bergan Manchester Yunayted klubining sobiq afsonaviy yarim himoyachisi Roy Kuyin shahar jamoasi atrofidagi mojarolar yuzasidan oʻzining keskin fikrlarini bildirdi. Goal.com xabar qilishicha, taniqli sobiq futbolchi raqib jamoaning soʻnggi yillardagi yutuqlari halol qoʻlga kiritilmaganini qattiq tanqid qilgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Kuyin oʻz chiqishida Manchester Siti futbolchilar maydonda gʻalaba qozonganini, biroq buni aldov yoʻli bilan amalga oshirganini taʼkidladi. Uning fikricha, qoʻlga kiritilgan sovrinlar va medallarning qadri qolmagan boʻlib, ularni shunchaki uloqtirib yuborish kerak.

Sovrinlar va medallar taqdiri

Sobiq yarim himoyachining aytishicha, klub rahbariyati bu holat koʻplab insonlarga ogʻriq keltirishini yaxshi bilgan holda ham oʻz deganidan qolmagan. Agar u oʻsha davrda futbolchi boʻlganida, qoʻlga kiritgan medallarini ikkilanmasdan axlat qutisiga tashlagan boʻlardi.

Kuyin bu kabi harakatlar toza sport tamoyillariga zid ekanini urgʻulab, raqobat muhiti qanday buzilganiga alohida eʼtibor qaratdi. Futbol olamida halollik birinchi oʻrinda turishi kerakligini yana bir bor eslatib oʻtdi.

Klub va futbolchilar uchun murakkab vaziyat

Suhbat davomida Roy Kuyin bunday sharoitda ishlayotgan insonlar duch kelayotgan qiyinchiliklarga ham toʻxtalib oʻtdi. Uning soʻzlariga koʻra, vaziyat futbolchilar, murabbiylar shtabi va butun klub uchun juda mushkul kechmoqda.

Shuningdek, klub egalarining qoidabuzarliklarga nisbatan loqayd munosabatda boʻlishi jamoaning obroʻsiga putur yetkazishini qoʻshimcha qildi. Bunday muhitda yuqori darajadagi mukammallikni saqlab qolish va uni davom ettirish oson emasligini tan oldi.

Roy KuyinManchester SitiManchester YunaytedAngliya futboliGoal com
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Antonio Konte kelajagi: murabbiy qanday variantlarni ko'rib chiqmoqda?Antonio Konte kelajagi: murabbiy qanday variantlarni ko'rib chiqmoqda?28 iyul 19:19David de Xea Manchester Siti mojarosiga munosabat bildirdiDavid de Xea Manchester Siti mojarosiga munosabat bildirdi26 sentabr 13:51«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi16 sentabr 06:56Roy Kin Manchester derbisida Holand urgan gol bo‘yicha hakamlarni keskin tanqid qildiRoy Kin Manchester derbisida Holand urgan gol bo‘yicha hakamlarni keskin tanqid qildi15 sentabr 18:54Erling Xoland Manchester derbisida rekord oʻrnatdiErling Xoland Manchester derbisida rekord oʻrnatdi15 sentabr 14:57Erling Xoland rekord oʻrnatdi va Manchester Siti derbida gʻalaba qozondiErling Xoland rekord oʻrnatdi va Manchester Siti derbida gʻalaba qozondi14 sentabr 12:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi