60 ochko olib tashlanadimi? «Manchester Siti»ga misli ko‘rilmagan jazo tayyorlanmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- APL mustaqil komissiyasi «Manchester Siti»ni moliyaviy qoidalarni buzganlikda ayblab, ulardan 60 ochko olib tashlash variantini ko‘rib chiqmoqda.
- Ushbu jazo chorasi klubni Angliya elitasida qolish imkoniyatini saqlab qolgan holda, ayblovlarning jiddiyligini ko‘rsatishi kutilmoqda.
- Ochkolarni kesish joriy mavsumda emas, balki kelgusi mavsumda amalga oshirilishi mumkin, chunki sud jarayonlari cho‘zilishi mumkin.
Angliya Premer-ligasi tarixidagi eng shov-shuvli moliyaviy mojaro kutilmagan va favqulodda murosali yechim bilan yakun topishi mumkin. Britaniyaning taniqli talkSPORT radiostansiyasi jurnalisti Alan Brazil tarqatgan ma’lumotlarga qaraganda, APLning mustaqil komissiyasi moliyaviy «feyr-pley» qoidalarini buzganlikda ayblanayotgan «Manchester Siti» klubidan bir yo‘la 60 ochkoni olib tashlash variantini muhokama qilmoqda.
Mazkur chora futbol jamoatchiligi uchun murosa qarori sifatida baholanmoqda: u bir tomondan ayblovlarning jiddiyligini ko‘rsatsa, ikkinchi tomondan «shaharliklar»ga Angliya elitasida qolish uchun nazariy imkoniyat qoldiradi.
Qaror qachon kuchga kiradi? Alan Brazildan kutilmagan taxmin
Jazoning ijro etilish muddati bo‘yicha turli fikrlar ilgari surilmoqda:
Mavsum taqvimi muammosi: Alan Brazil jazo choralarining aynan joriy mavsumda qo‘llanilishiga shubha bilan qaramoqda;
Kelasi mavsumga ko‘chirish: Yuridik tortishuvlar va apellyatsiya jarayonlari cho‘zilib ketishi sababli, 60 ochkolik cheklov keyingi mavsumdan kuchga kiritilishi ehtimoli ancha yuqori deb baholanmoqda;
To‘liq chetlatish emas: Mustaqil komissiya klubni Chempionship yoki undan quyi ligalarga to‘g‘ridan to‘g‘ri haydab yuborishdan ko‘ra, ochkolar kesish orqali sport kurashi imkoniyatini saqlab qolishni ma’qul ko‘rmoqda.
60 ochkolik minus: Matematik najot va murakkab hisob-kitob
talkSPORT eksperti, sobiq futbolchi Elli Makkoyst mazkur jazoning matematik va psixologik jihatlarini tahlil qildi:
Ligada jon saqlash chegarasi: APLda odatda quyi ligaga tushib ketmaslik uchun 38 ta turda 37–39 ochko jamg‘arish kifoya qiladi;
Klub uchun imkon: Agar «Manchester Siti» odatdagidek mavsumda 90–95 ochko jamg‘aradigan bo‘lsa, hatto 60 ochko olib tashlanganda ham ularning hisobida 30–35 ochko qoladi va qo‘shimcha bir nechta g‘alaba bilan ligada qolish vazifasini uddalash mumkin bo‘ladi;
Yulduzlarning pozitsiyasi: Mutaxassislarning fikricha, agar klub quyi divizionga majburan tushirib yuborilmasa, asosiy yetakchi futbolchilar bu jazoni ulkan sport chaqirig‘i sifatida qabul qilib, jamoani tark etmasliklari va klub sharafini himoya qilishda davom etishlari mumkin.
Hozirgi manzara: «Siti» turnir jadvalini boshqarmoqda
Sud va moliyaviy bosimlarga qaramay, Enso Mareska shogirdlari maydonda yuz foizlik natija ko‘rsatishda davom etmoqda:
Mutlaq peshqadamlik: «Manchester Siti» Premer-liganing dastlabki 5 ta turida 5 ta g‘alaba qayd etib, 15 ochko bilan turnir jadvalida yakka peshqadam bo‘lib turibdi;
Asosiy ta’qibchi: Ikkinchi pog‘onani 12 ochko jamg‘argan Londonning «Arsenal» klubi egallab turibdi.
Angliya futboli mutasaddilari hozircha rasmiy qarorni e’lon qilmagan bo‘lsa-da, «60 ochkolik sanksiya» haqidagi xabarlar Premer-liga tarixidagi eng katta pretsedent yaratilishidan darak bermoqda.
Izohlar 0
…