UFC reytingining uchinchi pog‘onasidagi jangchi haydaldi: o‘zi ham bundan hayratda
UFC muxlislarini kutilmagan xabar hayratga soldi: ayollar o‘rtasidagi yengil vazn divizionida reytingning uchinchi o‘rnini egallab turgan Virna Yandiroba tashkilot bilan xayrlashdi. Eng qizig‘i, braziliyalik jangchi bunday qarorni faoliyatining yaxshi pallasida qabul qilganini aytmoqda. Uning o‘zi ham UFC bilan hamkorlik tugashini kutmagan.
38 yoshli Yandiroba ijtimoiy tarmoqlarda tashkilotdan ketishi haqidagi xabarni tasdiqlab, bu qaror uning uchun yoqimsiz syurpriz bo‘lganini bildirdi.
«Bu men uchun yuzimga urilgan tarsaki bo‘ldi»
Braziliyalik jangchi UFC bilan hamkorlik tugaganini kutmaganini yashirmadi. Uning ta’kidlashicha, bu qaror ayniqsa hozirgi sport formasi va faoliyatidagi vaziyatni hisobga olganda kutilmagan bo‘lgan.
«Bu men uchun kutilmagan hodisa bo‘ldi. Ko‘rinib turibdiki, biz xususiy kompaniyada ishlaymiz va bu yerda hech qachon to‘liq barqarorlik bo‘lmaydi. Bugun tashkilotning bir qismi bo‘lishingiz mumkin, ertaga esa yo‘q.
Biroq hozirgi vaqt va vaziyatni hisobga olgan holda, bu qaror meni haqiqatan ham hayron qoldirdi. Men faoliyatimning yaxshi bosqichida edim. Shuning uchun bunday qaror men uchun kutilmagan holat, ta’bir joiz bo‘lsa, yuzimga urilgan tarsaki bo‘ldi», — deb yozdi Yandiroba.
Chempionlik jangigacha yetib borgandi
Virna Yandirobaning UFC bilan hamkorligi tugashi uning faoliyatidagi muhim bosqichdan keyin sodir bo‘ldi. Braziliyalik jangchi beshta g‘alabadan iborat seriya qayd etgach, o‘tgan yilning oktyabr oyida vakant turgan chempionlik kamari uchun Makkenzi Dernga qarshi oktagonga ko‘tarilgandi.
Biroq besh raund davom etgan jangda Yandiroba hakamlarning yakdil qarori bilan mag‘lub bo‘lib, chempionlik unvonini qo‘lga kirita olmadi.
Shundan keyin u faoliyatini qayta tiklashga muvaffaq bo‘ldi. Joriy yilning aprel oyida Tabaata Richchi ustidan ochkolar hisobida g‘alaba qozondi. Ammo o‘n kun oldin Tatyana Suaresga qarshi kechgan bellashuvda yana hakamlarning yakdil qarori bilan mag‘lubiyatga uchradi.
Reytingdagi o‘rni ham e’tiborga molik
Yandirobaning UFCdan ketishiga oid xabarning yana bir e’tiborli jihati — uning diviziondagi mavqei. Braziliyalik jangchi tashkilot bilan xayrlashgan paytda yengil vazn toifasi reytingida uchinchi o‘rinni egallab turgan edi.
Bu holat UFC qarorining kutilmaganligini yanada kuchaytiradi. Chunki Yandiroba yaqindagina chempionlik kamari uchun da’vogarlardan biri bo‘lgan, keyin esa g‘alaba bilan faoliyatini davom ettirishga harakat qilgandi.
Endi 38 yoshli braziliyalik jangchining keyingi rejalari qanday bo‘lishi noma’lum. U faoliyatini boshqa promoushenda davom ettiradimi yoki oktagondan vaqtincha uzoqlashadimi — bu savollar hozircha ochiq qolmoqda.
Biroq bir narsa aniq: UFC reytingining uchinchi pog‘onasidagi jangchining tashkilotdan ketishi ayollar divizionidagi vaziyatga ham ta’sir qilishi mumkin.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…