Afsonaviy Jon Jons UFC tarixidagi eng shov-shuvli voqelik haqida gapirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- UFC sobiq chempioni Jon Jons, o'z faoliyatidagi eng og'riqli qarorlardan biri sifatida Oq uyda o'tgan tarixiy turnirda ishtirok etmaganidan pushaymonligini bildirdi.
- U o'zining Stipe Miochich ustidan qozongan g'alabasini faoliyatining cho'qqisi deb hisoblasa-da, Oq uydagi tadbirni o'tkazib yuborgani uni hamon qiynayotganini ta'kidladi.
- Jonsning aytishicha, bu uning albatta ishtirok etishi kerak bo'lgan kam sonli turnirlardan biri edi.
Aralash jang san’ati (MMA) tarixidagi eng buyuk jangchilardan biri, UFC sobiq chempioni Jon Jons o‘z faoliyatidagi eng og‘riqli qarorlaridan biri haqida ochiq tan oldi. Afsonaviy sportchi tashkilotning AQSH prezidenti qarorgohi — Oq uyda tashkil etilgan tarixiy turnirida oktagonga ko‘tarilmaganidan qattiq pushaymon ekanini bildirdi.
Red Corner MMA akkaunti X (sobiq Twitter) tarmog‘ida e’lon qilgan bayonotga ko‘ra, Jons o‘z faoliyatining cho‘qqisi sifatida Stipe Miochich bilan kechgan jangini eslab o‘tgan bo‘lsa-da, Oq uydagi tadbirni o‘tkazib yuborgani uni hamon qiynayotganini ta’kidladi.
«Bundan yaxshirog‘ini ko‘rsata olmasdim»: Miochich bilan bahs va sport formasi
Jon Jons og‘ir vazn divizionidagi yutuqlarini baholar ekan, afsonaviy raqibi ustidan qozongan g‘alabasiga alohida to‘xtaldi:
Tarixdagi eng buyuk og‘ir vazn egasi: «Stipe Miochich tarixdagi eng buyuk og‘ir vazn jangchisi deb hisoblanardi. Men uni mag‘lub etganimda, ikkimiz ham yosh emas edik», — deya xotirladi sobiq chempion;
Faoliyatning eng yuqori nuqtasi: «O‘sha chiqishimdan ham yaxshirog‘ini ko‘rsata olishimga haqiqatan ishonmayman. Garchi oldinda Oq uydagi turnir turgan bo‘lsa ham, o‘sha paytdagi formam eng yuqorisi edi».
«Odatda pushaymon bo‘lmayman, lekin…»: Jonsning kutilmagan iqrori
Odatda o‘z tanlovlari va faoliyatiga qat’iy ishonch bilan yondashadigan Jons bu safar o‘zining zaif tomonini ko‘rsatdi:
Qatnashish shart bo‘lgan sahna: «Bu men albatta ishtirok etishim kerak bo‘lgan kam sonli turnirlardan biri edi», — deya ta’kidladi u;
Bosh afsus: «Odatda qabul qilgan qarorlarimdan afsuslanmayman, ammo UFC'ning Oq uydagi turnirida qatnashmaganim hayotimdagi eng katta afsuslarimdan biridir», — deya so‘zini yakunladi Jon Jons.
Oq uydagi noyob sport shousi UFC tarixidagi eng nufuzli va muhokamali voqealardan biriga aylangan edi. Jon Jonsdek davr yulduzining ushbu tadbirni tark etgani nafaqat sportchining o‘zi, balki millionlab MMA muxlislari uchun ham katta armon bo‘lib qolmoqda.
Izohlar 0
…