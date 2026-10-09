60 ochko olib tashlanadimi? «Manchester Siti»ga misli ko‘rilmagan jazo tayyorlanmoqda

·81·Sport
60 ochko olib tashlanadimi? «Manchester Siti»ga misli ko‘rilmagan jazo tayyorlanmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • APL mustaqil komissiyasi «Manchester Siti»ni moliyaviy qoidalarni buzganlikda ayblab, ulardan 60 ochko olib tashlash variantini ko‘rib chiqmoqda.
  • Ushbu jazo chorasi klubni Angliya elitasida qolish imkoniyatini saqlab qolgan holda, ayblovlarning jiddiyligini ko‘rsatishi kutilmoqda.
  • Ochkolarni kesish joriy mavsumda emas, balki kelgusi mavsumda amalga oshirilishi mumkin, chunki sud jarayonlari cho‘zilishi mumkin.

Angliya Premer-ligasi tarixidagi eng shov-shuvli moliyaviy mojaro kutilmagan va favqulodda murosali yechim bilan yakun topishi mumkin. Britaniyaning taniqli talkSPORT radiostansiyasi jurnalisti Alan Brazil tarqatgan ma’lumotlarga qaraganda, APLning mustaqil komissiyasi moliyaviy «feyr-pley» qoidalarini buzganlikda ayblanayotgan «Manchester Siti» klubidan bir yo‘la 60 ochkoni olib tashlash variantini muhokama qilmoqda.

Mazkur chora futbol jamoatchiligi uchun murosa qarori sifatida baholanmoqda: u bir tomondan ayblovlarning jiddiyligini ko‘rsatsa, ikkinchi tomondan «shaharliklar»ga Angliya elitasida qolish uchun nazariy imkoniyat qoldiradi.

Qaror qachon kuchga kiradi? Alan Brazildan kutilmagan taxmin

Jazoning ijro etilish muddati bo‘yicha turli fikrlar ilgari surilmoqda:

  • Mavsum taqvimi muammosi: Alan Brazil jazo choralarining aynan joriy mavsumda qo‘llanilishiga shubha bilan qaramoqda;

  • Kelasi mavsumga ko‘chirish: Yuridik tortishuvlar va apellyatsiya jarayonlari cho‘zilib ketishi sababli, 60 ochkolik cheklov keyingi mavsumdan kuchga kiritilishi ehtimoli ancha yuqori deb baholanmoqda;

  • To‘liq chetlatish emas: Mustaqil komissiya klubni Chempionship yoki undan quyi ligalarga to‘g‘ridan to‘g‘ri haydab yuborishdan ko‘ra, ochkolar kesish orqali sport kurashi imkoniyatini saqlab qolishni ma’qul ko‘rmoqda.

60 ochkolik minus: Matematik najot va murakkab hisob-kitob

talkSPORT eksperti, sobiq futbolchi Elli Makkoyst mazkur jazoning matematik va psixologik jihatlarini tahlil qildi:

  • Ligada jon saqlash chegarasi: APLda odatda quyi ligaga tushib ketmaslik uchun 38 ta turda 37–39 ochko jamg‘arish kifoya qiladi;

  • Klub uchun imkon: Agar «Manchester Siti» odatdagidek mavsumda 90–95 ochko jamg‘aradigan bo‘lsa, hatto 60 ochko olib tashlanganda ham ularning hisobida 30–35 ochko qoladi va qo‘shimcha bir nechta g‘alaba bilan ligada qolish vazifasini uddalash mumkin bo‘ladi;

  • Yulduzlarning pozitsiyasi: Mutaxassislarning fikricha, agar klub quyi divizionga majburan tushirib yuborilmasa, asosiy yetakchi futbolchilar bu jazoni ulkan sport chaqirig‘i sifatida qabul qilib, jamoani tark etmasliklari va klub sharafini himoya qilishda davom etishlari mumkin.

Hozirgi manzara: «Siti» turnir jadvalini boshqarmoqda

Sud va moliyaviy bosimlarga qaramay, Enso Mareska shogirdlari maydonda yuz foizlik natija ko‘rsatishda davom etmoqda:

  • Mutlaq peshqadamlik: «Manchester Siti» Premer-liganing dastlabki 5 ta turida 5 ta g‘alaba qayd etib, 15 ochko bilan turnir jadvalida yakka peshqadam bo‘lib turibdi;

  • Asosiy ta’qibchi: Ikkinchi pog‘onani 12 ochko jamg‘argan Londonning «Arsenal» klubi egallab turibdi.

Angliya futboli mutasaddilari hozircha rasmiy qarorni e’lon qilmagan bo‘lsa-da, «60 ochkolik sanksiya» haqidagi xabarlar Premer-liga tarixidagi eng katta pretsedent yaratilishidan darak bermoqda.

Manchester SitiAngliya Premer‑ligitalkSPORT60 ochko jazo
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Chelsi” Husanov uchun katta hujumga o‘tmoqda: “Siti” 22 yoshli yulduzini raqibiga beradimi?“Chelsi” Husanov uchun katta hujumga o‘tmoqda: “Siti” 22 yoshli yulduzini raqibiga beradimi?27 sentabr 19:37«Superkompyuter javobi»: APLning bo‘lajak chempionini e’lon qildi, «Tottenhem» quladi!«Superkompyuter javobi»: APLning bo‘lajak chempionini e’lon qildi, «Tottenhem» quladi!21 sentabr 07:12«Liverpul»ning zafari va Isakning super goli: «Bornmut» o‘z uyida tor-mor etildi!«Liverpul»ning zafari va Isakning super goli: «Bornmut» o‘z uyida tor-mor etildi!20 sentabr 20:09APLda avgust oyining eng yaxshi murabbiyi aniqlandi — «Hall Siti» ustozida ilk sovrin!APLda avgust oyining eng yaxshi murabbiyi aniqlandi — «Hall Siti» ustozida ilk sovrin!12 sentabr 06:16“Manchester Siti” moliyaviy jinoyatlarda aybdor deb topildi: Har yili 25 ochko olib tashlanadimi?“Manchester Siti” moliyaviy jinoyatlarda aybdor deb topildi: Har yili 25 ochko olib tashlanadimi?29 sentabr 20:57“Biz buni yengamiz!”: “Siti” aybdor deb topilgach, Gvardiola klub ortida qalqon bo‘ldi“Biz buni yengamiz!”: “Siti” aybdor deb topilgach, Gvardiola klub ortida qalqon bo‘ldi30 sentabr 19:37
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?