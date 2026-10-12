Afsonaviy Jon Jons UFC tarixidagi eng shov-shuvli voqelik haqida gapirdi

·55·Sport
Afsonaviy Jon Jons UFC tarixidagi eng shov-shuvli voqelik haqida gapirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • UFC sobiq chempioni Jon Jons, o'z faoliyatidagi eng og'riqli qarorlardan biri sifatida Oq uyda o'tgan tarixiy turnirda ishtirok etmaganidan pushaymonligini bildirdi.
  • U o'zining Stipe Miochich ustidan qozongan g'alabasini faoliyatining cho'qqisi deb hisoblasa-da, Oq uydagi tadbirni o'tkazib yuborgani uni hamon qiynayotganini ta'kidladi.
  • Jonsning aytishicha, bu uning albatta ishtirok etishi kerak bo'lgan kam sonli turnirlardan biri edi.

Aralash jang san’ati (MMA) tarixidagi eng buyuk jangchilardan biri, UFC sobiq chempioni Jon Jons o‘z faoliyatidagi eng og‘riqli qarorlaridan biri haqida ochiq tan oldi. Afsonaviy sportchi tashkilotning AQSH prezidenti qarorgohi — Oq uyda tashkil etilgan tarixiy turnirida oktagonga ko‘tarilmaganidan qattiq pushaymon ekanini bildirdi.

Red Corner MMA akkaunti X (sobiq Twitter) tarmog‘ida e’lon qilgan bayonotga ko‘ra, Jons o‘z faoliyatining cho‘qqisi sifatida Stipe Miochich bilan kechgan jangini eslab o‘tgan bo‘lsa-da, Oq uydagi tadbirni o‘tkazib yuborgani uni hamon qiynayotganini ta’kidladi.

«Bundan yaxshirog‘ini ko‘rsata olmasdim»: Miochich bilan bahs va sport formasi

Jon Jons og‘ir vazn divizionidagi yutuqlarini baholar ekan, afsonaviy raqibi ustidan qozongan g‘alabasiga alohida to‘xtaldi:

  • Tarixdagi eng buyuk og‘ir vazn egasi: «Stipe Miochich tarixdagi eng buyuk og‘ir vazn jangchisi deb hisoblanardi. Men uni mag‘lub etganimda, ikkimiz ham yosh emas edik», — deya xotirladi sobiq chempion;

  • Faoliyatning eng yuqori nuqtasi: «O‘sha chiqishimdan ham yaxshirog‘ini ko‘rsata olishimga haqiqatan ishonmayman. Garchi oldinda Oq uydagi turnir turgan bo‘lsa ham, o‘sha paytdagi formam eng yuqorisi edi».

«Odatda pushaymon bo‘lmayman, lekin…»: Jonsning kutilmagan iqrori

Odatda o‘z tanlovlari va faoliyatiga qat’iy ishonch bilan yondashadigan Jons bu safar o‘zining zaif tomonini ko‘rsatdi:

  • Qatnashish shart bo‘lgan sahna: «Bu men albatta ishtirok etishim kerak bo‘lgan kam sonli turnirlardan biri edi», — deya ta’kidladi u;

  • Bosh afsus: «Odatda qabul qilgan qarorlarimdan afsuslanmayman, ammo UFC'ning Oq uydagi turnirida qatnashmaganim hayotimdagi eng katta afsuslarimdan biridir», — deya so‘zini yakunladi Jon Jons.

Oq uydagi noyob sport shousi UFC tarixidagi eng nufuzli va muhokamali voqealardan biriga aylangan edi. Jon Jonsdek davr yulduzining ushbu tadbirni tark etgani nafaqat sportchining o‘zi, balki millionlab MMA muxlislari uchun ham katta armon bo‘lib qolmoqda.

Jon JonsUFCStipe MiochichMMA
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Hayoting qoidabuzarlikka to‘la»: Islom Maxachev Jon Jonsni mojarolari uchun tanqid qildi«Hayoting qoidabuzarlikka to‘la»: Islom Maxachev Jon Jonsni mojarolari uchun tanqid qildi16 sentabr 15:52«UFC shartnomasi!»: Dana Uayt 4 nafar jangchini tanlab oldi!«UFC shartnomasi!»: Dana Uayt 4 nafar jangchini tanlab oldi!17 sentabr 09:20UFC yulduzi Paulo Kosta Eddi Xirn bilan ittifoq tuzdi — Boks sari yo‘l ochildimi?UFC yulduzi Paulo Kosta Eddi Xirn bilan ittifoq tuzdi — Boks sari yo‘l ochildimi?11 sentabr 09:23Shavkat Rahmonov davlat rahbari bilan aloqasi haqida ochiq gapirdi — 19 ta g‘alaba siri!Shavkat Rahmonov davlat rahbari bilan aloqasi haqida ochiq gapirdi — 19 ta g‘alaba siri!11 sentabr 08:00Fyodor Yemelyanenko Umar Nurmagomedovga: «Qafasdan faqat bitta g‘olib chiqadi!»Fyodor Yemelyanenko Umar Nurmagomedovga: «Qafasdan faqat bitta g‘olib chiqadi!»10 sentabr 08:02Islam Maxachev nima uchun UFC'ning uchinchi kamarini qo‘lga kirita olmaydi?Islam Maxachev nima uchun UFC'ning uchinchi kamarini qo‘lga kirita olmaydi?10 sentabr 07:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi